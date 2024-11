Ozempic und andere Medikamente zur Gewichtsabnahme mit 162 Todesfällen in den USA in Verbindung gebracht

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1)-Rezeptoragonisten, darunter Semaglutid – der Wirkstoff in Ozempic und Wegovy – haben die Welt im Sturm erobert. Ursprünglich für Typ-2-Diabetes entwickelt, erregten die gewichtsreduzierenden Eigenschaften dieser Medikamente schnell die Aufmerksamkeit von Forschern und der Öffentlichkeit gleichermaßen.

Ihre Wirksamkeit beim Abnehmen hat zu einer weltweiten Knappheit geführt, da schätzungsweise 20 Millionen Menschen sie jährlich verwenden. Aber wie bei jeder schnellen Lösung gibt es oft einen Haken. Laut Daten des Adverse Event Reporting System (FAERS) der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) wurden diese Medikamente mit 162 Todesfällen in den USA in Verbindung gebracht.

Die Daily Mail berichtet, dass die Zahl der Todesfälle, bei denen Medikamente zur Gewichtsabnahme erwähnt werden, in nur sechs Monaten um 40 % gestiegen ist, von 117 auf 162 gemeldete Todesfälle.3 Dieser starke Anstieg fällt mit der zunehmenden Verwendung dieser Medikamente zusammen, da immer mehr Formulierungen auf den Markt kommen und Off-Label-Verschreibungen an der Tagesordnung sind.

Das Risiko verschwindet jedoch nicht einfach, nur weil Sie diese Medikamente wie vorgeschrieben einnehmen. Die FAERS-Daten zeigen, dass bei Patienten, die diese Medikamente für ihre zugelassenen Zwecke, sei es zur Diabetesbehandlung oder zur Gewichtsabnahme, einnehmen, Nebenwirkungen auftreten.

Todesfälle und „schwere“ Reaktionen im Zusammenhang mit Ozempic nehmen zu

Die FAERS-Datenbank zeigt einen beunruhigenden Trend bei den Nebenwirkungen von Medikamenten zur Gewichtsabnahme, die Semaglutid und Tirzepatid enthalten (verwendet in Mounjaro und Zepbound). Seit 2018 wurden in den USA 62.000 Reaktionen auf diese Medikamente gemeldet.

Besonders alarmierend ist, dass 46.000 dieser Berichte – fast drei Viertel der Gesamtzahl – nach 2022 auftraten. Dies fällt mit der zunehmenden Verfügbarkeit und Vermarktung dieser Medikamente zusammen. Von den 162 gemeldeten Todesfällen standen 94 im Zusammenhang mit Semaglutid-basierten Medikamenten, während 68 mit Tirzepatid-Medikamenten in Verbindung gebracht wurden. Es ist erwähnenswert, dass Tirzepatid im Jahr 2023 mit fast doppelt so vielen unerwünschten Reaktionen in Verbindung gebracht wurde wie Semaglutid.

Das FAERS-System hat 10.000 „schwerwiegende“ Reaktionen auf diese Medikamente zur Gewichtsabnahme verzeichnet, definiert als Ereignisse, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder lebensbedrohlichen Zuständen führen. Dabei handelt es sich nicht nur um geringfügige Unannehmlichkeiten, sondern um schwerwiegende medizinische Ereignisse, die langfristige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben können.

So berichtet beispielsweise die Daily Mail über den Fall eines 30-jährigen Mannes, der mit einer Pankreatitis, einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die starke Bauchschmerzen verursacht, ins Krankenhaus eingeliefert wurde. In einem anderen Fall erlitt eine 49-jährige Frau, die Ozempic einnahm, eine Manie und einen gefährlichen Blutdruckanstieg, sodass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Während 2023 1,7 % der Amerikaner – etwa 5,6 Millionen Menschen – Medikamente zur Gewichtsabnahme verschrieben bekamen, deuten aktuelle Umfragen darauf hin, dass diese Zahl auf etwa 6 % der Erwachsenen in den USA, d. h. 15,5 Millionen Menschen, gestiegen ist. Dieser rasche Anstieg der Nutzung bedeutet, dass mehr Menschen den schwerwiegenden Nebenwirkungen ausgesetzt sind.

Ozempic im Zusammenhang mit Suizidgedanken

Eine umfassende Studie, in der die Datenbank der Weltgesundheitsorganisation zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen analysiert wurde, förderte weitere beunruhigende Erkenntnisse über Ozempic zutage. Die Untersuchung, bei der über 36,1 Millionen Berichte ausgewertet wurden, ergab einen signifikanten Zusammenhang zwischen Semaglutid und Suizidgedanken.

Von insgesamt 30.527 Berichten über Semaglutid wurden 107 Fälle von suizidalen oder selbstverletzenden Reaktionen identifiziert, und der Zusammenhang blieb auch nach Berücksichtigung anderer Faktoren signifikant. Die Studie ergab ein um 45 % erhöhtes Risiko für Suizidgedanken bei Patienten, die Semaglutid einnahmen, im Vergleich zu anderen Medikamenten.

Darüber hinaus berichteten Personen, die neben Semaglutid auch Antidepressiva oder angstlösende Medikamente einnahmen, noch häufiger über Suizidgedanken – in dieser Gruppe wurde ein Anstieg der Suizidgedanken um 150 % bis 300 % festgestellt.

Eine Studie in Frontiers in Psychiatry lieferte Erkenntnisse über die Auswirkungen von Semaglutid auf Ihren emotionalen Zustand und Ihr psychisches Wohlbefinden. Der Hauptbestandteil des Medikaments zielt auf GLP-1-Rezeptoren ab, die nicht nur in Ihrem Verdauungstrakt, sondern auch in kritischen Hirnregionen vorhanden sind. Diese Regionen, wie das laterale Septum und der Hypothalamus, sind für die Steuerung von Emotionen, Belohnungssystemen und die Appetitkontrolle unerlässlich.

Die Interaktion von Semaglutid mit diesen Rezeptoren verändert die Funktionsweise der an diesen Prozessen beteiligten Nervenbahnen. Besonders bemerkenswert ist sein Einfluss auf Dopamin, einen Neurotransmitter, der eng mit der Stimmungsregulierung und der Belohnungswahrnehmung verbunden ist.

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Stimulierung von GLP-1-Rezeptoren die Expression von Dopamintransportern erhöhen und zu einer Verringerung des freien Dopaminspiegels in bestimmten Gehirnregionen führen kann. Diese Verschiebung der Dopaminsignale könnte zu Veränderungen Ihrer Stimmung, Ihrer Motivation und sogar Ihrer Wahrnehmung von Freude führen.

Bis zu 90 % der Ozempic-Anwender erleben ein unerwünschtes Ereignis

Die häufigsten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Ozempic und ähnlichen Medikamenten sind gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. In klinischen Studien traten bei erstaunlichen 80 % bis 90 % der Teilnehmer mindestens ein unerwünschtes Ereignis auf. Obwohl die meisten leicht bis mittelschwer waren, führten sie bei einigen Personen dazu, dass sie die Einnahme des Medikaments abbrachen.

Außerdem sind diese Medikamente für eine langfristige Einnahme vorgesehen – ein Absetzen führt oft zu einer erneuten Gewichtszunahme, wodurch das Risiko von Nebenwirkungen mit der Zeit weiter steigt. Während Übelkeit und Durchfall noch beherrschbar erscheinen mögen, sind schwerwiegendere Gesundheitsrisiken, wie z. B. eine Pankreatitis, ein echtes Problem. Eine Studie mit 16 Millionen Patienten ergab, dass diejenigen, die Liraglutid oder Semaglutid einnahmen, ein mehr als neunmal höheres Risiko hatten, eine Pankreatitis zu entwickeln, als diejenigen, die andere Medikamente zur Gewichtsabnahme einnahmen.

Die gleiche Studie zeigte eine vierfache Erhöhung des Risikos einer Darmobstruktion und ein fast viermal so hohes Risiko einer Gastroparese (Magenlähmung). Gallenblasenprobleme sind ein weiteres wichtiges Anliegen. Klinische Studien ergaben höhere Raten von Gallensteinen und Cholezystitis (Gallenblasenentzündung) bei Menschen, die diese Medikamente einnehmen.

Obwohl selten, mussten einige Patienten wegen dieser Komplikationen operiert werden. Es ist auch erwähnenswert, dass diese Medikamente die Herzfrequenz erhöhen. Es besteht auch die Gefahr einer Aspiration während der Narkose. Diese Medikamente verlangsamen die Magenentleerung, was bedeutet, dass sich auch nach dem Fasten für die empfohlene Zeit vor der Operation noch Nahrung im Magen befinden kann. Dies erhöht das Risiko einer Aspirationspneumonie, einer schwerwiegenden Komplikation.

Die FDA hat auch davor gewarnt, dass Ozempic eine Darmblockade namens Ileus verursacht, die zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen kann, wenn sie nicht sofort behandelt wird.

Eine weitere dunkle Seite von Ozempic: Nierenschäden

Es gibt auch beunruhigende Berichte über schwere Nierenprobleme aufgrund von Ozempic. In einer im Clinical Kidney Journal veröffentlichten Studie wurde berichtet, dass bei zwei Patienten nach Beginn der Einnahme von Semaglutid eine akute interstitielle Nephritis (AIN), eine schwere Nierenentzündung, auftrat.

In einem Fall kam es sogar zu fokal-segmentaler Glomerulosklerose (FSGS), einer Art von Vernarbung der Nieren. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Medikamente ein erhebliches Risiko für Ihre Nierengesundheit darstellen, insbesondere wenn Sie bereits an Nierenproblemen leiden. Der erste Fall betraf eine 68-jährige Frau mit chronischer Nierenerkrankung, die Semaglutid zur Gewichtsreduktion einnahm.

Innerhalb weniger Wochen entwickelte sie starke Übelkeit und Erbrechen, was zu einem dramatischen Anstieg ihres Kreatininspiegels führte – ein wichtiger Indikator für die Nierenfunktion. Selbst nach Absetzen des Medikaments verschlechterte sich ihre Nierenfunktion, als sie es wieder einnahm. Eine Biopsie bestätigte eine akute interstitielle Nephritis, die wahrscheinlich durch Semaglutid ausgelöst wurde.

Der zweite Fall war noch alarmierender. Eine 49-jährige Frau ohne vorherige Nierenprobleme entwickelte nach dreimonatiger Einnahme von Semaglutid eine starke Schwellung und Eiweiß im Urin. Ihre Nierenbiopsie ergab nicht nur eine akute interstitielle Nephritis, sondern auch eine FSGS, eine Erkrankung, die zu Nierenversagen führen kann.

Die Autoren der Studie vermuten, dass chronische Nierenerkrankungen, fortgeschrittenes Alter, Fettleibigkeit und die gleichzeitige Einnahme anderer Medikamente, die die Nieren beeinträchtigen können, Risikofaktoren für diese Komplikationen sein könnten. Eine Überprüfung des FDA-Meldesystems für unerwünschte Ereignisse ergab 2.375 nierenbezogene Ereignisse im Zusammenhang mit GLP-1-Medikamenten zwischen 2010 und 2022.

Akute Nierenverletzungen waren mit fast 59 % der Meldungen am häufigsten. Zu den weiteren gemeldeten Problemen gehörten Bluthochdruck, Elektrolytstörungen und in seltenen Fällen schwerer Proteinverlust im Urin.

Akkermansia: Eine natürliche Alternative zu Ozempic

Nachhaltige Gewichtsabnahme bedeutet mehr als nur eine schnelle Lösung. Sie erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der Ihre allgemeine Gesundheit, einschließlich Ihres psychischen Wohlbefindens, berücksichtigt. So verlockend diese Medikamente auch erscheinen mögen, insbesondere aufgrund ihrer Beliebtheit in den sozialen Medien, ist es wichtig, Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und nicht auf der Grundlage von Einzelberichten oder Trends zu treffen. Ihre Gesundheit ist zu wichtig, um sie mit unbewiesenen oder potenziell gefährlichen Lösungen aufs Spiel zu setzen.

In meinem Interview mit Dr. Colleen Cutcliffe, einer Molekularbiologin und CEO und Mitbegründerin von Pendulum, einem Unternehmen, das Mikrobiomprodukte herstellt, erklärte sie, dass man, anstatt Ozempic zu verwenden, seinen GLP-1-Spiegel auf natürliche Weise erhöhen kann, indem man die Präsenz der nützlichen Bakterien Akkermansia in seinem Darm erhöht:

„Wenn man alle richtigen Mikroben hat, passiert im Körper Folgendes: Man nimmt eine Mahlzeit zu sich, das Mikrobiom verstoffwechselt diese Nahrung und erzeugt Postbiotika [Ausscheidungen nützlicher Bakterien] wie Butyrat [und] ein Protein namens P9. Einige dieser Postbiotika signalisieren dann dem Körper, GLP-1 zu produzieren. All diese Signale werden vom Mikrobiom direkt an die L-Zellen gesendet. Wenn Sie also eine Mahlzeit zu sich nehmen, verdaut Ihr Mikrobiom diese, es werden Postbiotika gebildet, die Ihren L-Zellen mitteilen: „Hey, produziert GLP-1“, und dann steigt der GLP-1-Spiegel in Ihrem Körper an. GLP-1 regt auch Ihren Körper an. Es sagt: „Wir müssen den Zucker im Blutkreislauf verstoffwechseln und Insulin freisetzen.“ Es signalisiert auch Ihrem Gehirn: „Wir haben gerade gegessen, wir sind satt, wir müssen nicht noch einmal essen.“ Nach einer gewissen Zeit sinkt GLP-1 – bis Sie das nächste Mal eine Mahlzeit zu sich nehmen. Dann steigt es wieder an. Das ist also der natürliche Lauf der Dinge. Bisher wurden nur zwei Stämme veröffentlicht, die nachweislich L-Zellen zur Produktion von GLP-1 anregen können, und einer davon ist Akkermansia. Es sondert tatsächlich drei verschiedene [Postbiotika] ab, die L-Zellen zur Produktion von GLP-1 anregen. Es wurde also festgestellt, dass der Körper bei einem niedrigen Akkermansia-Spiegel oder bei dessen Fehlen nicht so viel GLP-1 produziert, wie er eigentlich sollte. Indem man den Menschen Akkermansia zurückgibt, kann man nun diese physiologischen Vorteile nutzen, um den A1C zu senken und Blutzuckerspitzen zu reduzieren. Um es klar zu sagen: Das natürliche GLP-1, das Sie produzieren, unterscheidet sich von dem Medikament. Das Medikament ist ein Nachahmerprodukt. Es ist ein Analogon. Es sieht aus wie GLP-1. Es wird direkt in den Blutkreislauf injiziert, was bedeutet, dass das Medikament die Werte nicht wie der natürliche Anstieg nach dem Essen [gefolgt von einem Abfall] konstant hoch hält. Das Signal „Wir müssen den Zucker im Blut verstoffwechseln und sind satt, wir haben gerade gegessen“ wird also ständig gesendet. Deshalb erleben die Menschen diese unglaublichen, erstaunlichen Effekte über Nacht, denn so wirken diese Medikamente. Aber wenn man tatsächlich die richtigen Mikroben hat, kann man das natürliche GLP-1 des Körpers erzeugen und in diesen natürlichen Kreislauf zurückkehren.“

Vielen Menschen fehlt Akkermansia

Eine in Nature Microbiology veröffentlichte Studie ergab, dass Akkermansia die Thermogenese und die GLP-1-Sekretion bei Mäusen, die eine fettreiche Diät erhielten, erhöhte. Akkermansia spielt zwar eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Darmgesundheit, doch viele Menschen haben aufgrund einer beeinträchtigten Mitochondrienfunktion und Sauerstoffleckagen im Darm einen unzureichenden Akkermansia-Spiegel.

Eine der Hauptfunktionen von Akkermansia ist die Produktion kurzkettiger Fettsäuren (SCFAs), einschließlich Butyrat. Diese Fettsäuren dienen als Brennstoff für Ihre Kolonozyten, die wiederum Mucin produzieren, eine gelartige Schutzsubstanz, die Ihre Darmschleimhaut bedeckt.

SCFAs helfen auch dabei, Sauerstoff aus Ihrem Dickdarm zu entfernen, wodurch eine Umgebung geschaffen wird, in der nützliche Bakterien gedeihen können. Mucin wirkt als Barriere und schützt die Darmzellen vor Schäden, schädlichen Mikroorganismen und Verdauungsreizungen.

Darüber hinaus stärkt Mucin Ihr Immunsystem. Es enthält Antikörper und antimikrobielle Peptide, die bei der Bekämpfung von Infektionen helfen. Mucin fungiert auch als Falle für potenzielle Krankheitserreger und erleichtert deren Ausscheidung durch den Verdauungsprozess. Akkermansia ist so nützlich, dass es idealerweise etwa 10 % Ihres Darmmikrobioms ausmachen sollte.

Stellen Sie sicher, dass lebende Akkermansia-Probiotika Ihren Dickdarm erreichen

Wenn Sie Akkermansia-Probiotika auswählen, entscheiden Sie sich für Produkte mit einer Bakterienzahl in Milliardenhöhe statt in Millionenhöhe. Im Allgemeinen ist eine höhere Bakterienzahl von Vorteil, aber es gibt eine wichtige Einschränkung: Die Verabreichungsmethode ist entscheidend.

Suchen Sie nach Probiotika in Kapseln mit verzögerter Freisetzung. Diese Funktion ist unerlässlich, da sie sicherstellt, dass die nützlichen Bakterien mit größerer Wahrscheinlichkeit lebend in Ihrem Dickdarm ankommen. Ohne diesen Schutzmechanismus überleben die meisten Bakterien die Reise durch Ihr Verdauungssystem möglicherweise nicht.

Akkermansia sind sehr sauerstoffempfindlich. Dies macht ihre Reise durch Ihr Verdauungssystem zu einer großen Herausforderung. Diese nützlichen Mikroben gedeihen in einer sauerstofffreien Umgebung, und selbst eine kurze Exposition gegenüber Sauerstoff kann für sie tödlich sein. Diese Eigenschaft macht die Verabreichungsmethode von Akkermansia-Nahrungsergänzungsmitteln für ihre Wirksamkeit entscheidend.

Tatsächlich kann ein niedrig dosiertes Probiotikum (in Form von Hunderttausenden von Bakterien), das erfolgreich in den Dickdarm gelangt, wirksamer sein als ein hochdosiertes Produkt (mit Hunderten von Milliarden Bakterien), das nicht an seinen Bestimmungsort gelangt. Denken Sie daran, dass bei Probiotika die erfolgreiche Abgabe an den Dickdarm genauso wichtig ist wie die Anfangsdosis.

Wenn Sie dies verstehen, können Sie das wirksamste Nahrungsergänzungsmittel auswählen. Sie sollten Ihr Darmmikrobiom mit lebenden, aktiven Akkermansia-Bakterien pflegen, da tote oder inaktive Bakterien nicht so gut für Sie sind, da sie sich nicht vermehren.

Wenn Sie Akkermansia-Präparate verwenden möchten, suchen Sie nach solchen mit fortschrittlichen, doppelt zeitgesteuerten Freisetzungskapseln oder Mikroverkapselung. Diese Technologien halten Akkermansia in einem Ruhezustand und schützen es, bis es Ihren Dickdarm erreicht, normalerweise in zwei bis vier Stunden.

Um die Wirksamkeit zu maximieren, nehmen Sie es auf nüchternen Magen ein, idealerweise morgens nach einer Nacht des Fastens. Warten Sie mindestens ein bis zwei Stunden, bevor Sie etwas essen, um die Transitzeit zu verkürzen und die Bakterien schneller in den Dickdarm gelangen zu lassen – in der Regel innerhalb von zwei Stunden. Dadurch erhöht sich die Anzahl der lebenden Bakterien, die es bis in den Dickdarm schaffen, erheblich.

Vermeiden Sie die Einnahme von Probiotika zusammen mit Nahrung, da dies die Transitzeit auf über acht Stunden verlängern kann, wodurch die Bakterien wahrscheinlich abgetötet werden, lange bevor sie den Dickdarm erreichen. Wenn Sie darauf achten, wann und wie Sie Ihr Akkermansia-Probiotikum einnehmen, können Sie die Vorteile dieses leistungsstarken Probiotikums maximieren.

