Wie man sich gegen das voranschreitende „Beast“-System wehrt

Von Leo Hohmann

Die übergreifende Lehre aus der Corona-Ära hätte offensichtlich sein müssen. Sie hätte jedem freiheitsliebenden Amerikaner laut und deutlich ins Bewusstsein dringen müssen: Die Machteliten, die auf lokaler, bundesstaatlicher und föderaler Ebene das Sagen haben, wollen unsere Bewegungen erfassen und verfolgen – aber nicht nur unsere Bewegungen. Sie wollen unsere Ernährung, unsere Gesundheitsversorgung, unsere Kaufgewohnheiten, unseren Energieverbrauch, unsere Online-Kommentarhistorie und sogar unsere Gedanken überwachen.

Sie wollen alles. Und wenn sie sich durchsetzen, werdet ihr nichts mehr besitzen. Buchstäblich nichts. Selbst wenn ihr technisch gesehen einen Vermögenswert besitzt, werdet ihr keine Kontrolle darüber haben – gehört er euch dann wirklich?

Euer Bankkonto wird ihnen gehören und so programmiert sein, dass es nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden kann, je nachdem, inwieweit ihr euch an die Vorgaben des Überwachungsstaates haltet. Dein Auto wird ihnen gehören; es wird in der Lage sein, deine Augenbewegungen, deine Körperhaltung und wer weiß, was sonst noch alles in Echtzeit zu überwachen, und dank Joe Bidens Gesetz zum Fernabschaltmechanismus für Fahrzeuge nach Belieben aus der Ferne außer Betrieb gesetzt werden können. Deine Möglichkeit, dich gesund zu ernähren, wird weg sein, dank Donald Trumps Gewährung rechtlicher Immunität für Bayer/Monsanto, die das Unternehmen vor Klagen aufgrund der schädlichen Auswirkungen von mit Chemikalien versetzten gentechnisch veränderten Lebensmitteln schützt. Das Gleiche gilt für deine Gesundheitsversorgung. Ihre Äußerungen im Internet. Sogar Ihre Gedanken. Sie werden alles kontrollieren, wenn es ihnen gelingt, das seit langem geplante, KI-gestützte digitale Kontrollnetzwerk einzuführen, das derzeit in Form von 6G-Mobilfunknetzen zusammen mit Tausenden von KI-Rechenzentren, Flock-Kameras und anderen Geräten aufgebaut wird.

Flock Safety, das in Atlanta ansässige Online-Sicherheitsunternehmen, verfügt über mehr als 89.000 vertikal integrierte und vollständig mit dem Internet verbundene Kameras, die in mehr als 5.000 Gemeinden landesweit stationiert sind – Tendenz steigend. Auch die Eingriffstiefe ihrer Kameras nimmt zu: Durch das Raven Audio Detection Program können sie nicht nur alles sehen, sondern auch alles hören, was sich im Umkreis von Meilen abspielt. Flock verkauft nun auch mobile Kameras an Strafverfolgungsbehörden, die als „Ersthelfer“ fungieren sollen, basierend auf verdächtigen Aktivitäten, die im Rahmen des Falcon Drone Program des Unternehmens erfasst werden.

Sehen Sie sich die ersten 6 Minuten des folgenden Videos an und fragen Sie sich: Sind Sie bereits von Flock überwacht worden? Fühlen Sie sich dadurch wirklich sicherer?

Städte und Bundesländer – und insbesondere die Strafverfolgungsbehörden – werden über all Ihre Daten verfügen und diese nach Belieben nutzen sowie an wen auch immer weitergeben können, einschließlich der Bundesregierung, und Sie können darauf wetten, dass diese Art von Macht zu einem totalitären System führen wird.

Aber anscheinend haben die meisten Leute nach Covid die Botschaft nicht verstanden. Totalitarismus ist das Ziel.

Anstatt diese weitreichende, übergreifende Lehre aus der Covid-Ära zu ziehen, haben sie sich viel kleinere Lehren zu Herzen genommen – wenn sie überhaupt irgendwelche Lehren gezogen haben. Etwas in der Art von „Vertraue keinen Impfstoffen“ oder vielleicht, in etwas größerem Maßstab, so etwas wie „Vertraue der Regierung in einer Krisensituation nicht“.

Das sind gute Lehren, aber sie reichen nicht aus, um die große Lehre zu erfassen, die uns direkt ins Auge sprang und geradezu danach verlangte, gelernt zu werden.

Sie wollen dich besitzen. Sie wollen deine menschliche Handlungsfähigkeit zerschlagen und durch ein KI-gestütztes Kontrollsystem ersetzen, das ihre betrügerische Version von Gott darstellt. Und wenn wir zulassen, dass ein solches System eine Machtposition über uns einnimmt – einen Platz, der Gott vorbehalten ist –, werden wir das noch bereuen, denn dieses System ist nicht darauf ausgelegt, die Souveränität des Menschen, die Menschenwürde oder den freien Willen zu respektieren. Alle totalitären Systeme, seien sie kommunistischer, faschistischer, islamistischer, christlich-nationalistischer oder technokratischer Natur, basieren auf der Annahme, dass sie es besser wissen und das Recht haben, unseren freien Willen zu unterdrücken.

Da so viele Menschen die laut und deutlich verkündete Botschaft der herrschenden Eliten während des als „Covid“ bekannten Beta-Tests für die Tyrannei übersehen haben, sind wir dazu verdammt, eine Zeit weiterer Prüfungen durchzustehen. Solange wir als Gesellschaft diese Prüfungen immer wieder nicht bestehen, nähern wir uns immer mehr der Neuen Weltordnung – einer technokratischen Dystopie, die durch das Ende der Privatsphäre, das Ende der Anonymität und das Ende der repräsentativen Demokratie, wie wir sie kennen, gekennzeichnet ist.

Wenn sie Erfolg haben – und sie sind schon nah dran –, wird jede Handlung und Lebensfunktion der Regulierung durch namenlose, gesichtslose Herrscher unterliegen. Wählen, Reisen, sich lokal fortbewegen, sich ins Internet einloggen, verschiedene Waren und Dienstleistungen kaufen sowie alles, was Sie konsumieren, einschließlich Nahrung und Wasser, wird von Ihnen verlangen, dass Sie „Ihre Identität nachweisen“. Und der einzige Weg, Ihre Identität nachzuweisen, wird über das digitale System des Tieres führen. Zeigen Sie uns Ihren QR-Code oder einen anderen Abdruck, der mit Ihren individuellen biometrischen Daten verknüpft ist.

Dieser Wandel ist bereits in vollem Gange. Sie können kein Flugzeug besteigen, ohne den Behörden zu gestatten, Ihre Gesichtszüge zu scannen und Ihr Bildnis in ihre zentralisierte Datenbank einzutragen. Sie können keinen staatlich anerkannten Führerschein erhalten, ohne dasselbe zu tun. Bald werden Sie kein Bankkonto mehr führen oder sich nicht einmal mehr ins Internet einloggen können, ohne solche Anforderungen an die digitale Identifizierung zu erfüllen.

Die Globalisten haben bereits die Weichen gestellt, um biometrische digitale Identitäten für praktisch jede Dienstleistung zu verlangen, die Menschen benötigen, um in der modernen Gesellschaft zu funktionieren. Sie wollen wählen? Zeigen Sie Ihre digitale Identität vor. Sie wollen sichere Grenzen? Zeigen Sie uns Ihre digitale Identität, damit wir wissen, ob Sie legal oder illegal hier sind, bevor Sie den Job bekommen, auf den Sie sich beworben haben, oder die Immatrikulation an der Hochschule, für die Sie sich bewerben. Oder die Wohnung, in der Sie leben möchten. Sie wollen Gesundheitsversorgung? Sie wollen Sozialversicherung? Bestätigen Sie Ihre digitale ID. Sie wollen Auto fahren? Sie wollen reisen? Sie wollen essen?

Das alles kommt auf uns zu, Leute, und es hängt so ziemlich alles davon ab, dass sie die KI-Rechenzentren, die sie wollen, in Betrieb nehmen können. Sind Sie damit einverstanden?

Wenn ja, dann lehnen Sie sich zurück und tun Sie nichts. Entspannen Sie sich einfach und vertrauen Sie der Regierung.

Wenn nicht, ist es an der Zeit, „Nein“ zu sagen und sich gegen die Rechenzentren, die Flock-Kameras und die Digitalisierung unserer menschlichen Identitäten zu wehren. Das wird euch einige der modernen Annehmlichkeiten kosten, aber wenn ihr zu lange wartet, um euren Widerstand zu bekunden, könnte es euch viel mehr kosten.

Der erste Schritt bei jedem Widerstand ist, Nein zu sagen. Wenn du aufgefordert wirst, einen QR-Code vorzuzeigen, sag Nein. Ein Gesichtsscan? Nein. Ein Iris-Scan? Nein. Ein Handflächenscan? Nein. Das nennt man Nichtbefolgung. Dissidenten fügen sich nicht.

Wenn du aufgefordert wirst, online einen Antrag zu stellen oder dich für einen Termin „anzumelden“, zum Beispiel für deinen nächsten Arztbesuch, reagiere nicht auf die von ihnen bevorzugte Weise. Zwingt sie dazu, euch anzurufen, wenn sie unbedingt wissen wollen, ob ihr zu dem Termin erscheint, den ihr bereits vereinbart habt. Wenn an der Kasse eures Supermarkts nur eine Person arbeitet, widersteht der Versuchung, die Selbstbedienungskasse zu nutzen und ein paar Minuten Zeit zu sparen. Ihr rettet damit jemandem den Arbeitsplatz und sendet gleichzeitig eine Botschaft an die Unternehmensinhaber. Das Gleiche gilt für eure Bankgeschäfte: Wählt den menschlichen Bankangestellten statt der Maschine.

Fang an, die Etiketten auf den Lebensmitteln zu lesen, die du kaufst. Achte auf gentechnikfreie Lebensmittel, hör auf, den einfachen Weg zu gehen und vorverpackte, hochverarbeitete Lebensmittel zu kaufen, die dich träge, krank und unterwürfig machen. Kauf, wann immer möglich, Bio-Produkte ohne Gentechnik und vermeide gentechnisch veränderte Lebensmittel um jeden Preis.

Und das ist nur die erste Ebene eines vielschichtigen Ansatzes zur Nichtbefolgung. Die anderen Ebenen sind aggressiver und beinhalten, dass ihr euren lokalen gewählten Vertretern die Stirn bietet, wenn diese die Kameras und Rechenzentren von „The Flock“ in eure Gemeinde einladen wollen. Dazu gehört die Organisation einer Bürgerinitiative und möglicherweise die Einreichung einer Klage. Es ist längst überfällig, dass wir die Verantwortung für unsere Situation übernehmen und aufhören anzunehmen, dass irgendein Politiker oder irgendeine politische Partei auf unserer Seite steht oder sich in irgendeiner Weise um uns oder unsere Interessen kümmert.

Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wäre. Oder billig. Nichts, was sich lohnt, ist das jemals.

Wir können es uns nicht leisten, weitere Lektionen zu verpassen, denn jede verpasste Lektion ebnet den Weg zur Neuen Weltordnung.

Teilt mir in den Kommentaren mit, ob ihr weitere praktische oder kreative Wege kennt, wie wir dem digitalisierten Ansturm des digitalen Kontrollnetzes der NWO Widerstand leisten können.