Julian Assange – Vertraut man ihm zu sehr?

In den letzten Jahren haben die Lockdowns, Pflichten und Giftinjektionen dazu gedient, die wahre Natur der Menschen in einflussreichen Positionen zu enthüllen.

Vor 2020 hatten wir einen anderen Maßstab für das ethische Ansehen der Menschen – den 9/11-Lackmus-Test. Dieser wurde in einem Video artikuliert, dessen Transkription lautet:

Jeder in der Regierung und in jedem Bereich der Wirtschaft auf der ganzen Welt wird durch seine Position zu diesem Ereignis definiert … Anhand dessen, was sie gesagt haben und was sie nicht gesagt haben, kann man genau beurteilen, wer ein Feind der Menschen in der Welt ist.

Im Jahr 2010 sagte Julian Assange dem Belfast Telegraph:

Ich ärgere mich ständig darüber, dass die Menschen durch falsche Verschwörungen wie 9/11 abgelenkt werden, während wir überall Beweise für echte Verschwörungen liefern, für Krieg oder massenhaften Finanzbetrug.

Der Lackmus-Test geht weiter:

Jeder, der die offizielle Geschichte propagiert, der die offizielle Geschichte akzeptiert, der diejenigen unterdrückt, die die offizielle Geschichte anzweifeln, der die offizielle Geschichte nicht in Frage stellt, ist darin verwickelt oder zu dumm, um sich gleichzeitig den Kopf zu tätscheln und Kaugummi zu kauen.

Bei der Holberg-Debatte im Jahr 2017 antwortete Assange auf eine Frage mit den Worten:

Ich glaube nicht, dass das Thema 9/11 besonders wichtig ist.

Der Lackmust-Test schließt mit den Worten:

Jeder in der Regierung, in den Medien, in der Unterhaltung, in der organisierten Religion und in der Öffentlichkeit, der die offizielle Geschichte akzeptiert und fördert, ist entweder ein Verräter oder ein Tool.

Assanges Ansichten zu 9/11 decken sich mit denen seines Unterstützers, des MIT-Professors Noam Chomsky, der, obwohl er es besser wusste, über die Möglichkeit der kontrollierten Sprengung sagte:

Ich halte das für völlig falsch – aber ich denke auch, dass es die Menschen von ernsten Themen ablenkt. Ich meine, selbst wenn es wahr ist, was extrem unwahrscheinlich ist, wen kümmert es? Ich meine, es hat keine Bedeutung.“

Es gibt diejenigen, die die Wahrheit über das Gründungsereignis des „Kriegs gegen den Terror“ für wichtig und die übereinstimmenden Beweise, die die offizielle 9/11-Geschichte widerlegen, für bedeutsam halten.

Wie andere, die den 9/11-Lackmustest nicht bestanden haben, setzte sich Chomsky für die medizinische Tyrannei der 2020er Jahre ein, in Bezug auf die Assanges Wikileaks nur durch den Verkauf von Masken auffiel.

Assanges Äußerungen zu 9/11 erfolgten, nachdem Barack Obamas Informationsbeauftragter Cass Sunstein in einem Papier die Frage „Was kann die Regierung gegen Verschwörungstheorien tun?“ beantwortet hatte:

„[Ich denke], dass die Regierung die Gruppen, die Verschwörungstheorien produzieren, kognitiv infiltrieren sollte“,

und zwar durch

„Gegenrede, Zusammenstellung von Argumenten zur Diskreditierung von Verschwörungstheorien.“

„formelle Beauftragung glaubwürdiger privater Parteien mit der Gegenrede.“

„informelle Kommunikation mit solchen Parteien, um sie zu ermutigen, zu helfen.“

Sunstein kündigte in einem Artikel in der „Washington Post“ von 2007 die Ankunft von „Wikileaks“ in der Welt an und war Mitverfasser der „Nudge-Theorie„, die von den Regierungen während der Lockdown-Ära eingesetzt wurde. Die „Nudge“-Techniken waren zuvor als Propaganda, Zwang und Gehirnwäsche bekannt.

Interessanterweise war der Lebensgefährte von Assanges Mutter Mitglied eines Kinderdrogenkults namens „The Family“, und das bei einem Mann mit einem messianischen Image. Diese Sekte hatte Anklänge an das CIA-Gedankenkontrollprogramm „MK-Ultra“, das offiziell auslief, als die „Familie“ in Australien gegründet wurde.

Obwohl es Fotos von einem Jungen gibt, der Assange in der Sekte ähnelt, soll er stattdessen 37 verschiedene Schulen besucht haben, aber

wenn Julian 4 Jahre an einer Schule verbracht hat … und das Schuljahr nur 9 Monate lang ist … hat Julian alle 6 Wochen die Schule gewechselt.“ [Quelle]

Die Familie löste sich 1987 nach einer Polizeirazzia auf, als Assange 16 Jahre alt war. Ihre Gründerin,

Anne Hamilton-Byrne … wurde nie wegen Kindesmissbrauchs, falscher Adoptionen, Fälschung, Sozialversicherungsbetrug oder wegen der Überwachung der Verabreichung von Betäubungsmitteln und Psychopharmaka an Kinder strafrechtlich verfolgt. [Quelle]

Assange operierte dann unter dem Hacker-Pseudonym „Mendax“, was auf Lateinisch „Lügner“ bedeutet. Er wurde erwischt und „bekannte sich im Dezember 1996 in fünfundzwanzig Anklagepunkten für schuldig. Seine „‚zerrüttete Kindheit‘ wurde angeführt, um seine mildere Strafe zu rechtfertigen“.

Eine Beziehung zur US-Regierung wird dadurch angedeutet, dass Assange 1994 in einer E-Mail mit Mitarbeitern der NASA, der Los Alamos Laboratories und von SEMATECH Kontakt aufnahm. Sein ehemaliger Hackerkollege Pieter Zaitko, der später für einen militärischen Auftragnehmer der DARPA arbeitete, sagte:

Julian erzählte mir, dass seine Diplomarbeit durch ein Stipendium der US-Regierung finanziert wurde, insbesondere durch NSA- und DARPA-Gelder, die für „grundlegende Sicherheitsforschung“ verwendet werden sollten.

John Young, ein früher Mitarbeiter von „Wikileaks“, der die Domain wikileaks.org registrierte , kritisierte die Gruppe scharf: „Jeder, der mit WL in Verbindung gebracht wird, ist ein unverfrorener Lügner, ein Agent der Behörden und das Schlimmste, was die Welt zu bieten hat“ und „Wikileaks war schon immer ein kommerzielles Unternehmen, das sich hinter einer narzisstischen PR für das öffentliche Interesse versteckt„.

In durchgesickerten E-Mails schlug Assange vor, dass „Wikileaks“ mit 50.000 Dollar pro Jahr auskommen könnte, aber sein Wunsch, 5 Millionen Dollar zu erhalten, führte zu „heiklen Verhandlungen mit der Open Society (George Soros)“ und einer „Strategie für Teilung und Unterstützung“. Berichten zufolge besitzt Assange 94% der (gewinnorientierten) Firma, die Eigentümer von wikileaks ist. Er plante, dass „Wikileaks“ als

zurückgezogener Übermensch der 4. Gewalt erscheinen sollte.

Und daß es

„kontinuierlich in unseren Informationsstamm injizieren soll, um die Kultur zu dominieren, wenn wir relativ zufälligen Einflüssen anderer gegenüberstehen … um unsere gewünschten Vorstellungen davon, was WL ist, in die Welt zu bringen, um die Tonart festzulegen, in der zukünftige Takte unseres Liedes vom öffentlichen Orchester gespielt werden sollen, BEVOR es auf ernsthaften Widerstand stößt.

Die umfangreiche Medienberichterstattung über Assange steht in krassem Gegensatz zu der Art und Weise, wie die Wahrheit über 9/11 oder Impfschäden ignoriert und zensiert wird.

Andere Whistleblower bleiben weitgehend unbekannt. Um einer Auslieferung an die USA zu entgehen, war er gezwungen, sich in London, einem der Medienzentren der Welt, in der Botschaft des US-Verbündeten Ecuador aufzuhalten.

Während der Lockdown-Zeit berichteten die Medien über prominente Persönlichkeiten, die sich für seine Freilassung einsetzten, während über die Demonstrationen gegen die Inhaftierung der breiten Öffentlichkeit kaum berichtet wurde.

Assange soll in der Botschaft, die über Fenster verfügt und in der er auf einem Balkon erschien, unter dem Mangel an Tageslicht gelitten haben. Ebenso soll er unter ständiger Überwachung gelitten haben, aber auch zwei Söhne in einer Beziehung gezeugt haben, die bis 2020 geheim gehalten wurde und während der er Besuche von Pamela Anderson erhielt. Er soll im Gefängnis geheiratet haben, aber die Fotos von diesem Ereignis sind zu grobkörnig, um sie zu erkennen. Als er unter den Augen der Öffentlichkeit gewaltsam aus der Botschaft getragen wurde, konnte er ein Buch von Gore Vidal nicht aus der Hand legen.

Assange ist nach wie vor der einzige aus dem „Wikileaks“-Team, der von den Behörden verfolgt wird und einen hohen Bekanntheitsgrad genießt. Zusammen mit den Dissidenten Edward Snowden und Bradley Manning wurde er in einer Statue dargestellt, die auf der ganzen Welt Beachtung findet. Das Trio dient als Vorbild für alle, die in den Bereichen Journalismus, Geheimdienst und Militär tätig sind.

Wie Snowden, der den 9/11-Lackmus-Test ebenfalls nicht besteht, wurde über Assange ein Hollywood-Film gedreht.

Trotz der psychologischen Folter, die ihm angeblich auferlegt wurde, durfte Manning in der Haft seinen transsexuellen Neigungen nachgehen, was einen Präzedenzfall für das US-Militär darstellt.

Kritiker von „Wikileaks“ stellen fest, dass die Leaks nicht die Schlagkraft haben, die westliche Imperialisten nicht vertragen können. Stattdessen scheinen sie Narrative zu unterstützen, die westliche Ziele wie Afghanistan, Pakistan und Iran betreffen und Verbündete wie Israel begünstigen. Es wurden Bedenken geäußert, dass „Wikileaks“ als Filtersystem für Enthüllungen und als Honigfalle für Whistleblower dienen könnte.

Die Geschichte von Assange ist ein langjähriges abschreckendes Beispiel für Journalisten, und das berüchtigtste Leck zeigt die Ermordung von Kriegsberichterstattern. Die Enthüllungen von „Wikileaks“ über Spionage, Folter und Kriegsverbrechen entlarven diejenigen, die in der Befehlskette weiter unten stehen, und bekämpfen die Symptome des „Krieges gegen den Terror“, nicht aber seine Anstifter oder seine Ursache.