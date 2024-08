Die bösen Absichten der Milliardäre, die den Great Reset finanzieren

Von Niall McCrae

Für viele Menschen, die den dystopischen Plan erkannt haben, ist der vom Weltwirtschaftsforum verkündete „Great Reset“ ein kommunistischer Putsch oder ein „großer roter Satz“. Für andere ist es eine unterdrückerische Allianz von Megakonzernen und Regierungen – die wahre Definition von Faschismus.

Die Technokratie, wie sie erstmals in den 1920er Jahren vorgeschlagen wurde, ist jedoch unpolitisch. Sie ist schlicht und einfach die Ausübung von Macht durch enorme technologische Fortschritte. Nichtsdestotrotz sind Strategien des linken politischen Aktivismus nützlich für die Mission, eine neue Weltordnung aufzubauen, wie in The Backstory of the Great Reset, or How to Destroy Classical Liberalism , veröffentlicht vom Mises Institute, erläutert wird. Glaube, Flagge und Familie wurden von den kritischen Theoretikern des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt ins Visier genommen, die erkannten, dass sich nichts wirklich ändert, wenn sich die Kultur nicht ändert. Der Kulturmarxismus wich vom ökonomischen Determinismus von Karl Marx ab und nutzte die analytischen Konzepte von Freud, um das falsche Bewusstsein zu untergraben, das die sozialen Strukturen verfestigt. Globalistische Oligarchen, die selbst sicherlich keine Marxisten sind, haben den Kulturmarxismus als Mittel zum Umsturz der westlichen Gesellschaft unterstützt und gefördert.

Zwischen der revolutionären Frankfurter Schule, die 1922 gegründet wurde, und dem amerikanischen Ölbaron J. D. Rockefeller (1839-1937) besteht keine offensichtliche Beziehung. Letzterer schwamm im Profit, während ersterer versuchte, den Kapitalismus in den Sozialismus zu verwandeln. Heute ist es jedoch klar, dass sich das Großkapital an der Agenda des Social Engineering beteiligt. So wie damals.

Auf der Flucht aus dem Dritten Reich zogen viele der kulturmarxistischen Professoren in die USA, wo ihre erste Errungenschaft die Psychopathologisierung konservativer Einstellungen war. Wie Rupert Darwall in seinem 2017 erschienenen Buch Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex (Grüne Tyrannei: Entlarvung der totalitären Wurzeln des klimaindustriellen Komplexes ) feststellt , finanzierte der American Jewish Council 1943 Forschungen über Antisemitismus, die in fünf Bänden über Vorurteile gipfelten, darunter The Authoritarian Personality (1950) von Theodor Adorno.

Adorno, der Deutschland 1934 in Richtung USA verließ und 1949 nach Frankfurt zurückkehrte, entwickelte die F-Skala, einen Persönlichkeitstest zur Messung autoritärer Züge. Das F war eine Abkürzung für Faschismus, und Adorno „prognostizierte“, dass Menschen aus traditionellen, religiösen Familien hohe Werte erreichen würden. Er ging davon aus, dass sie einen starren Persönlichkeitstypus haben würden, der für aggressive Impulse anfällig ist, für Aberglauben empfänglich ist und daher leicht von Demagogen manipuliert werden kann.

Zu diesem Zeitpunkt war die Rockefeller-Dynastie wohl schon an der kulturellen Manipulation beteiligt, seit sie in den 1920er Jahren den Feminismus zu fördern begann. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es die Rockefeller-Stiftung, die die Rückkehr der Frankfurter Schule nach Deutschland ermöglichte, wo sie großen Einfluss auf den Linksruck der deutschen Gesellschaft (und später auf den grünen Dogmatismus) hatte. Es war der deutsche radikale Studentenführer Rudi Dutschke, der den Ausdruck „der lange Marsch durch die Institutionen“ prägte.

In den USA war ein wichtiger Empfänger von Rockefeller-Geldern Herbert Marcuse, der an der Columbia University lehrte, bevor er Professuren in Brandeis und dann in San Diego übernahm. Sein Ruhm wartete auf die 1960er Jahre, als eine unruhige junge Generation reif für die Radikalisierung war. Sein Satz „Make love, not war“ wurde zum Slogan der Antikriegskampagne und der sexuellen Revolution der 1960er Jahre. Mit seiner Doktrin der repressiven Toleranz rechtfertigte Marcuse die Unterdrückung konservativer Ansichten, was zu einer „Stempelkultur“ führte. Er war ein führender Vertreter der Neuen Linken, die den konventionellen Marxismus zugunsten einer Identitätspolitik ablehnte (Marcuse verhöhnte Marx, weil er die Welt als Arbeitshaus betrachtete). Ein weiterer regelmäßiger Empfänger von Rockefeller-Geldern war der führende Pädagoge John Dewey, der die Ideen des Kulturmarxismus unter dem Deckmantel liberal-progressiver Werte propagierte.

1979 betrat der ungarische Finanzier George Soros die Bühne der kulturellen Manipulation und gründete seine Wohltätigkeitsorganisation Open Society. Sein Modus Operandi war und ist es, die Gesellschaft durch Nichtregierungsorganisationen zu verändern, die eng mit den Organisationen der Vereinten Nationen zusammenarbeiten. Seine Open Society Foundations sind in Ländern auf der ganzen Welt tätig und nehmen Einfluss auf Wahlen und Politik. Durch seinen Mitarbeiter, den britischen Diplomaten Lord (Mark) Malloch Brown, gewann er Einfluss auf die UNO. Soros hat eine prominente, wenn auch nicht öffentlich bekannte Rolle in der britischen Politik gespielt, z. B. bei der Verabschiedung des Climate Change Act 2008 durch die Labour-Regierung und bei der liberalen und ökologischen Politik von David Cameron, und eine noch prominentere Rolle beim Brexit-Referendum.

Soros ist ein Verfechter der Identitätspolitik und des demografischen Wandels durch Masseneinwanderung. Er half bei der Finanzierung der Black-Lives-Matter-Kampagne, die 2020 in mehreren US-Städten zu Unruhen eskalierte. Seine Verachtung für die weiße christliche Kultur, die nationale Identität und die sozialen und sexuellen Normen haben ihn in konservativen Kreisen zu einer Bête Noire gemacht. Als Verfechter des Nationalstaates hat er mehrere „farbige“ Revolutionen angezettelt. Soros wurde aus China verbannt, und der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat ihn unwillkommen gemacht. Die globalen Mächte sind jedoch auf seiner Seite, wie sich dieses Jahr zeigte, als Georgien für die Verabschiedung eines Gesetzes zur Erhöhung der Transparenz von NRO sanktioniert wurde.

Eine weitere subversive Kampagne von Soros befasst sich mit illegalen Drogen, wie in Dope, Inc: Britain’s Opium War Against the World, von den Herausgebern der Executive Intelligence Review (2010). Soros treibt die Entkriminalisierung voran, indem er mit dem Nadelaustausch einen Fuß in die Tür bekommt. Sein Erfolg zeigt sich in der Legalisierung von Marihuana in Kalifornien, Colorado und anderen Staaten. Open Societies ist ein aktiver Befürworter der Abtreibung.

Kurz gesagt, Soros hat eine destabilisierende Strategie verfolgt, und sein Einfluss war enorm. Wie die Rockefellers und andere Milliardäre, die radikale Veränderungen finanzieren, ist er kein marxistischer Ideologe. Aber wie ich bereits beschrieben habe, waren die Methoden des Kulturmarxismus sehr nützlich, da sie an den Idealismus der Jugend appellierten. Die Globalisten haben sich die Energie der jüngeren Generationen in den Zwillingsprojekten „Green“ und „Woke“ zunutze gemacht, die beide so dargestellt werden, als seien sie gegen das Establishment gerichtet.

Heute hat der selbsternannte Globalist Larry Fink, der größte Vermögensverwalter der Welt, diese Rolle übernommen und eine neue Stufe der Kultur- und Verhaltensmanipulation erreicht. Er leitet die Investmentbank BlackRock und arbeitet mit dem Weltwirtschaftsforum am „Stakeholder-Kapitalismus“ zusammen. Alle großen Unternehmen haben sich bei BlackRocks ESG-Programm (Environmental, Social, Governance) registrieren lassen. Als Anhänger der Demokraten behauptet Fink, dass die Wirtschaftstätigkeit von der sozialen Stabilität abhängt, die seiner Meinung nach durch soziale Ungleichheit bedroht ist.

Die ESG setzt die beiden Dogmen „grün“ und „wach“ durch. Dies hat sich als umstritten erwiesen, aber bisher ist der Satz „Wer wach ist, geht pleite“ für konservative Kritiker kaum mehr als Wunschdenken. Wenn das wahr wäre, gäbe es keine unverhohlene Identitätspolitik in der Werbung mehr, aber Tatsache ist, dass sie nicht aufhört. Trotz des Risikos, als ideologisches Vehikel für Pride, Black Lives Matter und andere spaltende Kampagnen zu fungieren, halten Unternehmen an dieser Praxis fest, als ob sie miteinander konkurrieren, um einen Schritt weiter zu gehen. Das ESG-Ranking ist entscheidend. Fink erklärte in einem Interview mit der New York Times: „Verhaltensweisen müssen sich ändern … bei BlackRock erzwingen wir Verhaltensweisen“.

Der Sozialexperte James Lindsay bezeichnete die ESG als „Erpressung im Schlaf“. In der Tat geht es bei ESG in Wirklichkeit um Einhaltung und Kontrolle: durch eine Strategie des Teilens und Herrschens. Durch die Manipulation von Investitionen in Unternehmen hat Fink die Unternehmenswelt in ein faschistisches Instrument verwandelt, von dem Benito Mussolini nicht einmal träumen konnte.

Um uns zu wehren, müssen wir verstehen, was solche Leute wie Soros und Fink wollen. Sie versuchen, den christlich inspirierten Individualismus zu zerstören und die im Erbe und in der Gemeinschaft verwurzelte, vernünftige Moral durch den erfundenen Kollektivismus des „größeren Guten“ zu ersetzen. Der Staat – eher global als national – wird Eltern, Versorger und moralischer Schiedsrichter sein. Nur der Glaube kann diese böse Oligarchie überwinden.