Oh, es sieht so aus, als ob das Bombardieren von Krankenhäusern wieder schlecht ist

Die Manager des westlichen Imperiums glauben nicht, dass es etwas “Abscheuliches” oder “Schreckliches” daran gibt, ein Krankenhaus anzugreifen – zumindest nicht eines, das Dienstleistungen für Palästinenser oder andere Bevölkerungsgruppen erbringt, die vom westlichen Imperium nicht bevorzugt werden.

Während der schwersten russischen Bombardierung der Ukraine seit Monaten, die sich über fünf Regionen erstreckte und Berichten zufolge etwa vierzig Menschen tötete, schlug am Montag eine Rakete in einem Kinderkrankenhaus in Kiew ein.

Kiew und seine westlichen Verbündeten behaupten, das Kinderkrankenhaus sei von Russland getroffen worden, während Moskau sagt, das Krankenhaus sei während des russischen Angriffs von einer ukrainischen Luftabwehrrakete getroffen worden. Klar ist nur, dass das Krankenhaus entweder als direkte oder indirekte Folge der russischen Raketenangriffe bombardiert wurde und dass westliche Politiker auf diese Nachricht ganz anders reagieren als auf die gezielten israelischen Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen.

“Russlands Raketenangriffe, die heute Dutzende von ukrainischen Zivilisten töteten und Schäden und Opfer in Kiews größtem Kinderkrankenhaus verursachten, sind eine schreckliche Erinnerung an Russlands Brutalität”, twitterte der Betreiber des Twitter-Accounts des US-Präsidenten und fügte hinzu: “Es ist entscheidend, dass die Welt in diesem wichtigen Moment weiterhin an der Seite der Ukraine steht und dass wir die russische Aggression nicht ignorieren.”

“Angriffe auf unschuldige Kinder. Das ist die abscheulichste aller Taten. Wir stehen an der Seite der Ukraine gegen die russische Aggression – unsere Unterstützung wird nicht erlahmen”, twitterte der neue britische Premierminister Keir Starmer.

“Das ist abscheulich. Der Angriff auf ein Kinderkrankenhaus – und die unschuldigen Kinder darin – ist nicht zu rechtfertigen”, twitterte der kanadische Premierminister Justin Trudeau und fügte hinzu: “Mein Mitgefühl gilt den trauernden Familien – und Kanadas Engagement für die Ukraine bleibt so stark wie immer.”

“Russlands Raketenangriffe auf mehrere ukrainische Städte, darunter ein Kiewer Kinderkrankenhaus, sind verabscheuungswürdig”, erklärte die australische Außenministerin Penny Wong, als ob sie auf eine Art Memo reagieren würde. “Wir verurteilen die Angriffe auf zivile Infrastrukturen, einschließlich Krankenhäuser. Australien wird das ukrainische Volk angesichts des illegalen, unmoralischen Krieges Russlands weiterhin unterstützen.”

Diese entschlossene und unmissverständliche Erklärung von Wong steht im Gegensatz zu ihrer kleinmütigen, passiv formulierten Erklärung über Israels vorsätzliche systematische Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza:

“Krankenhäuser, Patienten, medizinisches und humanitäres Personal müssen geschützt werden. Australien ist zutiefst besorgt über die Angriffe in und um Krankenhäuser in Gaza, einschließlich eines von Indonesien finanzierten Krankenhauses im Norden Gazas und eines jordanischen Feldlazaretts.”

Und das ist in etwa die heftigste Kritik, die man von westlichen Vertretern an Israels unerbittlichem Angriff auf palästinensische Krankenhäuser hören kann. Die meisten hatten überhaupt nichts zu sagen.

Seit dem 7. Oktober gab es Hunderte von dokumentierten Angriffen der IDF auf das Gesundheitssystem des Gazastreifens, das nach Angaben der UNO durch diese Angriffe größtenteils zerstört worden ist.

Nick Maynard, Professor an der Universität Oxford, hat die IDF beschuldigt, “systematisch Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal anzugreifen und das gesamte Gesundheitssystem zu demontieren”, nachdem er während der israelischen Bombardierung der Enklave dort gearbeitet hat.

Einem neuen Bericht zufolge, der in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, werden die indirekten Todesfälle infolge des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen, z. B. durch Krankheiten und den fehlenden Zugang zu Gesundheitsdiensten, wahrscheinlich um ein Vielfaches höher sein als die direkten Todesfälle, die durch die massive militärische Gewalt verursacht wurden. Bei einer vorsichtigen Schätzung von vier indirekten Todesfällen für jeden offiziell gemeldeten Todesfall würde sich die Gesamtzahl der Todesopfer auf etwa 186.000 belaufen. Und das bei einer offiziellen Zahl direkter Todesopfer, die mit Sicherheit eine enorme Unterzahl darstellt.

Wo war die Empörung über all das? Wo waren all die Erklärungen westlicher Offizieller, wie “verabscheuungswürdig” es ist, diese Krankenhäuser anzugreifen? Wo waren all die Schlagzeilen der westlichen Medien, die Israel ausdrücklich als Täter dieser Angriffe bezeichneten, wie sie es mit Russland getan haben? Nirgends zu finden.

Das liegt daran, dass die Manager des westlichen Imperiums nicht wirklich glauben, dass es irgendetwas “Abscheuliches” oder “Schreckliches” daran gibt, ein Krankenhaus anzugreifen – zumindest nicht eines, das Dienstleistungen für Palästinenser oder andere Bevölkerungsgruppen erbringt, die vom westlichen Imperium nicht bevorzugt werden.

Das hat nichts mit der Sorge um das Leben und Wohlergehen von Menschen zu tun. Sie wollen nur mehr Zustimmung für die Fortsetzung ihres Stellvertreterkriegs in der Ukraine erzeugen.