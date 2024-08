Top-Wissenschaftlerin: »Probleme mit mRNA-Impfstoffen waren lange bekannt.«

Stephanie Seneff über mRNA-Technologie und Impfstoffe:

“Ich begann mir Sorgen zu machen, als ich von ‘Warp Speed’ hörte. Trump sprach davon, diesen Impfstoff mit Warpgeschwindigkeit auf den Markt zu bringen, und ich wusste, dass das problematisch sein könnte. Im November 2020 begann ich, Papiere aus den 1990er-Jahren über mRNA-Technologie zu lesen. Und ich war sofort sehr beunruhigt.

Stephanie Seneff, leitende Forscherin am MIT, beschreibt in einem Interview mit The Quantum Connection, wie sie bereits vor der Einführung von mRNA-Impfstoffen erkannte, dass diese eine schlechte Idee sein könnten. Sie betont, dass sie “sehr besorgt” war, als sie die vorhandene Literatur über die mRNA-Technologie las. Diese Technologie war seit 20 Jahren in der Entwicklung, aber immer wieder gescheitert. Seneff betont, dass die Wissenschaftler wussten, dass die Lipid-Nanopartikel, die bei den mRNA-Injektionen verwendet werden, vom gesamten Körper aufgenommen werden, wie in der Literatur nachgewiesen wurde.

Die Forscherin erläutert auch das Problem des Ersatzes von Uridin durch Methylpseudouridin – eine Veränderung, die den Körper zwingt, das Spike-Protein über Wochen oder länger zu produzieren.

Auszug aus dem Clip:.

“Ich war sofort beunruhigt, als ich von ‘Warp Speed’ hörte. Trump sprach davon, diesen Impfstoff mit Warpgeschwindigkeit auf den Markt zu bringen, und ich wusste. Und so begann ich, über die mRNA-Technologie zu lesen, noch bevor der Impfstoff auf den Markt kam, etwa im November 2020. Ich las die Papiere aus den 1990er-Jahren über die Entwicklung der mRNA-Technologie. Und ich war sofort sehr beunruhigt, noch bevor der Impfstoff auf den Markt kam. Ich begann mir Sorgen zu machen, was mit diesem Impfstoff passieren würde, und mir wurde klar, dass es viele Hürden zu überwinden gab. Sie hatten diese Technologie über 20 Jahre lang entwickelt und waren auf einige Probleme gestoßen.

Sie lösten die Probleme, indem sie einige giftige Substanzen verwendeten. Sie änderten wiederholt die Formel des Impfstoffs, um sicherzustellen, dass die Boten-RNA intakt blieb. Sie wussten, dass die Boten-RNA sehr empfindlich ist. Würde man sie einfach in den Körper einschleusen, gäbe es Enzyme, die sie sofort zersetzen würden. Sie wussten also, dass sie sie schützen mussten. Sie sagten, wir müssen sie in diese Lipidpartikel verpacken. Und dann dachten sie, wenn wir diese kationischen Lipide in die Membran einbauen, dann hilft das, die RNA zu schützen. Sie wird in dieser Lipidmembran sein und kann nicht von den Enzymen angegriffen werden.

Außerdem wird sie wie ein LDL-Partikel aussehen, wie ein normales Lipidpartikel, das alle Zellen aufnehmen können. Alle Zellen können LDL aufnehmen. Das ist ein sehr wichtiges Lipidpartikel, das wichtige fettlösliche Nährstoffe liefert, die in diesem Lipidpartikel versteckt sind. Und dann diese synthetischen kationischen Lipide, mit denen sie experimentiert haben, sie haben welche gefunden, die wirklich gut funktionieren. Sie sind sehr interessant, weil sie in das Lysosom eindringen. Und wenn das Lysosom sauer wird, lösen sie sich. Sie können die RNA im Zytoplasma freisetzen, bevor sie in das Lysosom gelangt, wo sie vollständig verdaut wird.

Die RNA im Impfstoff weist diesen abnormalen Zustand auf, bei dem alle Uridine durch Methylpseudouridine ersetzt sind. Die Forscher fanden heraus, dass die Enzyme, die sie abbauen, dadurch überfordert sind. Die Enzyme wissen nicht, wie sie es abbauen sollen, wegen dieses Methylpseudouridins, und die RNA bleibt sehr lange im Körper. Das war ihr Ziel. Sie sagten, wenn sie abgebaut wird, bevor sie Proteine produziert, wird es keine Antikörper geben. Es wird nicht funktionieren. Und das war ihre Besessenheit. Deshalb bleibt die RNA so lange im Körper, und die Menschen können sie nicht loswerden, sie können sie nicht entgiften… Und sie finden immer längere Zeiträume, in denen sie noch da ist, was schockierend ist, weil sie normalerweise nur ein paar Stunden bleibt. Normalerweise bleibt die RNA nur ein paar Stunden im Körper. Der Körper produziert RNA aus DNA, er produziert Proteine aus RNA, und die RNA verschwindet nach ein paar Stunden. Aber diese Boten-RNA sieht man noch Wochen später im Körper. Und ich glaube, sie wird immer länger, sie ist noch lange nach der Impfung zu finden. Und sie kann immer noch Proteine produzieren.

