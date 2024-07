Pandemien, Finanzkollaps, Krieg und Terrorismus sollen überwältigen – Steve Quayle

Von Greg Hunter

Von Greg Hunters

Der bekannte Radiomoderator, Filmemacher, Buchautor und Experte für archäologische Ausgrabungen Steve Quayle beschreibt die bösen Dämonen der Bibel, mit denen wir es zu tun haben. Er legt sie in einer überwältigenden neuen DVD mit dem Titel “Earth in the Crosshairs” dar. Quayle behauptet: “Die interdimensionalen Tore der Hölle haben sich geöffnet, und die Welt wird von Satan und seinen Dämonen angegriffen.” Wie sonst könnte alles auf der Welt auf einmal furchtbar schief gehen?

Es gibt Krieg und militärische Konflikte an mehreren Orten, eine neue Vogelgrippe-Pandemie braut sich zusammen, Terroristen und Illegale strömen über die südliche US-Grenze und eine wenig beachtete finanzielle Kernschmelze, die laut Quayle die große Mehrheit unvorbereitet treffen wird, wenn sie implodiert. Quayle weist darauf hin: “Das sind Saul Alinskys “Regeln für Radikale”. Man überhäuft die Zielperson einfach mit Anschuldigungen und so vielen Problemen, dass man als “Ricochet Rabit” versuchen könnte, alles abzuwehren, was kommt, aber man kann nicht alles abwehren, vor allem nicht, wenn alles auf einen einprasselt. Auch das ist Saul Alinsky, und die Idee ist, das Ziel zu überwältigen. Hillary Clinton hat eine ihrer College-Arbeiten über Alinsky geschrieben. Jetzt sehen Sie das mit der Obama-Nation der Verwüstung. So nenne ich ihn. Sie sehen die komplette Übernahme von Gemeinden. Schauen Sie sich all diese demokratischen Staatsanwälte und Bürgermeister an, und sehen Sie sich den absoluten Betrug an, der gegen alle in Gang gesetzt wurde. Die Abtreibungsgegner beten und gehen ins Gefängnis. Sehen Sie sich Donald Trump und all diese falschen Anklagen an. Ihr einziger Grund, dies zu tun, ist die totale Zerstörung Amerikas.”

Was die Wirtschaft betrifft, so sagt Quayle: “Die Menschen haben eine schwere Verantwortung zu tragen, und die Bankenrettung wird kommen. Wir haben so viele Banken auf der Problemliste oder der ‘Beobachtungsliste’. Sogar der Fed-Vorsitzende Powell hat gesagt, dass unsere Verschuldung untragbar ist. Zum ersten Mal können die gesamten Steuereinnahmen nicht die Zinsen für die Schulden decken, die sich auf 1,5 Billionen Dollar belaufen. Die Banken sind verzweifelt, und ich beobachte, dass Menschen, die vollen Zugang zu ihrem Geld hatten, nicht mehr in der Lage sind, Geld zu überweisen. Viele Leute wissen das nicht, aber die Banken haben jetzt das Recht, sich mit Ihrem Geld zu retten, wenn sie in Schwierigkeiten geraten.”

Quayles Quellen sagen, dass sowohl Japan als auch Deutschland derzeit mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen haben, und dass jedes dieser Länder jederzeit eine Kette finanzieller Implosionen in der ganzen Welt auslösen könnte.

Quayle erwähnte auch Nachrichten über den Bau von FEMA-ähnlichen Lagern, die überall im Land entstehen. Laut Quayle handelt es sich dabei nicht um Auffanglager, sondern um Vernichtungslager. . . . Die marxistische kommunistische Elite hat einen Schalter umgelegt, und das alles wird von Luzifer inszeniert, der als Gott verehrt werden will.”

Abschließend sagt Quayle: “Die Bibel ist die Blaupause für das, was die Zukunft bringt … das Buch der Offenbarung … ist Jesus, der den Menschen sagt: Hey, das wird kommen, und der Weg, wie du da durchkommst und da rauskommst, ist durch mich – was bedeutet, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben.”

In dem 62-minütigen, ausführlichen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Satellitentelefondienst oder einer Notstrombatterie sind, schauen Sie sich die Angebote bei Sat123.com an.

Sehen Sie sich dieses 8-minütige Video an , in dem erklärt wird, wie einfach es ist, jeden Terroranschlag oder extremen Sturm mit einer Notstrombatterie zu überstehen. Weitere Informationen erhalten Sie unter BeReady123.com.

Begleiten Sie Greg Hunter von USAWatchdog.com, der mit Steve Quayle über seine neue DVD mit dem Titel “Earth in the Crosshairs” (Erde im Fadenkreuz ) am 24.6.7. spricht.

(Technischer Hinweis: Wenn Sie das Video nicht sehen können, wissen Sie, dass es da ist. Trennen Sie Ihr Modem vom Netz und schließen Sie es nach 30 Sekunden wieder an. Dadurch werden die Codes gelöscht, die Sie möglicherweise daran hindern, das Video zu sehen. Probieren Sie außerdem verschiedene Browser aus. Schalten Sie auch alle Werbeblocker aus, falls Sie welche haben. Und schließlich sollten Sie Ihren Cache leeren, das könnte auch helfen. https://its. uiowa.edu/support/article/719 All das ist ein Weg, wie Big Tech versucht, Leute wie USAWatchdog.com zu zensieren).