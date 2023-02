Verblüffende neue Daten aus der Medicare-Datenbank zeigen, wie jede Spritze das Sterberisiko erhöht

Steve Kirsch

Wir können jetzt sehr deutlich sehen, was vor sich geht. Spritze Nr. 1 erhöht Ihr Sterberisiko um etwa 20%. Spritze Nr. 2 erhöht es um weitere 20% und Spritze Nr. 3 erhöht Ihr Risiko um weitere 10 %.

Zusammenfassung

Ich bin noch dabei, Daten von Medicare zu sammeln, aber es zeichnet sich ein einheitliches Bild für Medicare-Teilnehmer unter 80 Jahren ab:

Spritze Nr. 1 erhöht das Sterberisiko um etwa 20 % mit einer exponentiellen Zeitkonstante von etwa 150 Tagen.

Impfung Nr. 2 erhöht das Sterberisiko um weitere 20 % mit einer Zeitkonstante von etwa 100 Tagen.

Spritze Nr. 3 erhöht das Sterberisiko um weitere 10 % mit einer Zeitkonstante von etwa 50 Tagen.

Die Daten

Hier sind die Daten. Ich werde im nächsten Abschnitt mehr dazu sagen.

Über die Daten

Es handelt sich um Medicare-Todesdaten für Personen unter 80 Jahren aus allen 50 Staaten.

Die Diagramme zeigen die Todesfälle nach der Impfung #N pro Tag. Ein Wert von 100 auf der x-Achse bedeutet also, dass Sie 100 Tage nach der Impfung gestorben sind, und die vertikale Achse ist die Anzahl der Todesfälle in diesem zeitlichen Abstand zu dieser Impfung.

In den Diagrammen werden alle Personen gezählt, die im Jahr 2021 mit einer bestimmten Impfnummer geimpft wurden.

Die Auswirkungen von COVID-Spitzen werden hier aufgrund des Zeitfensters der Impfungen geglättet, sodass es keine „Spitzen“ aufgrund von COVID-Ausbrüchen gibt.

Da die meisten älteren Menschen im ersten Quartal 2021 zum ersten Mal geimpft wurden, gibt es etwa 300 Tage nach den Impfungen eine kleine saisonale Spitze, da ältere Menschen im Winter häufiger sterben. Diese Spitze könnte auch auf die COVID-Todeswelle im Januar 2022 zurückzuführen sein.

Meine Interpretation der Ergebnisse

Meine Interpretation der obigen Daten basiert nicht nur auf diesen Daten, sondern auch auf einer umfassenden Analyse der Medicare-Daten, die ich durchgeführt habe und die hier nicht beschrieben ist.

Hier ist, was ich glaube, was passiert:

In den ersten 20 Tagen oder so gibt es einen gesunden Impfeffekt, d. h. es werden keine Menschen geimpft, von denen man glaubt, dass sie bald sterben werden. Das ist die große Steigung zu Beginn mit einer kurzen Zeitkonstante von etwa 8 Tagen. Die Zahl der Todesfälle ist auch deshalb so niedrig, weil es einen Starteffekt gibt: Wenn sie dir eine Spritze geben und du schwer verletzt bist, versuchen sie, dich am Leben zu erhalten, bevor sie aufgeben und du offiziell tot bist. Nach etwa 20 Tagen sind wir also bei der normalen Sterberate angelangt.

Das Medikament beginnt auf Sie einzuwirken, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sterben, ab dem Zeitpunkt der Injektion immer größer wird. Für die erste Dosis sieht es nach einer Zeitkonstante von etwa 150 Tagen aus, mit einem Endwert von etwa 20 % über der Ausgangssterblichkeitsrate (ohne den Impfstoff). Bei der 2. Impfung scheint die Zeitkonstante kürzer zu sein (etwa 100 Tage) und der Endwert liegt 20 % höher. Bei beiden Impfungen zusammen erhöht sich das Sterberisiko also um etwa 40 %. Die dritte Spritze wirkt schneller und erhöht das Sterberisiko, aber der Endpunkt liegt nur etwa 10 % über dem vorherigen Ausgangswert. Nach der dritten Impfung ist Ihr Sterberisiko also um etwa 50 % gestiegen, wenn Sie alt sind.

Auch wenn diese Zahlen unmöglich hoch erscheinen, sollte man bedenken, dass ich von einer geriatrischen Praxis mit 1.000 Patienten weiß, in der die Sterberate bei 11 Todesfällen pro Jahr lag und im Jahr 2022 39 Todesfälle zu verzeichnen waren. Sie führen alle zusätzlichen Todesfälle auf den Impfstoff zurück. Ein Bestattungsunternehmen in Kalifornien, mit dem ich kürzlich gesprochen habe, konnte sein Geschäft im Jahr 2022 verdoppeln. Und viele Einbalsamierer berichten, dass bei 40 % oder mehr ihrer Fälle diese mysteriösen Gerinnsel auftreten. Ich weiß von einem Pflegeheim in Australien, in dem die Sterblichkeitsrate innerhalb von 12 Monaten nach Einführung des Impfstoffs von 2 % pro Jahr auf über 20 % gestiegen ist. Daher halte ich es für rätselhaft, dass die Sterbezahlen in den USA offenbar nur um weniger als 20 % gestiegen sind.

Der Rückgang in den Diagrammen nach 360 Tagen ist darauf zurückzuführen, dass das Zeitfenster der Aufnahmen ein Jahr beträgt und wir nur die Todesfälle bis Ende 2022 untersucht haben. Uns ist also einfach die Zeit ausgegangen. Die Diagramme beschränken sich auf die Impfung im Jahr 2021, was bedeutet, dass NUR die ersten 365 Tage „flach“ sein werden.

Impfbefürworter könnten diese Diagramme mit der Behauptung argumentieren: „Oh, die Impfstoffe bewahren dich ein Jahr lang vor dem Tod, und dann lassen sie nach.“ Ich habe das untersucht, und es ist nicht wahr. COVID tötet in Wellen, und wenn wir das Zeitfenster für die Impfung einschränken, können wir die COVID-Spitzen oben in der Grafik sehen. Ob diese Spitzen höher gewesen wären, wenn die Person nicht geimpft gewesen wäre, können wir herausfinden, wenn wir den vollständigen Datensatz der geimpften und ungeimpften Personen erhalten, sodass wir die Spitzen der geimpften Personen mit den Spitzen der nicht geimpften Personen vergleichen können. Das wird uns zeigen, ob die Impfungen überhaupt einen Nutzen haben; es würde mich nicht überraschen, wenn die Spitzenwerte bei den Geimpften höher sind als bei den Ungeimpften.

Haben Sie sich in letzter Zeit die überzähligen Todesfälle in den USA angesehen?

Die Tatsache, dass es in den Jahren 2021 und 2022 mehr Todesfälle gab, deutet darauf hin, dass unsere Hauptintervention die Situation nicht verbessert, sondern verschlechtert hat. Und die Zahlen für 2022 sind nach Angaben der CDC unvollständig. Es ist sehr ungewöhnlich, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle so ansteigt. Normalerweise folgt auf ein Jahr mit einem Überschuss an Todesfällen ein Jahr mit einem Defizit an Todesfällen aufgrund des Erschöpfungseffekts. Dies deutet darauf hin, dass etwas am Werk ist, das Menschen tötet, und es ist nicht COVID. Hmmmm… ich frage mich, was es sein könnte???? Hmmmm… darüber muss man nachdenken.

Zusammenfassung

Die Impfungen erhöhen das Sterberisiko mit jeder Impfung. Die COVID-Impfstoffe sind für niemanden sicher.

Es ist für mich nach wie vor beunruhigend, warum die Behörden die Daten nicht veröffentlichen, damit jeder sehen kann, was vor sich geht.

Noch beunruhigender ist, dass niemand in der etablierten medizinischen Gemeinschaft die Transparenz der Daten fordert, damit die Menschen die Wahrheit erfahren.

Der einzige Grund, die Menschen über die COVID-Daten im Unklaren zu lassen, besteht darin, dass die Zahlen die medizinische Gemeinschaft als unfähig erscheinen lassen würden, das Impfprogramm zu unterstützen.

Merken Sie sich meine Worte: Sie werden nicht in der Lage sein, die Daten weiterhin zu verbergen.

Wenn die Daten endlich veröffentlicht werden, wird die gesamte medizinische Gemeinschaft in Verruf geraten, zusammen mit dem Kongress, dem Weißen Haus, den Mainstream-Medien, den High-Tech-Unternehmen, die weiterhin Ärzte zensieren, die versuchen, die Wahrheit zu verbreiten, den öffentlichen Gesundheitsbeamten auf der ganzen Welt und zahlreichen Staatsoberhäuptern, Gesetzgebern, Unternehmen, Universitäten und Organisationen, die diese Impfstoffe benötigten, um an der Gesellschaft teilzuhaben oder einen Arbeitsplatz zu behalten.

Die führenden Politiker der Welt sollten auf die Menschen hören, die sie zensieren, und die Menschen ignorieren, denen sie zuhören.