Offener Brief von 50 Gruppen kritisiert Bill Gates wegen seiner Landwirtschaft und Technologie-Ideen! „Sie sind Teil des Problems, das Sie benennen!“

Fünfzig Organisationen, die sich für Ernährungssouveränität und -gerechtigkeit einsetzen, haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie Bill Gates wegen seiner jüngsten Behauptung, Technologie sei die Lösung für den Welthunger und die Ernährungssouveränität, kritisieren und die Medien auffordern, besser über dieses Thema zu berichten.

In einem „offenen Brief“, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde, gingen die Gruppen auf die Kommentare ein, die Gates in Interviews mit der New York Times und der Associated Press über den Bericht 2022 der Bill & Melinda Gates Foundation gemacht hatte.

Die Hauptautoren des Briefes, Community Alliance for Global Justice/AGRA Watch und die Alliance for Food Sovereignty in Africa, schrieben:

„In beiden Artikeln stellen Sie eine Reihe von Behauptungen auf, die unzutreffend sind und in Frage gestellt werden müssen. In beiden Beiträgen wird eingeräumt, dass die Welt derzeit genug Nahrungsmittel produziert, um alle Bewohner der Erde ausreichend zu ernähren, dennoch diagnostizieren Sie das Problem grundsätzlich falsch, da es mit der geringen Produktivität zusammenhängt; wir müssen die Produktion nicht so sehr steigern, sondern vielmehr einen gerechteren Zugang zu Nahrungsmitteln sicherstellen.“

Die Autoren kritisierten auch die Behauptungen von Gates, dass wir „zu wenig in landwirtschaftliche Innovationen investiert haben“ und dass die Grüne Revolution „eines der größten Dinge war, die je passiert sind“.

Gates sagte der New York Times:

„Die Unterstützung der Landwirte muss ganz oben auf der Agenda der Klimaanpassung stehen. Und innerhalb dieser Agenda gibt es eine Menge Dinge wie Kredite für Dünger, billigen Dünger, besseres Saatgut, auf die wir sehr bedacht sein sollten – um diese Dinge zu finanzieren und ehrgeizige Ziele zu setzen.“

Die Verfasser des offenen Briefes waren jedoch anderer Meinung:

Es gibt bereits viele konkrete, laufende Vorschläge und Projekte zur Steigerung der Produktivität und Ernährungssicherheit – von Produktionsanlagen für Biodünger und Biopestizide über agrarökologische Schulungsprogramme für Landwirte bis zu Experimenten mit neuen Wasser- und Bodenbewirtschaftungstechniken, landwirtschaftlichen Systemen mit geringem Input und schädlingsabtötenden Pflanzenarten.

Sie widersprachen auch der Behauptung von Gates, die Grüne Revolution sei ein „durchschlagender Erfolg“ gewesen:

Während [die Grüne Revolution] in den 1940er bis 1960er-Jahren eine gewisse Rolle bei der Steigerung der Getreideerträge in Mexiko, Indien und anderswo spielte, trug sie nur sehr wenig dazu bei, die Zahl der Hungernden in der Welt zu verringern oder einen gerechten und ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln zu gewährleisten.

Die Autoren erinnerten Gates daran, dass mit der Grünen Revolution „eine Vielzahl anderer Probleme einherging, von ökologischen Fragen wie der langfristigen Bodendegradation bis zu sozioökonomischen Problemen wie der zunehmenden Ungleichheit und Verschuldung (die maßgeblich zu der Epidemie von Bauernselbstmorden in Indien beigetragen hat)“.

Sie kritisierten auch Gates‘ Vorstoß für gentechnisch verändertes Saatgut und erklärten, dass es bereits klimaresistentes Saatgut gibt, das von Bauern entwickelt und auf informellen Saatgutmärkten gehandelt wird.

„Sie sind Teil des Problems, das Sie benennen“, schrieben die Gruppen. „Die AGRA-Initiative (Alliance for a Green Revolution in Africa), die von Ihrer Stiftung weiterhin finanziert wird, hat auch eine restriktive Saatgutgesetzgebung vorangetrieben, die die Innovation von Nutzpflanzen auf gut ausgestattete Labore und Unternehmen beschränkt.“

Diese Initiativen fördern nicht die Innovation auf breiter Ebene, sondern tragen vielmehr zur Privatisierung und Konsolidierung von Unternehmensmonopolen über die Saatgutentwicklung und die Saatgutmärkte bei, sagten sie.

Die Gruppen forderten Gates auf, „einen Schritt zurückzutreten und von den Menschen vor Ort zu lernen“, und riefen die Medien auf, ihre Berichterstattung über Gates und seine Vision für die Zukunft der Ernährung zu überdenken.

Sie schrieben: „Wir fordern die Medien auf, vorsichtiger zu sein, wenn es darum geht, den fehlerhaften Annahmen, der Hybris und der Ignoranz eines reichen weißen Mannes Glaubwürdigkeit zu verleihen, und zwar auf Kosten der Menschen und Gemeinschaften, die in diesem Moment mit diesen Realitäten leben und sich an sie anpassen“.

Russell Brand: Es ist ein ’schöner Brief‘

Russell Brand schlug sich auf die Seite der Verfasser des Briefes und sagte den Zuschauern: „Es ist ein schöner Brief:

„Es ist ein wunderschöner Brief. Er ist brillant formuliert, und der Grund, warum wir ihn Ihnen heute präsentieren wollen, ist, dass er zeigt, dass man, wenn man Bill Gates kritisiert, kein Verschwörungstheoretiker sein muss, und er zeigt auch, dass Bill Gates‘ Handlungen und sein Einfluss ruchlos und schädlich sind.“

Brand machte sich über Gates lustig, indem er seinen YouTube-Podcast mit Schnipseln des Milliardärs auf der jüngsten Goalkeepers 2030 Conference seiner Stiftung verband:

„Ah, Bill Gates, er ist die Antwort auf alle Probleme der Welt und jeder, der ihn kritisiert, ist ein Verschwörungstheoretiker oder ein besorgter Akademiker, der sich Sorgen macht, dass er die Ressourcen der Welt kolonisiert und monopolisiert.“

Dies sei jedoch „keine Verschwörungstheorie“, sagte Brand. „Es handelt sich um eine schädliche Politik, die darauf abzielt, die Macht zu zentralisieren und die Nahrungsmittel zu kontrollieren, und es gibt Leute, die aus einer Position der Autorität, der Integrität und des Fachwissens heraus antworten.“

Er fügte hinzu:

Was Sie tun, ist Gaslighting – Sie stellen praktische, laufende, von Landwirten getragene Lösungen als irgendwie fantasievoll oder lächerlich dar, während Sie Ihre eigenen bevorzugten Ansätze als pragmatisch präsentieren.

Brand wiederholte das Argument der Gruppe für Ernährungssouveränität, dass es „bereits Maßnahmen gibt, die von den Gemeinschaften selbst kontrolliert und umgesetzt werden können und nicht die Zentralisierung von Macht, die Patentierung von Saatgut und Nutzpflanzen, die Technologisierung des landwirtschaftlichen Prozesses erfordern – alles übrigens von einem Kerl, der gerade Ackerland aufzukaufen scheint – zufällig!“

Brand fügte hinzu:

„Gates mag es, die Welt als einfache Daten zu betrachten. Was ich Ihnen vorschlage, ist diese Frage: Versucht Bill Gates zu helfen? Oder schlägt Bill Gates einfach vor, dass die Lösung für all diese Probleme darin besteht, Bill Gates mehr Macht zu geben?“

Sehen Sie sich das Brand-Segment an: