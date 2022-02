Ottawas Bürgermeister will beschlagnahmte „Freedom Convoy“-LKWs verkaufen

Die Polizei von Ottawa hat den dreiwöchigen Protest des „Freedom Convoy“ im Stadtzentrum beendet. Am Freitag und Samstag hatten die Beamten Demonstranten festgenommen und ihre Fahrzeuge beschlagnahmt. Nun will der Bürgermeister von Ottawa, Jim Watson, die beschlagnahmten Lastwagen und Wohnmobile verkaufen, um die Millionen von Dollar wieder hereinzuholen, die der Stadt während des dreiwöchigen Stillstands verloren gingen.

Am Sonntag erklärte Watson gegenüber der Canadian Broadcasting Corporation (CBC), dass die Lastwagen, Wohnmobile und anderen Fahrzeuge, die von dem Konvoi beschlagnahmt wurden, verkauft werden sollten, und behauptete, dass Premierminister Justin Trudeau aufgrund seiner Notstandsbefugnisse dazu befugt sei.

„Im Rahmen des Notstandsgesetzes habe ich unseren Anwalt und unseren Stadtverwalter gefragt, wie wir die Abschleppwagen, die Wohnmobile, die Transporter und alles andere, was wir beschlagnahmt haben, behalten und verkaufen können, um einen Teil der Kosten, die unsere Steuerzahler tragen, wieder hereinzuholen“. sagte Watson gegenüber staatlichen Medien.

Mayor of Ottawa, Jim Watson, in an interview with the state broadcaster(cbc) praises Trudeau's use of the Emergencies Act, and is looking into selling confiscated convoy protesters trucks and RVs.https://t.co/cTm6cKHpsA pic.twitter.com/zS3em5TAjf