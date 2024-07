Wie die israelische Armee vom US-Steuerrecht profitiert

Von Philip Giraldi

Steuerbefreiungen, die Kriegsverbrechen unterstützen, sind nicht “wohltätig”.

Das Steuerrecht der Vereinigten Staaten erlaubt Steuerbefreiungen für bestimmte Kategorien von gemeinnützigen Organisationen oder Gruppen, die häufig entweder einem Bildungs- oder einem Wohltätigkeitszweck dienen. Solche Organisationen werden als 501(c)(3) eingestuft und sind von der Bundeseinkommenssteuer befreit, während die Spender, die zu ihrer Unterstützung beitragen, die Gesamtspenden bis zu den Grenzen ihrer eigenen Gesamtsteuerschuld absetzen können. Der Internal Revenue Service (IRS) erkennt mehr als 30 Arten von gemeinnützigen Organisationen an, aber nur diejenigen, die sich für den 501(c)(3)-Status qualifizieren, können sagen, dass Spenden an sie steuerlich absetzbar sind.

Die meisten Organisationen, die für eine 501(c)(3)-Bezeichnung in Frage kommen, fallen in eine der drei folgenden Kategorien: Wohltätigkeitsorganisationen, Kirchen und religiöse Organisationen sowie private Stiftungen. Eine Gruppe muss ausschließlich für einen bestimmten Zweck tätig sein, um vom IRS als gemeinnützige Organisation eingestuft zu werden: Wohltätigkeit, Religion, Bildung, Wissenschaft, Literatur, Tests für die öffentliche Sicherheit, Förderung nationaler oder internationaler Amateursportwettbewerbe oder Verhinderung von Grausamkeiten gegenüber Kindern oder Tieren. Der IRS definiert “wohltätige” Aktivitäten weiter als “Hilfe für Arme, Bedrängte oder Unterprivilegierte; Förderung der Religion; Förderung von Bildung oder Wissenschaft; Errichtung oder Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden, Denkmälern oder Werken; Verringerung der Lasten der Regierung; Abbau von Spannungen in der Nachbarschaft; Beseitigung von Vorurteilen und Diskriminierung; Verteidigung der gesetzlich garantierten Menschen- und Bürgerrechte; und Bekämpfung des Verfalls der Gemeinschaft und der Jugendkriminalität”.

Einer 501(c)(3)-Organisation ist es außerdem “untersagt, mit ihren Aktivitäten die Gesetzgebung wesentlich zu beeinflussen, einschließlich der Teilnahme an Wahlkampfaktivitäten zur Unterstützung oder Ablehnung eines bestimmten politischen Kandidaten. Auch politische Lobbyarbeit ist in der Regel nicht erlaubt. Eine private Stiftung ist in der Regel “im Besitz einer Einzelperson, einer Familie oder eines Unternehmens und bezieht den Großteil ihres Einkommens von einer relativ kleinen Gruppe von Spendern. Private Stiftungen unterliegen strengeren Regeln und Vorschriften als öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen. Eine öffentliche Wohltätigkeitsorganisation ist eine gemeinnützige Organisation, die einen wesentlichen Teil ihres Einkommens oder ihrer Einnahmen von der Allgemeinheit oder der Regierung erhält”.

Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie ein 501(c)(3) funktionieren soll, wenn man untersucht, wie die zahlreichen Organisationen, die die Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten bilden, diesen Status erlangt haben, der es ihnen ermöglicht, US-Steuern zu vermeiden und gleichzeitig Spender durch Steuerabzüge anzuziehen, obwohl sie in großem Umfang Lobbyarbeit betreiben, die US-Gesetze ignoriert, und existieren, um eine ausländische Regierung zu unterstützen und zu ermächtigen, die an einem Völkermord beteiligt ist. Das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), das als die wohlhabendste und politisch mächtigste der Lobbygruppen gilt, rühmt sich sogar seiner Lobbying-Fähigkeiten sowie des erstaunlichen Erfolgs seines angeschlossenen PAC bei der Unterstützung israelfreundlicher politischer Kandidaten. Die politisch stark engagierte Anti-Defamation League (ADL) und die den Iran-Krieg unterstützende Foundation for Defense of Democracies (FDD) sind ebenfalls 501(c)(3). Kleinere Stiftungen wie die Charles and Seryl Kushner Foundation, die vom Vater von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gegründet wurde, sind ebenfalls 501(c)(3) und unterstützen den illegalen Siedlungsbau im israelisch besetzten Palästina.

Der 501(c)(3)-Status ermöglicht es vielen jüdischen und israelisch orientierten Gruppen, große Geldsummen zu erhalten, die dann politisch eingesetzt werden, um die Korruption des politischen Prozesses in den Vereinigten Staaten zu Gunsten Israels und der von Juden favorisierten Themen zu ermöglichen. Und gemeinnützig zu sein bedeutet ganz sicher nicht, dass jemand pleite geht oder in schäbigen Büros in einem feuchten Vorort arbeitet. Die AIPAC meldete mehr als 90 Millionen Dollar an Einnahmen, seit Israel im Gazastreifen Krieg führt, die ADL 105 Millionen Dollar im Jahr 2022 und die FDD 18 Millionen Dollar im selben Jahr. Die Hauptgeschäftsführer der drei Organisationen sind Howard Kohr, Jonathan Greenblatt und Mark Dubowitz. Sie verdienten 2021-2022 1.055.000 $, 993.000 $ bzw. 771.000 $.

Das alles bedeutet in der Praxis, dass es einen stetigen Geldfluss aus den Vereinigten Staaten nach Israel gibt, der die 3,8 Milliarden Dollar plus Sondermittel pro Jahr weit übersteigt, die Präsident Barack Obama 2016 dummerweise Premierminister Benjamin Netanjahu garantierte, um die Unterstützung jüdischer Spender und Medien für die Wahl von Hillary Clinton aufrechtzuerhalten. Grant Smith, der das “Institute for Research” leitet: Middle Eastern Policy (IRMEP)” leitet, schätzt, dass die jährliche Gesamtsumme, die nach Israel fließt, weit über 10 Milliarden Dollar beträgt, und das ohne andere Gratisgeschenke wie Co-Entwicklungs- und Produktionsprojekte der US-Regierung und Auszahlungen wie das 14-Milliarden-Dollar-Geschenk von Präsident Joe Biden an Israel im April, um die Ausrottung des Gazastreifens zu bezahlen und zu bewaffnen.

Israel und die jüdische Gemeinschaft erhalten auch einen enormen Freifahrtschein von einigen Staatsregierungen. Smith hat beschrieben, wie ein solches Gremium, das er in Virginia identifiziert hat, ein einzigartiges Beispiel dafür ist, wie die Wirtschaftspolitik eines Staates von einer engagierten israelischen fünften Kolonne in der Regierung manipuliert wird. Es handelt sich um das Virginia Israel Advisory Board (VIAB).

Das VIAB ist eigentlich ein Teil der Regierung des Bundesstaates Virginia. Es wird vom Commonwealth of Virginia finanziert und hat Zugang zu Geldern von anderen Regierungsstellen, um israelische Unternehmen zu unterstützen. Das Personal besteht aus Israelis und amerikanischen Juden, die aus dem sogenannten “Israel advocacy ecosystem” stammen, und es verwaltet sich selbst, indem es seine Mitglieder und Führungskräfte selbst ernennt. Nur in Virginia gibt es eine solche Gruppe innerhalb der Regierung, obwohl andere Staaten ähnliche beratende oder “Handels”-Kommissionen haben. Die VIAB kann geheime Vorzugsvereinbarungen treffen, besondere Steuervergünstigungen gewähren und Starthilfen für israelische Unternehmen gewähren. Infolgedessen wurden israelische Unternehmensprojekte regelmäßig mit staatlichen Mitteln aus Virginia finanziert, ohne dass darüber Rechenschaft abgelegt wurde. Es wurde geschätzt, dass der Geldfluss zugunsten Israels allein aus Virginia jährlich über 500 Millionen Dollar beträgt.

Smith hat berichtet, dass VIAB nicht nur ein wirtschaftlicher Mechanismus ist. In seiner Satzung heißt es, dass es “geschaffen wurde, um eine engere wirtschaftliche Integration zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zu fördern und gleichzeitig die politische Agenda der israelischen Regierung zu unterstützen.” Smith hat auch festgestellt, dass “VIAB ein Pilotprojekt dafür ist, wie Israel in aller Stille Steuergelder und einen offiziellen Status für vernetzte Einrichtungen erhalten kann, die Israel von den Regierungen wichtiger Bundesstaaten aus fördern.” Das Gremium wuchs unter der Regierung des demokratischen Gouverneurs Terry McAuliffe (2014-2018) erheblich. McAuliffe, der von vielen als “Handlanger” der Clintons angesehen wird, hat von den aktiv pro-israelischen Milliardären Haim Saban und J.B. Pritzker, die beide der Demokratischen Partei angehören, großzügige Wahlkampfspenden außerhalb des Staates erhalten.

Terry McAuliffe traf sich als Gouverneur regelmäßig mit verschiedenen israelischen Interessengruppen in inoffiziellen Sitzungen, bei denen die Presse nicht zugelassen war, und sprach häufig über den Virginia Advisory Board und seine Erfolge. Das war natürlich eine selbstsüchtige Lüge von einem der schleimigsten unter den nicht angeklagten Clinton-Verbrechern. Kurz gesagt, das VIAB ist nicht viel mehr als ein Mechanismus, der eingerichtet wurde, um einen lizenzierten Raub der staatlichen Ressourcen Virginias zugunsten Israels durchzuführen. Als Nebeneffekt für uns Virginianer haben seine rücksichtslosen Aktivitäten zu zahlreichen Verstößen gegen die Raumordnung und den Umweltschutz geführt.

Nach all dem oben Gesagten zu urteilen, muss man wohl annehmen, dass wir nur die Spitze des Eisbergs sehen, dass es viele “gemeinnützige” steuerbefreite Stiftungen und andere Gremien und Organisationen gibt, die in den Vereinigten Staaten existieren, um Israel zu unterstützen. Abgesehen davon gibt es jedoch einige israelfreundliche 501(c)(3) “wohltätige” Stiftungen, die durch ihre offenkundige staatliche Mission verblüffen. Es handelt sich dabei um mehrere Organisationen, die zur Unterstützung der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) gegründet und genutzt wurden, die, wie bereits erwähnt, derzeit einen weithin anerkannten Völkermord im Gazastreifen sowie die Verfolgung von Palästinensern in Teilen des illegal besetzten Westjordanlandes durchführen. Sie verdienen vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit.

Die bekannteste und größte der auf die israelische Armee ausgerichteten “Wohltätigkeitsorganisationen” ist die Organisation “Friends of the Israel Defense Forces” (FIDF), die alljährlich sowohl in Los Angeles als auch in New York Kundgebungen und Versammlungen abhält, um Geld für diese tapferen Kämpfer zu sammeln, die fast jeden Tag Krankenhäuser und Schulen bombardieren und viele Tausende von Kindern töten. Die Versammlungen werden von den üblichen Prominenten und Politikern gut besucht, und in den aufnahmebereiten Medien wird ausführlich darüber berichtet. Die Gruppe mit Sitz in New York City rühmt sich ihrer direkten Zusammenarbeit mit dem israelischen Verteidigungsministerium. Friends of IDF sammelte 2018 bei einer Gala in Los Angeles eine Rekordsumme von 60 Millionen Dollar. Die großen Donald-Trump-Finanziers Miriam und Sheldon Adelson spendeten 10 Millionen Dollar, die von dem israelisch-amerikanischen Hollywoodstar Haim Saban und seiner Frau Cheryl ergänzt wurden.

FIDF behauptet, die einzige 501(c)(3) zertifizierte IDF-Spendenorganisation in den USA zu sein, aber es gibt mindestens eine weitere Organisation, die in letzter Zeit in den Nachrichten war. Es handelt sich dabei um “The Association for Israel’s Soldiers”, die auch unter den Namen “The Friends of LIBI” und “LIBI USA” bekannt ist, eine ehrenamtliche Organisation mit Sitz in Brighton, Massachusetts. Sie behauptet auch, Teil des israelischen Verteidigungsministeriums zu sein, und ihre Aufgabe ist es, Ausgaben zu decken, die nicht Teil des israelischen Regierungshaushalts sind. Da Geld fungibel ist, wird dadurch Geld für kriegerische Zwecke frei. Aber bei dieser Beschreibung fragt man sich unweigerlich, wie ein Teil der israelischen Regierung in der Lage ist, steuerbefreite Gelder zu sammeln, die auch als Bundeseinkommenssteuer absetzbar sind, Spenden, die offensichtlich von den USA nach Israel zurückgeführt werden, ohne dass irgendeine “wohltätige” oder “erzieherische” Funktion in Amerika auftaucht?

Es bedarf keiner besonderen Brillanz, um zu erkennen, dass Israel sowohl politisch als auch wirtschaftlich von den Regierungen auf verschiedenen Ebenen in den Vereinigten Staaten nicht wie alle anderen behandelt wird. Auch auf die Gefahr hin, sich zu wiederholen: Wie ist es möglich, dass Organisationen, die sich der Unterstützung von Kriegsverbrechen und sogar Völkermord durch eine fremde Nation verschrieben haben, Steuererleichterungen gewährt werden, die es ihnen ermöglichen, mehr Geld zu sammeln, um das System zu korrumpieren, das sie ernährt? Wie ist es möglich, dass die ausländische Armee, die die Kriegsverbrechen ausführt, ebenfalls direkt von der Steuerbefreiung profitieren darf? Das sind Fragen, die beantwortet werden müssen!