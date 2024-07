Operation Timber Sycamore: Obama unterzeichnete Plan zur Unterstützung von Rebellen, was zu langanhaltendem Chaos in Syrien führte.

Operation Timber Sycamore

Ein weiteres Beispiel ist die Entscheidung von Obama, zusammen mit Hillary Clinton, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu stürzen. Der Präsident unterzeichnete eine sogenannte “Presidential Finding” und befahl der CIA, Dschihadisten auszubilden und zu bewaffnen, um Assad zu stürzen.

Sie führten diesen Plan durch, jedoch ohne Erfolg, wie in vielen Fällen. Jahrelang wurde dies bestritten. Dann wurde es zwei, vielleicht dreimal, in der New York Times in den Jahren 2015 und 2016 erwähnt. Diese Operation hieß Operation Timber Sycamore. Es ist ein echtes Dokument, ein echter Plan, unterzeichnet vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. Doch die amerikanische Bevölkerung wurde kaum darüber informiert.

Eines Tages veröffentlichte die New York Times einen Artikel darüber und stellte fest, dass der Plan nicht funktioniert hatte. Wenn man jedoch versucht, eine andere Regierung zu stürzen, wäre es wichtig, dass das amerikanische Volk versteht, dass dies zu dem anhaltenden Chaos in Syrien beigetragen hat.

Was dann geschah, war, dass Russland nach mehreren Jahren auf der Seite Assads eingriff. Als Russland eingriff, beschuldigten wir sie, sich in die inneren Angelegenheiten Syriens einzumischen. Das ist ein klassisches Beispiel für “Gaslighting”. Es war vollkommen heuchlerisch. Das weiß ich, weil ich Menschen kannte, die sehr in diese Episode involviert waren. Ich habe viel über die US-amerikanischen Machenschaften in dieser Zeit gehört.

Jeffrey Sachs, ein weltbekannter Ökonom, Bestsellerautor und Professor an der Columbia University, wo er ehemals Direktor des Earth Institute war, ist einer der angesehensten Kritiker der US-Außenpolitik und des “Deep State”, insbesondere in Bezug auf den laufenden Krieg in der Ukraine und die Beziehungen der USA zu Moskau seit dem Ende des Kalten Krieges.