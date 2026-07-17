Die Pandemie-Infrastruktur der DARPA: Entwicklung eines Pandemie-Betriebssystems vor COVID-19

Von Jon Fleetwood

PROPHECY, ADEPT, P3, PREEMPT und DEFUSE scheinen aufeinander aufbauende Ebenen einer Infrastruktur des US-Militärs zu bilden, die in der Lage ist, Pandemien zu inszenieren und auferlegte Gegenmaßnahmen rasch umzusetzen.

Ab 2010 startete die US-amerikanische Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) eine Reihe von Programmen zur biologischen Verteidigung, die in ihrer Gesamtheit betrachtet die Architektur eines vollständigen Pandemie-Einsatzsystems zu bilden scheinen: Vorhersage genomischer Bedrohungen, Umwandlung von Sequenzinformationen in Arzneimittel, Verkürzung der Reaktionszeiten, Ausweitung der Überwachung auf Tierpopulationen und Vorbereitung von Maßnahmen, noch bevor ein Ausbruch offiziell gemeldet wurde.

Die Programme hießen PROPHECY, ADEPT, P3, und PREEMPT.

Ein fünftes Projekt, DEFUSE, wurde im Rahmen von PREEMPT eingereicht und sah vor, diese Architektur speziell auf Fledermaus-Coronaviren anzuwenden.

Operation Warp Speed lieferte später die Ebene der industriellen Herstellung und des Einsatzes.

Die gängige Erklärung lautet, dass diese Projekte eine umsichtige Pandemievorsorge darstellten.

Doch gemäß meiner In-Silico-Theorie über die Ursprünge von Pandemien ergibt sich eine andere Möglichkeit:

Das US-Militär scheint ein Jahrzehnt damit verbracht zu haben, eine auf Computersequenzen basierende Infrastruktur für Vorhersagen, Überwachung, Diagnostik, Arzneimittelversorgung und Einsatzplanung aufzubauen, mit der Pandemien gesteuert werden können.

In diesem Rahmen ist das zentrale Objekt nicht unbedingt ein im herkömmlichen Sinne nachgewiesenes physisches Virus.

Es handelt sich vielmehr um die digitale (in silico) Sequenzarchitektur, die als Virus anerkannt wird, sowie um den umfangreichen Apparat, der in der Lage ist, diese Architektur in PCR-Targets, angebliche Fälle, Überwachungsdaten, computergestützte Varianten, pharmazeutische Produkte und Notfallmaßnahmen umzuwandeln.

PROPHECY (2010): Aufbau der Vorhersageebene

Die DARPA startete PROPHECY im September 2010 mit dem erklärten Ziel, „Medikamente und Impfstoffe bereits vor dem Entstehen eines Bedarfs zu entwickeln“.

Das Programm strebte die Fähigkeit an, „die natürliche Entwicklung jedes beliebigen Virus erfolgreich vorherzusagen“, und zwar mithilfe von Plattformen und Algorithmen, die in der Lage sind, vermeintlich seltene genetische Ereignisse zu überwachen und Umweltfaktoren zu berücksichtigen.

PROPHECY erforderte biologische Hochdurchsatzsysteme, die Daten für Vorhersagealgorithmen generieren, Genotyp und Phänotyp miteinander in Beziehung setzen, Mutationen und Reassortierungen nachverfolgen sowie zukünftige Evolutionsverläufe prognostizieren konnten.

Innerhalb des konventionellen Rahmens sollte PROPHECY vorhersagen, wie sich physische Viren entwickeln würden.

Im Rahmen der In-silico-Theorie kann PROPHECY jedoch als etwas Grundlegenderes verstanden werden: den Aufbau von Systemen, die in der Lage sind, den zukünftigen genomischen Sequenzraum zu definieren und vorherzusagen.

Das ist von Bedeutung, da die moderne Pandemiebekämpfungsinfrastruktur auf anerkannten Sequenzinformationen basiert.

PCR-Targets werden aus Sequenzen ausgewählt.

Varianten werden computergestützt aus Sequenzen abgeleitet.

Überwachungsdatenbanken sind um Sequenzen herum organisiert.

Impfstoffe können auf der Grundlage von Sequenzen entwickelt werden.

PROPHECY scheint daher die erste Ebene des Systems darzustellen: die Fähigkeit, die genetische Informationsarchitektur zu generieren, zu interpretieren und vorherzusagen, um die herum eine zukünftige Pandemie organisiert werden könnte.

ADEPT (2011): Sequenzinformationen in Gegenmaßnahmen umwandeln

Auf PROPHECY folgte bei der DARPA das Programm ADEPT.

ADEPT begann etwa 2011 und 2012, in genkodierte medizinische Gegenmaßnahmen zu investieren, darunter DNA- und RNA-basierte Technologien.

Später würdigte die DARPA ADEPT dafür, dass es dazu beigetragen habe, die technologische Grundlage für Nukleinsäure-Impfstoffe zu schaffen, und nannte Moderna als einen der beauftragten Auftragnehmer des Programms.

Nach der gängigen Darstellung half ADEPT der Regierung, schneller auf neu auftretende Infektionskrankheiten zu reagieren.

Im Rahmen des „In-Silico“-Konzepts lieferte ADEPT die pharmazeutische Ebene, die erforderlich war, um anerkannte genetische Informationen direkt in Produkte umzuwandeln.

Die Bedeutung von ADEPT liegt nicht nur darin, dass es Impfstoffe unterstützte.

Es trug dazu bei, ein System zu etablieren, in dem eine digital verbreitete Sequenz zur Entwurfsvorlage für eine pharmazeutische Intervention werden konnte, ohne dass das traditionelle Produktionsmodell erforderlich war, das auf der Züchtung und Reinigung eines angeblich zirkulierenden Erregers basierte.

Während PROPHECY die Fähigkeit entwickelte, Sequenzarchitekturen abzubilden und vorherzusagen, entwickelte ADEPT die Fähigkeit, aus diesen Architekturen Lösungen herzustellen.

Die Pause bei Gain-of-Function-Experimenten (2014–2017)

Nach ADEPT wird die Chronologie noch auffälliger.

Im Jahr 2014 setzte die Bundesregierung die Finanzierung bestimmter „Gain-of-Function“-Experimente im Zusammenhang mit Influenza, SARS und MERS aus.

Diese Pause blieb bis Ende 2017 in Kraft.

Die nächste große Pandemieplattform der DARPA entstand in der Zeit, als die Regierung diese Pause allmählich aufhob.

Der Zeitpunkt allein beweist nicht, dass die Programme darauf ausgelegt waren, die Pause zu umgehen oder zu ersetzen.

Doch die Abfolge verdient eine genauere Betrachtung.

Die Bundesregierung schränkte vorübergehend bestimmte Formen der offenen Forschung zur Potenzierung von Krankheitserregern ein, während das biologische Abwehrsystem des Militärs zunehmend den Schwerpunkt auf prädiktive Modellierung, programmierbare Gegenmaßnahmen, schnellen Einsatz, genomische Überwachung und Interventionsarchitektur legte.

P3 (2017): Verkürzung der Zeit von der Sequenzierung bis zum Einsatz

Die Pandemieverhütungsplattform der DARPA, bekannt als P3, entstand im Jahr 2017.

Die DARPA beschrieb P3 als Nachfolger von ADEPT und erklärte, das Programm ziele darauf ab, einen Ausbruch zu erkennen und innerhalb von etwa 60 Tagen Schutzmaßnahmen zu entwickeln und einzusetzen.

P3 war daher in erster Linie kein Forschungsprogramm.

Es war ein Geschwindigkeitsprogramm.

Sein Zweck bestand darin, die Zeitspanne zwischen der Erkennung einer vermeintlichen Bedrohung und dem Einsatz eines medizinischen Produkts zu verkürzen.

Innerhalb der In-silico-Theorie stellt P3 die Kompressionsschicht dar:

Wie schnell lässt sich eine akzeptierte Sequenzarchitektur in eine einsetzbare Gegenmaßnahme umwandeln?

Das ist eine andere Frage als die, ob ein auf herkömmliche Weise nachgewiesenes physisches Virus unabhängig verifiziert wurde.

P3 war ausdrücklich dafür gedacht, auch dann zu funktionieren, wenn kein echtes Virus vorliegt und „möglicherweise nur elektronische Informationen zur Virussequenz verfügbar sind“.

Sobald die genomische Architektur akzeptiert ist, kann das System in Gang gesetzt werden.

Diagnostische Ziele können ausgewählt werden.

Die Überwachung kann beginnen.

Kandidatenprodukte können entworfen werden.

Die Herstellung kann beginnen.

Notfallbehörden können aktiviert werden.

P3 wurde entwickelt, um diesen gesamten Zyklus von der Sequenz bis zur Intervention zu verkürzen.

PREEMPT (2018): Aufbau der Ebene „tierischen Ursprungs“

Die DARPA startete PREEMPT im Januar 2018.

Das Programm zielte darauf ab, mutmaßlich „auf den Menschen übertragbare“ Viren in tierischen Reservoirs zu identifizieren und einzugreifen, bevor es zu einem angeblichen Sprung auf den Menschen kommt.

PREEMPT erforderte Feldprobenahmen, Next-Generation-Sequenzierung, Metagenomik, ökologische Überwachung, Genotyp-Phänotyp-Zuordnung, Mutationsidentifizierung, maschinelles Lernen und Datenaustausch nahezu in Echtzeit.

Das Programm forderte insbesondere Modelle, die Folgendes erfassen konnten:

virale Evolutionsverläufe,

Mutationen, die angeblich den Artenwechsel steuern,

genetische Signaturen der Fitness

sowie die Wahrscheinlichkeit, dass ein angebliches Tiervirus auf den Menschen übergehen könnte.

Im offiziellen Rahmen war PREEMPT darauf ausgelegt, zoonotische Übertragungen zu verhindern.

Im Rahmen der In-silico-Theorie lieferte PREEMPT etwas ebenso Wichtiges: einen Kontext tierischer Reservoirs, in den zukünftige genomische Architekturen eingeordnet werden konnten.

PROPHECY konnte genetische Entwicklungsverläufe vorhersagen.

PREEMPT konnte Tierpopulationen nach übereinstimmenden Sequenzfragmenten durchsuchen, evolutionäre Beziehungen konstruieren und eine computergestützte Hintergrundgeschichte generieren, die eine anerkannte menschliche Sequenz mit einem angeblichen Ursprung in der Wildtierwelt verband.

Dies setzt nicht die Behauptung voraus, dass PREEMPT eine bestimmte Sequenz erfunden habe.

Die tiefgreifendere Sorge ist struktureller Natur.

PREEMPT schuf einen Apparat, der in der Lage war, Tierproben, Sequenzierungen, ökologische Daten und Computermodelle in eine angebliche Erzählung über ein natürliches Auftreten umzuwandeln.

In diesem Sinne scheinen sich PROPHECY und PREEMPT zu ergänzen.

PROPHECY entwickelte die Ebene der genetischen Vorhersagen.

PREEMPT entwickelte die Ebene der Feldüberwachung und der Ursprungserzählung.

DEFUSE (2018): Der PREEMPT-Faden, der bis zu COVID reichte

DEFUSE war kein eigenständiges DARPA-Programm.

Es handelte sich um einen Vorschlag der EcoHealth Alliance, der 2018 im Rahmen von PREEMPT eingereicht wurde.

Der Vorschlag sah mehr als 14 Millionen US-Dollar für Arbeiten vor, an denen die EcoHealth Alliance, das Wuhan-Institut für Virologie, das Team von Ralph Baric an der University of North Carolina, Duke-NUS, der U.S. Geological Survey und weitere Partner beteiligt waren.

DEFUSE sah intensive Fledermausprobenahmen, Spike-Sequenzierung, Reverse Engineering, Rezeptorbindungsexperimente, die Konstruktion chimärer Coronaviren, Tests an humanisierten Mäusen, auf maschinellem Lernen basierende Genotyp-Phänotyp-Modelle sowie Eingriffe in Fledermauspopulationen vor.

Seine Bedeutung im Rahmen dieser Theorie liegt nicht darin, dass DEFUSE selbst „COVID verursacht“ habe.

Das wäre zu eng gefasst.

DEFUSE ist von Bedeutung, weil es einen detaillierten Endpunkt der PREEMPT-Infrastruktur darstellt, die später mit der jüngsten Pandemie in Verbindung gebracht wurde.

Es zeigt, wie das umfassendere DARPA-System auf eine spezifische Coronavirus-Erzählung angewendet werden könnte:

Fledermäuse beproben,

Sequenzen identifizieren,

Spillover modellieren,

Spike-Proteine konstruieren,

die Bindung an menschliche Zellen testen,

vorausschauende Anwendungen erstellen

und in Tierreservoirs eingreifen.

DEFUSE liefert daher eine anschauliche Fallstudie dafür, wie die PREEMPT-Architektur aussah, als sie kurz vor COVID direkt auf SARS-verwandte Coronaviren ausgerichtet war.

Im Rahmen der „In-Silico“-Theorie ist DEFUSE nicht die ganze Geschichte.

Es ist ein freigelegter Faden eines viel größeren militärischen Biodefense-Geflechts.

Operation Warp Speed (2020): Die industrielle Umsetzungsschicht

Die Operation Warp Speed wurde im Mai 2020 als Partnerschaft zwischen dem Ministerium für Gesundheit und Soziales (HHS) und dem Verteidigungsministerium (DOD) ins Leben gerufen.

Ihr Ziel war es, Hunderte Millionen Dosen eines COVID-19-Impfstoffs innerhalb eines drastisch verkürzten Zeitrahmens herzustellen.

Die Bundesregierung finanzierte die Produktion, während die klinischen Studien noch im Gange waren, überlappte Entwicklungsphasen, die traditionell nacheinander abliefen, und ging enorme finanzielle Risiken ein, um Produkte noch vor der endgültigen Zulassung in die Massenproduktion zu bringen.

Bis Ende 2020 hatten das HHS und das DOD rund 13 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung, Herstellung und Verteilung von Impfstoffen gebunden.

Die Operation Warp Speed war kein DARPA-Programm.

Sie scheint jedoch Fähigkeiten in die Praxis umgesetzt zu haben, die die DARPA über Jahre hinweg entwickelt hatte.

ADEPT trug zur Etablierung programmierbarer Nukleinsäure-Plattformen bei.

P3 strebte einen Zeitrahmen von 60 Tagen für Gegenmaßnahmen an.

Die „Operation Warp Speed“ demonstrierte dann, wie die Bundesregierung von einer anerkannten Sequenzarchitektur zu einer massenproduzierten pharmazeutischen Intervention auf nationaler Ebene übergehen konnte.

OWS war daher nicht der Beginn des Systems.

Es war der Einsatz, der zeigte, wie ausgereift das System bereits geworden war.

Der DARPA-Pandemie-Ablauf

Insgesamt betrachtet lässt sich diese Abfolge kaum übersehen:

Nach der herkömmlichen Auslegung handelt es sich hierbei um separate Projekte zur biologischen Verteidigung.

Nach der „In-silico“-Theorie erscheinen sie eher als aufeinanderfolgende Komponenten eines vertikal integrierten Systems:

Die Abfolge vorhersagen. Die Produktplattform aufbauen. Die Einführungszeit verkürzen. Das Rahmenwerk für tierischen Ursprung erstellen. Es auf spezifische Coronavirus-Architekturen anwenden. Die Gegenmaßnahme auf Bevölkerungsebene umsetzen.

Das zentrale operative Objekt

Das Standardmodell einer Pandemie geht von einem Erreger aus.

Die „In-silico“-Theorie geht von vorab akzeptierten Genominformationen aus.

Nach dem Standardmodell:

Virus → Erkrankung → Isolierung → Sequenzierung → Diagnostik → Impfstoffe

Nach dem „In-silico“-Modell:

akzeptierte Sequenz → PCR-Zielsequenzen → vermeintliche Fälle → Überwachungsdatenbanken → computergestützte Varianten → pharmazeutische Entwicklung → Notfallsteuerung

Der Unterschied ist entscheidend.

Die PCR weist nicht eigenständig das Vorhandensein eines vollständigen, intakten, krankheitsverursachenden Virions bei jeder Person nach, die als Fall eingestuft wird.

Sie amplifiziert vordefinierte Sequenzziele, die aus einer anerkannten genomischen Referenz ausgewählt wurden.

Varianten sind keine physischen Objekte, die eigenständig aus jedem Patienten gewonnen werden.

Es handelt sich um computergestützte Klassifizierungen, die durch den Vergleich von Sequenzdaten mit anerkannten Referenzen entstehen.

Die Impfstoffe selbst wurden auf der Grundlage der anerkannten Spike-Sequenz-Architektur entwickelt.

Die Sequenz beschrieb nicht lediglich die Pandemie.

Sie trieb die Infrastruktur an, die die Pandemie operativ umsetzbar machte.

COVID war möglicherweise nur ein Einsatz, nicht das Endziel

Die engste Auslegung dieser Programme lautet, dass die DARPA eine zukünftige Pandemie vorausgesehen und sich darauf vorbereitet hat.

Die beunruhigendere Hypothese ist, dass die DARPA dazu beigetragen hat, ein wiederverwendbares System zu schaffen, das in der Lage ist, die informativen, diagnostischen, pharmazeutischen und staatlichen Voraussetzungen zu schaffen, die zur Inszenierung von Pandemien notwendig sind.

Nach dieser Theorie war COVID nicht das einzige Ziel der Architektur.

Es war ein Einsatzbeispiel dafür.

Die gleiche Infrastruktur könnte theoretisch wiederverwendet werden:

Eine neue Genomreferenz wird veröffentlicht,

PCR-Targets werden verteilt,

angebliche Fälle häufen sich an,

Überwachungssysteme identifizieren computergestützte Varianten,

Notfallmodelle prognostizieren eine Katastrophe,

Arzneimittel werden rasch entwickelt,

und Regierungen setzen Gegenmaßnahmen über bereits bestehende Notfallbefugnisse um.

Der bei der nächsten Notlage genannte Erreger könnte sich ändern.

Das Betriebssystem bliebe weitgehend dasselbe.

Fazit

PROPHECY, ADEPT, P3, PREEMPT und DEFUSE sollten nicht lediglich als isolierte staatliche Forschungsprojekte betrachtet werden.

Zusammen scheinen sie aufeinanderfolgende Schichten einer von der DARPA errichteten Pandemie-Architektur zu bilden, die in der Lage ist, genomische Narrative vorherzusagen, Überwachungsziele zu generieren, Rahmenkonzepte für tierischen Ursprung zu konstruieren, sequenzbasierte Arzneimittel zu entwickeln und deren Einsatz in Notfallzeitpläne zu komprimieren.

Die Operation „Warp Speed“ demonstrierte dann, wie diese Architektur im industriellen Maßstab aktiviert werden könnte.

Die zentrale Frage beschränkt sich daher nicht mehr darauf, woher SARS-CoV-2 angeblich stammt.

Es geht vielmehr darum, ob das US-Militär ein Jahrzehnt lang eine Infrastruktur aufgebaut hat, die in der Lage ist, Pandemien zu orchestrieren – und ob COVID nur eine von vielen Operationen war, die über dieses System durchgeführt wurden.