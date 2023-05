‚One Health‘ – Die globale Übernahme von allem

Er ist der größte Geldgeber der WHO, und die WHO versucht mit diesen Änderungen, ihre Kontrolle über die globale Gesundheit zu festigen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Weltgesundheitsorganisation versucht, ihre Kontrolle über die globale Gesundheit durch Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und des Pandemievertrags zu festigen

Der Pandemievertrag wird der WHO weit mehr als nur die Befugnis zur Bekämpfung von Pandemien verleihen. Er unterstreicht die „One Health“-Agenda, die die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt zu einem Ganzen zusammenfasst

Im Rahmen der „One Health“-Agenda wäre die WHO befugt, Entscheidungen in Bezug auf Ernährung, Landwirtschaft und Viehzucht, Umweltverschmutzung, Bevölkerungsbewegungen und vieles mehr zu treffen

Private Interessen üben eine enorme Macht über die WHO aus, und ein Großteil der Mittel ist „spezifiziert“, d. h. sie sind für bestimmte Programme vorgesehen. Die WHO kann diese Mittel nicht dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Auch dies hat einen massiven Einfluss darauf, was die WHO tut und wie sie es tut. Die WHO ist also eine Organisation, die das tut, was ihre Geldgeber ihr vorschreiben

Die Übernahme durch die Globalisten hängt von der erfolgreichen Schaffung einer Rückkopplungsschleife ab, die aus der Überwachung von Virusvarianten, der Erklärung eines potenziellen Risikos, gefolgt von Abriegelungen und Beschränkungen, gefolgt von Massenimpfungen der Bevölkerung zur „Beendigung“ der Pandemiebeschränkungen, gefolgt von weiterer Überwachung und so weiter besteht. Finanziert wird dieses System in erster Linie von den Steuerzahlern, während die Gewinne an die Unternehmen und ihre Investoren gehen

In dem oben gezeigten Video vom 22. März 2023 spricht Dr. David Bell, Ph.D., Vorstandsmitglied der PANDA Science Sense Society Mitglied des Exekutivausschusses, bespricht das neue internationale Pandemieabkommen, das von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen wurde – was es ist und welche Auswirkungen es auf Demokratie und Freiheit in der ganzen Welt haben wird – und die vorgeschlagenen Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) der WHO. Wie von PANDA festgestellt:

„Das COVID-Ereignis hat gezeigt, dass es um mehr ging als nur um die öffentliche Gesundheit und dass die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte der Reaktion von weit größerer Bedeutung sind als das Virus selbst. Es gibt nach wie vor Bestrebungen, unsere Gesellschaften in einer Weise umzugestalten, die die Demokratie und unsere bisherige Lebensweise bedroht.“

Der Pandemievertrag der WHO und die IHR-Änderungen sind zwei der Strategien, die uns „in Richtung einer Umgestaltung der Gesellschaft treiben, die die Demokratie und unsere bestehende Lebensweise bedroht.“ Beide zielen darauf ab, dasselbe zu erreichen, nämlich die Zentralisierung der Macht über die Nationen bei der WHO.

Die WHO ist völlig kompromittiert

Wie Bell feststellte, ist die WHO nicht mehr das, was sie einmal war. Zunächst einmal üben private Interessen heute eine immense Macht über die Organisation aus. Bill Gates ist der größte Geldgeber der WHO, wenn man die Spenden der Gates Foundation und seiner anderen Organisationen wie GAVI the Vaccine Alliance zusammenzählt.

„Die WHO ist eine Organisation, die das tut, was ihre Geldgeber ihr vorschreiben.“ Dr. David Bell

Eine weitere wichtige Änderung besteht darin, dass der Großteil der Mittel „spezifiziert“ ist, d. h. sie sind für bestimmte Programme zweckgebunden. Die WHO kann diese Mittel nicht dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Auch dies hat einen massiven Einfluss darauf, was die WHO tut und wie sie es tut. Wie Bell feststellte, ist die WHO eine Organisation, die das tut, was ihre Geldgeber ihr vorschreiben.

Wie bereits erwähnt, übt Gates den größten finanziellen Einfluss aus, und er scheint nie etwas zu finanzieren, von dem er nicht im Nachhinein profitiert. So finanziert er beispielsweise eine „grüne Revolution“ in Afrika, die gentechnisch veränderte Pflanzen fördert, weil er in die Unternehmen investiert hat, die GVO-Saatgut liefern. Das Endergebnis sind mehr Hungersnöte und Armut, aber Gates lacht sich ins Fäustchen.

Er finanziert auch Impfkampagnen für genau die Impfstoffe, in die er investiert hat. Es geht ihm nicht um Wohltätigkeit oder darum, etwas Gutes für die Welt zu tun. Er schafft einfach Märkte für seine Investitionen.

Bell weist darauf hin, dass die COVID-Abriegelungsstrategie eindeutig nicht von der WHO selbst, sondern von einer externen Quelle stammt. Woher wissen wir das? Weil die Pandemie-Richtlinien der WHO bis zum Ausbruch von COVID nur die Isolierung infizierter Patienten für sieben bis zehn Tage vorsahen.

Dann, als COVID auftrat, wurden diese Richtlinien völlig auf den Kopf gestellt, und die ganze Welt, Kranke wie Gesunde, wurde angewiesen, sich wochen- und monatelang selbst zu isolieren. Irgendjemand hat die WHO dazu gebracht, diese irrationale und unwissenschaftliche Empfehlung auszusprechen.

Infolge der Abriegelungen erlitten mehrere der angeblichen Ziele der WHO für die globale Gesundheit und das Wohlergehen, insbesondere für Kinder, dramatische Rückschläge, doch das schien sie nicht zu kümmern.

Darüber hinaus drängte die WHO auf Massenimpfungen von Bevölkerungsgruppen, von denen sie genau wusste, dass sie ein äußerst geringes Risiko für COVID haben – Kinder und junge Erwachsene, was die Altersgruppen angeht, und Afrika, was die geografische Lage betrifft. Es überrascht nicht, dass die mit dem Gates-Impfstoff verbundenen Organisationen (GAVI und CEPI) diesen Vorstoß anführten.

COVID-Gegenmaßnahmen haben nichts mit Gesundheitsfürsorge zu tun

Bell unterstreicht auch, wie idiotisch die Impfung war. „Bei einer sich schnell ausbreitenden Pandemie ist niemand sicher, wenn nicht alle sicher sind“. Dieses Motto wurde überall wiederholt, um für die COVID-Impfung zu werben, ist aber völlig irrational, denn Menschen, die sich von der Infektion erholen, haben eine natürliche Immunität.

Sie sind extrem sicher, unabhängig von der Anfälligkeit der anderen. Wir brauchen nicht die ganze Welt immun zu machen. Wir müssen nur den Schwellenwert für die Herdenimmunität erreichen, und die gefährdeten Personen sind automatisch durch diejenigen mit natürlicher Immunität geschützt.

„Das zeigt, dass es den Verantwortlichen nicht um Beweise, Wahrheit oder auch nur um Logik geht“, sagt Bell. „Sie interessieren sich für Schlagworte, und das hat nichts mit der Gesundheitsversorgung zu tun. Nichts.“

Wenn es nicht um die Gesundheit ging, worum ging es dann bei der Reaktion auf die Pandemie? Kurz gesagt, es ging um Geld, genauer gesagt, um den Transfer von Vermögen. Vierzig neue Milliardäre wurden geschaffen, während allein im Jahr 2020 in den USA etwa 200.000 kleine Unternehmen zerstört wurden. Auch die Impfstoffhersteller verdienten Hunderte von Milliarden Dollar mit „Impfstoffen“, die praktisch keinen Schutz boten, während sie eine noch nie dagewesene Zahl von Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter töteten und die Geburtenrate dezimierten.

„Die tollste Show der Welt“

Bell berichtet weiter, wie die Pandemie-Industrie „die größte Show der Welt“ aufführt. Laut der Pandemie-Industrie treten Pandemien immer häufiger auf. Das ist falsch, sagt Bell.

Es wird auch behauptet, dass es eine „zunehmende Interaktion zwischen Menschen und Wildtieren oder Nutztieren“ gibt, was darauf hindeutet, dass tödliche Viren regelmäßig die Arten wechseln. Diese Behauptung, so Bell, ist einfach nur „albern“.

Dennoch sind dies die Erzählungen, mit denen eine Rückkopplungsschleife aus Überwachung von Varianten, Erklärung eines potenziellen Risikos, gefolgt von Abriegelungen und Beschränkungen, gefolgt von Massenimpfungen der Bevölkerung, um die Pandemiebeschränkungen zu „beenden“, gefolgt von weiterer Überwachung und so weiter, geschaffen werden soll. Finanziert wird dieses System in erster Linie von den Steuerzahlern, während die Gewinne an die Unternehmen und ihre Investoren gehen.

Zwei Instrumente zur Erlangung der Kontrolle

Wie Bell erläutert, sind die beiden wichtigsten Instrumente, die die WHO zu einer zentralen Gesundheitspolizei machen werden, die IHR-Änderungen und der Pandemievertrag der WHO. Die IHR-Änderungen (die nach internationalem Recht in Kraft sind) werden dem Ziel der WHO, die Kontrolle über gesundheitliche Notfälle zu verstärken, „Zähne“ verleihen, während der Vertrag für die Finanzierung, die Verwaltung und die Versorgungsnetze sorgen wird.

IHR-Änderungen zerstören nationale und individuelle Souveränität

Die IHR-Änderungen, in ihrer derzeitigen Fassung:

Ausweitung der Definitionen von Pandemien und Gesundheitsnotfällen. Insbesondere wird „potenzieller Schaden“ anstelle von tatsächlichem Schaden eingeführt. So kann die WHO Abriegelungen oder medizinische Eingriffe anordnen, die auf dem bloßen Verdacht beruhen, dass ein Virus der Öffentlichkeit Schaden zufügen könnte.

Änderung der Empfehlungen der IHR von unverbindlich zu verpflichtend, so dass die Mitgliedsstaaten die Empfehlungen der WHO befolgen und umsetzen MÜSSEN.

Stärkung der Fähigkeit des Generaldirektors, unabhängig und im Alleingang Gesundheitsnotfälle auszurufen.

Einrichtung eines umfassenden Überwachungsapparats in allen Mitgliedsstaaten.

Ermöglichung der Weitergabe von Länderdaten durch die WHO ohne Zustimmung.

Der WHO die Kontrolle über bestimmte Ressourcen in den Mitgliedsländern zu geben, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum.

Erzwingen der nationalen Unterstützung für Zensurmaßnahmen unter der Leitung der WHO.

Änderung bestehender IHR-Bestimmungen, die Einzelpersonen betreffen, von unverbindlich zu verbindlich, einschließlich Bestimmungen über Grenzschließungen, Reisebeschränkungen, Quarantänen, medizinische Untersuchungen sowie die Medikation und Impfung von Personen.

Vertrag erweitert die Befugnisse der WHO über Pandemien hinaus

In der Zwischenzeit wird das Pandemie-Abkommen in Kraft treten:

Einrichtung eines internationalen Versorgungsnetzes unter der Aufsicht der WHO.

Finanzierung der WHO-Strukturen und -Prozesse für gesundheitliche Notfälle durch die Vorgabe, dass mindestens 5% der nationalen Gesundheitsbudgets für gesundheitliche Notfälle verwendet werden müssen.

Einrichtung eines Leitungsgremiums unter der Schirmherrschaft der WHO zur Überwachung des gesamten Prozesses für gesundheitliche Notfälle.

Ausweitung der Befugnisse der WHO durch die Betonung der „One Health“-Agenda, die anerkennt, dass ein sehr breites Spektrum von Lebens- und Umweltaspekten die Gesundheit beeinflussen kann und daher unter das „Potenzial“ fällt, Schaden zu verursachen. Auf diese Weise kann die WHO beispielsweise den Klimawandel zu einem gesundheitlichen Notfall erklären und in der Folge Klimasperren anordnen.

Die nachstehende Grafik veranschaulicht, wie der Kontrollbereich der WHO im Rahmen der One Health-Agenda auf zahlreiche Aspekte des täglichen Lebens ausgeweitet wird. Nach dem neuen Vertrag hat die WHO die einseitige Befugnis, Entscheidungen in all diesen Bereichen zu treffen, und ihr Diktat wird alle lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetze ersetzen und außer Kraft setzen.

Interessanterweise wurde der Begriff „One Health“, der 2017 von der WHO und den G20-Gesundheitsministern formell angenommen wurde, erstmals vom Executive Vice President der EcoHealth Alliance geprägt, derselben Firma, die anscheinend an der Entstehung von SARS-CoV-2 beteiligt war, William Karesh, DVM, in einem Artikel über Ebola aus dem Jahr 2003.

Steuerzahler finanzieren ihre eigene Ausbeutung

Wie Bell anmerkt, ist es nicht nur die WHO, die diese Agenda vorantreibt. Sie wird von einer langen Liste von Organisationen finanziert und gefördert, darunter die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, der Wellcome Trust, UNICEF, CEPI, das Weltwirtschaftsforum (WEF) und die Weltbank.

Doch während diese Organisationen offiziell die Pandemie-Industrie finanzieren, geht es in Wirklichkeit darum, dass sie „mit Steuergeldern reiche Leute finanzieren, die arme Bevölkerungen anderswo ausbeuten“, sagt Bell. Wir finanzieren auch unsere eigene Ausbeutung und unseren eigenen Untergang. Nicht nur die Armen werden unter einem totalitären Regime der Globalisten leiden, sondern jeder, der nicht zur obersten Schicht der Globalisten gehört.

Die Steuerzahler stellen das Geld zur Verfügung, während private Profiteure darüber entscheiden, wie dieses Geld ausgegeben wird, und zwar so, dass es ihnen selbst zugute kommt. Es handelt sich also um eine privat-öffentliche „Partnerschaft“, bei der die Öffentlichkeit ausgeraubt wird und alle Vorteile an den privaten Sektor gehen.

Aktueller Zeitplan

Nach derzeitigem Stand wird die Weltgesundheitsversammlung (WHA) im Mai 2024, also in etwa einem Jahr, über die IHR-Änderungen abstimmen. Sie brauchen nur eine Mehrheit, um angenommen zu werden. Wenn diese Abstimmung wie geplant stattfindet, läuft die 10-monatige Frist für die Mitgliedstaaten, die Änderungen abzulehnen, im März 2025 ab, und die Änderungen treten im Mai 2025 in Kraft. Entscheidet sich ein Mitgliedstaat dagegen, gelten für ihn die aktuellen IHR aus dem Jahr 2005.

Auch über den WHO-Pandemievertrag wird die WHA im Mai 2024 abstimmen. Für seine Verabschiedung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, und 30 Mitgliedsländer müssen ihn ratifizieren. Dreißig Tage nach der Ratifizierung tritt der Vertrag für die Länder, die ihn unterzeichnet haben, in Kraft.

Die Globalisten wollen jedoch nicht drei Jahre warten und arbeiten in der Zwischenzeit an einem dritten Weg, der die Schaffung einer „Plattform für medizinische Gegenmaßnahmen bei Pandemien“ im Rahmen der WHO vorsieht. Und diese Plattform soll bis September 2023 umgesetzt werden. Viele Aspekte dieser Plattform werden dann einfach in die IHR-Änderungen und den Vertrag einfließen.

„Wir müssen verstehen, dass diese ganze Sache auf völligem Unsinn beruht“, sagt Bell. „Aber es funktioniert.“

Das Endspiel und wie man es stoppen kann

In einem Substack-Artikel vom 16. April 2023 versucht Jessica Rose, eine promovierte Biologin, den Sinn der letzten drei Jahre zu verstehen. Sie beginnt am Ende und glaubt, dass das Endspiel die „Umwandlung der Mehrheit der Menschen in Arbeiter … wie Ameisen“ ist.

Um das zu erreichen, müssen die Globalisten uns entmenschlichen, den menschlichen Geist systematisch aushöhlen, uns unfruchtbar machen und alle Vorstellungen von körperlicher Autonomie und nationaler Souveränität zerstören. Und, wie Bell sagt, hat der Plan bisher ganz gut funktioniert. Doch allmählich werden Risse sichtbar. Immer mehr Menschen fangen an, die Puzzleteile zusammenzusetzen, wie es Rose in ihrem Artikel zu tun versucht.

Die COVID-Pandemie war die Vorbereitung, so Rose. Sie diente dazu, „die Einhaltung der Vorschriften zu testen“ und die Bühne für den nächsten Akt zu bereiten, der darin bestand, alles Abnormale zu normalisieren. Die Trans-Bewegung, die das gesellschaftliche Bewusstsein innerhalb eines einzigen Jahres völlig überrollt hat, ist eine Fortsetzung und Ausweitung dieser Phase der „Normalisierung des Abnormalen“.

Sie ist auch ein wichtiger Bestandteil der Agenda zur Entmenschlichung und Sterilisierung der Bevölkerung. Schließlich sind transsexuelle Jugendliche – die auch zu den am meisten gehirngewaschenen Individuen der Gesellschaft gehören – die Zukunft der Menschheit. Ein brandneuer Bericht von Rechtsexperten, der von den Vereinten Nationen unterstützt wird, versucht auch, Pädophilie zu normalisieren, was unsere Jugend für kommende Generationen weiter entmenschlichen und entgeistigen würde.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, wurde der Bericht am 8. März 2023 veröffentlicht, „in Anerkennung“ des Internationalen Frauentags. Die Tatsache, dass junge Mädchen und Frauen die Hauptopfer dieser kranken Denkweise sind, wird nicht berücksichtigt.

Die Hysterie über den vom Menschen verursachten Klimawandel“ und der darauf folgende Krieg gegen den Kohlenstoff ist ein weiterer erfundener Notfall“, der sich von Wissenschaft und Realität entfernt hat. Und wie die globale COVID-Reaktion sind auch die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung perfekt darauf zugeschnitten, das Endspiel zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Ziele werden die menschliche Freiheit, die menschliche Gesundheit und die Lebensqualität geopfert, um „die Umwelt zu schützen und den Planeten zu retten“.

Wie Rose anmerkt, können wir, wenn der Pandemievertrag der WHO durchkommt, damit rechnen, auf unbestimmte Zeit unter dem Deckmantel „einer Klimakatastrophe, die wahrscheinlich mit einem ‚tödlichen Erreger‘ zusammenhängt, der über einen Insektenvektor wie Moskitos auf den Menschen übertragen wird“, eingesperrt zu werden.

Bis dahin werden auch digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) eingeführt sein, die es dem nicht gewählten totalitären Regime ermöglichen werden, alle Einschränkungen durchzusetzen, die sich die WHO und ihre Geldgeber ausdenken, sei es in Bezug auf die Lebensmittel, die Sie auf der Grundlage Ihres CO2-Fußabdrucks essen dürfen, die Medikamente, die Sie einnehmen müssen, die Organisationen, die Sie finanzieren dürfen, die Unternehmen, bei denen Sie einkaufen dürfen, wann und wie weit Sie reisen dürfen oder alles andere.

„Ein praktischer Weg, den ich mir vorstellen kann, um die Verwirklichung des Endspiels zu verhindern, besteht darin, den CBDC zu stoppen“, schreibt Rose. „Verwenden Sie Bargeld. Bestehen Sie darauf. Geben Sie keine Aufträge an Geschäfte, die nur bargeldlose Systeme verwenden. Angebot ist gleich Nachfrage, also fordern Sie die Verwendung von CASH. Verwenden Sie Bitcoin. Das ist das Gegenteil von CBDCs.“

Andere Strategien zur Rückgewinnung unserer Freiheiten

Am Ende seines Videos gibt Bell auch einen Überblick über die Möglichkeiten, wie wir auf die Bedrohung unserer nationalen Souveränität und persönlichen Freiheit reagieren können, und über die damit verbundenen Herausforderungen.

Reform der WHO – Die Frage ist wie? Kann sie reformiert werden?

– Die Frage ist wie? Kann sie reformiert werden? Die WHO verlassen und finanziell entlasten – Zu den Nachteilen dieser Strategie gehört die Tatsache, dass Länder, die aus der WHO austreten, ihren direkten Einfluss auf die Ausrichtung der WHO verlieren, und dass die Pandemie-Industrie weiterhin existieren und weltweit immensen Einfluss ausüben wird.

– Zu den Nachteilen dieser Strategie gehört die Tatsache, dass Länder, die aus der WHO austreten, ihren direkten Einfluss auf die Ausrichtung der WHO verlieren, und dass die Pandemie-Industrie weiterhin existieren und weltweit immensen Einfluss ausüben wird. Die Änderungen und den Vertrag ignorieren – Nur wenige Länder werden sich dies leisten können, da nicht kooperative Mitgliedstaaten von den übrigen sanktioniert werden. Auch unliebsame Herrscher werden weiterhin die Möglichkeit haben.

– Nur wenige Länder werden sich dies leisten können, da nicht kooperative Mitgliedstaaten von den übrigen sanktioniert werden. Auch unliebsame Herrscher werden weiterhin die Möglichkeit haben. Die Bevölkerung und die Politiker aufklären und „mit Dummheit zur Nichteinhaltung ermutigen“ – Das ist „ein harter Weg“, sagt Bell, „aber er gibt den Menschen eine Stimme“.

Die Aufklärung der Bevölkerung, insbesondere der Politiker, könnte letztendlich der beste Ansatz sein. Wie Bell in einem Artikel in The Daily Sceptic vom 2. April 2023 feststellte:

„Die internationale Gemeinschaft kann von einer Koordinierung im Bereich der öffentlichen Gesundheit profitieren. Aber das ist nicht das, was CA+ [der Pandemievertrag] vorschlägt. Dies ist eine drakonische Maßnahme, die darauf abzielt, die nationale Souveränität aufzuheben. Sie verleiht einer einzigen Organisation mit beunruhigenden Finanzierungsvereinbarungen und einer Erfolgsbilanz, die schrecklichen Schaden anrichtet, weitreichende Befugnisse. Die Gesetzgeber sollten diese Vorschläge ablehnen, sich weigern, der WHO Steuergelder zukommen zu lassen, und das Konzept der öffentlichen Gesundheit per Diktat ablehnen.“

