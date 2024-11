„Ohne sie wären wir verloren“: Elon Musk verteidigt im Joe Rogan-Podcast seine Twitter-Übernahme als Beitrag zur freien Meinungsäußerung

In einer neuen Folge von The Joe Rogan Experience gab Elon Musk Einblicke in seine Beweggründe für die Übernahme von Twitter (jetzt X) und die Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit. Er bezeichnete den früheren Ansatz der Plattform als „verrückt“ und betonte den Wandel unter seiner Führung. Musk sagte, er habe sich verpflichtet gefühlt, X (ehemals Twitter) zu kaufen, und deutete an, dass wir ohne sein Eingreifen „am Arsch wären“.

Rogan lobte Musk und drückte seine Dankbarkeit für das aus, was er als Widerstand gegen die Zensur bezeichnete. Er würdigte Musks Entscheidung als einen „Meilenstein“ für die Meinungsfreiheit, der mehr Transparenz in die Praktiken der „Informationsunterdrückung“ bringe.

Musk stimmte dem zu und bemerkte, dass er schon lange vor der Übernahme verdächtige Veränderungen in der Funktionsweise der Plattform „gespürt“ habe. „Ich war der Nutzer mit den meisten Interaktionen auf Twitter… Wenn sie das System ändern, merke ich das sofort“, sagte er und fügte hinzu, dass die Entscheidung der Plattform, den damaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Amt zu entfernen, „verrückt“ gewesen sei.

Musk beschrieb auch das Ausmaß der Beteiligung des FBI an Twitters früheren Operationen und enthüllte erschreckende Praktiken, die seiner Meinung nach gegen verfassungsmäßige Prinzipien verstießen. Er beschrieb ein „magisches Portal“, das das FBI im Twitter-System eingerichtet habe und das es Bundesagenten ermögliche, direkt mit den Moderatoren der Plattform zu kommunizieren und die Entfernung oder Löschung von Inhalten zu verlangen. Noch beunruhigender sei, so Musk weiter, dass die gesamte Kommunikation über dieses Portal nach zwei Wochen automatisch gelöscht werde, was gegen die Bestimmungen des Federal Information Freedom Act (FOIA) verstoße. „Das ist schlichtweg illegal“, sagte Musk und betonte, dass eine solche Löschung der Kommunikation die öffentliche Kontrolle und Rechenschaftspflicht verhindere. Er argumentierte, dass der verdeckte Zugriff des FBI ein Beispiel für den Missbrauch und die Manipulation von Informationen sei, die er mit der Übernahme der Plattform beenden wolle.

Musk ging auf die Rolle der Regierung bei der Kontrolle von Inhalten ein und erwähnte die „Twitter Files“, die Aufschluss über Forderungen der Regierung geben, bestimmte Beiträge zu entfernen oder ihre Sichtbarkeit auf 𝕏 zu verringern. „Es gab eine massive Einmischung der Regierung in 𝕏“, sagte Musk. Er erklärte, dass 𝕏 diese Einmischung damals begrüßt und sogar Zahlungen für die Moderation von Inhalten erhalten hat. Musk kritisierte dies als „verfassungswidrig“ und bezeichnete es als eine ernsthafte Bedrohung für den offenen Diskurs.

Zum Thema Werbeboykott erklärte Musk, dass X nach wie vor mit finanziellen Problemen zu kämpfen habe, die größtenteils auf organisierte Boykotte von Aktivistenorganisationen zurückzuführen seien. „Wir hatten und haben immer noch einen massiven Werbeboykott“, sagte er und beklagte, wie „ein Haufen linker NGOs“ Unternehmen unter Druck setzten, ihre Werbeausgaben auf der Plattform einzustellen.

„Eine der wichtigsten Formen des Journalismus ist es, Korruption in der Regierung aufzudecken“, sagte Rogan und unterstrich damit seinen Standpunkt, dass keine Instanz – weder Regierung noch Unternehmen – den Informationsfluss unkontrolliert kontrollieren sollte.

Das komplette Video mit deutschen Untertiteln hier.