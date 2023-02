Optimale Voraussetzungen für einen hybriden Dritten Weltkrieg

Pepe Escobar für den Saker-Blog

Ein starkes Gefühl durchströmt Ihre Haut und Ihre Seele, wenn Sie in einen langen Spaziergang unter anhaltendem Schneegestöber eintauchen, der von ausgewählten Stopps und aufschlussreichen Gesprächen geprägt ist, die ein Jahr nach dem Beginn der beschleunigten Phase des Stellvertreterkriegs zwischen den USA/NATO und Russland disparate Vektoren herauskristallisieren.

So empfängt Sie Moskau: die unbestrittene Hauptstadt der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts.

Bei einem langen Meditations-Spaziergang wird uns bewusst, wie sehr die Ansprache – oder besser gesagt die zivilisatorische Rede von Präsident Putin in der vergangenen Woche – die Abgrenzung der zivilisatorischen roten Linien, mit denen wir alle konfrontiert sind, verändert hat. Die Rede wirkte wie ein kräftiger Bohrer, der das weniger als kurze, eigentlich gar nicht vorhandene Kurzzeitgedächtnis des kollektiven Westens perforierte. Kein Wunder, dass es einen ernüchternden Kontrast zur ununterbrochenen Russophobie im NATO-Raum bildete.

Alexey Dobrinin, Direktor der Abteilung für außenpolitische Planung des russischen Außenministeriums, hat die Rede Putins treffend als „eine methodische Grundlage für das Verständnis, die Beschreibung und die Konstruktion von Multipolarität“ beschrieben.

Seit Jahren haben einige von uns aufgezeigt, wie die entstehende multipolare Welt definiert ist – aber weit darüber hinausgeht – durch Hochgeschwindigkeitsverflechtung, physisch und geoökonomisch. Jetzt, da wir die nächste Stufe erreichen, scheint es, als ob Putin und Xi Jinping, jeder auf seine Weise, die beiden wichtigsten zivilisatorischen Vektoren der Multipolarität konzipieren. Das ist die tiefere Bedeutung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China, die für das bloße Auge unsichtbar ist.

Metaphorisch gesprochen spricht es auch Bände, dass Russlands Schwenk nach Osten, hin zur aufgehenden Sonne, nun unumkehrbar, der einzig logische Weg war, den es zu beschreiten galt, da, um Dylan zu zitieren, im Westen die Dunkelheit zur Mittagsstunde anbricht.

Wie es aussieht, hat China etwas mehr Spielraum als Russland, da das Reich der Mitte – noch – nicht unter demselben existenziellen Druck steht wie Russland, da der wankende, zerfledderte Hegemon in seiner eigenen vorgefertigten Benommenheit versunken ist und die wahren Betreiber der Show brennendes Fleisch an unverbesserlich mittelmäßige politische „Eliten“ verfüttern.

Was auch immer geopolitisch als Nächstes passiert, Russland ist im Grunde ein – riesiges – Hindernis auf dem kriegstreiberischen Weg des Hegemons: Das ultimative Ziel ist die größte „Bedrohung“ China.

Putins Fähigkeit, unsere äußerst heikle geopolitische Lage einzuschätzen – mit einer Dosis hoch konzentrierten, unverfälschten Realismus -, ist bewundernswert. Und dann setzte Außenminister Lawrow dem Ganzen noch das Sahnehäubchen auf, indem er den glücklosen US-Botschafter zu einer knallharten Abreibung aufforderte: Oh ja, dies ist ein Krieg, ein hybrider und ein anderer, und sowohl Ihre NATO-Söldner als auch Ihre Schrottgeräte sind legitime Ziele.

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, der seinen „unplugged“-Status mehr denn je genießt, stellte klar: „Russland riskiert, auseinandergerissen zu werden, wenn es eine militärische Sonderoperation (SMO) beendet, bevor der Sieg errungen ist.“

Und die Botschaft ist umso eindringlicher, als sie das – öffentliche – Signal an die chinesische Führung auf dem Zhongnahhai darstellt, zu verstehen: Was auch immer als Nächstes geschieht, dies ist die unverrückbare offizielle Position des Kremls.

Die Chinesen stellen das Mandat des Himmels wieder her

All diese Vektoren entwickeln sich in dem Maße, in dem die Auswirkungen der Bombardierung der Nord Stream, des einzigen militärischen Angriffs – cum industrial terrorism -, der jemals gegen die EU verübt wurde, den kollektiven Westen lähmen, benommen und verwirrt zurücklassen.

Passend zu Putins Rede wählte das chinesische Außenministerium den geopolitischen/existenziellen Moment, um endlich die Handschuhe auszuziehen und mit Schwung in die

„US Hegemony and its Perils“ (Die Hegemonie der USA und ihre Gefahren), der in den chinesischen Medien sofort ein großer Erfolg war und in ganz Ostasien mit großem Vergnügen gelesen wurde.

Diese schonungslose Aufzählung aller tödlichen Dummheiten des Hegemons über Jahrzehnte hinweg stellt einen Punkt dar, an dem es kein Zurück mehr für die chinesische Diplomatie gibt, die bisher durch Passivität, Ambivalenz, tatsächliche Zurückhaltung und extreme Höflichkeit gekennzeichnet war. Eine solche Kehrtwende ist also eine weitere stolze „Errungenschaft“ der unverhohlenen Sinophobie und verlogenen Feindseligkeit amerikanischer Neocons und neoliberaler Konsorten.

Der Gelehrte Quan Le stellt fest, dass dieses Dokument als die traditionelle Form – jetzt aber mit zeitgemäßen Formulierungen versehen – angesehen werden kann, die die chinesischen Herrscher in ihrer tausendjährigen Vergangenheit verwendeten, bevor sie in den Krieg zogen.

Es handelt sich in der Tat um eine axio-epistemo-politische Proklamation, die einen ernsten Krieg rechtfertigt, was im chinesischen Universum einen von einer höheren Macht angeordneten Krieg bedeutet, der in der Lage ist, Gerechtigkeit und Harmonie in einem gestörten Universum wiederherzustellen.

Nach der Proklamation sind die Krieger in der Lage, das Wesen, das die Harmonie des Universums stört, erbarmungslos zu bekämpfen: in unserem Fall die psychostraussischen Neokonservativen und neoliberalen Konservative, die wie tollwütige Hunde von den echten amerikanischen Eliten kommandiert werden.

Natürlich gibt es im chinesischen Universum keinen Platz für „Gott“ – geschweige denn für eine christliche Version; „Gott“ bedeutet für die Chinesen die Trinität Schönheit-Güte-Wahrheit, zeitlose himmlische universelle Prinzipien. Der Begriff, der für einen Nicht-Chinesen am ehesten verständlich ist, ist Dao: der Weg. Der Weg zur Trinität Schönheit-Güte-Wahrheit steht also symbolisch für Schönheit-Güte-Wahrheit.

Was Peking also tat – und der kollektive Westen ist darüber völlig ahnungslos – war, eine axio-epistemo-politische Proklamation herauszugeben, die die Legitimität ihres Strebens nach Wiederherstellung der zeitlosen himmlischen universellen Prinzipien erklärt. Sie werden das Mandat des Himmels erfüllen – nichts weniger. Der Westen wird nicht wissen, was ihn getroffen hat, bis es zu spät ist.

Es war vorhersehbar, dass die Erben der chinesischen Zivilisation früher oder später genug haben würden – und in Anlehnung an Putins Analyse den aufstrebenden Hegemon offiziell als die Hauptquelle von Chaos, Ungleichheit und Krieg auf dem gesamten Planeten identifizieren würden. Kurz gesagt, ein Reich des Chaos, der Lügen und der Plünderung.

Um es unverblümt und in der Sprache der Straße zu sagen: Zur Hölle mit diesem Americana-Mist, dass die Hegemonie durch „manifestes Schicksal“ gerechtfertigt ist.

Da wären wir also. Sie möchten einen Hybridkrieg? Wir werden den Gefallen erwidern.

Zurück zur Wolfowitz-Doktrin

Ein ehemaliger CIA-Berater hat einen ziemlich ernüchternden Bericht über einen Kieselstein auf dem steinigen Weg herausgegeben: ein mögliches Endspiel in der Ukraine, jetzt, wo sogar einige elitäre Papageien über einen „Ausweg“ mit minimalem Gesichtsverlust nachdenken.

Es ist nie müßig, sich daran zu erinnern, dass im Jahr 2000, dem Jahr, in dem Wladimir Putin zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, in der Welt vor dem 11. September 2001, der fanatische Neokonservativ Paul Wolfowitz Seite an Seite mit Zbig „Grand Chessboard“ Brzezinski an einem riesigen ukrainisch-amerikanischen Symposium in Washington teilnahm, wo er ungeniert davon schwärmte, Russland zu einem Krieg mit der Ukraine zu provozieren, und sich verpflichtete, die Zerstörung Russlands zu finanzieren.

Jeder erinnert sich an die Wolfowitz-Doktrin – die im Wesentlichen eine geschmacklose, langweilige Aufbereitung von Brzezinski war: Um die dauerhafte Hegemonie der USA zu sichern, war es von größter Wichtigkeit, dem Auftauchen jedes potenziellen Konkurrenten zuvorzukommen.

Jetzt haben wir zwei atomar bewaffnete, technisch versierte Konkurrenten, die durch eine umfassende strategische Partnerschaft miteinander verbunden sind.

Als ich meinen langen Spaziergang beendete und im Kreml den Helden von 1941 bis 1945 die gebührende Ehre erwies, hatte ich das Gefühl, dass Russland ein Meister des Rätselns und China ein Meister des Paradoxen ist und dass ihre Strategen jetzt in Vollzeit daran arbeiten, wie sie den Hegemon mit allen Mitteln des hybriden Krieges zurückschlagen können. Eines ist sicher: Im Gegensatz zu den prahlerischen Amerikanern werden sie keine Durchbrüche skizzieren, bevor sie nicht in Kraft getreten sind.