Die Rolle des Hasses bei den bevorstehenden Wahlen

Von Paul Craig Roberts

James Howard Kunstler erklärt, wie Demokraten und Medien die Wahrheit vermeiden, indem sie eine falsche Realität schaffen und am Ende ihre eigenen Lügen glauben. Der gesamte Zweck der Demokraten und der Medien besteht darin, die Amerikaner zu täuschen und einzuschüchtern, damit sie in einer Unwirklichkeit leben und ihren eigenen Untergang begünstigen.

`

Was werden die Demokraten nun tun, da einige der Pressevertreter zugeben, dass sie Biden gedeckt haben, um Trump nicht zu helfen, indem sie die Wahrheit sagen? Bislang widersetzt sich Biden den Bemühungen seiner Partei, ihn zur Seite zu schieben. Aber das werden sie eher tun, als die Macht zu verlieren.

Die Demokraten in den Swing States haben die Mechanismen des Wahldiebstahls institutionalisiert, die sie bei den Wahlen 2020 und 2022 eingesetzt haben. In Wisconsin zum Beispiel hat der von den Liberalen dominierte Oberste Gerichtshof das Verbot von Briefwahlurnen gekippt. Diese Boxen dienen dem Zweck, anonyme Einwürfe von ungültigen Stimmzetteln zu ermöglichen, die in die Stimmenauszählung einfließen. Alles ist für den Diebstahl der kommenden Wahl vorbereitet. Das Problem ist nur, dass Biden nicht nah genug an die Demokraten herankommt, um dieses Mal davonzukommen.

Während einige Demokraten und Pressevertreter daran arbeiten, Biden zur Seite zu schieben, berichten andere über manipulierte Umfragen, aus denen hervorgeht, dass Bidens Unterstützung gestiegen ist und dass Biden und Trump jetzt gleichauf liegen. https://www.ipsos.com/en-us/only-michelle-obama-bests-trump-alternative-biden-2024 Irgendwie hat Bidens katastrophale “Debatten”-Leistung sein Ansehen in den Umfragen erhöht.

Ich nehme an, das ist der Ersatzplan. Wenn ein wahrscheinlicherer Kandidat nicht an Bidens Stelle gesetzt werden kann, werden die Presseorgane ein knappes Rennen vortäuschen, das für die Anwendung der Wahldiebstahlsverfahren notwendig ist. Der Diebstahl würde wiederum durch den einstimmigen Ruf der Presstituierten “es gab keinen Wahldiebstahl” vertuscht werden.

Die Demokraten haben deutlich gemacht, dass sie für offene Grenzen und sexuelle Perversion stehen. Die Frage ist, warum die Amerikaner eine solche Agenda unterstützen? Was springt für sie dabei heraus? Sind die Vereinigten Staaten bereits ein solches Sodom und Gomorrha, dass etwa die Hälfte der wahlberechtigten Bevölkerung sexuell pervers ist? Wie ist es zu erklären, dass die Schulbehörden der Demokraten so viel Wert auf die Sexualisierung kleiner Kinder legen? Sind die Wähler der Demokraten und die blauen Städte so wohlhabend, dass sie die Aufnahme von jährlich 3 600 000 Einwanderern finanzieren können?

Ich glaube nicht. Es scheint, dass die Presstituierten Trump zu einem Hassobjekt gemacht haben, an dem Feministinnen und andere die Frustrationen festmachen können, mit denen sie erzogen wurden. Hat der Feminismus den Frauen geholfen oder hat er sie aus ihrer natürlichen Rolle herausgerissen und sie in die Rolle des Mannes versetzt? Männer erleben Frauen heute anders als in meiner Generation. Frauen befinden sich heute in einer konkurrierenden Rolle mit Männern, nicht in einer unterstützenden Rolle. Kleine Mädchen werden nicht mehr als weiblich sozialisiert. Feministinnen bestanden darauf, dass kleine Mädchen nicht mit Puppen spielen sollten, da sie dadurch ermutigt würden, Kinder zu wollen und Mütter zu werden. Stattdessen sollten Mädchen bei den Pfadfindern mitmachen, in Baseballteams der Little League spielen und schließlich zum Militär gehen, und zwar nicht als Krankenschwestern, sondern als Soldaten an vorderster Front. Sex wurde zu einer Freizeitbeschäftigung. Diese Veränderungen hatten erhebliche Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Männern und Frauen und auf die Familie, die sich auflöst.

Die Lehre des Hasses und die Romantisierung von unnatürlichem und abnormalem Verhalten – ja sogar die Normalisierung von abnormalem Verhalten – sind zu den wichtigsten Aufgaben der Erziehung geworden. Darauf haben sich die pädagogischen Fakultäten der Universitäten, die Lehrer ausbilden, spezialisiert. Die kritische Rassentheorie und das Projekt 1619 dienen dazu, schwarze Amerikaner zu lehren, weiße Amerikaner zu hassen, und weißen Amerikanern Selbsthass und Hass auf ihresgleichen beizubringen. Die Dämonisierung des weißen heterosexuellen Mannes als Frauenfeind und Rassist ist schon so lange institutionalisiert, dass sie das Selbstbewusstsein weißer Männer untergraben hat. Ihre traditionelle Rolle ist in Misskredit geraten. Einige, die diese Entwicklung aufmerksam verfolgt haben, führen die zunehmenden Selbstmorde junger weißer Männer auf den Sinnverlust in ihrem Leben zurück.

Wenn Hass gelehrt wird, zerstört er das Gefühl der Einheit, ein Volk zu sein. Ohne Einigkeit gibt es keine Gesellschaft. Wenn Antifa und Black Lives Matter in vielen amerikanischen Städten randalieren und Geschäftsviertel niederbrennen können und ungestraft bleiben, Präsident Trump aber von einem ignoranten und unqualifizierten Quotenmann angeklagt werden kann, weil der Quotenmann glaubt, dass Trumps Buchhalter eine Wahlkampfspende als Rechtskosten gemeldet haben und daraus auf mysteriöse Weise eine Wahlbeeinflussung gemacht haben, sind wir Zeugen des Endes der Einheit als Volk. In der Tat haben die Anklagen gegen Trump seine Anhänger radikalisiert. Wenn die Demokraten Trump erneut die Wahl stehlen, wird es keine amerikanische Einheit mehr geben. Es ist für mich erstaunlich, dass die Demokraten bereit sind, die nationale Einheit ihrer Macht zu opfern.

Die Folge wird sein, dass das Recht zu einer Waffe wird, die dazu dient, von offiziellen Erklärungen abweichende Meinungen zu unterdrücken. Die Wahrheit wird das sein, was den Interessen der Herrschenden dient.

Die Gesellschaft, die daraus entsteht, wird unerträglicher sein als George Orwells 1984. Jeder wird allein sein. Tammy Wynette kann “Stand By Your Man” singen, aber Feministinnen werden es nicht tun. Ein schwarzer Amerikaner kann keinen weißen Freund haben, ohne als Rassenverräter angesehen zu werden. Weiße heterosexuelle Männer haben es schwer, andere als ihre eigenen Freunde zu haben, da sie nicht mehr als wichtig angesehen werden.

Wir sehen ihre Bedeutungslosigkeit daran, dass sie in den Vorständen von Unternehmen, in den Reihen der CEOs, unter Universitätspräsidenten, Richtern und Militäroffizieren immer weniger vertreten sind. Ein weißer heterosexueller Mann zu sein, ist kein Karrierefaktor.

Die linksliberalen weißen Männer versuchen, sich ihre Bedeutung zu erhalten, indem sie sich als Verfechter von “Vielfalt” und sexueller Perversion aufspielen, indem sie das Abnormale normalisieren und die westliche Zivilisation als ausbeuterisch und rassistisch anprangern. Sie wenden sich gegen ihresgleichen, die sich für die Verteidigung der traditionellen moralischen Gesellschaft einsetzen. Das Böse setzt sich durch, weil seine Stimme die Medien, die Politik und die Unterhaltung beherrscht.

Wie ich seit Jahrzehnten in differenzierteren Analysen dargelegt habe, die ich an dieser Stelle noch einmal wiederholen werde, bestand der liberale Ansatz zur Reform in der Denunziation. Der Weg zur Reform bestand nicht darin, darauf hinzuweisen, wie erfolgreich die Gesellschaft bei der Durchführung von Reformen war, die das soziale Wohlergehen verbessert haben. Stattdessen wurde die reformbedürftige Praxis denunziert, dämonisiert. Die Liberalen stützten ihre Reformen auf die Anprangerung der bestehenden Gesellschaft, die die zu reformierenden Praktiken tolerierte.

Die Institutionalisierung dieses Reformansatzes bedeutete, dass die Gesellschaft ständig denunziert wurde. Dies hatte zur Folge, dass die bestehende Gesellschaft zu einer ständigen Zielscheibe wurde.

Mit der Zeit untergruben die ständigen Anprangerungen das Glaubenssystem, das die Gesellschaft aufrechterhielt. Das Ergebnis des Reformansatzes der Liberalen war die Diskreditierung der westlichen Zivilisation. Die westliche Zivilisation hat eine stille Revolution durchgemacht, die ihre Grundlagen ausgehöhlt hat.

Das heutige Bildungssystem ist nicht in der Lage, Menschen, zukünftige Führungskräfte, hervorzubringen, die in der Lage sind, diese Dynamik zu verstehen. Die Wiederherstellung erfordert das Bewusstsein, dass eine Wiederherstellung notwendig ist.

Wo ist dieses Bewusstsein?

Es ist weder in den Parteien noch in den Universitäten oder den Medien zu finden.