Memes bedrohen das Finanzsystem der USA: RAND

Regierungen und Institutionen nutzen dieselben „Memetic Engineering“-Taktiken, die sie zu verteufeln versuchen: perspective

Meme sind eine Bedrohung für das US-Finanzsystem, so ein vom Pentagon gesponserter Bericht der RAND Corporation.

Der RAND-Bericht mit dem Titel „Technological and Economic Threats to the US Financial System: An Initial Assessment of Growing Risks“ untersuchte die potenziellen Kosten und die Wahrscheinlichkeit von vier Bedrohungen für das US-Finanzsystem:

Angriffe auf KI-gestützte Finanzhandelsmodelle

Anleihen-Dumping durch ausländische Inhaber von US-Schulden

Verwendung von Deepfakes zur Verbreitung von Fehlinformationen

Memetic Engineering zur Manipulation von Überzeugungen und Verhaltensweisen

Die Bedrohung durch Deepfakes und Cyberangriffe ist bekannt, und das Dumping von Anleihen hat mit der Tatsache zu tun, dass „ausländische Länder mehr als 7 Billionen Dollar in US-Anleihen halten, die – wenn sie schnell gedumpt werden – die Märkte ins Wanken bringen könnten.“

Aber Meme bereiten den US-Verteidigungs- und Geheimdiensten große Sorgen, weil sie als Waffe eingesetzt werden können, um „memetische Angriffe“ auszuführen, die „Überzeugungen und Verhaltensweisen manipulieren“ können.

“Fortgeschrittene Angriffe mit Hilfe des Memetic Engineering könnten das Vertrauen in die Finanzmärkte und -institutionen nach und nach untergraben und eher eine stetige, schrittweise Auswirkung auf die Marktstabilität haben als einen plötzlichen Zusammenbruch.” RAND Corporation, Technologische und wirtschaftliche Bedrohungen für das US-Finanzsystem, Juli 2024

Quelle: RAND

“Memetic Engineering beinhaltet die Gestaltung viraler Ideen oder Kulturen (Meme), um ein bestimmtes psychologisches oder materielles Ergebnis zu erzielen.“ RAND Corporation, Technologische und wirtschaftliche Bedrohungen für das US-Finanzsystem, Juli 2024

Der Begriff „Memetic Engineering“ ist „eineAbleitung der Gentechnik, wobei Meme das kulturelle Äquivalent eines biologischen Gens sind“.

In dem Bericht heißt es: „Memetic Engineering beinhaltet die strategische Schaffung oder Manipulation von Ideen, Konzepten oder Überzeugungen, um ein Zielpublikum zu beeinflussen, wobei häufig psychologische Auslöser oder kognitive Verzerrungen genutzt werden.“

„Es ist ein gezielterer Angriff als ein Deepfake-Angriff und kann auf bestimmte Personen oder Gruppen auf der Grundlage ihrer Position in sozialen und wirtschaftlichen Netzwerken zugeschnitten werden.“

Diese so genannten „memetic engineered attacks“ können Finanzinstitute entweder schnell treffen, um eine schnelle Aufregung über eine bestimmte Gruppe von Aktien zu verursachen, oder langsam, um das Vertrauen in den Markt oder die Finanzinstitute im Laufe der Zeit zu schwächen.

“Die Bedrohung durch „memetic engineering“, das dazu dient, das Vertrauen in Märkte, Institutionen oder Regulierungsbehörden zu schwächen, ist ein wachsendes Problem.“ RAND Corporation, Technologische und wirtschaftliche Bedrohungen für das US-Finanzsystem, Juli 2024

Memes können ganze Erzählungen auf ehrliche und trügerische Weise zusammenfassen, manchmal sogar gleichzeitig.

Meme können zwar direkt, nuanciert oder zweideutig sein, aber sie können auch auf subtile Weise Wahrheiten vermitteln, die den Menschen auf leicht verdauliche Weise neue und komplexe Konzepte nahebringen.

Es ist jedoch die Macht der Meme, Perspektiven zu verändern und offizielle Erzählungen in Frage zu stellen, die den Verteidigungs- und Geheimdienstbehörden Sorgen bereitet.

Im RAND-Bericht heißt es: „Starke Meme können beeinflussen, auf welche Themen sich die Menschen konzentrieren, wen sie als Teil ihrer Gruppe betrachten und wie sie ihre Energie und ihren Ärger lenken.“

Aber kann man das Gleiche nicht auch über die offiziellen Narrative und Geschichten der Medien, Regierungen und Unternehmen sagen?

Verwenden die maßgeblichen Quellen nicht Taktiken der Gedächtniskontrolle (narrative control) für genau dieselben Zwecke – um zu bestimmen, auf welche Themen sich die Menschen konzentrieren und um die Menschen entlang parteipolitischer und ideologischer Linien zu spalten?

“Wenn sie als Waffe eingesetzt werden, können Meme das menschliche Stammesdenken, die Emotionen, die kognitiven Voreingenommenheiten und die Identität anzapfen und möglicherweise das Verhalten oder die Überzeugungen manipulieren.“ RAND Corporation, Technologische und wirtschaftliche Bedrohungen für das US-Finanzsystem, Juli 2024

Quelle: RAND

“Mehrere Experten haben jüngste Ereignisse wie den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und den Short Squeeze bei GameStop als Beweis dafür angeführt, dass soziale Medien wahrscheinlich eine Rolle bei der Verbreitung von Deepfakes und Memetic Engineering-Angriffen im Finanzsektor spielen.“ RAND Corporation, Technologische und wirtschaftliche Bedrohungen für das US-Finanzsystem, Juli 2024

Im Finanzbereich gibt es dem RAND-Bericht zufolge wahrscheinlich zwei potenzielle Anwendungsfälle für memetische Technik:

Ein Schnellangriff, der darauf abzielt, eine schnelle Begeisterung für eine bestimmte Gruppe von Aktien zu erzeugen

Eine längerfristige Schwächung von Überzeugungen, Ideologien oder des Vertrauens in den Markt oder in Finanzinstitutionen

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die größte Bedrohung in allen Bereichen die längerfristige Schwächung des Vertrauens in die Institutionen ist.

Sie vergleichen dies mit einem „finanziellen Klimawandel“, da die Erosion des Vertrauens im Laufe der Zeit erfolgt.

“Die größte Bedrohung ist kein abruptes Ereignis, wie ein ‚finanzieller 9/11‘, sondern eher ein langsamer und stetiger Prozess, wie ein ‚finanzieller Klimawandel‘.” RAND Corporation, Technologische und wirtschaftliche Bedrohungen für das US-Finanzsystem, Juli 2024

Quelle: RAND

Bei den vier identifizierten Bedrohungen ist „die größte Bedrohung kein abruptes Ereignis, wie ein ‚finanzieller 9/11‘, sondern eher ein langsamer und stetiger Prozess, wie ein ‚finanzieller Klimawandel‘.

„Dieses Phänomen könnte auftreten, wenn Desinformation oder Fehlinformation das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Märkte schwächt, wodurch die Unterscheidung zwischen Realität und Erfindung erschwert wird und dadurch die Marktvolatilität eskaliert“, heißt es in dem Bericht.

Zum Beispielkönnten fortgeschrittene Angriffe mit memetischer Technik das Vertrauen in die Finanzmärkte und -institutionen nach und nach untergraben, was eher eine stetige, schrittweise Auswirkung auf die Marktstabilität als einen plötzlichen Zusammenbruch zur Folge hätte.

Die Autoren des RAND-Berichts erklären, dass Memetic Engineering den menschlichen Tribalismus und die Emotionen anzapfen kann.

Gleichzeitig setzen diese „Experten“ finanzielle Bedrohungen mit politisch, tribalistisch und emotional aufgeladenen Themen wie 9/11 und Klimawandel gleich.

Sie wenden dieselben Taktiken der Gedächtnistechnik an, die sie zu dämonisieren versuchen.

Im RAND-Bericht heißt es: „Wenn Meme als Waffe eingesetzt werden, können sie menschliche Stammeszugehörigkeit, Emotionen, kognitive Voreingenommenheit und Identität anzapfen und möglicherweise Verhalten oder Überzeugungen manipulieren.“

Beschreiben sie nicht auch den Modus Operandi von Regierungen und Institutionen?

Wer würde nach der Finanzkrise von 2008, den Bankenrettungen, dem Drucken von Billionen von Dollar, der erdrückenden Inflation, der Manipulation der Zinssätze, den Wirtschaftssanktionen, dem Krieg gegen das Bargeld, der Einführung programmierbarer digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) und den unüberwindbaren Schulden, die auf einen möglichen Zusammenbruch des gesamten Finanzsystems, wie wir es kennen, hinweisen, nicht die Finanzinstitute und ihre Regulierungsbehörden in Frage stellen?

Aber nein, nach all dem und mehr ist die Regierung mehr besorgt, dass Meme das Vertrauen in die Finanzinstitute untergraben, als die unverantwortlichen Handlungen dieser Institute selbst.