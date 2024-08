TikTok zensiert Zionismus-Kritik auf Druck ehemaliger israelischer Geheimdienstler

Von Lee Fang und Jack Poulson

TikTok verbietet einige kritische Äußerungen über den Zionismus auf Druck einer NGO, die von ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeitern unterstützt wird

In einem Podcast-Interview, das am Sonntag veröffentlicht wurde, erklärte der Geschäftsführer von CyberWell, Tal-Or Cohen, dass TikTok „inoffiziell“ zugestimmt habe, die Politik von Meta in Bezug auf Kritik am Zionismus zu übernehmen.

Dina Hussein (links), Leiterin der Abteilung für politische Entwicklung bei Meta, und Valiant Richey (rechts), Leiterin der Abteilung für Vertrauens- und Sicherheitspartnerschaften bei TikTok, kurz nachdem der Gründer von CyberWell, Tal-Or Cohen, auf demselben Podium im Rahmen des Eradicate Hate Global Summit im September 2023 gesprochen hat.

Die beliebte Social-Media-Plattform TikTok hat „inoffiziell“ zugestimmt, das gleiche Verbot für viele kritische Äußerungen über die israelische Regierung zu erlassen, wie es Meta am 9. Juli beschlossen hat, so eine am Sonntag veröffentlichte Erklärung des Leiters der israelischen Interessengruppe CyberWell. Wie von den Autoren in zwei Berichten Anfang des Monats aufgedeckt, ist CyberWell ein Ableger der israelischen Regierung, die nachrichtendienstliche Informationen sammelt und als Keshet David („Davids Bogen“) bekannt ist, die ihrerseits aus einem größeren Propagandaunternehmen der Regierung hervorgegangen ist, das jetzt als Voices of Israel bekannt ist.

CyberWell ist eine von vielen gemeinnützigen Interessenvertretungen, die ihre Rolle als vertrauenswürdiger Partner bei der Bekämpfung von Desinformation und Hass ausgenutzt haben, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Wie wir bereits berichteten, hat CyberWell im Rahmen seiner Kampagnen unter anderem versucht, den beliebten Slogan „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ zu verbieten, und die Kriegspropaganda der israelischen Regierung kritisiert, einschließlich der nachweislich falschen Behauptungen von Regierungsvertretern über die Tötung von „Dutzenden“ von Babys am 7. Oktober. CyberWell hat auch auf ein Verbot von Diskussionen über die Umsetzung der so genannten „Hannibal-Direktive“ durch die israelische Regierung gedrängt, die es vorzieht, ihre eigenen Bürger zu töten, anstatt sie als Geiseln nehmen zu lassen.

Die jüngste Änderung der Politik von Meta, für die sich CyberWell eingesetzt hat, verbietet viele kritische Verwendungen des Begriffs „Zionist“ – ein Verweis auf diejenigen, die einen unabhängigen Staat im Nahen Osten fordern, der Juden gegenüber anderen ethnischen Gruppen bevorzugt. Metas Entscheidung erkennt an, dass der Begriff „Zionist“ „als Abkürzung für Regierungen, Soldaten oder andere spezifische Gruppen“ verwendet werden kann, und vertagt daher die Frage, ob die Kritik „Zionisten sind Kriegsverbrecher“ verboten werden soll.

In einem etwa siebzehnminütigen Interview mit dem kanadischen Politikberater Warren Kinsella , das am Sonntag veröffentlicht wurde, antwortete der Geschäftsführer von CyberWell, Tal-Or Cohen, auf die Frage, ob andere Social-Media-Plattformen dem Verbot vieler zionistischer Äußerungen auf Meta folgen würden, mit der folgenden Aussage: „Ich bin mir sicher, dass wir in der Lage sein werden, die Kritik am Zionismus zu verstehen:

„Wir sind auch ein vertrauenswürdiger Partner von TikTok. Und uns wurde von TikTok inoffiziell zugesichert, ich sage inoffiziell, dass ihre Politik die gleiche ist. Das heißt, sie würden den Zionismus auf dieselbe Weise behandeln, okay. Ich gehe also davon aus, dass Sie in den kommenden Tagen inoffizielle Erklärungen zu diesem Thema sehen werden. Inoffiziell kann ich Ihnen sagen, dass uns von TikTok versichert wurde, dass sie sich diese Aussage von Meta ansehen und beabsichtigen, die Öffentlichkeit bald darüber aufzuklären, okay.“

Frau Cohen fuhr fort, dass CyberWell plant, für dieselbe Politik bei X und Google zu kämpfen: „Wir müssen alle auf X und Google schauen und sagen … diese Entscheidung wurde von allen großen jüdischen Organisationen unterstützt, von einer Koalition, die als IHRA-Koalition bekannt ist“, wobei sie sich auf eine Druckkampagne bezieht, die darauf abzielt, dass soziale Medienplattformen die umstrittene Neudefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) übernehmen, für die CyberWell als Datenlieferant fungiert.

Cohen erklärte weiter, dass: „Der nächste klare Schritt besteht darin, alle Social-Media-Plattformen aufzufordern, die Wahrheit anzuerkennen, nämlich dass ‚Zionist‘ als Codewort verwendet wird, um Antisemitismus zu verbreiten und auf feindselige und gewalttätige Weise über Juden zu sprechen, und wir erwarten, dass die bestehenden digitalen Richtlinien auch auf diese Form des Hasses angewendet werden.“

Der Gastgeber des Interviews, Warren Kinsella von der Daisy Consulting Group, wurde 2019 entlarvt, weil er eine Verleumdungskampagne mit dem Namen „Project Cactus“ betrieb, um die populistische People’s Party of Canada und ihren Vorsitzenden Maxime Bernier zu „suchen und zu zerstören“. Eine Quelle, die mit der Kampagne vertraut ist, behauptet, dass Kinsellas Auftraggeber die Konservative Partei Kanadas war.

Zusätzlich zu seinem Status als „vertrauenswürdiger Partner“ bei Meta und TikTok hat CyberWell auch engen Zugang zu US-Sicherheitsbeamten. Frau Cohen sprach während einer Podiumsdiskussion auf dem Eradicate Hate Global Summit Ende September an der Seite von Meta’s globalem Leiter der Politikentwicklung, Dina Hussein, und TikTok’s Leiter für Vertrauens- und Sicherheitspartnerschaften, Valiant Richey. Neben der Teilnahme mehrerer FBI-Agenten und eines Beamten des Global Engagement Center des US-Außenministeriums, das wegen seiner expansiven Methoden zur Bekämpfung von Online-Desinformation in die Kritik geraten ist, gehörten zu den Hauptrednern des Gipfels der US-Minister für innere Sicherheit Alejandro Mayorkas und der ehemalige israelische Innenminister Natan Sharansky.

Zur Führung von CyberWell gehören mehrere ehemalige hochrangige israelische Sicherheitsbeamte, darunter Amos Yadlin, der ehemalige Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes Aman.

Sharansky war maßgeblich an der Neudefinition des Begriffs Antisemitismus durch die IHRA beteiligt, die er als Reaktion auf die von den Vereinten Nationen unterstützte Kritik an der israelischen Regierung als Apartheidstaat in der Durban-Erklärung von 2001 sowie auf die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) bezeichnet hat. Zusammen mit dem prominenten Anwalt Alan Dershowitz verfasste Sharansky die Einleitung zu einem Bericht des israelischen Ministeriums für strategische Angelegenheiten (das ursprünglich Voices of Israel ins Leben rief) aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Behind the Mask: The Antisemitic Nature of BDS Exposed“ (Hinter der Maske: Der antisemitische Charakter von BDS entlarvt).

Ein weiterer Bericht mit dem Titel „The Hate Factor“, der Anfang 2021 gemeinsam vom Ministerium für strategische und vom Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten veröffentlicht wurde, legte die Strategie der israelischen Regierung dar, wie sie Druck auf Social-Media-Unternehmen ausüben will, damit diese die Neudefinition der IHRA für Antisemitismus übernehmen. CyberWell ist wohl die Verkörperung dieser Strategie.

TikTok und CyberWell reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme. Dieser Artikel wird geändert, falls nach der Veröffentlichung noch Kommentare eingehen.