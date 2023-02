Seymour Hersh: vom Golf von Tonkin zur Ostsee.

Die geheime und unvollständige Geschichte der US-amerikanisch-norwegischen Zusammenarbeit bei verdeckten Operationen

Warum Norwegen? In meinem Bericht über die Entscheidung der Biden-Administration, die Nord-Stream-Pipelines zu zerstören, frage ich, warum ein Großteil der geheimen Planung und Ausbildung für die Operation in Norwegen stattfand. Und warum waren hochqualifizierte Seeleute und Techniker der norwegischen Marine daran beteiligt?

Die einfache Antwort ist, dass die norwegische Marine eine lange und undurchsichtige Geschichte der Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst hat. Vor fünf Monaten führte diese Zusammenarbeit – über die wir immer noch sehr wenig wissen – auf Befehl von Präsident Biden zur Zerstörung von zwei Pipelines, deren internationale Auswirkungen noch nicht geklärt sind. Und vor sechs Jahrzehnten, so heißt es in der Geschichte jener Jahre, war eine kleine Gruppe norwegischer Seeleute in eine Täuschung des Präsidenten verwickelt, die zu einem frühen – und blutigen – Wendepunkt im Vietnamkrieg führte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg investierte das stets umsichtige Norwegen massiv in den Bau großer, schwer bewaffneter Schnellangriffsboote, um seine 1.400 Meilen (ca. 2.253 km) lange Atlantikküste zu verteidigen. Diese Schiffe waren weitaus effektiver als das berühmte amerikanische PT-Boot, das in vielen Nachkriegsfilmen geadelt wurde. Diese Boote wurden wegen ihrer starken Bewaffnung als „Nasty-Class“ bezeichnet, und einige von ihnen wurden an die US Navy verkauft. Nach Berichten aus Norwegen gestanden Anfang 1964 mindestens zwei norwegische Seeleute ihre Beteiligung an geheimen Angriffen unter Führung der CIA entlang der Küste Nordvietnams. In anderen Berichten, die nie bestätigt wurden, hieß es, die norwegischen Patrouillenboote seien mit norwegischen Offizieren und Mannschaften besetzt gewesen. Unbestritten war, dass das Ziel der Amerikaner darin bestand, Druck auf die nordvietnamesische Führung auszuüben, damit diese ihre Unterstützung für die antiamerikanischen Guerillas in Südvietnam einstellte. Die Strategie ging nicht auf.

Nichts davon war damals in der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt. Und die Norweger sollten das Geheimnis jahrzehntelang für sich behalten. Das tödliche Katz-und-Maus-Spiel der CIA führte am 2. August 1964 zu einem fehlgeschlagenen Angriff, bei dem drei nordvietnamesische Kampfhubschrauber zwei amerikanische Zerstörer – die USS Maddox und die USS Turner Joy – in einem großen umstrittenen Gewässer, dem Golf von Tonkin, der sich zwischen Nord- und Südvietnam erstreckte, angriffen.

Zwei Tage später, als die Zerstörer noch unversehrt waren, informierte der Kommandant der Maddox seine Vorgesetzten per Telegramm, dass sie von einem Torpedoangriff betroffen war. Es handelte sich um einen Fehlalarm, und er nahm die Meldung bald zurück. Doch der amerikanische Nachrichtendienst – unter dem Druck von Verteidigungsminister Robert McNamara, der auf Präsident Johnsons Geheiß handelte – sah weg, als McNamara das zweite Telegramm ignorierte und Johnson der amerikanischen Öffentlichkeit mitteilte, dass es Beweise dafür gebe, dass Nordvietnam einen amerikanischen Zerstörer angegriffen habe. Johnson und McNamara hatten einen Weg gefunden, den Krieg nach Nordvietnam zu tragen.

Johnsons landesweit im Fernsehen übertragene Rede am Abend des 4. August 1964 ist in ihrer Verlogenheit erschreckend, vor allem wenn man weiß, was noch kommen wird.

„Dieser neue Akt der Aggression“, sagte er, „der sich direkt gegen unsere eigenen Streitkräfte richtet, führt uns allen in den Vereinigten Staaten erneut vor Augen, wie wichtig der Kampf für Frieden und Sicherheit in Südostasien ist. Zur terroristischen Aggression gegen die friedlichen Dorfbewohner Südvietnams gesellt sich nun eine offene Aggression auf hoher See gegen die Vereinigten Staaten von Amerika.“

Der öffentliche Zorn schwoll an, und Johnson genehmigte die ersten amerikanischen Bombenangriffe auf den Norden. Wenige Tage später verabschiedete der Kongress mit nur zwei Gegenstimmen die Resolution zum Golf von Tonkin, die dem Präsidenten das Recht gab, amerikanische Truppen in Südvietnam zu stationieren und militärische Gewalt anzuwenden, wie er wollte. Und so ging es die nächsten elf Jahre weiter, mit 58.000 amerikanischen Toten und Millionen von vietnamesischen Toten in der Folge.

Die norwegische Marine, als treue Verbündete im Kalten Krieg, schwieg und verkaufte in den nächsten Jahren, wie in Norwegen weiter berichtet wurde, achtzehn weitere Patrouillenboote der Nasty-Klasse an die US-Marine. Sechs davon wurden im Kampf zerstört.

Im Jahr 2001 veröffentlichte Robert J. Hanyok, Historiker bei der National Security Agency, Skunks, Bogies, Silent Hounds, and the Flying Fish: The Gulf of Tonkin Mystery, 2-4 August 1964, eine endgültige Studie über die Ereignisse im Golf, einschließlich der Manipulation von Signalen. Er enthüllte, dass 90 Prozent der relevanten Abhörgeräte, einschließlich der nordvietnamesischen, aus den Abschlussberichten der NSA über die Begegnung herausgehalten und somit den Kongressausschüssen nicht zur Verfügung gestellt wurden, die später den Missbrauch untersuchten, der Amerika tiefer in den Vietnamkrieg führte.

Das ist der aktuelle Stand der öffentlichen Aufzeichnungen. Aber, wie ich von einer Quelle in den US-Geheimdiensten erfahren habe, gibt es noch viel mehr zu wissen. Die erste Gruppe norwegischer Patrouillenboote, die für den unerklärten Krieg der CIA gegen die Nordvietnamesen bestimmt waren, bestand aus sechs Booten. Sie landeten Anfang 1964 auf einem vietnamesischen Marinestützpunkt in Danang, fünfundachtzig Meilen südlich der Grenze zwischen Nord- und Südvietnam. Die Schiffe hatten norwegische Besatzungen und norwegische Marineoffiziere als Kapitäne. Der erklärte Auftrag bestand darin, amerikanische und vietnamesische Seeleute in der Bedienung der Schiffe zu unterrichten. Die Schiffe standen unter der Kontrolle einer seit Langem laufenden, von der CIA gesteuerten Angriffsserie gegen Küstenziele in Nordvietnam. Die geheime Operation wurde von den Joint Chiefs of Staff in Washington und nicht von dem amerikanischen Kommando in Saigon kontrolliert, das damals von Armeegeneral William Westmoreland geleitet wurde. Diese Verschiebung wurde als unerlässlich erachtet, weil es noch einen anderen Aspekt des nicht erklärten Krieges gegen den Norden gab, der unantastbar war. Die US Navy SEALs wurden mit der Mission betraut und erhielten eine Liste mit weitaus aggressiveren Zielen, darunter auch stark verteidigte nordvietnamesische Radaranlagen.

Es war ein geheimer Krieg in einem geheimen Krieg. Mir wurde gesagt, dass mindestens zwei SEALs von den Nordvietnamesen in einen Hinterhalt gelockt und in einem Feuergefecht schwer verwundet wurden. Beide Männer schafften es, sich bis zur Küste durchzuschlagen und wurden schließlich gerettet. Beide Männer wurden heimlich mit der Ehrenmedaille, der höchsten amerikanischen Auszeichnung, geehrt.

Im weiteren Verlauf des Krieges kam es auch zu weit weniger dramatischen Bewegungen. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde beschlossen, Fledermäuse mit Brandbomben zu bewaffnen und sie aus der Luft über hochinteressanten Gebieten im Süden abzuwerfen. Der Abwurf erfolgte in großer Höhe, und die Fledermäuse erfroren schnell.

Dieser Teil der streng geheimen und bisher unbekannten Geschichte wirft für den Berichterstatter eine offensichtliche Frage auf: Was wissen wir sonst noch nicht über die Geheimoperation in Norwegen, die zur Zerstörung der Pipelines führte? Und gibt es irgendjemanden im Senat und im Repräsentantenhaus oder in der amerikanischen Presse, der daran interessiert ist, herauszufinden, was vor sich ging – und was wir sonst noch nicht wissen?