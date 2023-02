„Operation Warp Speed“ – eine technokratische Schachfigur – Wer finanziert sie und treibt sie voran?

Was ist der wahre Zweck der Operation Warp Speed des Weißen Hauses? Wer finanziert sie und treibt sie voran?

In diesem Interview spricht die Enthüllungsjournalistin Whitney Webb, die sowohl unabhängig arbeitet als auch mit The Last American Vagabond zusammenarbeitet, über die wenig bekannten Details der Operation Warp Speed, einer gemeinsamen Operation des US-Gesundheits- und Gesundheitsministeriums (HHS) und des Verteidigungsministeriums zur Herstellung eines COVID-19-Impfstoffs und anderer Therapeutika im Schnellverfahren.

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, zensieren Google, YouTube, Facebook, Twitter und eine Reihe anderer Plattformen Informationen über COVID-19 im Allgemeinen und über den Impfstoff im Besonderen. Viele Kommentatoren, die sich zu diesen Themen äußern, wurden von ihren Plattformen verbannt, so dass es immer schwieriger wird, an Informationen zu diesen wichtigen Themen zu gelangen.

„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Grenze zwischen dem Silicon Valley und dem nationalen Sicherheitsstaat so unscharf geworden ist, dass man wirklich nicht mehr unterscheiden kann, wo das eine anfängt und wo das andere aufhört“, sagt Webb. Dies erklärt zu einem großen Teil, wie und warum Big Tech mit so eklatanter Zensur wie dem Deplatforming von Personen, die Themen diskutieren, die die Mainstream-Medien nicht anfassen wollen, davonkommt.

„Man kann durchaus argumentieren, dass es sich bis zu einem gewissen Grad um staatliche Zensur handelt“, sagt sie. „Ich denke, es ist ziemlich bezeichnend, dass viele dieser Unternehmen von Anfang an in irgendeiner Form vom US-Geheimdienst finanziert wurden.

Operation Warp-Geschwindigkeit

Wie Webb feststellte, würde man erwarten, dass die Operation Warp Speed als Regierungsprogramm von einer Bundesbehörde wie der Food and Drug Administration oder den Centers for Disease Control and Prevention oder sogar dem HHS verwaltet wird, aber nein. Sie wird fast vollständig von der CIA und dem US-Militär finanziert und betrieben. Webb erklärt:

„Als die Operation Warp Speed angekündigt wurde … wurde sie der Öffentlichkeit im Wesentlichen als eine gemeinsame Operation des Gesundheitsministeriums und des Verteidigungsministeriums verkauft. Das Militär war also von Anfang an involviert. Aber seltsamerweise kamen letzten Monat eine Menge Informationen über Warp Speed ans Licht.

Eine davon war das Organigramm der Leitung, aus dem hervorging, dass die gesamte Operation im Großen und Ganzen vom Militär dominiert wird. Es gab nur sehr wenige zivile Gesundheitsbeamte, und die meisten dieser zivilen Gesundheitsbeamten sind an der therapeutischen Seite von Warp Speed beteiligt, die, wie wir jetzt wissen, der am stärksten unterfinanzierte Teil dieser Initiative ist.

Ursprünglich war ein Budget von 10 Milliarden Dollar vorgesehen, und man hat bereits 10 Milliarden Dollar für den Impfstoff ausgegeben. Nur 450 Millionen Dollar wurden im Rahmen von Warp Speed für ein therapeutisches Projekt zur Verfügung gestellt, von dem wir jetzt natürlich wissen, dass es Regeneron ist, das Trump angeblich erhalten hat, als er in Walter Reed war.

Was ich damit sagen will, ist, dass das meiste Geld, die meiste Zeit und die meiste Energie speziell in einen Impfstoff geflossen sind und nicht wirklich in Therapeutika. Wenn man sich also das Organigramm ansieht, wurden die Leute, die nicht direkt vom Verteidigungsministerium oder dem militärischen Nachrichtendienst eingesetzt werden, im Wesentlichen in den therapeutischen Teil gesteckt, der drastisch unterfinanziert war. Er konzentriert sich weitgehend auf den Impfstoff.

Interessant ist auch, dass wir wissen, dass es bei der Operation Warp Speed derzeit etwa sechs Impfstoffkandidaten gibt. Und wir wissen jetzt, dass sie planen, sie alle zu verwenden, und dass sie planen, einen bestimmten Impfstoff bestimmten Bevölkerungsgruppen zuzuweisen – was sie in ihren offiziellen Leitlinien als kritische Bevölkerungsgruppen bezeichnen – was sie erst vor ein paar Tagen angekündigt haben.“