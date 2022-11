Weltweite Berichte bestätigen, dass die COVID-Impfung im Jahr 2022 bisher um die 75 Millionen Menschen in 38 Ländern getötet hat

Regierungsberichte bestätigen, dass die COVID-Impfung im Jahr 2022 bisher um die 75 Millionen Menschen in 38 Ländern getötet hat und Pfizer-Dokumente beweisen, dass dies zu einer Massenentvölkerung führen kann

Offizielle Zahlen der Regierung belegen, dass jedes einzelne Land, das Millionen seiner Bürger zur Covid-19-Injektion gezwungen hat, im Jahr 2022 bisher Zehn- bis Hunderttausende von zusätzlichen Todesfällen zu beklagen hatte. So verzeichneten beispielsweise allein die USA bis Ende September 2022 350.000 überzählige Todesfälle.

Und weitere offizielle Regierungszahlen belegen, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 in jeder einzelnen Altersgruppe, einschließlich der Kinder, unter der ungeimpften Bevölkerung am niedrigsten und unter der geimpften Bevölkerung am höchsten sind.

Daten aus 27 europäischen Ländern belegen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern um 552 % gestiegen ist, seit die Europäische Arzneimittel-Agentur die Covid-19-Injektion zunächst für 12- bis 15-Jährige und nur wenige Monate später für 5- bis 11-Jährige zugelassen hat.

Dies ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Covid-19-Spritze Kinder tötet, denn bis zu dem Zeitpunkt, an dem die EMA die Covid-19-Spritze für Kinder zugelassen hat, lagen die Todesfälle unter den erwarteten Werten.

Wenn wir all das mit der Tatsache verbinden, dass vertrauliche Pfizer-Dokumente bestätigen, –

Der Inhalt der Covid-19-Injektion reichert sich in den Eierstöcken an;

90 % der schwangeren Frauen haben ihr Kind während der klinischen Studien verloren; und

In Tierstudien wurde ein erhöhtes Risiko für Unfruchtbarkeit nach einer Covid-19-Impfung festgestellt;

Es sieht also so aus, als ob die Covid-19-Injektion zwar jede Woche Zehn- bis Hunderttausende von Menschen tötet, wir aber sehr bald Zeuge einer durch die Covid-19-Impfung verursachten Entvölkerung werden könnten.

Beweise Covid-19-Impfung verursacht Tod

Die Behauptung, dass die Covid-19-Injektionen nicht tödlich sind, ist nun offiziell unhaltbar, da wir über offizielle, von der britischen Regierung veröffentlichte Daten verfügen, die dies bestätigen.

Diese Daten belegen, dass die Sterblichkeitsrate pro 100.000 Menschen in jeder einzelnen Altersgruppe bei den Ungeimpften am niedrigsten und bei der geimpften Bevölkerung am höchsten ist.

Die Daten wurden im Juli von der britischen Regierungsorganisation Office for National Statistics (ONS) in einem Bericht mit dem Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ (Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022) veröffentlicht, der auf der ONS-Website hier eingesehen und hier heruntergeladen werden kann.

Die folgenden beiden Diagramme zeigen die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England anhand von Zahlen aus dem ONS-Datensatz –

Eine genauere Aufschlüsselung der oben genannten Zahlen nach einzelnen Altersgruppen finden Sie hier. Das folgende Schaubild für die 70- bis 79-Jährigen gibt Ihnen jedoch einen guten Eindruck davon, was die Daten offenbaren –

Im Januar 2022 war die Sterblichkeitsrate bei den teilweise Geimpften um 198 % höher als bei den Ungeimpften, während die Sterblichkeitsrate bei den doppelt Geimpften um schockierende 267 % höher war als bei den Ungeimpften.

Die schlimmsten Zahlen wurden jedoch im Mai veröffentlicht, als die dreifach geimpften 70-79-Jährigen ein um 332 % höheres Sterberisiko aufwiesen als die ungeimpften 70-79-Jährigen, wobei die Sterblichkeitsrate bei den dreifach Geimpften bei 9417,2 pro 100 000 lag und bei den Ungeimpften nur 2181 pro 100 000.

Bei allen anderen Altersgruppen, einschließlich der Kinder, sieht es ähnlich aus.

Das folgende Diagramm zeigt die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus pro 100.000 Personenjahre bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren in England für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai 2022, gemäß den vom ONS bereitgestellten Zahlen –

Diese Zahlen zeigen, dass ungeimpfte Kinder viel seltener an Covid-19 sterben als Kinder, die die Covid-19-Injektion erhalten haben. Und leider gibt es kaum eine Verbesserung, wenn es um nicht-Covid-19-Todesfälle geht.

Nach den offiziellen Daten der britischen Regierung ist die Wahrscheinlichkeit, dass doppelt geimpfte Kinder an irgendeiner Ursache sterben, 1422% / 15,22x höher als bei ungeimpften Kindern. Bei dreifach geimpften Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Ursache zu sterben, um das 45,23-fache höher als bei ungeimpften Kindern.

All dies sind also unbestreitbare Beweise dafür, dass die Covid-19-Impfung das Sterberisiko eines Menschen erhöht und somit mehr Todesfälle verursacht, als es ohne die Einführung des Covid-19-Impfstoffs der Fall gewesen wäre.

Es sollte daher nicht überraschen, dass jedes Land, das Millionen seiner Bürger zur Covid-19-Impfung gezwungen hat, im Jahr 2022 Zehn- bis Hunderttausende von zusätzlichen Todesfällen zu beklagen hat.

Was die Zahl der Todesfälle betrifft, so sollten wir uns zunächst ein paar einzelne Länder ansehen, bevor wir uns die Gesamtheit der Länder ansehen…

Die Vereinigten Staaten von Amerika

Im Vergleich zu anderen Ländern sind die von der US-Regierung bereitgestellten Daten alles andere als transparent und tief in ihren Veröffentlichungen versteckt. Dank einer Institution, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OEC), ist es uns jedoch gelungen, sie zu finden.

Die OEC ist eine zwischenstaatliche Organisation mit 38 Mitgliedsländern, die 1961 gegründet wurde, um den wirtschaftlichen Fortschritt und den Welthandel zu fördern. Und aus irgendeinem Grund beherbergt sie eine Fülle von Daten über die Sterblichkeitsrate im Jahr 2022. Sie können diese Daten hier selbst abrufen.

Das folgende Schaubild wurde anhand der Zahlen aus der OEC-Datenbank erstellt. Die Zahlen wurden dem OEC von den U.S. Centers for Disease Control (CDC) zur Verfügung gestellt. Sie zeigt die überzähligen Todesfälle in den USA nach Wochen im Jahr 2022 bis zur Woche 38 (25. September).

Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, haben die USA im Jahr 2022 Woche für Woche eine unglaubliche Anzahl von überzähligen Todesfällen zu beklagen.

Und zwar so viele, dass sie insgesamt 349.398 betragen.

Großbritannien

Das Office for National Statistics (ONS) veröffentlicht wöchentlich Zahlen zu den in England und Wales registrierten Sterbefällen. Die neuesten Daten zeigen Todesfälle bis zum 4. November 2022.

In der Zwischenzeit hat Public Health Scotland (PHS) die überzähligen Todesfälle in Schottland separat auf seinem COVID-19 Dashboard veröffentlicht, das Sie hier finden.

Das folgende Diagramm zeigt die wöchentliche Zahl der Todesfälle zwischen der 16. und der 44. Woche des Jahres 2022 sowie den Fünfjahresdurchschnitt 2015-2019 für die Zahl der Todesfälle zwischen der 16. und der 44. Woche –

Aus den vorgelegten Daten geht hervor, dass die beiden Länder seit dem 18. April 2022 jede einzelne Woche durchschnittlich 1 298 überzählige Todesfälle zu verzeichnen hatten.

Das folgende Diagramm stammt aus dem Covid-19 Dashboard von Public Health Scotland und zeigt die wöchentliche Zahl der Todesfälle im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 2015-2019.

Den Daten zufolge gab es in Schottland in den letzten 28 Wochen 3.398 Todesfälle mehr als im Fünfjahresdurchschnitt.

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle und der überzähligen Todesfälle in England, Wales und Schottland –

Der Fünfjahresdurchschnitt der Sterbefälle in diesen 29 Wochen beträgt 302 881. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Jahr 2022 in diesen 29 Wochen beläuft sich auf 343 906.

Somit hat Großbritannien seit Mitte April 2022 41.025 zusätzliche Todesfälle zu beklagen.

Deutschland

Das folgende Schaubild wurde anhand der in der OEC-Datenbank enthaltenen Zahlen erstellt. Die Zahlen wurden der OEC von Eurostat, der offiziellen Statistikbehörde der EU, zur Verfügung gestellt. Und sie zeigt die überzähligen Todesfälle in Deutschland nach Wochen im Jahr 2022 bis zur Woche 38 (25. September).

Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, gab es auch in Deutschland im Jahr 2022 fast Woche für Woche eine unglaubliche Anzahl von überzähligen Todesfällen.

Und zwar so viele, dass sie sich auf insgesamt 59.894 belaufen.

Frankreich

Das folgende Schaubild wurde anhand der in der OEC-Datenbank enthaltenen Zahlen erstellt. Die Zahlen wurden der OEC von Eurostat, der offiziellen Statistikbehörde der EU, zur Verfügung gestellt. Sie zeigt die überzähligen Todesfälle in Frankreich nach Wochen im Jahr 2022 bis zur Woche 38 (25. September).

Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, hat auch Frankreich im Jahr 2022 eine unglaubliche Anzahl von Todesopfern zu beklagen. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 41 861 (Stand 25. September).

Kanada

Das folgende Schaubild wurde anhand der in der OEC-Datenbank enthaltenen Zahlen erstellt. Die Zahlen wurden der OEC von Statistics Canada, der offiziellen Statistikbehörde der EU, zur Verfügung gestellt. Sie zeigt die überzähligen Todesfälle in Kanada nach Wochen im Jahr 2022 bis zur Woche 28 (17. Juli).

Wie in den USA ist auch in Kanada Woche für Woche ein Überschuss an Todesopfern zu beklagen, und die Gesamtzahl beläuft sich bis zum 17. Juli auf 21.063.

Australien

Als nächstes kommt Australien.

Das folgende Schaubild wurde anhand der Zahlen in der OEC-Datenbank erstellt. Die Zahlen wurden der OEC vom Australian Bureau of Statistics zur Verfügung gestellt. Sie zeigt die überzähligen Todesfälle in Australien nach Wochen im Jahr 2022 bis zur Woche 30 (31. Juli).

Australien ist ein weiteres Land, in dem es wöchentlich zu einem Übermaß an Todesfällen kommt, insgesamt 18.973.

Europa

EuroMOMO ist eine europäische Maßnahme zur Überwachung der Sterblichkeit. Nach Angaben der Organisation besteht ihr Ziel darin, „übermäßige Todesfälle im Zusammenhang mit saisonaler Grippe, Pandemien und anderen Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu erkennen und zu messen“.

In der Woche, die am 30. Oktober 2022 endete, veröffentlichte EuroMOMO seinen neuesten Mortalitätsdatensatz mit Zahlen aus 28 teilnehmenden Ländern in ganz Europa.

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle zwischen Woche 0 und Woche 42 eines jeden Jahres laut EuroMOMO (bitte beachten Sie, dass EuroMOMO die Zahlen wöchentlich aktualisiert, so dass sie inzwischen gestiegen sind) –

Trotz der Einführung eines „wundersamen“ Covid-19-Impfstoffs kam es in Europa bis zur 42. Woche des Jahres 2021 zu einem weiteren Anstieg der überzähligen Todesfälle, wobei insgesamt 257.760 Todesfälle zu verzeichnen waren. Leider hat sich dieser „überraschende“ Trend auch in diesem Jahr fortgesetzt: In der 42. Woche des Jahres 2022 wurden in Europa 283.457 überzählige Todesfälle verzeichnet.

Das bedeutet, dass Europa im Jahr 2022 bisher 28.896 mehr überzählige Todesfälle zu beklagen hatte als im gleichen Zeitraum auf dem Höhepunkt der angeblichen Pandemie im Jahr 2020, was darauf hindeutet, dass die Covid-19-Injektion genau das Gegenteil von dem bewirkt hat, was sie angeblich bewirken sollte, wenn man davon ausgeht, dass Covid-19 wirklich für so viele Todesfälle im Jahr 2020 verantwortlich war.

Das bedeutet auch, dass Europa im Jahr 2022 bisher 120 880 mehr überzählige Todesfälle zu beklagen hat als im gleichen Zeitraum des Jahres 2018. Aber selbst diese Statistik zeigt möglicherweise nicht das wahre Ausmaß der Situation, denn 2018 war ein schlechtes Jahr für Todesfälle aufgrund einer angeblich schweren Wintergrippesaison 2017/2018.

Das einzige normale Jahr, mit dem wir vergleichen können, ist 2019, und wir können feststellen, dass Europa im Jahr 2022 bisher 193.363 mehr überzählige Todesfälle zu verzeichnen hat als im gleichen Zeitraum 2019.

38 Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Das folgende Schaubild wurde anhand der in der OEC-Datenbank enthaltenen Zahlen erstellt. Die Zahlen wurden der OEC von den Regierungen der einzelnen Länder zur Verfügung gestellt. Das einzige Land, das geändert wurde, ist Großbritannien, da es in der Lage war, aktuellere Zahlen vom ONS zu erhalten. Und sie zeigt die überzähligen Todesfälle in diesen Ländern bis zum Jahr 2022.

Wie Sie aus den obigen Angaben ersehen können, hat jedes einzelne Mitgliedsland im Jahr 2022 eine beträchtliche Anzahl von Todesfällen zu beklagen, und jedes einzelne Mitgliedsland hat Millionen seiner Bürger dazu gezwungen, sich die Covid-19-Injektion zu verabreichen.

Alles in allem beläuft sich die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle in den 38 Ländern, zu denen die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland, einige Teile Südamerikas und die meisten Länder Europas (NICHT die Ukraine) gehören, auf schockierende 752.743,6 im Jahr 2022 bisher. Das sind über eine dreiviertel Million Menschen mehr als erwartet.

Weitere Beweise dafür, dass die Covid-19-Impfung für mehr als 0,75 Millionen überzählige Todesfälle verantwortlich ist

Wenn die vom Office for National Statistics vorgelegten Beweise, die bestätigen, dass die Sterblichkeitsraten unter den Geimpften in jeder einzelnen Altersgruppe am höchsten sind, nicht ausreichen, um Sie davon zu überzeugen, dass die Covid-19-Impfung für die außerordentlich hohe Zahl von Todesfällen in diesem Jahr auf der ganzen Welt verantwortlich ist, dann werden es vielleicht weitere Beweise über Todesfälle bei Kindern sein.

Das folgende Schaubild stammt direkt aus der EuroMOMO-Veröffentlichung und zeigt die Zahl der überzähligen Todesfälle (nicht die Gesamtzahl der Todesfälle) bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in Europa.

Wie Sie aus dem obigen Schaubild ersehen können, war 2022 ein rekordverdächtiges Jahr für überzählige Todesfälle bei Kindern, das die vorangegangenen fünf Jahre bei weitem übertraf und in dem die Zahl der Todesfälle weit über dem erwarteten Niveau lag.

Das Interessanteste an der obigen Grafik ist jedoch, wann dieser erhebliche Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern begann.

Laut EuroMOMO begann der Anstieg der überzähligen Todesfälle in der Woche 2022 des Jahres 2021.

Und zufälligerweise fällt dies unmittelbar mit der Erweiterung der Notfallzulassung für die Injektion Covid-19 von Pfizer durch die Europäische Arzneimittelagentur auf Kinder zwischen 12 und 15 Jahren zusammen.

Vor dieser erweiterten Zulassung für den Notfalleinsatz gab es im Jahr 2021 270 Todesfälle bei Kindern weniger als erwartet. Doch nach der Zulassung gab es bis Ende des Jahres 848 mehr Todesfälle als erwartet.

Wenn Sie sich die obige Grafik ansehen, werden Sie feststellen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle in Woche 48 leicht abflacht, bevor sie ein bis zwei Wochen später wieder ansteigt.

Zufälligerweise fällt dieser Zeitpunkt genau mit der Ausweitung der Notfallzulassung für die Covid-19-Injektion von Pfizer auf Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) zusammen.

Ist das nur ein Zufall? Wenn ja, scheint es viel zu schön, um wahr zu sein.

Die folgende Tabelle zeigt die kombinierten Zahlen von Woche 22 eines Jahres bis Woche 44 des nächsten Jahres für die letzten fünf Jahre. (z. B. Woche 22 2017 bis Woche 44 2018 und Woche 22 2021 bis Woche 44 2022)

Das Diagramm zeigt auch die durchschnittliche Zahl der Todesfälle in den letzten 4 Zeiträumen. Die Zahlen wurden der EuroMOMO-Website entnommen und können hier abgerufen werden.

Wie Sie sehen, ist die Zahl der Todesfälle bei Kindern deutlich gestiegen, seit die EMA die Covid-19-Injektion für 12- bis 15-Jährige zugelassen hat. Zwischen der 22. Woche 2021 und der 44. Woche 2022 wurden 1.777 überzählige Todesfälle (nicht die Gesamtzahl der Todesfälle) verzeichnet.

Die durchschnittliche Zahl der überzähligen Todesfälle in den vorangegangenen vier Zeiträumen von 2017 bis 2021 entspricht 272,5 überzähligen Todesfällen.

Somit ist die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern in 27 Ländern in ganz Europa um 552 % gestiegen, seit die Europäische Arzneimittel-Agentur die Notfallzulassung für die Injektion Covid-19 von Pfizer erstmals auf Kinder ausgeweitet hat.

Allein aus diesen offiziellen Daten kann man also schließen, dass die Covid-19-Injektion Kinder tötet.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente deuten darauf hin, dass die Hunderttausenden von überflüssigen Todesfällen zur Entvölkerung führen werden

Während die Covid-19-Injektion derzeit jede Woche Zehn- bis Hunderttausende von Menschen tötet, könnten wir sehr bald Zeuge einer Entvölkerung werden, die durch die Covid-19-Impfung verursacht wird, und wir können dies dank der in den vertraulichen Pfizer-Dokumenten gefundenen Beweise beweisen.

Die US Food and Drug Administration (FDA) hat versucht, die Veröffentlichung der Sicherheitsdaten des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer 75 Jahre lang zu verzögern, obwohl sie die Injektion nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung am 11. Dezember 2020 zugelassen hat.

Doch Anfang Januar 2022 ordnete Bundesrichter Mark Pittman die Freigabe von 55.000 Seiten pro Monat an. Bis Ende Januar wurden 12.000 Seiten freigegeben.

Seitdem hat das PHMPT alle Dokumente auf seiner Website veröffentlicht.

Eines der Dokumente, die in dem Daten-Dump enthalten sind, ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf„. Seite 12 des vertraulichen Dokuments enthält Daten über die Anwendung der Covid-19-Injektion von Pfizer in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass 90% der mit Covid geimpften Schwangeren ihr Baby verloren haben

Pfizer gibt in dem Dokument an, dass bis zum 28. Februar 2021 270 Fälle von Exposition gegenüber der mRNA-Injektion während der Schwangerschaft bekannt waren.

Sechsundvierzig Prozent der Mütter (124), die der Covid-19-Injektion von Pfizer ausgesetzt waren, erlitten eine unerwünschte Reaktion.

Von diesen 124 Müttern, die eine unerwünschte Reaktion erlitten, wurden 49 als nicht schwerwiegende Nebenwirkungen eingestuft, während 75 als schwerwiegend galten. Dies bedeutet, dass 58 % der Mütter, die über Nebenwirkungen berichteten, eine schwerwiegende Nebenwirkung erlitten, die von Gebärmutterkontraktionen bis zum Tod des Fötus reichte.

Insgesamt wurden 4 schwerwiegende Fälle von Föten/Babys aufgrund der Exposition gegenüber der Pfizer-Injektion gemeldet.

Aber hier wird es etwas beunruhigend. Pfizer gibt an, dass sie von den 270 Schwangerschaften absolut keine Ahnung haben, was bei 238 von ihnen passiert ist.

Aber hier sind die bekannten Ergebnisse der restlichen Schwangerschaften –

Zum Zeitpunkt des Berichts gab es insgesamt 34 Ergebnisse, von denen jedoch 5 noch nicht abgeschlossen waren. Pfizer stellt fest, dass nur 1 der 29 bekannten Ergebnisse normal war, während 28 der 29 Ergebnisse zum Verlust/Tod des Babys führten. Dies bedeutet, dass 97 % aller bekannten Ergebnisse der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führten.

Wenn wir die 5 Fälle einbeziehen, bei denen das Ergebnis noch ausstand, ergibt sich ein Anteil von 82 % aller Fälle, in denen die Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führte. Dies entspricht einem Durchschnitt von etwa 90 % zwischen den 82 % und 97 %.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass sich der Impfstoff Covid-19 in den Eierstöcken anreichert

Eine weitere Studie, die in der langen Liste vertraulicher Pfizer-Dokumente die hier zu finden ist, zu deren Veröffentlichung die FDA durch einen Gerichtsbeschluss gezwungen wurde, wurde an Wistar-Han-Ratten durchgeführt, von denen 21 weiblich und 21 männlich waren.

Jede Ratte erhielt eine einmalige intramuskuläre Injektion von Pfizer Covid-19. Anschließend wurden der Gehalt und die Konzentration der gesamten Radioaktivität in Blut, Plasma und Gewebe zu bestimmten Zeitpunkten nach der Verabreichung bestimmt.

Mit anderen Worten: Die Wissenschaftler, die die Studie durchführten, maßen, wie viel von der Covid-19-Injektion in andere Körperteile wie Haut, Leber, Milz, Herz usw. gelangt ist.

Eines der beunruhigendsten Ergebnisse der Studie ist jedoch die Tatsache, dass sich die Pfizer-Injektion mit der Zeit in den Eierstöcken anreichert.

In den ersten 15 Minuten nach der Injektion des Pfizer-Impfstoffs stellten die Forscher fest, dass die Gesamtlipidkonzentration in den Eierstöcken 0,104 ml betrug. Diese stieg dann auf 1,34 ml nach einer Stunde, 2,34 ml nach vier Stunden und 12,3 ml nach 48 Stunden.

Die Wissenschaftler führten jedoch keine weiteren Untersuchungen über die Anhäufung nach 48 Stunden durch, so dass wir einfach nicht wissen, ob die besorgniserregende Anhäufung anhielt.

Offizielle Daten aus dem Vereinigten Königreich, die von Public Health Scotland veröffentlicht wurden und hier zu finden sind, geben jedoch einige beunruhigende Hinweise auf die Folgen dieser Anhäufung in den Eierstöcken.

Die Zahlen für die Anzahl der an Eierstockkrebs erkrankten Personen zeigen, dass der bekannte Trend im Jahr 2021 deutlich höher war als im Jahr 2020 und im Durchschnitt der Jahre 2017-2019.

Eierstockkrebs – Quelle

Das obige Diagramm zeigt den Zeitraum bis Juni 2021, aber die Diagramme auf dem Dashboard von Public Health Scotland zeigen nun Zahlen bis Dezember 2021 und zeigen leider, dass sich die Kluft noch weiter vergrößert hat, da die Zahl der an Eierstockkrebs erkrankten Frauen deutlich gestiegen ist.

Weitere Daten von Public Health Scotland bestätigen, dass die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen so hoch ist wie nie zuvor.

Todesfälle bei Neugeborenen erreichen im März 2022 zum zweiten Mal in 7 Monaten ein kritisches Niveau

Offizielle Zahlen zeigen, dass die Neugeborenensterblichkeitsrate im März 2022 auf 4,6 pro 1000 Lebendgeburten gestiegen ist, was einem Anstieg von 119 % gegenüber der erwarteten Sterblichkeitsrate entspricht. Dies bedeutet, dass die Neugeborenensterblichkeitsrate zum zweiten Mal in mindestens vier Jahren eine obere Warnschwelle, die sogenannte „Kontrollgrenze“, überschritten hat.

Das letzte Mal wurde diese Grenze im September 2021 überschritten, als die Neugeborenensterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten auf 5,1 anstieg. Obwohl die Rate von Monat zu Monat schwankt, liegt sie sowohl im September 2021 als auch im März 2022 auf einem Niveau, das zuletzt in den späten 1980er Jahren erreicht wurde.

Die schottische Gesundheitsbehörde (PHS) hat die Einleitung einer Untersuchung nicht offiziell bekannt gegeben, aber das ist ihre Aufgabe, wenn die obere Warngrenze erreicht ist, und sie hat dies bereits 2021 getan.

Damals erklärte das PHS, die Tatsache, dass die obere Kontrollgrenze überschritten wurde, „deutet darauf hin, dass es mit höherer Wahrscheinlichkeit Faktoren gibt, die über zufällige Schwankungen hinausgehen und zu der Anzahl der aufgetretenen Todesfälle beigetragen haben könnten“.

Tierstudie von Pfizer ergab ein erhöhtes Risiko von Geburtsfehlern und Unfruchtbarkeit

Die begrenzte Tierstudie, von der in den offiziellen Leitlinien der Regierung die Rede war, deckte das Risiko einer erheblichen Schädigung des sich entwickelnden Fötus auf, aber die Arzneimittelaufsichtsbehörden in den USA, im Vereinigten Königreich und in Australien entschieden sich aktiv dafür, diese Information aus den öffentlichen Dokumenten zu entfernen.

Die Studie mit dem Titel „Keine Auswirkungen auf die weibliche Fruchtbarkeit und die pränatale und postnatale Entwicklung der Nachkommen bei Ratten mit BNT162b2, einem mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff“ kann hier vollständig eingesehen werden.

Die Studie wurde an 42 weiblichen Wistar-Han-Ratten durchgeführt. Einundzwanzig von ihnen erhielten die Covid-19-Injektion von Pfizer, 21 nicht.

Hier sind die Ergebnisse der Studie –

Die Zahl der Föten mit überzähligen Lendenrippen in der Kontrollgruppe betrug 3/3 (2,1). Die Anzahl der Föten mit überzähligen Lendenrippen in der geimpften Gruppe betrug dagegen 6/12 (8,3). Somit war die durchschnittliche Häufigkeit des Auftretens in der geimpften Gruppe um 295 % höher.

Überzählige Rippen, die auch als akzessorische Rippen bezeichnet werden, sind eine seltene Variante zusätzlicher Rippen, die am häufigsten an der Hals- oder Lendenwirbelsäule entstehen.

In dieser Studie wurden also Anzeichen für eine abnorme Entwicklung des Fötus und Geburtsfehler festgestellt, die durch die Covid-19-Injektion von Pfizer verursacht wurden.

Doch damit nicht genug der abnormen Ergebnisse der Studie. Die Rate der „Präimplantationsverluste“ war in der geimpften Rattengruppe doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe.

Unter Präimplantationsverlust versteht man befruchtete Eizellen, die sich nicht einnisten. Diese Studie deutet also darauf hin, dass die Covid-19-Injektion von Pfizer die Chancen einer Frau, schwanger zu werden, verringert. Damit erhöht sich das Risiko der Unfruchtbarkeit.

Wie um alles in der Welt haben es die Arzneimittelbehörden geschafft, in ihren offiziellen Leitlinien zu erklären, dass „Tierstudien keine direkten oder indirekten schädlichen Auswirkungen auf die Schwangerschaft zeigen“? Und wie haben sie es geschafft, festzustellen: „Es ist nicht bekannt, ob der Impfstoff von Pfizer Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hat“?

Die Wahrheit ist, dass sie sich aktiv dafür entschieden haben, dies zu vertuschen.

Das wissen wir dank eines Antrags auf Informationsfreiheit (Freedom of Information, FOI), den wir bei der australischen Gesundheitsbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) gestellt haben. Sie können alles darüber hier nachlesen.

Schlussfolgerung

Nachdem wir nun die Beweise aus offiziellen Regierungsquellen vorgelegt haben, müssen wir zu unseren Eröffnungserklärungen zurückkehren.

Offizielle Zahlen der Regierung belegen, dass jedes einzelne Land, das Millionen seiner Bürger zur Covid-19-Injektion gezwungen hat, im Jahr 2022 Zehn- bis Hunderttausende von zusätzlichen Todesfällen zu beklagen hat.

Dies geht so weit, dass 38 Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OEC) in diesem Jahr bisher über 0,75 Millionen Todesfälle zu beklagen haben. Allein auf die USA entfallen 350.000 dieser überzähligen Todesfälle bis Ende September 2022.

Und weitere offizielle Regierungszahlen belegen, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 Einwohner in jeder einzelnen Altersgruppe, einschließlich der Kinder, bei der ungeimpften Bevölkerung am niedrigsten und bei der geimpften Bevölkerung am höchsten sind.

Daten aus 27 europäischen Ländern belegen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern um 552 % gestiegen ist, seit die Europäische Arzneimittel-Agentur die Covid-19-Injektion zunächst für 12- bis 15-Jährige und nur wenige Monate später für 5- bis 11-Jährige zugelassen hat.

Dies ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Covid-19-Spritze Kinder tötet, denn bis zu dem Zeitpunkt, an dem die EMA die Covid-19-Spritze für Kinder zugelassen hat, lagen die Todesfälle unter den erwarteten Werten.

Wenn wir all das mit der Tatsache verbinden, dass vertrauliche Pfizer-Dokumente bestätigen, –

Der Inhalt der Covid-19-Injektion reichert sich in den Eierstöcken an;

90 % der schwangeren Frauen haben ihr Kind während der klinischen Studien verloren; und

In Tierstudien wurde ein erhöhtes Risiko für Unfruchtbarkeit festgestellt,

Und weitere Statistiken, die belegen, dass die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen so hoch ist wie nie zuvor.

Es hat also den Anschein, dass wir, während die Covid-19-Injektion jede Woche Zehn- bis Hunderttausende von Menschen tötet, sehr bald Zeuge einer durch die Covid-19-Impfung verursachten Entvölkerung werden könnten.

Was diese Zahl von 0,75 Millionen zusätzlichen Todesfällen noch erschreckender macht, ist die Tatsache, dass sie nur für 38 Länder gilt. Denn die Covid-19-Injektion wurde bereits in mindestens 184 Ländern der Welt eingeführt.