Beim Indischen Obersten Gerichtshof wurde nun die weltweit erste Klage gegen Bill Gates wegen Impfstoffmordes eingereicht

Gegen Bill Gates und den Gründer des Serum-Instituts wurde vor einem indischen Gericht Anklage wegen Mordes erhoben, weil sie für den COVID-Impfstoff geworben hatten, nachdem ein 23-jähriger Mann Berichten zufolge kurz nach der Injektion gestorben war.

Von der indischen Anwaltskammer:

Das Serum Institute of India erhielt letztes Jahr Geld von der Bill & Melinda Gates Foundation, um den Impfstoff Covishield in Indien zu testen.

„Ich möchte @BillGates, @gatesfoundation, @GaviSeth für diese wichtige Partnerschaft danken, die eine Risikoteilung und die Herstellung von 100 Millionen Dosen vorsieht und vielen Ländern auf der ganzen Welt einen gerechten Zugang zu einem erschwinglichen Preis ermöglicht“, twitterte der CEO von SII, Adar Poonawalla, im August 2020.

