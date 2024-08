Analogie zu Rom: Amerika auf dem Weg zum Zusammenbruch des Imperiums

Noctis Draven

Während meiner Zeit außerhalb von X hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Ich dachte an Rom, an den Fall des Imperiums und daran, wie viel Amerika mit dem Fall Roms gemeinsam hat.

Am Ende Roms waren sie verschuldet, finanziell am Ende, Inflation und so weiter. Im Vergleich dazu sehe ich Amerika ähnlich: die Hegemonie scheitert, der Dollar scheitert, der Rest der Welt wendet sich den BRICS und dem Goldstandard zu.

Gegen Ende Roms bekamen die Römer keine Kinder mehr, sexuelle Verderbtheit war weit verbreitet und das Imperium wurde von Immigranten überschwemmt. Tatsächlich wurde ein großer Teil der römischen Armee an Immigranten und Söldner ausgelagert, um die Lücken zu füllen. Rom versuchte auch, zu viele Feinde an zu vielen Fronten zu bekämpfen. Wie Sie wissen, wenn Ihr Militär aus Männern besteht, die nicht aus dem Land stammen, das sie repräsentieren, haben sie kein Eigeninteresse außer ihrem Gehaltsscheck, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht so hart kämpfen werden.

Im Vergleich dazu haben die Amerikaner einen Geburtenrückgang, es wird sogar als unterdrückend angesehen, wenn Amerikaner Kinder haben. Viele Amerikaner entscheiden sich aus Gründen der Bevölkerungskontrolle, des Klimawandels und der hohen Lebenshaltungskosten gegen Kinder. Hinzu kommen die sexuelle Perversion und die Förderung und Unterstützung der LGBTQ-Bewegung, die die Amerikaner davon abhalten, neue Amerikaner zu zeugen.

Hinzu kommt, dass die Rekrutierung des US-Militärs in den letzten drei Jahren drastisch zurückgegangen ist und Vorschläge gemacht wurden, Illegalen den Dienst im US-Militär zu erlauben, um die Lücke zu füllen. Klingt vertraut? Die Lebenshaltungskosten, die Inflation und die Wirtschaftskrise in Amerika spiegeln auch Rom wider. Wie Rom sucht auch Amerika nach Konflikten an mehreren Fronten ohne Militär, um sie zu bekämpfen.

Alle Anzeichen deuten auf ein zusammenbrechendes Imperium hin, aber wie die R