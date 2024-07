One Health plant, dass Ärzte Lebensmittelrezepte auf der Grundlage dessen ausstellen, was als vorteilhaft für den Planeten erachtet wird

Von Rhoda Wilson

Der globale Krieg gegen die Landwirte und der Vorstoß für den Great Food Reset werden von der One Health-Agenda begleitet, die sowohl die Freiheit der Ernährung als auch die medizinische Freiheit bedroht.

Die One-Health-Agenda sieht vor, dass Ärzte Lebensmittelrezepte auf der Grundlage dessen ausstellen, was das medizinische Establishment als vorteilhaft für den Planeten erachtet, was zur Eliminierung bestimmter Lebensmittel und zur Zugabe fragwürdiger Substanzen führen könnte. Dies wirft Bedenken hinsichtlich der Rationierung der Gesundheitsversorgung und der Bevorzugung von Umweltbelangen gegenüber der Gesundheit des Menschen auf.

Das One Health-Konzept geht über das Gesundheitswesen hinaus und durchdringt alle Lebensbereiche. Digitale Zentralbankwährungen und ein totalitäres Biosicherheitssystem könnten den Menschen vorschreiben, wo sie leben, reisen, was sie kaufen, wie sie ihr Geld ausgeben und was sie essen. Die Kombination dieser Kontrollmaßnahmen mit der gentechnischen Manipulation der Lebensmittelversorgung gibt weiteren Anlass zur Sorge.

Die “One Health”-Agenda

Von Tracy Thurman

In meinen vorangegangenen Artikeln haben wir uns mit dem globalen Krieg gegen die Landwirte, den Organisationen, die auf den Great Food Reset drängen, den Taktiken, mit denen diese Veränderungen der Öffentlichkeit aufgezwungen werden sollen, den laufenden Projekten, die Ihnen den Zugang zu gesunden, bäuerlichen Lebensmitteln verwehren sollen, und den mRNA-, RNA- und DNA-Gentherapien, die in unsere Lebensmittelversorgung eindringen, beschäftigt.

In der heutigen Folge werden wir die “One Health”-Agenda untersuchen und zeigen, wie sie sowohl die Freiheit der Ernährung als auch die medizinische Freiheit zu zerstören droht.

Der Begriff “One Health” wurde nach dem ersten SARS-Ausbruch in den frühen 2000er Jahren geprägt, um die Gefahr neuer Krankheiten zu verdeutlichen, die durch den Kontakt zwischen Mensch und Tier entstehen. Er bezieht sich auf die Idee, dass es bei der öffentlichen Gesundheit nicht nur um die eigene Gesundheit geht, sondern auch um die Gesundheit von Tieren und des “Planeten”. Er ist in einer Sprache formuliert, die ansprechend und ganzheitlich klingen soll. Darin eingebettet ist die Annahme, dass es, weil die Gesundheit des Planeten auf dem Spiel steht, eine globale Regierungsstelle geben muss, die alle Pflanzen, Tiere und Menschen kontrolliert, um diese “eine Gesundheit” zu schützen und “die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen nachhaltig aus zugleichen”, wobei Tiere, die Umwelt und die persönliche Gesundheit gleichermaßen berücksichtigt werden müssen.

Das Konzept der “einen Gesundheit” hat unglaublich gefährliche Auswirkungen, die deutlich werden, wenn man bedenkt, wer es vorantreibt: die WHO, die Weltbank, Bill Gates, die Rockefeller-Stiftung, das NIH, die CDC, die USDA, die FDA und alle anderen Gauner, die man sich vorstellen kann.

Dazu gehört auch eine kranke Abwandlung des Sprichworts “Lass deine Nahrung deine Medizin sein” – Pläne für Ärzte, Lebensmittelrezepte auszustellen – was sich gut anhört, bis man bedenkt, dass die Rezepte nicht nur darauf beruhen, was gut für einen ist, sondern auch darauf, was nach Ansicht des medizinischen Establishments dem Planeten zugute kommen würde. Denken Sie darüber nach, was die Eliten aktiv aus der Lebensmittelversorgung entfernen und welche Stoffe sie der Nahrung beifügen. Denken Sie an die Gehirnwäsche der meisten Ärzte während des Covid und ihre Weigerung, grundlegende Gesundheitsergänzungen, Sonnenschein, Vitamin D oder eine wirksame Frühbehandlung zu empfehlen, und überlassen Sie ihre Patienten stattdessen der Gnade von Remdesivir, Beatmungsgeräten und mRNA-Injektionen. Wenn Sie die Idee der Verschreibung von Grillenmahlzeiten und Impfstoffsalaten nicht lieben, sollte Ihnen diese Agenda zu denken geben.

Sie wirft auch das beunruhigende Schreckgespenst auf, dass die Gesundheitsversorgung rationiert oder mit der Begründung verweigert wird, dass Ihre gesundheitlichen Bedürfnisse gegenüber den Bedürfnissen der Umwelt überwiegen. Wenn man die ausdrücklichen malthusianischen Überzeugungen der Globalisten bedenkt, birgt eine solche Idee ungeahnte Risiken. Die Manager der Gesellschaft glauben eindeutig, dass die Ökosysteme des Planeten von einer Verringerung der Zahl der Bauern profitieren würden, und dieses neue Gesundheitsparadigma erlaubt es ihnen, dieses Dogma in die Entscheidung darüber einzubeziehen, ob Sie lebensrettende Pflege, das Recht, sich gegen Impfungen zu entscheiden, das Recht auf echte natürliche Lebensmittel oder überhaupt das Leben verdienen.

In Kanada wird die Zahl der Bauern bereits sehr effektiv reduziert. Allein in Quebec gingen im Jahr 2022 mehr als 6,1 Prozent der Todesfälle auf das Euthanasieprogramm der Regierung zurück, das sich “Medical Assistance in Dying” (“MAID”) nennt. Euthanasie ist die sechsthäufigste Todesursache in Kanada; sie fordert fast so viele Menschenleben pro Jahr wie Covid angeblich im Jahr 2020. Kanada plant, das Programm auszuweiten, damit auch Minderjährige unter achtzehn Jahren und psychisch Kranke in den ärztlich assistierten Tod einwilligen können. Behinderte und verarmte Kanadier berichten, dass ihnen die notwendige medizinische Versorgung verweigert und stattdessen Selbstmord angeboten wird – so auch die Paralympionikin und Veteranin Christine Gauthier, die einen Rollstuhl-Lift beantragte und stattdessen den Tod angeboten bekam.

Abgesehen von der medizinischen Versorgung ist es schwer vorstellbar, dass es irgendeinen Aspekt Ihres Lebens gibt, der nicht in den Geltungsbereich des einen Gesundheitsrahmens fallen würde. Wenn die Gesundheit von Tieren, Menschen und der Umwelt gleichermaßen berücksichtigt werden soll, geht die Agenda weit über die Arztpraxis hinaus. Wo man wohnt, wohin man reisen kann, was man kauft, wie man sein Geld ausgeben kann und was man essen kann, all das würde unter dieses totalitäre Biosicherheitssystem fallen.

Stellen Sie sich dies in Kombination mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) vor, einem System, das bereits in anderen Ländern eingeführt wurde und auch in den Vereinigten Staaten eingeführt werden soll. In diesem System ist alles Geld digital und wird zentral kontrolliert. Die Bundesregierung kann Ihr Geld so programmieren, dass Sie es nur für genehmigte Produkte ausgeben können. Ihr Lebensmittelrezept für Insektenpulver und mRNA-gespicktes Gemüse könnte verpflichtend werden, es sei denn, Sie haben bereits eine alternative Lebensmittelversorgung mit der Möglichkeit, in einer unabhängigen Währung zu bezahlen, eingerichtet.

Sicherlich ist noch nicht alles in die Wege geleitet worden. Aber wenn uns Covid etwas gelehrt hat, dann, dass der Rahmen für unsere Unterdrückung entwickelt wird, bevor er verordnet wird. Warum sollte man Experimente mit mRNA in Salat und Gentherapie-Milch finanzieren, wenn man nicht beabsichtigt, Lebensmittel als Mittel zur genetischen Manipulation der Massen zu verwenden? Warum sollte man den Einkauf von Lebensmitteln verfolgen, mit dem erklärten Ziel, den Verzehr von rotem Fleisch, Milchprodukten, Fisch und Eiern zu reduzieren, wenn man nicht vorhat, zu kontrollieren, was die Menschen kaufen? Und was wird diese gesunden Proteine ersetzen – GVO-Sojaburger? Proteinpulver aus militärischem Plastikmüll? Insekten? Biotechnisch hergestellte Sporen, damit die Manager der Gesellschaft genau wissen, was die Bauern essen?

Nimmt man all dies im Zusammenhang mit dem harten Vorgehen gegen Landwirte auf der ganzen Welt, auch hier in den Vereinigten Staaten, und berücksichtigt dann noch das entstehende One-Health-Biosicherheits-Kontrollnetz in Verbindung mit den digitalen Währungen der Zentralbanken, den sozialen Kreditscores und den persönlichen Kohlenstoff-Fußabdrücken, so ergibt sich ein vollständiges Bild: Die kontrollierte Zerstörung der derzeitigen Lebensmittelversorgung und der Freiheit, wie wir sie kennen, um sie durch ein globales, zentralisiertes, vollständig überwachtes und streng kontrolliertes System zu ersetzen, in dem sich die Bauern von industriell verarbeiteten so genannten Lebensmitteln ernähren, und in dem Ihre medizinische Versorgung darauf basiert, was nach Meinung der Malthusianer gut für den Planeten ist, wobei der Klimawandel und die Gesundheit des Planeten als Vorwand dienen.

Wenn Ihnen die medizinische Freiheit am Herzen liegt, müssen Sie inzwischen erkennen, dass die Freiheit der Ernährung und die medizinische Freiheit zwei Seiten derselben Medaille sind, und wenn wir nicht beide schützen, werden wir alles verlieren. Diät, Injektionen und Verordnungen: Wir müssen ihre Pläne für alle drei Bereiche ablehnen.

Was können wir also dagegen tun?

Die gute Nachricht ist, dass es viele Dinge gibt, die wir tun können. Wir werden unsere Möglichkeiten in meinem nächsten Artikel erkunden.