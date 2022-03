Offene Geheimnisse – Zusammenfassung der 97. Sitzung des Corona-Ausschusses

Die Themen: Beobachtungen einer Bestatterin, Stellvertreterkrieg von NATO und USA gegen Russland, Privatisierung, Ökonomisierung und Kontrolle globaler Gemeingüter. Hintergrundinformationen zu Klaus Schwab und dem WEF, zur Übersterblichkeit in der US-Armee sowie Quarantäne-Camps in Australien.

Die Rechtsanwältin und Volkswirtin Viviane Fischer erklärte, dass der Corona-Ausschuss auch Themen ansprechen möchte, die zwar vielen bekannt sind, in den Mainstream-Medien jedoch nicht ankommen. Sie wies auf Verhaftungen und Strafanzeigen hin, die unter anderem eine kritische Rechtsanwältin in Frankreich und einen Aktivisten in Holland betrafen.

Der Anwalt für Verbraucherschutz Dr. Reiner Füllmich war zugeschaltet und machte auf