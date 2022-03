OPEC warnt EU vor einem Verbot russischer Öleinfuhren

Wichtige OPEC-Mitglieder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich dafür entschieden, ihre Beziehungen zu Moskau zu festigen, während ihre Beziehungen zum Westen immer schwächer werden

Beamte der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) haben die EU eindringlich gewarnt: Sollte die europäische Allianz ein vorgeschlagenes Verbot von Ölimporten aus Russland durchsetzen, würden die Märkte massive Preissprünge erleben, die über den bereits verzeichneten Anstieg hinausgehen.

Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine im vergangenen Monat sind die Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen, eine Situation, die durch die gegen Moskau verhängten harten Wirtschaftssanktionen noch verschärft wurde.

Die Warnung erfolgte Berichten zufolge während eines Treffens am 16. März zwischen OPEC-Vertretern, darunter Generalsekretär Mohammad Barkindo und EU-Energiekommissar Kadri Simson.

These are extraordinary times for the energy market & the unprecedented oil prices are a serious risk to the world economy.



Today, I met with Mohammad Sanusi Barkindo, the Secretary General of #OPEC to discuss the situation & hear more about their next steps. pic.twitter.com/DwHUSs7oCR