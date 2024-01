Orbáns Europa-Vision: Mehr de Gaulle, weniger Churchill

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán plädierte in seiner Zürcher Rede für die Emanzipation Europas von Washington und gegen die Zentralisierung in der EU.

Anlässlich des 90. Geburtstags der Wochenzeitung «Die Weltwoche» wurde der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán am 22. November nach Zürich eingeladen, um eine Rede zu halten. Die Veranstaltung mit dem Titel «Zürcher Rede» sollte an Winston Churchills historische Rede an der Universität Zürich vom Jahr 1946 erinnern. Diesmal fand das Referat jedoch nicht in der Aula der Universität, sondern in der «Gallery» des Luxushotels «The Dolder Grand» statt.

Orbán nutzte die Gelegenheit und traf sich einen Tag zuvor mit dem Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset und dem Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis. Thema der Gespräche waren unter anderem die Beziehungen zur Europäischen Union.