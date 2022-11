Rekordkälte am Südpol im November

Die Rekorde für extreme Kälte am Südpol purzeln weiter. An drei Tagen – dem 16., 17. und 18. November – wurde ein neuer Tagesrekord aufgestellt, wobei der 18. November mit -45,2 °C gegenüber -44,7 °C am selben Tag im Jahr 1987 besonders kalt war.

Third daily minimum record in a row at South Pole Station



November 16 -46.0 °C previous -45.7 °C in 1987



November 17 -45.1 °C equal in 1999



November 18 -45.2 °C previous -44.7 °C in 1985



Very cold days pic.twitter.com/ijT6RaAUtO — Stefano Di Battista (@pinturicchio_60) November 18, 2022

Die Rekorde folgen auf den sechsmonatigen Winter 2020-21, der der kälteste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1957 war. Es ist unerklärlich, dass all diese Fakten und Trends in den Mainstream-Medien nicht berichtet wurden. Die Ausrede könnte sein, dass es sich nur um das Wetter handelt und die Temperaturen schon immer auf und ab gegangen sind. Aber diese Ausrede scheint nicht auf den britischen Höchstwert von 40,3 °C vom 19. Juli in RAF Coningsby zuzutreffen, der an der Seite der Landebahn gemessen wurde, auf der die Typhoon-Jets nach dem Abschuss landen. Dieser Rekordwert ist seither kaum aus den Schlagzeilen über Net Zero herausgekommen.

In der Tat wird alles, was kälter wird, heutzutage kaum noch beachtet. Das arktische Meereis feiert ein bedeutendes, fast lautloses Comeback. Das Sommereis bedeckte Ende September 4,92 Millionen Quadratkilometer und lag damit um 1,35 Millionen Quadratkilometer über dem Tiefstand von 2012. Auf dem Festland hat das grönländische Eisschild im letzten Jahr bis August 2022 möglicherweise an Größe gewonnen. Unterdessen hat die Zoologin Dr. Susan Crockford berichtet, dass sich in diesem Jahr zum fünften Mal in den vergangenen sieben Jahren an der Westküste der Hudson Bay bis Mitte November genügend Meereis gebildet hat, damit die jagenden Eisbären auf das Eis gehen können, „genau wie in den 1980er-Jahren“.

Natürlich war es ein miserables Jahr für alle Klimakatastrophisten. Nur wenige Jahre, nachdem Journalisten und ihre „Experten“ vor dem Verschwinden der Korallen am Great Barrier Reef gewarnt haben, wachsen diese nun wieder mit voller Wucht. Den neuesten Satellitendaten zufolge hat sich die globale Temperatur seit über acht Jahren nicht mehr verändert. Ein wenig mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre hat zu einer deutlichen „Begrünung“ des Planeten geführt, ein Prozess, der in den vergangenen 30 Jahren zweifellos den Hunger in der Welt verringert hat. Sir David Attenborough hat in jüngster Vergangenheit eine Serie von sechs grünen Propagandafilmen zu Frozen Planet II ausgestrahlt, in denen eine Reihe von „modellierten“ Klimakatastrophen gezeigt wurden. Bemerkenswert war die Behauptung, dass das gesamte arktische Sommer-Meereis bis 2035 verschwunden sein könnte. Außerdem wies er auf eine Kolonie von Adeliepinguinen in der Westantarktis hin, deren Bestand in 40 Jahren von 20.000 auf nur noch 400 Brutpaare gesunken sein soll, angeblich aufgrund des Klimawandels. Nicht erwähnt wurde die erfreulichere Nachricht, dass vor ein paar Tagen auf der Ostseite des Kontinents eine Kolonie von 1,5 Millionen Adelies entdeckt wurde.

Seitdem die jüngsten Schreckensmeldungen von den Plakaten verschwinden, wird immer mehr Wert darauf gelegt, dass einzelne Unwetterereignisse dem Klimawandel oder der Klimakrise bzw. -katastrophe zugeschrieben werden – die neuen Agitprop-Wörter, mit denen die Tatsache verschleiert werden soll, dass die globalen Temperaturen, ob mit oder ohne Hilfe von CO2, schon vor über zwei Jahrzehnten aus dem Ruder gelaufen sind.

Die langjährige Guardian-Aktivistin Fiona Harvey sagte kürzlich in einer Ausgabe der BBC Media Show, dass Schriftsteller unparteiisch sein und die Fakten präsentieren können, und die Fakten sind, dass „Wissenschaftler“ uns gesagt haben, dass wir uns an einem Abgrund befinden und vor Kipppunkten stehen, die den Planeten unbewohnbar machen werden. Aber wessen „Fakten“ berichtet sie? Wie der Daily Sceptic gezeigt hat, wird die Net-Zero-Agenda durch politisierte Wissenschaft vorangetrieben, die oft aus fehlerhaften Klimamodellen, korrupten Oberflächentemperatur-Datenbanken und erfundenen Wetter-„Zuschreibungs“-Geschichten stammt. Wenn der Guardian „Wissenschaftler“ zitiert, bezieht er sich oft auf Praktiker von Beobachtungsdisziplinen wie der Geografie, wo modellierte „Wirkungs“-Vorhersagen weitverbreitet sind.

Im Verlauf ihres Interviews wiederholte Harvey die entlarvte Unwahrheit, dass 30 % Pakistans infolge der jüngsten Monsunüberschwemmungen überflutet worden seien. Die tatsächliche Zahl in diesem gebirgigen Land konnte anhand von NASA-Daten leicht überprüft werden und lag bei etwa 8 %. In Bezug auf die allgemeine Erzählung über den Klimawandel und die Notwendigkeit, die Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, merkte sie an, dass man kein Journalist sein sollte, wenn man das nicht für eine Story hält“. Eine bessere Story wäre natürlich die Frage, wer die 1,5°C-Zahl überhaupt erfunden hat – und warum?

Viele Leute wie Harvey behaupten, sie seien Journalisten und keine Aktivisten, aber die Beweise mehren sich, dass dieser Passus in vielen Bereichen der Mainstream-Kommunikation und der Medien schon lange verkauft wird. Der Soziologe Dr. Aaron Thierry von der Universität Cardiff plädiert dafür, dass Universitäten Akademikern erlauben sollten, mindestens 10 % ihrer Zeit für „Lobbyarbeit und Engagement in politischen Prozessen“ zu verwenden. Seiner Ansicht nach „haben diejenigen, die über das größte Wissen und Verständnis für diese Krisen verfügen, die moralische Verpflichtung, eine Führungsrolle zu übernehmen und sich für sie einzusetzen“.

Der australische Geologe Professor Ian Plimer macht kurzen Prozess mit all den Lügen und Vernebelungen, die die anerkannte Klimawissenschaft umgeben. Wenn bewiesen wäre, dass die Kohlendioxidemissionen des Menschen die globale Erwärmung antreiben, „würde man endlos die rund ein Dutzend bahnbrechenden wissenschaftlichen Arbeiten zitieren, die diesen Beweis erbringen“. Stattdessen herrscht „ohrenbetäubendes Schweigen“, stellt er fest. Die Klimazyklen haben sich nicht geändert, weil die Menschen heute leben, „und sie können nicht durch Gefühle, Ideologie oder Gesetze geändert werden“. Er stellte auch fest: „Diejenigen, die gesicherte Fakten vorbringen, werden verunglimpft, ausgemerzt und für umstritten gehalten, weil sie keine Gegenargumente haben, nicht in der Lage sind, kritisch zu analysieren, und sich auf Eigeninteressen und Gefühle verlassen.“

Man könnte sagen, sie werden ins kalte Wasser geworfen – genau wie all diese unbequemen Temperaturrekorde am Südpol.