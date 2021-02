Oxford-Wissenschaftler warnen: Impfungen werden vor jedem Auslandsurlaub erforderlich sein

breitbart.com: Britische Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass Reisende in Zukunft bei jedem Auslandsurlaub eine Impfung gegen das Coronavirus benötigen.

Ein Team von Wissenschaftlern der Universität Oxford warnte in einem Bericht, der am Freitag im Royal Society Journal veröffentlicht wurde, dass es unklar ist, wie lange Impfstoffe bei der Immunisierung von Menschen wirksam sind, und daher können Länder einen Nachweis der jüngsten Impfung verlangen.

Die Autoren der Studie behaupteten, dass das Konzept von Impfpässen „machbar“ sei, legten aber fest, dass ein solches System erst dann eingeführt werden sollte, wenn es eine globale Einigung über die Parameter des Systems gibt.

Einer der Hauptautoren der Studie, der Epidemiologe Christopher Dye von der Abteilung für Zoologie in Oxford, sagte laut The Telegraph: „Ein effektives Impfpass-System, das die Rückkehr zu Aktivitäten vor der Impfung, einschließlich Reisen, ohne Beeinträchtigung der persönlichen oder öffentlichen Gesundheit ermöglichen würde, muss eine Reihe von anspruchsvollen Kriterien erfüllen – aber es ist machbar.“

„Wenn wir davon ausgehen, dass die Dauer des Schutzes nur eine Frage von Monaten ist, dann ist die Art von Kriterien, die eingeführt werden könnten – wir sagen nicht, dass dies der Fall sein sollte -, wenn man für eine kurze Reise international reist und Urlaub macht zum Beispiel, dass man jedes Mal bei dieser Gelegenheit für diese bestimmte Reise geimpft wird.“

Eine weitere Hauptautorin des Berichts, Professor Melinda Mills, sagte, dass die Regierungen festlegen müssen, unter welchen Umständen ein Impfpass verwendet werden soll.

„Ist es buchstäblich ein Reisepass, um internationale Reisen zu ermöglichen, oder könnte er im Inland verwendet werden, um den Inhabern größere Freiheiten zu gewähren?“ fragte Professor Mills.

„Die beabsichtigte Verwendung wird erhebliche Auswirkungen auf eine Vielzahl rechtlicher und ethischer Fragen haben, die vollständig erforscht werden müssen, und könnte unbeabsichtigt zu Diskriminierung führen oder bestehende Ungleichheiten verschärfen“, erklärte sie.

Während Regierungsvertreter wie der Impfstoffminister Nadhim Zahawi und der Minister des Kabinettsbüros Michael Gove dementiert haben, dass die Regierung Impfpässe einführen wird, hat die britische Regierung Berichten zufolge acht separate Projekte zur Entwicklung von Impfpässen finanziert.

Am Montag sagte Premierminister Boris Johnson, dass Impfpässe „unweigerlich“ eingeführt werden, indem er sagte „Ich denke, das wird in der Zukunft eine große Rolle spielen und ich denke, das wird auch so gehandhabt.“

Andere haben gewarnt, dass die Einführung eines solchen Systems die hart erkämpften Freiheiten der westlichen Gesellschaft verletzen wird.

Silkie Carlo, der Direktor der Bürgerrechtsorganisation Big Brother Watch, warnte in der Zeitung The Telegraph, dass das Vereinigte Königreich im „Krieg gegen das Coronavirus“ Gefahr laufe, „eine Art China-Adjutant zu werden – eine Hightech-Dystopie, in der die Bürger ihre Impfstoffausweise und biologischen Risikowerte vorzeigen, um ein Glas Milch zu kaufen, oder eine von der Regierung genehmigte Gesichtserkennung, um ein Bier zu bekommen.“

„Unser Land hat das 2. Jahrhundert überlebt, weil unsere Vorfahren ihr Leben für die Freiheit aufgegeben haben. Heute sind einige Briten bereit, ihre Freiheit für so ziemlich alles aufzugeben“, beklagte Carlo.