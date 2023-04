OPEC+ bringt die »Energie-Apokalypse«. Kürzung der Rohölproduktion, Kontrolle des Dollars!

Das Unvermeidliche ist eingetreten, und was Experten vorhergesagt haben, ist nun Teil einer immer düstereren Realität: Die OPEC+ hat beschlossen, die Rohölproduktion zu drosseln, und zwar bis zum Ende dieses Jahres! Die bisherige Kürzung der Fördermenge hat die USA gezwungen, den Markt mit Öl aus ihren eigenen Reserven zu „überschwemmen“. Wird die Regierung Biden jetzt dasselbe tun oder die Weltwirtschaft in eine weitere große Krise stürzen? Gleichzeitig scheint es, dass die Beziehungen der gesamten arabischen Welt zu den USA definitiv gefährdet sind, ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt.

Am Sonntag, dem 2. April, kündigten Saudi-Arabien und andere wichtige Ölproduzenten der OPEC+-Allianz an, dass sie ihre Produktion bis zum 31. Dezember dieses Jahres freiwillig drosseln würden.

Russland beruft das Treffen ein, Saudi-Arabien antwortet „anwesend“.

Riad hat beschlossen, die Produktion ab dem 1. Mai um 500.000 Barrel pro Tag zu kürzen. In einer Pressemitteilung des Energieministeriums heißt es, die Entscheidung zur freiwilligen Produktionskürzung sei „eine Vorsichtsmaßnahme, um die Stabilität des Ölmarktes zu unterstützen“. Saudi-Arabien ist der größte Erdölexporteur der Welt und de facto Vorsitzender der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC). Es ist jedoch ein zu großer Zufall, dass die Saudis ihre Kürzung der Rohölproduktion ankündigen, kurz nachdem der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak erklärt hat, Moskau werde die Kürzung der Ölproduktion um 500 000 Barrel pro Tag bis zum Jahresende verlängern.

„Als Präventivmaßnahme gegen weitere Marktvolatilität wird die Russische Föderation eine freiwillige Produktionskürzung um 500.000 Barrel pro Tag bis Ende 2023 vornehmen, verglichen mit der durchschnittlichen Produktion im Februar“, sagte Novak. Die Russische Föderation ist der zweitgrößte Rohölproduzent der Welt.

Neben Saudi-Arabien gaben am Sonntag auch die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwaits, des Irak, Omans, Algeriens und Kasachstans ähnliche Ankündigungen ab. Sie alle werden ihre Erdölproduktion ab dem 1. Mai 2023 bis zum Ende des Jahres drosseln. Der Irak hat beschlossen, seine Ölproduktion um 211.000 Barrel pro Tag zu reduzieren, die Vereinigten Arabischen Emirate um 144.000 Barrel pro Tag, Kuwait um 128.000 Barrel pro Tag, Kasachstan um 78.000 Barrel pro Tag, Algerien um 48.000 Barrel pro Tag und Oman um 40.000 Barrel pro Tag.

Weniger und teureres Öl

Der Rohölmarkt wird in diesem Sommer einen Schock erleiden. Schon jetzt versuchen die Händler, ihre Vorräte aufzustocken, und die Auswirkungen der OPEC+-Ankündigung werden sich diese Woche an den Börsen bemerkbar machen.

Infolge des OPEC+-Beschlusses werden ab Mai mehr als 1 Million Barrel weniger Öl auf den Weltmarkt geliefert! Das bedeutet weniger Öl auf dem Markt und teurer, viel teurer.

Gleichzeitig schlug die Nachricht wie ein Hammer auf das Weiße Haus ein und belastete die Beziehungen zur Saud-Dynastie weiter. Die Amerikaner sehen, dass der Nahe Osten Russland in die Hände spielt und beschließen, die Ölförderung am Vorabend der Präsidentschaftswahlen zu drosseln. Das haben sie auch beim letzten Mal getan, als sie die Produktion kurz vor den Zwischenwahlen zum Kongress um zwei Millionen Barrel pro Tag drosselten, und der Preisanstieg erwies sich als Problem für Bidens Demokraten. Der Präsident versprach damals, dass es „Konsequenzen“ geben würde, und nach der Wahl forderten die Abgeordneten der Demokratischen Partei sogar ein Einfrieren der Zusammenarbeit mit den Saudis.

Das amerikanisch-saudische Bündnis ist in den vergangenen Jahren zunehmend unter Druck geraten, insbesondere nach der Ermordung des Dissidenten Jamal Khashoggi, eines saudischen Journalisten, der in den USA Zuflucht gesucht hatte. Als Präsidentschaftskandidat versprach Joe Biden 2018, Saudi-Arabien wegen des Mordes an Khashoggi zu einem „Pariastaat“ zu machen.