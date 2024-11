Henry Kamens

Der kürzliche Besuch des ungarischen Premierministers Viktor Orbán in Tiflis am 28. Oktober hat Kontroversen ausgelöst und deutliche Spaltungen innerhalb der Europäischen Union aufgezeigt.

Orbans Besuch nach den Wahlen in Georgien: Ein Weckruf für die EU

Orbáns Ankunft, kurz nach der Bekanntgabe des Wahlsiegs der Partei Georgischer Traum, fiel mit einer angespannten Situation zusammen, die von der georgischen Präsidentin Salome Surabischwili initiiert wurde, die zu Anti-Regierungsprotesten vor dem Parlament auf der Rustaweli Avenue aufrief.

Der Zeitpunkt dieser Proteste deutet auf einen bewussten Versuch hin, die Wahlergebnisse in Georgien zu untergraben, da Surabischwili oft als mit ausländischen Interessen verbunden und auf deren Gehaltsliste stehend beschrieben wird, was Zweifel an der Legitimität ihrer Bedenken und ihrer wahren Absichten aufwirft. Orbáns schnelle und bedingungslose Anerkennung der Wahlergebnisse in Georgien steht in krassem Gegensatz zur vorherrschenden Haltung der EU.

Westliche Medien betonten, Orbán sei von „den Menschen ausgebuht“ worden, erwähnten jedoch nicht die parteiliche Natur dieser Demonstranten, die, wie viele Beobachter und politische Kommentatoren vermuten, möglicherweise organisiert oder sogar finanziell entschädigt wurden, um den Eindruck eines breiten Widerstands zu vermitteln.

Orbáns Hotel, das Marriott, liegt nur einen Steinwurf vom Parlamentsgebäude an der Rustaweli Avenue entfernt, wo sich nach den provokativen Äußerungen der Präsidentin, die Wahlbetrug und den Tod der Demokratie anprangerte, die Protestierenden versammelten.

Trotz des Aufruhrs steht Orbáns Entscheidung, die Wahlergebnisse schnell und bedingungslos anzuerkennen, in scharfem Kontrast zur vorherrschenden Haltung der EU, wobei der ungarische Führer dem georgischen Premierminister Irakli Kobachidse herzliche Glückwünsche aussprach.

Weit entfernt von der Wahrheit

Wer den ausländischen und oppositionellen Medien zuhört und den von ausländischen Geldern finanzierten NGO-Seiten folgt, könnte meinen, ganz Europa sei sich einig in der Verurteilung, aber dies ist weit von der Wahrheit entfernt. Die prinzipientreue Haltung von Viktor Orbán, Premierminister von Ungarn, der als erster Weltführer dem georgischen Premierminister Irakli Kobachidse zum Wahlsieg seiner Partei gratulierte, ist höchst aufschlussreich.

Die Flut der Anschuldigungen nach den viel gepriesenen „spielverändernden“ Wahlen in Georgien am 26. Oktober, bei denen die regierende Partei Georgischer Traum mit 54 % der Stimmen wiedergewählt wurde. Die „vereinte“ Opposition blieb mit 37 % zurück, wobei die restlichen Parteien die Mindestschwelle von 5 % nicht erreichten. Wie erwartet war der Chor der Verurteilung aus dem Westen und insbesondere der EU laut.

Die Vorwürfe reichen von einem „ungleichen Spielfeld“ über „weitverbreitete Wählerbedrohungen und Stimmenkauf“ bis zu altmodischem, kompromisslosem Wahlbetrug. Natürlich dürfen auch die üblichen unsubstantiierten „wilden Behauptungen“ über „russische Einmischung“ nicht fehlen – ein „Fangbegriff“, um jedes Wahlergebnis zu beschreiben, das den Globalisten in der EU nicht gefällt.

Schlüssel zur Wahlintegrität: Freie und faire Wahlen

Orbán traf am 29. Oktober mit Premierminister Kobachidse zusammen und machte mehrere bemerkenswerte Aussagen zur Unterstützung des Wahlsiegs von Georgischer Traum und der Wahlentscheidung der Mehrheit der georgischen Wähler, wobei er besonderen Wert auf die Wahlintegrität legte.

„Ich habe die Bewertungen internationaler Organisationen gelesen und sehe, dass niemand wagt zu behaupten, diese Wahl sei unfair oder undemokratisch“, sagte Orbán am Dienstag an der Seite seines georgischen Amtskollegen Irakli Kobachidse. „Trotz aller Kritik hat niemand so weit gewagt zu gehen.“

Orbán merkte auch an, dass sowohl Georgien als auch Ungarn angemessen Kriegserfahrungen gesammelt haben und sagte weiter:

„Während ihr eine pro-europäische Politik verfolgt, habt ihr euer Land nicht zu einem zweiten Ukraine gemacht.“

Orbán forderte Kobachidse außerdem auf, jegliche Kritik an den Wahlen zu ignorieren. Er wandte sich an die Georgier und sagte, dass sie die Debatten in der EU nicht ernst nehmen sollten, da dies genau das ist, was passiert – wenn Konservative gewinnen, gibt es laut ihm immer solche Debatten. Er behauptete, dass gemäß dem EU-Handbuch die Wahlen demokratisch seien, wenn die Liberalen gewinnen, und wenn die Konservativen gewinnen, seien sie es nicht.

Wie erwartet löste Orbáns Besuch im Allgemeinen und seine Unterstützung des Wahlprozesses und des Ergebnisses im Besonderen sofortigen Aufschrei aus den üblichen Verdächtigen in Brüssel und vielen EU-Hauptstädten aus.

Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außenpolitik, kündigte wütend an:

„Was auch immer Herr Orbán bei seinem Besuch in Georgien sagt, er repräsentiert nicht die Europäische Union“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im spanischen öffentlichen Radio RNE. „Der rotierende Präsident der Union hat keine Befugnis in der Außenpolitik.“

Was eine amüsante Form von Heuchelei ist, da die georgische Verfassung der Präsidentin verbietet, sich an der Außenpolitik zu beteiligen, aber Borrell und seinesgleichen loben sie dafür, dass sie es trotzdem tut.

Inzwischen gab Ursula von der Leyen Russland, ihrem Lieblingsfeindbild für jedes politische Ergebnis, das sie ablehnt, die Schuld und sagte:

„Es gibt keinen einzigen Grund, warum Putin ein Mitspracherecht in der Zukunft junger Ukrainer, Moldauer oder Georgier haben sollte“, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Montag. „Seit vielen Jahren streben und kämpfen die Menschen in Georgien für Demokratie. Sie haben ein Recht darauf, zu wissen, was dieses Wochenende passiert ist“, fügte sie hinzu. „Georgier, wie alle Europäer, müssen Meister ihres eigenen Schicksals sein.“

Eine Aussage, die ignoriert, dass die Georgier genau das getan haben – sie haben sich für Frieden über Krieg und für bessere Beziehungen zu ihrem Nachbarn und Haupthandelspartner entschieden. Sie haben auch sogenannte „europäische Werte“ wie Transgender- und LGBTQ-Ideologie abgelehnt, die im Widerspruch zu ihren alten kulturellen Werten und ihrem Glauben stehen. Ihre Aussage ist auch ein Maß für die europäische Heuchelei, da wir deutlich sehen können, wie sie und andere EU-Potentaten glauben, den georgischen Menschen vorschreiben zu können, in welche Richtung ihr Land gehen soll.

Ich denke, die EU versteht die Georgier nicht so gut, wie sie glaubt.

Es sollte auch angemerkt werden, dass nur dreizehn der 27 EU-Mitglieder eine Erklärung unterzeichnet haben, in der sie die Wahlen verurteilen und „Solidarität“ mit der Opposition zum Ausdruck bringen, was bedeutet, dass vierzehn dies nicht taten.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass Anerkennung und Unterstützung für die Ergebnisse aus einer Reihe anderer Länder, darunter die Türkei, Aserbaidschan und Armenien, sowie eine leidenschaftliche Erklärung des kürzlich wiedergewählten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro eingegangen sind, der unter ähnlicher Behandlung durch die USA und die EU leidet. Er sagte:

„Im Laufe der Jahre haben sich progressive linke und nationalistische Strömungen herausgebildet und sind an die Macht gekommen. Am vergangenen Sonntag haben sie mit 56 % der Stimmen des georgischen Volkes einen beispielhaften, herausragenden Sieg errungen. Was sagt die USA? ‚Wir erkennen die Wahlergebnisse nicht an, wir fordern eine Überprüfung der Ergebnisse, wir fordern eine Wiederholung der Wahlen in Georgien.‘ Glauben Sie, dass die Menschen in der Welt wie Sklaven oder Kolonien behandelt werden wollen?“

Die Tatsache, dass die Nachbarn Georgiens die Ergebnisse der Wahlen anerkannt und unterstützt haben, zusammen mit der Unterstützung durch prinzipientreue Führer wie Orbán und Maduro und den Glückwünschen Chinas, zerstört die Fähigkeit der EU und der USA, zu behaupten, „alle verstehen, dass die Wahlen gestohlen wurden“, und wir können nur hoffen, dass es den USA und der EU viel schwerer fällt, einen Maidan-ähnlichen Umsturz in der Region zu inszenieren oder noch schlimmer eine direkte Intervention, aber die Sorge ist, dass die EU und die USA in ihrer Verzweiflung, von dem sich verschlimmernden Debakel in der Ukraine abzulenken, wie spielsüchtige Spieler trotzdem das Risiko eingehen werden.

In der abschließenden Analyse scheint Orbáns Besuch in Georgien mehr als eine Geste der Unterstützung für die Wahlkampagne der Regierungspartei zu sein; es ist eine offene Stellungnahme zur Struktur der EU. Ferner zeigt es, dass die EU keine einheitliche Stimme benötigt. Mitgliedsstaaten sollten nicht erwarten, dass sie sich jeder zentralisierten Politik anschließen, da die Stärke der EU in ihrer Vielfalt und den einzigartigen Werten ihrer Nationen liegt. Die Ansichten und Bedürfnisse einzelner Länder über die strikte Einheit zu stellen, respektiert diese Vielfalt und deutet darauf hin, dass nicht alle Wege nach Brüssel führen sollten, ebenso wie in der Vergangenheit nicht alle Wege nach Rom führten.

Der Besuch des ungarischen Premierministers in Georgien könnte erheblichen Widerstand gegen das Establishment auslösen, insbesondere unter den EU-Hinterbänklern – jenen Mitgliedsstaaten, die sich in den zentralen Entscheidungsprozessen oft an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen fühlen. Viele dieser Länder sind zunehmend unzufrieden mit dem, was sie als Machtkonzentration in einer Handvoll Elite-Nationen sehen, die oft annehmen, im Namen der gesamten EU zu sprechen.

Orbáns Botschaft könnte bei dieser Unruhe Anklang finden und die Rufe nach einer stärker dezentralisierten und repräsentativen EU-Struktur verstärken. Es ist auch zu hoffen, dass ein solcher Widerstand, zusammen mit der Tatsache, dass die Hälfte der EU-Regierungen die jüngste Erklärung nicht unterzeichnet hat, die Bemühungen der EU zur Unterminierung der georgischen Wahlergebnisse schwächen wird.

Interessanterweise steht Georgien in gewisser Weise bestimmten grundlegenden europäischen Werten näher als einige der lauteren Stimmen innerhalb der EU. Diese Affinität könnte Orbáns Besuch noch wirkungsvoller machen, da er andere EU-Mitglieder dazu inspirieren könnte, neu zu bewerten, was „europäische Werte“ wirklich bedeuten und wer das Recht hat, sie zu definieren.

*

Henry Kamens, Kolumnist, Experte für Zentralasien und Kaukasus, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.