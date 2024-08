“Er hat sehr gelitten”: Eltern des Schülers, der nach Pfizer-Impfung starb, äußern sich

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Im Glauben, das Richtige zu tun, erhielt der 23-jährige Trent Lieffring im Jahr 2022 zwei Dosen des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech. Etwa acht bis neun Monate später erlitt Trent einen Herzstillstand mit anschließender Hirnschädigung, offenbar aufgrund von Blutgerinnseln. Er starb am 24. August 2023.

Im Jahr 2022 arbeitete der 23-jährige Trent Lieffring auf eine vielversprechende Zukunft hin. Er besuchte das College in Nashville, war in einer glücklichen Beziehung und nach Aussage seiner Eltern „eine reine, süße, freundliche Seele“ und „extrem gesund und in großartiger sportlicher Form“.

Im Glauben, das Richtige zu tun, erhielt Trent im Jahr 2022 im Abstand von zweieinhalb Monaten zwei Dosen des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech. Zunächst schien alles in Ordnung zu sein – doch etwa acht bis neun Monate später erlitt Trent einen Herzstillstand und eine anschließende Hirnschädigung, offenbar aufgrund von Blutgerinnseln.

Trent verbrachte den Rest seines Lebens in einem vegetativen Zustand, bis er am 24. August 2023 starb. Auf seiner Sterbeurkunde wurde als eine der Todesursachen „Reaktion auf die COVID-19-Impfung“ angegeben.

Trents Eltern, Andy Lieffring und Kimberly Aveyah, nahmen heute an der CHD.TV-Sendung „The People’s Study“ teil, um Trents Geschichte zu erzählen.

‘Es gab keine Anzeichen dafür, dass dies passieren würde‘

Kimberly erzählte CHD.TV, dass Trents Biologieprofessor „eine Art Rede vor seiner Klasse gehalten hatte, in der er die Impfung zum Wohle anderer forderte“.

Obwohl „Trent es nicht brauchte … nahm er sich diese Rede zu Herzen und ließ sich impfen“, so Kimberly.

Trent wurde geimpft, obwohl seine Eltern Bedenken hatten. Kimberly sagte, er habe sie gefragt, ob er geimpft werden sollte.

„Als Familie schlugen wir vor, dass er sich nicht impfen lassen sollte, niemand sonst in der Familie hat es getan“, sagte sie. “Wir waren nicht damit einverstanden. Wir waren der Meinung, dass es viel zu schnell eingeführt wurde. Wir hatten von Anfang an einen Verdacht.”

Zunächst schien mit Trent alles in Ordnung zu sein, denn seine Freundin berichtete, dass er nach der zweiten Einnahme nur Kopfschmerzen hatte.

„Soweit wir wussten, war alles in Ordnung mit ihm“, sagte Andy. „Trent war ein sehr gesunder Mensch“.

Doch „acht bis neun Monate später“ traten bei Trent erste Nebenwirkungen auf.

Eines Abends kam Trent gegen 11 Uhr nach Hause, nachdem er als Parkwächter in der Innenstadt von Nashville gearbeitet hatte, und „fühlte sich einfach nicht gut und hatte die ganze Nacht über Fieber“, so seine Freundin, wie sich Andy erinnert. „Sehr unruhig.“

Er stand mehrmals auf, um auf die Toilette zu gehen, „was sehr ungewöhnlich für ihn war, und er schien sehr unruhig zu sein, er fühlte sich überhaupt nicht gut“, sagte Andy. Als es ihm am Morgen nicht besser ging, beschloss Trents Freundin, ihm einen COVID-19-Test zu besorgen.

„Sie ging ins Badezimmer … und fing an, sich fertig zu machen, und sie hörte, wie er etwas zu ihr sagte, drehte sich um und er war ohnmächtig geworden“, sagte Andy. „Er hatte einen Herzstillstand erlitten.“

Laut Andy brauchten die Sanitäter „sehr lange, um unseren Sohn wiederzubeleben“. Sie haben ihn einmal wiederbelebt, verloren ihn und haben ihn dann wiederbelebt“. Als sie ihn wieder zum Atmen brachten, hatte er bereits erhebliche Hirnschäden erlitten, weil sein Gehirn so lange ohne Sauerstoff gewesen war.

Seine Eltern waren außerhalb des Staates, als Trent zusammenbrach. Als sie am späten Abend nach Nashville zurückkehrten, fanden sie Trent im Krankenhaus an einem Beatmungsgerät vor, mit „Schläuchen überall“ und „seinem Kopf eingewickelt“, erinnert sich Kimberly.

„Wir versuchten nur zu verstehen, was passiert war, denn er war völlig gesund“, sagte Kimberly. „Es gab keine Anzeichen dafür, dass das passieren würde.“

Die Ärzte „hielten einfach den Mund“

Trents Ärzte hatten „keine Ahnung“, was los war, sagte Andy.

“Wir führten umfangreiche Tests durch, aber nichts war schlüssig. Wir haben verschiedene Tests gemacht, z. B. auf den Faktor V Leiden, einen hohen Blutgerinnungsfaktor im Blut, der in meiner Familie vorkommt, aber sie waren negativ. Es waren alles nur Spekulationen, aber niemand hatte eine Antwort“, sagte Andy.

Bei einer Ultraschalluntersuchung wurden jedoch einige Blutgerinnsel in einem seiner Beine gefunden, so Andy. Dies führte zu der vorläufigen Feststellung, dass Trents Zustand „etwas mit Blutgerinnseln zu tun haben könnte“, nachdem die Ärzte einen Schlaganfall ausgeschlossen hatten.

“Eine Krankenschwester auf der Intensivstation hatte gesagt: ‘Ich verstehe nicht, wie das sein Herz zum Stillstand bringen konnte, es sei denn, es gab ein Blutgerinnsel, das zuerst seine Lunge zum Stillstand brachte und dann den Herzstillstand. Das war ihre beste Vermutung“, erinnerte sich Andy.

Doch während einige Krankenschwestern Trents Zustand mit Misstrauen betrachteten, schwiegen die Ärzte, so Andy. “Kein Arzt gab uns jemals eine Diagnose oder eine Meinung oder sonst etwas. Jedes Mal, wenn wir das Thema Impfung oder COVID ansprachen, hielten alle einfach den Mund.”

Die Ärzte begannen, sich auf die Behandlung von Trents aufkommenden Symptomen zu konzentrieren.

„Er beißt sich so sehr auf die Lippen, er wird steif und hat diese Krämpfe, es gibt viele Dinge, die bei einer schweren anoxischen Hirnverletzung passieren. Und so wurde das zum Schwerpunkt. Man sagte uns, dass es sich um eine schwere Hirnschädigung handelte, aber dass manche Menschen mit der Zeit aus einem vegetativen Zustand herauskommen“, erinnert sich Kimberly.

Anfänglich reagierte Trent auf einige Reize in seiner Umgebung.

„Er konnte auf Schmerzen, Geräusche und solche Dinge reagieren, die vom Hirnstamm kommen, also auf diese Grundfunktionen“, sagte Kimberly. “Aber es ist schwer zu sagen, ob jemand, der im Wachkoma liegt, einen wahrnimmt oder nicht. Manchmal dachten wir, er wäre es. Und dann, als es weiterging … hatte ich das Gefühl, dass er nicht wusste, dass wir da waren.”

Andy merkte an, dass Trent in dieser Zeit auch „stark medikamentös behandelt“ wurde, „weil seine Spastik so schlimm wurde“. Es war schwer festzustellen, ob Trent ein besseres Situationsbewusstsein gehabt hätte, wenn er nicht auf diese Medikamente angewiesen gewesen wäre.

“Das war ein zweischneidiges Schwert. Die Medikamente haben ihn auch vor dem Leiden bewahrt“, sagte Andy. „Er hat sehr gelitten.“

Trent verbrachte fast einen Monat im Krankenhaus, aber da er nicht versichert war, musste seine Familie ihn trotz ihres Widerwillens in ein staatliches Pflegeheim verlegen.

“Ziemlich schlechte Bedingungen. Ich weiß noch, wie sie ihn in jener Nacht dorthin brachten“, erinnert sich Andy. „Ich bin ausgeflippt … und habe gesagt, mein Sohn bleibt nicht hier.“ Nachdem eine Krankenschwester ihn beruhigt hatte, wurde Trent jedoch aufgenommen, und Andy blieb die Nacht über bei ihm.

Trent verbrachte drei Monate in der Einrichtung, und seine Eltern verbrachten „10, 11 Stunden am Tag“ mit ihm. Als er jedoch krank wurde und in die Notaufnahme verlegt werden musste, erfuhr seine Familie, dass er für Medicaid zugelassen war, so dass er wieder in das Krankenhaus aufgenommen werden konnte und anschließend nach Hause zurückkehren durfte.

“Von da an hieß es: ‚Besorgt mir einen Arzt, damit ich meinen Jungen mit nach Hause nehmen kann‘. Und es gelang uns, nach einem etwa zweiwöchigen Aufenthalt konnten wir nach Hause entlassen werden. Wir waren nie wieder in einem Pflegeheim“, sagte Andy.

Trent verbrachte die letzten vier Monate seines Lebens zu Hause, während derer er in einer örtlichen Reha-Einrichtung Physiotherapie und Sprachtherapie erhielt. Zeitweise schien es ihm besser zu gehen.

„Es gab Dinge, die vielleicht Anzeichen waren“, sagte Andy. „Ab und zu hatte man das Gefühl, dass er einen beobachtete … man hatte das Gefühl, dass seine Augen einem folgten, oder es gab vielleicht eine kleine Reaktion“, obwohl er starke Dosen von Valium und anderen Medikamenten bekam.

Ohne die Medikamente, so Andy, würde sich Trent sichtlich anstrengen.

„Seine Hände und Handgelenke krümmten sich, seine Beine drehten sich nach innen, seine Knöchel drehten sich nach innen, sein Fuß sah fast aus wie ein Hockeyschläger … Und es gab Zeiten, in denen sie versuchten, das Valium abzusetzen, und es zu schnell versuchten und er fast Krämpfe bekam“, sagte Andy.

Aber selbst mit Medikamenten verschlechterte sich Trents Zustand allmählich. “In den Monaten danach begann er, immer mehr abzuschalten. Er hatte Probleme mit der Gallenblase. Etwa einen Monat vor seinem Tod ließen wir eine Drainage in seine Gallenblase einbauen“, erinnert sich Andy.

Eine schwierige Entscheidung, Trent in ein Hospiz zu geben

Trents Gallenblasenprobleme stellten für seine Familie einen Scheideweg dar und führten zu der schwierigen Entscheidung, ihn in ein Hospiz zu geben.

„Wir standen vor der Wahl, entweder eine Drainage zu legen oder seine Gallenblase zu entfernen, was eine weitere schmerzhafte Operation gewesen wäre, von der er sich hätte erholen müssen“, sagte Andy. “Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt beschlossen, dass wir, sobald er die Ein-Jahres-Marke erreicht hatte, wahrscheinlich den Weg des Hospizes einschlagen sollten. Und so wussten wir, dass es kommen würde.

sagte Kimberly:

“Als wir die Entscheidung trafen, dass wir nicht glaubten, dass er weitere Fortschritte machen oder aus dem vegetativen Zustand herauskommen würde, und dass er so sehr litt, begannen so viele weitere Probleme aufzutreten. Wir sprachen mit den Hospizschwestern darüber, ‘OK, wie sollen wir damit umgehen?'”

Kimberly erinnerte sich, dass dieser Prozess zunächst den Entzug von Nahrung und Wasser beinhaltete.

“Zuerst klang das für uns einfach schrecklich. Es stellte sich heraus, dass seine letzten neun Tage, in denen wir ihm Nahrung und Wasser entzogen und ihn durch diesen Prozess begleiteten, die angenehmsten und friedlichsten waren, die wir je erlebt haben“, sagte sie.

Während Trents letzter Lebenstage waren Familienmitglieder an seiner Seite, so Kimberly:

“Wir wollten ihn zu Hause feiern, im Kreise seiner Familie. Und so nutzten wir die Tage, um mit ihm zu singen, mit ihm zu lachen, ihm Geschichten über sich selbst zu erzählen und Dinge, die wir als Familie getan haben, zu beten, und auch die Großfamilie kam hier und da zu Besuch. “Als Trent starb, war es wahrscheinlich eine der schönsten Erfahrungen, seinen Körper und das damit verbundene Leiden loszulassen, umgeben von allen, die ihn liebten. Es war eigentlich die friedlichste und ruhigste Zeit seit dem Unfall.”

COVID-Impfstoff als eine der Todesursachen von Trent aufgeführt

Zur Überraschung von Trents Eltern wurde auf seinem Totenschein der Impfstoff COVID-19 als eine der Todesursachen angegeben.

„Auf dem Totenschein stand eine anoxische Hirnschädigung aufgrund eines Herz-Lungen-Stillstands mit Wiederbelebung infolge einer COVID-Impfreaktion“, sagte Kimberly.

Andy zufolge waren es die Hospizschwestern, die beschlossen, die COVID-19-Impfung als eine der Todesursachen auf Trents Totenschein zu vermerken.

„Ich habe nie darum gebeten, [aber] unser Sohn war nicht der erste seltsame Fall, den sie gesehen haben, und keiner von ihnen hat auch nur einen unserer Gedanken dazu zurückgewiesen“, sagte Andy. “Ich glaube, diese Krankenschwestern haben dasselbe gesehen wie wir. Ich glaube, dass das auch ihre Überzeugung war. Sonst hätten sie das nicht auf seinem Totenschein vermerkt.”

„Vor allem, wenn man im Krankenhaus ist, will niemand mit einem darüber reden, dass der COVID-Impfstoff das Problem ist“, sagte Kimberly. “Als wir ein bisschen weiter weg waren, sagten immer mehr Ärzte, dass sie glaubten, dass die COVID-Impfung der Grund für seinen Tod war.

Selbst 11 Monate nach Trents Tod sagt Andy: „Es gibt keinen einzigen Tag, an dem es dich nicht wie eine Tonne Steine trifft. “Manchmal hat man das Gefühl, das Herz würde explodieren. Er wäre ein fantastischer Vater gewesen.”

Die Eltern von Trent hatten auch eine Botschaft für Pfizer, sagte Andy:

“Pfizer, wer auch immer verantwortlich ist, und es ist nicht nur eine Sache der Gier, es ist eine politische Sache. Es wurde zur Waffe gemacht, sie alle werden sich vor einem heiligen Gott verantworten müssen. Und das ist für mich die ultimative Gerechtigkeit.”

Sehen Sie sich das Interview hier an