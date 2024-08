Guten Appetit: Bill Gates „will, dass wir Tumore essen!“

Während die Niederlande, das zum Vorzeigeland des WEF’s gehört, massiv in Kunstfleisch investieren, führen die italienische Ministerpräsidentin Meloni und ihr ungarischer Amtskollege Orban einen erbitterten Kampf gegen dieses „Frankenstein-Fleisch“.

Orbans Regierung hat sich bereits mehrfach gegen Zuchtfleisch ausgesprochen, Ungarn kündigte Anfang Juli ein landesweites Verbot an.

Meloni hat in ihrem Wahlprogramm ausdrücklich den Kampf gegen die Produktion von Laborfleisch festgeschrieben. In Italien ist Laborfleisch seit Ende letzten Jahres verboten. Das italienische Parlament stimmte für das Verbot, nachdem die Bauernorganisation Coldiretti eine Petition organisiert hatte, die zwei Millionen Unterschriften erhielt.

Auch Frankreich und Rumänien wollen die Produktion von Zuchtfleisch verbieten.

Mosa Meat, ein in den Niederlanden ansässiges Entwicklungsunternehmen für kultiviertes Fleisch, in das die niederländische Regierung, Unternehmen und Unternehmer Millionen investiert haben, unterhält eine Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum.

Bevor kultiviertes Fleisch auf den europäischen Markt kommt, muss es von der Europäischen Kommission zugelassen werden. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) prüft derzeit die Sicherheit des Produkts.

Bill Gates investiert in im Labor gezüchtetes Fleisch. Sie wollen, dass wir Tumore essen.

