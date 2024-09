Oracle-Mitbegründer hofft auf eine KI-gestützte Überwachungshölle, um die Amerikaner auf “bestes Verhalten” zu trimmen

Larry Ellison, der milliardenschwere Mitbegründer von Oracle, glaubt, dass künstliche Intelligenz ein umfassendes Überwachungssystem ermöglichen wird, das in der Lage ist, die Bürger zu überwachen und sicherzustellen, dass sie sich “gut benehmen”.

Business Insider berichtet, dass Larry Ellison kürzlich bei einem Treffen von Oracle mit Finanzanalysten seine Gedanken über die Zukunft von KI-gestützten Überwachungsinstrumenten geäußert und das Bild einer Welt gezeichnet hat, in der die ständige Überwachung und Berichterstattung über die Handlungen der Bürger zur Norm wird. Ellison, der laut Bloomberg mit einem Nettovermögen von 157 Milliarden Dollar der sechstreichste Mann der Welt ist, stellt sich eine Zukunft vor, in der KI eingesetzt wird, um Daten aus verschiedenen Überwachungssystemen zu analysieren, darunter Sicherheitskameras, Polizeikameras, Türklingelkameras und Kameras auf dem Armaturenbrett von Autos, ähnlich dem chinesischen Sozialkreditsystem.

“Wir werden überwacht”, sagte Ellison während des Treffens. “Jeder Polizeibeamte wird zu jeder Zeit überwacht, und wenn es ein Problem gibt, wird AI es melden und an die zuständige Person weiterleiten. Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig alles aufzeichnen und melden, was vor sich geht”.

Die Äußerungen des Milliardärs deuten auf eine dystopische Zukunft hin, in der die Privatsphäre zu einem Luxus der Vergangenheit geworden ist und das wachsame Auge der KI dafür sorgt, dass die Bürger einen bestimmten Verhaltensstandard einhalten. Diese Vision gibt Anlass zur Sorge über den möglichen Missbrauch eines solchen Systems und die Aushöhlung individueller Freiheiten.

Neben der allgegenwärtigen Überwachung sieht Ellison auch KI-Drohnen als Ersatz für Polizeiautos bei Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden. “Man lässt einfach eine Drohne dem Auto folgen”, erklärte er. “Im Zeitalter autonomer Drohnen ist das ganz einfach.” Diese Aussage unterstreicht die wachsende Rolle von KI und autonomer Technologie in der Strafverfolgung und der öffentlichen Sicherheit.

Wie viele andere Unternehmen sucht auch Oracle aggressiv nach Möglichkeiten in der KI-Branche. Der Softwaregigant hat bereits mehrere Projekte am Laufen, darunter eine Partnerschaft mit Elon Musks SpaceX. Mit der Weiterentwicklung der KI und ihrer zunehmenden Integration in verschiedene Bereiche der Gesellschaft wird sich die Debatte über ihre ethische Nutzung und die Abwägung zwischen Sicherheit und Datenschutz wahrscheinlich verschärfen.