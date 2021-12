«Omikron» ist eine Erkältung

Prof. Dr. M. Makary von der Johns Hopkins University drängt darauf, den «Pandemiewahnsinn» zu vermeiden. Von Tierrapura

Prof. Dr. Marty Makary forderte die Medien auf, über die lächerlich geringe Zahl schwerer Fälle der Omikron-Variante zu berichten, anstatt die Bevölkerung in Panik zu versetzen. Der Professor für Medizin an der Johns Hopkins University sagte am Donnerstag in einem Interview in der Brian Kilmeade Show, es handle sich bei der Omikron-Variante des Coronavirus um eine «Pandemie des Wahnsinns» , die er «omi-cold» nannte. Es handle sich um einen milden Stamm , der eher einer gewöhnlichen Grippe ähnelt als Covid-19.

Diese Variante rufe nämlich eine Krankheit hervor, die in den allermeisten Fällen sehr mild oder asymptomatisch verlaufe. Die Befürchtung, dass die Welle von Omikron-Infektionen zu Todesfällen führen werde, sei ein von den Medien erschaffenes Narrativ.

«Derzeit erleben wir diese massive neue Welle der Angst, die unsere