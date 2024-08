Orbán: Asiens Aufstieg bringt eine neue Weltordnung

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sieht die Welt vor einem tiefgreifenden Wandel, wie es ihn in den vergangenen 500 Jahren nicht gegeben habe. Er prognostiziert, dass sich die dominierende Weltmacht vom Westen nach Asien verlagern wird. Länder wie China, Indien und Indonesien werden seiner Meinung nach in den kommenden Jahrzehnten die globalen Zentren von Wirtschaft, Technologie und militärischer Macht sein. Orbán betont, dass dieser Prozess unausweichlich und bereits im Gange sei, insbesondere seit China 2001 in die Welthandelsorganisation (WTO) aufgenommen wurde. Dieser Wandel stelle die traditionelle westliche Logik des Wandels auf den Kopf und fordere den Westen heraus, sich den neuen globalen Realitäten anzupassen.

VIKTOR ORBÁN:

“Wir erleben einen Wandel, wie ihn die Welt seit fünfhundert Jahren nicht mehr gesehen hat.

Wir waren uns dessen nicht bewusst, denn in den vergangenen 150 Jahren gab es große Veränderungen in und um uns herum, aber bei diesen Veränderungen war die dominierende Weltmacht immer der Westen.

Unser Ausgangspunkt ist, dass die Veränderungen, die wir jetzt sehen, wahrscheinlich dieser westlichen Logik folgen werden.

Das ist eine neue Situation.

In der Vergangenheit war der Wandel westlich: Die Habsburger stiegen auf und fielen dann; Spanien war auf seinem Höhepunkt und wurde zum Zentrum der Macht; es fiel und die Engländer stiegen auf; der Erste Weltkrieg beendete die Monarchien; die Briten wurden von den Amerikanern als Weltführer abgelöst; dann gewannen die Amerikaner den russisch-amerikanischen Kalten Krieg.

Aber all diese Entwicklungen blieben innerhalb unserer westlichen Logik.

Das ist jetzt nicht mehr der Fall, und das müssen wir erkennen, denn die westliche Welt wird nicht von innerhalb der westlichen Welt herausgefordert, und so ist die Logik des Wandels gestört worden.

Wovon ich spreche und womit wir konfrontiert sind, ist in der Tat ein globaler Systemwechsel.

Es ist ein Prozess, der von Asien ausgeht.

Um es kurz zu machen: In den nächsten Jahrzehnten – oder vielleicht Jahrhunderten, denn das vorherige Weltsystem dauerte fünfhundert Jahre – wird das dominierende Zentrum der Welt in Asien liegen: China, Indien, Pakistan, Indonesien und andere Länder.

Sie haben bereits ihre Formen und Plattformen geschaffen, es gibt diese BRICS-Formation, in der sie präsent sind.

Es gibt die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, in der diese Länder die neue Weltwirtschaft aufbauen.

Ich glaube, das ist ein unausweichlicher Prozess, denn Asien hat den demografischen Vorteil, es hat den technologischen Vorteil in immer mehr Bereichen, es hat den Kapitalvorteil und es hat die militärische Macht, die mit der des Westens gleichzieht.

Asien wird das meiste Geld haben – oder hat es vielleicht schon -, die größten finanziellen Ressourcen, die weltweit größten Unternehmen, die besten Universitäten, die besten Forschungsinstitute und die größten Börsen.

Es wird die fortschrittlichste Weltraumforschung und die fortschrittlichste Medizin haben – oder hat sie vielleicht schon.

Ferner sind wir im Westen – selbst die Russen – gut in dieses neue Gebilde eingeführt worden.

Die Frage ist, ob der Prozess umkehrbar ist oder nicht – und wenn nicht, wann er unumkehrbar geworden ist.

Ich denke, das war 2001, als wir im Westen beschlossen, China in die Welthandelsorganisation – besser bekannt als WTO – aufzunehmen.

Seitdem ist dieser Prozess fast unaufhaltsam und unumkehrbar.

Auszug aus dem Vortrag von Viktor Orbán, Ministerpräsident von Ungarn, auf dem 33. Bálványos Summer Free University and Student Camp, 27. Juli 2024. Quelle: Kabinettsbüro des Ministerpräsidenten Viktor Orbán