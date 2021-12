Omikron – Armageddon oder Erlösung?

Von Peter Haisenko

Alle Beobachter haben es erwartet: Die nächste Corona-Variante ist da und mit den üblichen Vorschusslorbeeren. Noch infektiöser und noch gefährlicher. Dumm nur, dass gerade das nicht aus dem Herkunftsland bestätigt wird.

Zur Zeit befindet man sich in Erklärungsnot, warum die Corona-Spritzen nicht ansatzweise das halten, was uns von den “Experten” und Politikern versprochen worden ist. Nicht einmal der Erklärungsversuch mit der “Delta-Variante” kann noch punkten. Da muss man also das griechische Alphabet weiter durchgehen. “Nu” und “Ksi” sind ausgeschieden, wegen diverser Verwechslungsgefahren. Zu dicht bei “New” oder “Neu” und auch am chinesischen Staatschef und so bei Donald Trump, der Corona immer als “China-Virus” bezeichnet hat. Also jetzt Omikron und das aus Südafrika.

Vergessen wir dazu nicht, dass “Delta” ursprünglich die indische Variante war. Das hat aber ganz schnell nicht mehr funktioniert, nachdem Indien sein Problem binnen Wochen durch die flächendeckende Verabreichung des Billig-Medikaments Ivermektin