Offener Brief und 10 Fragen an Boris Reitschuster

Lieber Boris,

in der so genannten „Coronazeit“ haben wir Deinen Einsatz für die Minderheit an vernünftig gebliebenen Menschen mit Wohlwollen beobachtet und kommentiert (z.B. hier), Dich allerdings als „Gemäßigten“ wahrgenommen, der unserer Meinung nach nicht genug Tacheles redete, halbe Sachen machte und haben daher irgendwann “ade!” gesagt.

Trotzdem haben wir Dich als eine der einflussreichsten Alternativmedien weiterhin wahrgenommen und Dein Wirken, sowie das Deiner Co-Autoren verfolgt und auch dieses punktuell kommentiert.

Im Februar 2022 waren wir dann, wie viele andere, schockiert über Deine Kehrtwende. Denn als solche nahmen wir Deine Einstellung zum Ukrainekonflikt wahr.

Die gleichen Medien, die uns zwei Jahre lang belogen hatten (und wenn wir ehrlich sind, auch schon mindestens die 20 Jahre vorher), sollten also nun in Bezug auf den Ukrainekonflikt die Wahrheit sagen?!

Röper behauptet gar, Du würdest für Deine antirussische Berichterstattung von transatlantischen Netzwerken bezahlt. Krasser Vorwurf!

Dann schreibst Du zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die