Ohne Bankkonto: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch Sie trifft

Von Nick Giambruno

„Wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass wir unsere Dienstleistungen für Sie nicht mehr erbringen können. Aufgrund dieser Entscheidung wird Ihr Konto innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum dieses Schreibens geschlossen. Etwaige Restguthaben werden per Scheck an die bei uns hinterlegte Adresse überwiesen.“

Rechnen Sie damit, dass Ihre Bank Ihnen früher oder später einen solchen Brief schicken wird.

Sie wird Ihnen nicht einmal mitteilen, warum sie Ihr Konto schließt, und Sie werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, Konten bei anderen Banken zu eröffnen.

„De-Banking“ ist ein beunruhigender und zunehmender Trend.

Kurz gesagt: Die herrschende Elite – genauer gesagt: Parasiten – hat das Bankensystem als Waffe eingesetzt, um die Anpassung an ihre bevorzugte Erzählung durchzusetzen.

Wenn Sie sich gegen das Gift der Pharmaindustrie, eine vorgetäuschte „Klimakrise“, manipulierte Wahlen, endlose Kriege, die mit Lügen verkauft werden, oder was auch immer die Medien gerade als „aktuelles Thema“ hochspielen, aussprechen, müssen Sie damit rechnen, dass der finanzielle Hammer ohne Vorwarnung auf Sie niedersaust.

Sie könnten von einem Moment auf den anderen die Möglichkeit verlieren, Zahlungen von Ihren Kunden entgegenzunehmen und Ihre Rechnungen zu begleichen.

Wir haben gesehen, wie Banken die Konten prominenter Ärzte geschlossen haben, die der Covid-Massenpsychose kritisch gegenüberstanden, sowie von Politikern, die sich gegen Pläne zur weltweiten Zentralisierung der Macht (Globalismus) aussprachen.

Doch für jedes Beispiel, bei dem eine Bank das Konto einer prominenten Person schließt, gibt es wahrscheinlich Hunderte – oder Tausende – anderer gewöhnlicher Menschen, die dieselbe verabscheuungswürdige Behandlung erfahren, von denen aber nie etwas zu hören ist.

Jeden Tag verlieren Menschen ihre Möglichkeit, am Wirtschaftsleben teilzunehmen, weil die Elite beschlossen hat, dass sie ein Gedankenverbrechen begangen haben.

Interessanterweise haben die Banken niemals die Konten der Kriegstreiber gekündigt, die die Lügen über Massenvernichtungswaffen im Irak verbreiteten, oder der Lügner, die zum Sturz der Gaddafi-Regierung in Libyen führten, und der Lügner, die den Syrienkonflikt angeheizt haben.

Alle ihre Bankkonten sind in Ordnung, obwohl sie zum unnötigen Tod unzähliger Unschuldiger beigetragen haben.

Ebenso wenig haben die Banken die Konten derjenigen geschlossen, die jahrelang die „Russiagate“-Lügen verbreiteten, die das Land spalteten, oder derjenigen, die behaupteten, die Geschichte um den Laptop von Hunter Biden sei eine Fälschung, obwohl sie in Wirklichkeit echt war und wahrscheinlich den Ausgang einer Wahl beeinflusst hat.

Auch all ihre Bankkonten sind in Ordnung.

Die Banken haben auch die Konten von Jeffrey Epstein nicht geschlossen, obwohl sie wahrscheinlich wussten, was er trieb.

Dies sind nur einige Beispiele für die eklatante Doppelmoral.

„De-Banking“ ist ein weiteres Beispiel dafür, wie ehemals freie Gesellschaften rasch in einen Hightech-Totalitarismus abgleiten.

Es ist nur vernünftig anzunehmen, dass sich das „De-Banking“ noch verschlimmern wird, da Regierungen immer tiefer in den Bankrott abrutschen und immer verzweifelter versuchen, die Kontrolle zu behalten. Die Kontrolle über die öffentliche Darstellung – unter anderem durch das „De-Banking“ aller, die abweichende Ansichten vertreten – ist für sie entscheidend, um an ihrer Macht festzuhalten.

Heute kann man schon wegen einer falschen Meinung von der Bank ausgeschlossen werden. Morgen könnte man schon aus noch trivialeren Gründen von der Bank ausgeschlossen werden.

Selbst wenn man beispielsweise treu dem folgt, was einem das Fernsehen vorschreibt, könnten die Banken bemerken, dass man „zu viel“ Fleisch oder Benzin kauft und damit sein monatliches CO₂-Kontingent überschreitet. Im Namen der Rettung des Planeten und zur Aufrechterhaltung ihrer ESG-Werte werden sie Ihr Konto schließen.

Halten Sie das für weit hergeholt?

Bedenken Sie, dass die Bank of America bereits heute alle Waffenkäufe ihrer Kunden an das FBI weitergibt. Es wäre naiv anzunehmen, dass sie und andere Banken nicht automatisch auch weitere Daten weitergeben.

Oder dass PayPal kürzlich die Idee ins Spiel gebracht hat, Menschen 2.500 Dollar für die Verbreitung sogenannter „Fehlinformationen“ in Rechnung zu stellen – ein vager Propagandabegriff, der eigentlich bedeutet: „Informationen, von denen die Verantwortlichen nicht wollen, dass du sie erfährst, weil sie befürchten, dass du zu einer Schlussfolgerung gelangst, die ihnen nicht gefällt.“

Es ist nicht schwer zu erkennen, wohin der Zug des „De-Banking“ fährt.

Wir sind nur noch wenige Stationen von einem voll ausgeprägten Sozialkreditsystem entfernt.

Es gibt keinen freien Markt im Geld- und Bankwesen

Geld soll eigentlich nur ein Mittel sein, um Werte zu speichern und auszutauschen.

Banken sollen eigentlich nur Geldlager sein.

So funktioniert es heute jedoch nicht.

Regierungen haben Geld und das Bankwesen zu Instrumenten zur Kontrolle der Bevölkerung pervertiert.

Ein wenig überzeugendes Argument, das man vielleicht hört, lautet, dass Banken private Unternehmen sind, die nach eigenem Ermessen über ihre Kunden entscheiden. Es liege in ihrem Recht, jedem die Bankdienstleistungen zu verweigern, wem sie wollen.

Man sagt, das sei nicht anders als bei einem Bäcker, der das Recht habe, sich zu weigern, einen Kuchen für jemanden zu backen, den er nicht mag.

Man könnte dieses Argument vorbringen, wenn es nur einen völlig freien Markt im Geld- und Bankwesen gäbe … aber den gibt es nicht. Nicht einmal annähernd.

Hier ist eine treffendere Analogie.

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der das einzige auf dem Markt erhältliche Brot staatliches Brot ist und Sie dieses Brot nur über staatlich zugelassene Bäckereien beziehen können. Unabhängige Bäckereien gäbe es nicht.

Die Regierung könnte dann offenen und subtilen Druck auf die Bäckereien ausüben, um sicherzustellen, dass sie sich ihrer bevorzugten Linie anpassen, indem sie ihnen die Betriebsgenehmigung entzieht oder damit droht. Sie könnte auch Geldstrafen verhängen, eingreifende Ermittlungen einleiten oder weitere Vorschriften erlassen.

Es würde einem Bürokraten nicht an Möglichkeiten mangeln, den Bäckereien das Leben schwer zu machen.

Die Bäckereibesitzer wissen, dass eine solche Dynamik existiert, also passen sie sich begeistert dem „aktuellen Trend“ an, um Probleme zu vermeiden.

Nehmen wir nun an, der Bäckerei würde bekannt, dass einer ihrer Kunden ein Gedankenverbrechen begangen hat. Sie würde nicht zögern, ihn vor die Tür zu setzen, selbst wenn er seit vielen Jahren ein treuer Kunde gewesen wäre. Die potenziellen Probleme wären es einfach nicht wert. Es würde sich unter anderen Bäckereien herumsprechen, dass er Ärger macht, und auch sie würden ihn als Kunden meiden.

Da es auf dem Markt nur noch staatliches Brot gibt, das ausschließlich in staatlich lizenzierten Bäckereien erhältlich ist, wäre er nicht in der Lage, Brot zu bekommen.

Eine ähnliche Situation besteht heute im Geld- und Bankwesen.

In Marx’ Kommunistischem Manifest fordert der fünfte Punkt die „Zentralisierung des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit staatlichem Kapital und einem ausschließlichen Monopol“.

Das beschreibt perfekt die Fiat-Währung und die Federal Reserve, die das Bankensystem überwacht.

Der freie Markt würde leicht herzustellendes staatliches Konfetti nicht als Geld wählen, wenn es keine Gesetze gäbe, die dessen Verwendung vorschreiben.

Hier ist eine andere Sichtweise darauf.

Stellen Sie sich vor, Al Capone würde seine Nachbarschaft zwingen, Papierstücke mit seiner Unterschrift als Geld zu verwenden, und jedem, der sich weigert, mit Gewalt drohen. Genau das tun Regierungen heute mit ihren Währungen.

Das ist weit entfernt von der Zeit, als die Menschen Gold – einen politisch neutralen, schwer herzustellenden Wert, der freiwillig auf dem Markt gewählt wurde – als Geld nutzten.

Deshalb ist die Vorstellung eines freien Geldmarktes lächerlich.

Wir haben kein Geld des freien Marktes; wir haben kommunistisches Geld, das uns mit Gewalt und Androhung von Gewalt aufgezwungen wird. Darüber hinaus ist das Bankensystem für die meisten praktischen Zwecke notwendig, um dieses miese „Geld“ zu nutzen.

Ebenso sind moderne Banken keine Geschöpfe des freien Marktes wie die unabhängigen Geldlagerhäuser der Vergangenheit. Heute existieren Banken nach dem Belieben und im Dienste des Staates – und erhalten infolgedessen besondere Privilegien.

Die vielleicht offensichtlichste Feststellung ist, dass es auf einem freien Markt keinerlei staatliche Rettungsaktionen gäbe und schon gar keine Banken, die „zu groß sind, um zu scheitern“. Übrigens ist es kein Zufall, dass die schlimmsten „De-Banker“ gerade die „too big to fail“-Banken sind.

Darüber hinaus ähneln moderne Banken staatlich sanktionierten Ponzi-Systemen, da sie auf der falschen Annahme beruhen, dass das (fiktive) Geld der Einleger jederzeit verfügbar ist, obwohl dies aufgrund des Mindestreservesystems in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Würde auch nur ein winziger Teil der Einleger sein Geld zurückfordern, wären die meisten Banken in großen Schwierigkeiten.

Regierungen gestatten es den Banken, diesen Betrug zu begehen, der in jeder anderen Branche illegal wäre.

Stellen Sie sich zum Beispiel ein Autohaus oder ein Juweliergeschäft mit Mindestreserve-System vor, in dem der Autoverkäufer und der Juwelier 10-mal mehr Ansprüche auf Autos und Schmuckstücke schaffen könnten, als tatsächlich in ihren Beständen vorhanden sind. Sie würden Ansprüche auf Waren verkaufen, die gar nicht existieren.

Eine solche Praxis wäre nicht nur betrügerisch, sondern auch nicht nachhaltig.

Wenn auch nur wenige Menschen, die Ansprüche auf nicht vorhandene Autos und Schmuck im Rahmen des Teilreserve-Systems erworben hätten, die Lieferung einfordern würden, würde das den ganzen Betrug auffliegen lassen.

Die Regierung und die Banken sind sich dieser gefährlichen Dynamik bewusst, was ein Grund dafür ist, dass sie den sogenannten „Kreditgeber der letzten Instanz“, die Federal Reserve, ins Leben gerufen haben. Wenn die Banken in Schwierigkeiten geraten, kann die Fed aus dem Nichts neue Währungseinheiten schaffen, um sie zu retten.

Lassen Sie mich das in verständliche Sprache übersetzen.

Ein „Kreditgeber der letzten Instanz“ bedeutet legalisierte Geldfälschung zur Absicherung eines legalisierten Ponzi-Schemas.

Ein solch eklatanter Betrug hätte in einem freien Geld- und Bankenmarkt keinen Platz. Da er jedoch institutionalisiert ist und den Segen der Regierung genießt, akzeptieren die meisten Menschen diese Situation gedankenlos als normal.

In einem wirklich freien Geldmarkt würden sich die Menschen freiwillig für das entscheiden, was sich am besten zur Werterhaltung und zum Wertaustausch eignet. Historisch gesehen war das Gold, da es der einzige physische Rohstoff war, der am schwersten zu gewinnen und am widerstandsfähigsten gegen Wertminderung war.

In einem wirklich freien Markt würden Banken aufhören, staatlich sanktionierte Ponzi-Schemas zu sein, und zu ihrer historischen Rolle als unabhängige Geldverwahrer zurückkehren. Außerdem könnte in einem freien Markt jeder in das Bankgeschäft einsteigen; man bräuchte keine Genehmigung des Federal-Reserve-Kartells, wie es heute bei Banken der Fall ist.

Deshalb ist das Argument, dass „De-Banking“ lediglich die rechtmäßige Ausübung von Ermessensspielraum durch private Unternehmen sei, unaufrichtig.

Die Lösung

Die ideale Lösung besteht darin, den Staat vollständig aus dem Bankwesen und dem Geldwesen herauszuhalten und einen völlig freien Markt zu schaffen. Aber das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren.

Das Fazit lautet:

Das Bankensystem wurde zu einer Waffe, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie an der Reihe sind.

Seien Sie nicht selbstgefällig und ergreifen Sie Maßnahmen, um Ihr Geld zu sichern, bevor es zu spät ist.

Wenn das Bankensystem immer restriktiver, politisierter und feindseliger gegenüber unabhängig denkenden Menschen wird, dann ist es nur sinnvoll, nach Alternativen zu suchen, bevor man sie braucht.

Deshalb habe ich mich kürzlich mit den legendären Investoren Doug Casey und Rick Rule zu einem speziellen Video über eine überlegene Alternative zu traditionellen Banken zusammengesetzt – eine Alternative, die für Gold- und Edelmetallanleger konzipiert ist, die mehr Flexibilität, internationalen Zugang und eine bessere Art des Bankgeschäfts suchen.