Wie man … manipulierte Wahlen manipuliert

Kit Knightly

Sind Sie ein angehender Oligarch, Diktator oder Autokrat? Wollen Sie die Macht an sich reißen und dabei den Eindruck erwecken, Sie hätten die Unterstützung des Volkes und ein demokratisches Mandat? Wollen Sie Ihre Proletarier glauben lassen, dass sie eine Wahl haben?

Dann willkommen zur ersten Folge unserer Serie „Wie man…“. Eine Auswahl von Artikeln, die aufstrebenden Autoritären beibringen sollen, wie sie ihre Tyrannei hinter der beruhigenden Maske der Freiheit verstecken können.

Hier geht es um die Feinheiten, wie man „Wahlen“ organisiert, die so gut wie nichts bedeuten.

Was meinen wir mit Wahlmanipulation?

Zunächst müssen wir definieren, was wir meinen, wenn wir von „Wahlmanipulation“ sprechen.

Das Ergebnis einer Wahl zu manipulieren, ist ein vergleichsweise einfacher, ja geradezu vulgärer Vorgang. Man braucht nur die Stimmenauszählung zu manipulieren und/oder über das Ergebnis zu lügen.

Es ist jedoch schwieriger, dies auf effiziente Weise zu tun – eine Wahl mit möglichst wenig Aufwand zu manipulieren und diese Tatsache zu verbergen.

Kurz gesagt: Wenn Ihre manipulierte Wahl ausschließlich auf der Fälschung von Stimmzetteln beruht, haben Sie etwas falsch gemacht. Wenn Sie die Ergebnisse Ihrer „Wahlen“ zuverlässig und konsequent kontrollieren wollen, müssen Sie kreativer werden.

Der größte Teil Ihrer Arbeit vor der Wahl besteht darin, die Grundlagen zu schaffen, eine Infrastruktur aufzubauen und die Öffentlichkeit zu beeinflussen.

Die Wahl selbst ist das Ziel einer langen Reise, die beginnt mit…

1: Das System

„Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten“.

Ihre erste Priorität beim Aufbau Ihres Systems sollte es sein, eine Infrastruktur zu schaffen, die nicht wesentlich von Wahlen beeinflusst wird.

Nicht gewählte Beamte, Geheimdienste, Militärs, Richter, NGOs, Unternehmensinteressen und Lobbygruppen sollten die dauerhafte Basis der Machtstruktur bilden, während „gewählte Beamte“ idealerweise nur als Deckmantel und Tarnung dienen sollten, ohne die Möglichkeit, unabhängig zu handeln.

Nachdem Sie auf diese Weise eine verdeckte Machtstruktur geschaffen haben, die effektiv sicherstellt, dass eine Wahl niemals in der Lage sein wird, etwas Wesentliches zu ändern – was wir Ihren „tiefen Staat“ nennen können -, müssen Sie sich daran machen, eine „Demokratie“ zu schaffen, die diese Tatsache verschleiert.

Das Design Ihrer „Demokratie“ kann über Erfolg oder Misserfolg einer effektiv kontrollierten Wahl entscheiden. Wenn Sie unsere Ratschläge zum Wahlsystem befolgen, können Sie die Ergebnisse Ihrer „Wahlen“ relativ einfach kontrollieren.

Zunächst sollten Sie versuchen, Ihrem Schattenstaat so wenig Arbeit wie möglich zu machen. Ein Land ist ein großes und komplexes Gebilde, und die effektive Verwaltung von Millionen und Abermillionen einzelner Stimmen erfordert viele Arbeitsstunden und Arbeitskräfte.

Hier kommt Ihr „Wahlsystem“ ins Spiel, und es sollte funktionieren, nicht indem jede einzelne Stimme gefälscht und manipuliert wird, sondern indem die überwiegende Mehrheit dieser Stimmen einander aufhebt.

Mit Ihrem vollständig kontrollierten „Zweiparteiensystem“ (Punkt 2) sollten Sie versuchen, einen Status quo zu erreichen, in dem die Wahlabsichten der Mehrheit immer ziemlich gleichmäßig auf zwei bedeutungslose „Optionen“ verteilt sind.

Dies kann durch Botschaften erreicht werden, die sich auf Klasse, Rasse oder Geschlecht beziehen – es spielt keine Rolle, solange die Meinung früh gebildet wird und dazu neigt, so zu bleiben.

Im Wesentlichen benötigt man eine Situation, in der etwa 49% der Bevölkerung für Team Rot und 49% für Team Blau stimmen.

So entstehen die sagenumwobenen „Wahlentscheider“ – die restlichen 2% der Wählerschaft, um deren Stimmen man sich kümmern muss. Sie können sie „Swing States“ oder „Wechselwähler“ nennen oder Ihre eigene Terminologie verwenden.

Das Ziel ist eine „Wahl“, die von möglichst wenigen Stimmen entschieden wird.

Sobald Sie das System eingerichtet haben, müssen Sie sich Gedanken über Ihre politischen Parteien machen.

2: Die Parteien

Ein wesentlicher Bestandteil Ihres Kontrollmechanismus ist, wie bereits erwähnt, das „Zweiparteiensystem“. Im Idealfall wäre es ein perfektes, aber bedeutungsloses Binärsystem, aber es kann auch einige symbolische „dritte Parteien“ beinhalten, vorausgesetzt, dass diese nur eine Minderheit darstellen.

Tatsächlich kann es aus mehreren Gründen sogar von Vorteil sein, wenn sich einige „Unabhängige“ oder „Joker“ vermehren können:

a) Es verstärkt den Eindruck einer echten Demokratie, bleibt aber weitgehend bedeutungslos, da die oben erwähnte Verankerung bedeutet, dass sie nie ernsthaft Fuß fassen werden.

b) Weil Ihre beiden großen Parteien zwischen der „Tötet die Reichen und esst ihre Babys“-Partei auf der linken Seite und der „Zündet alle an, die dunkler als Taupe auf der Dulux-Farbskala sind“-Partei auf der rechten Seite eingeklemmt sind, sehen Ihre beiden „ECHTEN“ Parteien nur vernünftiger und „sicherer“ aus.

c) Hoffnungslose Minderheiten als dritte Parteien können als gute Wutbürsten und Sicherheitsventile für Menschen dienen, die Ihr manipuliertes System allmählich durchschauen.

Wenn man das gut macht, wird man wahrscheinlich auch die Drittparteien kontrollieren. Aber das ist nicht unbedingt notwendig, und im Großen und Ganzen sollten Sie sich auf die beiden großen Parteien konzentrieren.

Es ist relativ einfach, Ihre beiden großen Parteien zu etablieren, schließlich haben Sie Geld und Macht und (dank Ihrer Verfahren zur Kandidatenfilterung, Punkt 3) eine ganze politische Klasse, die sich diesen Dingen verschrieben hat.

Es ist leicht, die beiden großen Parteien auf Ihre Seite zu ziehen. Der schwierige Teil besteht darin, die Fähigkeit zu verfeinern, zwei fast identische Dinge zu nehmen und sie irgendwie nicht nur unterschiedlich, sondern diametral entgegengesetzt erscheinen zu lassen.

Ihre Presse spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie muss nur über die kleinen Unterschiede berichten und die offensichtliche Tatsache, dass die beiden Parteien in jeder wichtigen Frage übereinstimmen, ignorieren oder auslassen.

WICHTIG – Die unhinterfragten Annahmen, die das System am Laufen halten, funktionieren nur, wenn sie unhinterfragt bleiben, und sie bleiben nur unhinterfragt, wenn die Menschen nicht merken, dass es sie gibt.

Das ist der Hauptzweck der beiden großen Parteien: die Wahlmöglichkeiten einzuschränken und den öffentlichen Diskurs zu kontrollieren – während sie vorgeben, genau das Gegenteil zu tun.

Wenn die Presse über die beiden großen Parteien berichtet, sollte sie nicht über Fakten, sondern über unklare Konzepte sprechen. Verwenden Sie Wörter wie „progressiv“, „liberal“, „traditionell“ und „gesunder Menschenverstand“. Wörter mit einer relativen qualitativen Bedeutung im Gegensatz zu einem objektiven quantitativen Wert.

Konzentrieren Sie sich auf ästhetische, oberflächliche Unterschiede. Farben und Ikonografie kontrastieren. Stellen Sie sicher, dass sie verschiedene Zielgruppen und Demografien ansprechen, um die 50/50 Verankerung zu fördern, die in Punkt 1 besprochen wurde.

Anmerkung am Rande: Einer der zusätzlichen Vorteile dieser beiden fast identischen Parteien, die ständig vorgeben, polare Gegensätze zu sein, besteht darin, dass man, wenn man wirklich allen etwas verkaufen muss, die Parteien in einer „parteiübergreifenden Unterstützung“ vereinen kann und die Presse das Thema als „so wichtig, dass sogar Rot und Blau zustimmen“ verkaufen kann.

3: Die Kandidaten

Man hat also eine Machtstruktur, die unabhängig von allen „gewählten“ Amtsträgern funktioniert, man hat ein Wahlsystem, das leicht in beide Richtungen beeinflusst werden kann, und man hat zwei Parteien, die so identisch sind, dass es keinen Unterschied macht.

Aber Sie benötigen immer noch echte – in Ermangelung eines besseren Wortes – „Menschen“, die die Rolle des „Führers“ übernehmen. Das sind Ihre Kandidaten, der Pool potenzieller Marionetten, aus dem Sie auswählen.

Die gute Nachricht ist, dass dieser Prozess durch Selbstselektion teilweise automatisiert ist. Oberflächliche Narzissten, die nach Machtpositionen streben, sind genau die Art von Menschen, die Sie auf Ihrer Liste haben wollen.

Für die Aufrechterhaltung des Status quo ist es unerlässlich, dass JEDER Kandidat für ein hohes politisches Amt mehrere Filterstufen durchlaufen muss, bevor ein Normalsterblicher die Möglichkeit hat, auf einem Wahlzettel ein Kreuz neben seinem Namen zu machen.

a) Geld. Ihr System muss sicherstellen, dass niemand für ein hohes Amt kandidieren kann, der nicht über eine Menge Geld verfügt. Da Sie und Ihre Klassenkameraden alles Geld kontrollieren, das es zu kontrollieren lohnt, bedeutet das im Wesentlichen, dass niemand ohne Ihre Zustimmung für ein Amt kandidieren kann.

b) Bildung und Ausbildung. Als Teil Ihrer Machtstruktur sollten Sie Ressourcen in Ihr Bildungssystem investiert haben. Sie sollten potenzielle „Kader“ frühzeitig auswählen und ihre Entwicklung durch Praktika, „Exzellenzprogramme“ usw. steuern.

Während die Leute dieses System durchlaufen, müssen Sie ihnen ermöglichen, sich zu kompromittieren – moralisch und finanziell. Wer diese Möglichkeiten nicht nutzt, muss sofort abgelehnt und seine Karriere gestoppt oder eingeschränkt werden.

Nur die Kandidaten, die bereit sind, sich selbst zu kompromittieren, werden die nächste Stufe erreichen.

Auf diese Weise können sowohl ungeeignete Bewerber aussortiert als auch wichtige kompromittierende Informationen für die spätere Verwendung gesammelt werden. Ihre Nachrichtendienste sollten aktuelle Dossiers über potenzielle Kandidaten führen. Diese Dossiers werden für das verwendet, was man vulgär als „Bestechung“ und/oder „Erpressung“ bezeichnen könnte.

Wir bevorzugen den Slogan „Zuckerbrot und Peitsche“

4: Die Medien

Der Wahltag rückt näher. Die langfristigen Planungen sind abgeschlossen. Sie haben ein politisches System, das gegen Veränderungen immun ist, ein Wahlsystem, bei dem die meisten Stimmen irrelevant sind, fast identische politische Parteien, die Ihre gewählte Agenda mit leicht unterschiedlichen Worten vertreten, und eine Liste von Kandidaten, die Sie handverlesen haben und die Sie leicht mit Zuckerbrot oder Peitsche kontrollieren können.

Aber wenn die Wahl selbst ansteht, spielt das für die Presse keine Rolle mehr.

Eine kooperative Presse ist einer der Grundpfeiler Ihres politischen Systems (Punkt 1), und wir werden hier nicht weiter darauf eingehen – das ist eine andere Lektion für ein anderes Mal.

Für diese Lektion gehen wir davon aus, dass Ihr „tiefer Staat“ die überwiegende Mehrheit der Mainstream-Medien in den Bereichen Social Media, Printmedien und audiovisuelle Medien besitzt und betreibt.

An diesem Punkt ist die Presse Ihr erstes und bestes Werkzeug, um die Natur Ihrer „Demokratie“ effektiv zu verschleiern.

Die Medien werden die Geschichte der Wahl erzählen, und eine effektiv kontrollierte Wahl ist nichts anderes als eine Geschichte. Ein Kandidat sagt nur, was die Presse sagt. Ein Kandidat tut nur, was die Presse sagt, dass er es tut. Intrigen, Skandale, Höhen und Tiefen sind das Fleisch und Blut, das diese Show „relevant“ macht – eine Welle von „Zwischenfällen“, die das Bild einer dynamischen, fließenden Situation mit ungewissem Ausgang zeichnen, auch wenn sie das Ergebnis ständig in die von Ihnen gewählte Richtung lenken.

Denken Sie daran, dass es hier nicht darum geht, die Menschen davon zu überzeugen, wie sie wählen sollen – das festgefahrene Zweiparteiensystem macht dies bereits selbst aufhebend und bedeutungslos, außer in den entscheidenden „Swing States“ (oder wie auch immer Sie es nennen wollen). Es geht einfach darum, dass die Menschen aufmerksam werden, dass sie sich für das Ergebnis interessieren, dass sie das Gefühl haben, dass lebensverändernde Entscheidungen auf dem Spiel stehen und sie sich für diese Entscheidungen einsetzen.

Es ist auch eine Art Propaganda, die auf der Metaebene stattfinden muss, um die Fassade der Wahlmöglichkeit aufrechtzuerhalten. Allein der Akt des Überzeugungsversuchs verstärkt die Vorstellung, dass die Menschen überzeugt werden müssen und ihre Stimme deshalb zählt.

Das ist die wichtigste Aufgabe Ihrer parteiischen Presse – nicht das Ergebnis zu kontrollieren, sondern das von Ihnen gewählte Ergebnis glaubwürdig zu machen.

Wenn Sie einen Erdrutschsieg wollen, können die Umfragen einen Erdrutschsieg vorhersagen, wenn Sie einen knappen Sieg wollen, können die Umfragen einen knappen Sieg vorhersagen. Wenn Sie Ihre sorgfältig gestaltete Zukunft zu dem machen, was die Menschen erwarten, werden sie eher akzeptieren, wenn sie eintritt.

Randbemerkung: Die Kontrolle der Presse war für die Generationen vor uns einfacher. Leider hat die Technologie einige Aspekte Ihrer Arbeit erleichtert, andere jedoch erheblich erschwert. Der moderne Tyrann muss sich mit unabhängigen Medien auseinandersetzen, aber das ist ein anderes Thema in dieser Reihe.

5: Die Stimmen

Sie fragen sich vielleicht, ob Sie die Stimmen wirklich manipulieren müssen, wenn Sie beide Seiten der Wahl kontrollieren, die Kandidaten selbst auswählen, die Presse manipulieren und ein System haben, das bedeutet, dass Ihre Interessen auf beiden Wahllisten stehen und Sie buchstäblich nie verlieren können?

Natürlich können Sie das.

Auch wenn alle Ihre Kandidaten unter Ihrer Kontrolle stehen und dieselbe grundlegende Agenda vertreten, haben Sie immer noch eine bevorzugte Geschichte, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt erzählen möchten, und eine Marionette, die am besten geeignet ist, diese Geschichte zu verbreiten.

Sie könnten etwa eine zukünftige psychologische Operation geplant haben, die nur funktioniert, wenn Team Rot am Ruder ist.

Oder es gibt viele Ressentiments in der Bevölkerung, die Sie entweder a) auf eine neue Hassfigur lenken oder b) durch einen scheinbaren Regimewechsel zerstreuen wollen.

Möglicherweise schulden Sie einem mächtigen Verbündeten einen Gefallen, und die Ernennung seines Verwandten/Ehepartners/Sohnes zu einem Amtsträger ist eine Gegenleistung.

Es kann auch sein, dass Sie zu spät feststellen, dass die von Ihnen gewählte Marionette psychisch so instabil ist, dass Sie sie mit Ihren üblichen Methoden nicht mehr kontrollieren können und Sie sie in letzter Minute austauschen müssen.

Unter diesen Umständen ist eine echte Wahlmanipulation unumgänglich.

Glücklicherweise haben Sie, wie wir in Punkt 1 gesehen haben, ein System entwickelt, in dem eine Wahl mit Millionen von Stimmen von ein paar Tausend Stimmen entschieden werden kann, und Sie haben eine Presse, die immer gehorsam den Grundstein legt, indem sie Ihr geplantes Ergebnis „vorhersagt“, wie unwahrscheinlich es auch erscheinen mag – selbst wenn dies eine Richtungsänderung in letzter Minute erfordert, die jeder Vernunft und jedem gesunden Menschenverstand widerspricht.

Außerdem hat man „zahme“ politische Parteien, die man in einer parteiübergreifenden Akzeptanz des Ergebnisses vereinen kann, und man hat Kandidaten, die immer das tun, was man ihnen sagt, was es relativ einfach macht, Manipulationen zu verbergen.

Wie manipulieren wir also tatsächlich die Wahl?

Überraschenderweise hat unsere Erfahrung gezeigt, dass der traditionelle persönliche, handgeschriebene Stimmzettel am schwierigsten zu manipulieren ist, vor allem wenn eine Infrastruktur vorhanden ist, um die Ausweise zu überprüfen und die Stimmen schnell und effizient auszuzählen.

Wir raten daher von dieser Methode ab.

Lassen Sie sie von der voreingenommenen Presse als „altmodisch“ und „veraltet“ bezeichnen. Behaupten Sie, sie bevorzuge eine Seite oder sei „rassistisch“. Die Details spielen keine Rolle.

Gleichzeitig müssen Sie für „modernere“, „effizientere“ und „gerechtere“ Wahlmethoden werben – Briefwahl, Urnenwahl, elektronische Wahlmaschinen und Online-Wahlen.

Bei all diesen Methoden können zusätzliche Stimmen leicht durch Postbetrug oder Algorithmen hinzugefügt oder durch „verlorene Stimmzettel“ oder „technische Pannen“ entfernt werden. Sie schaffen eine – reale oder metaphorische – räumliche Distanz zwischen den Wählern und den Personen, die die Stimmen auszählen.

Sie können sich in diesen Raum begeben und an die Arbeit gehen.

Und da Ihr System bedeutet, dass nur ein paar Tausend Stimmen in einem relativ kleinen Gebiet wahrscheinlich die Wahl entscheiden werden, müssen Sie nicht zu viel Aufhebens darum machen.

Eine kleine Beeinflussung und Sie haben das gewünschte Ergebnis.

Niemand wird es bemerken – es sei denn, Sie geraten in eine Situation, in der sich Ihre gewählte Marionette als viel unbeliebter erweist als erwartet.

Dies kann „Anpassungen“ in letzter Minute erfordern, die offensichtlich genug sind, um Kommentare zu provozieren. Stellen Sie jedoch sicher, dass Ihre zahme Presse alle derartigen Kommentare als „Verschwörungstheorien“ abtut, und es wird keinen nennenswerten langfristigen Schaden geben.

Tipp: Um das Ganze noch zu verfeinern, lassen Sie die Presse über einige „Pannen“ und „verlorene Stimmzettel“ berichten. Schaffen Sie ein Hintergrundrauschen des Chaos, aber stellen Sie sicher, dass BEIDE SEITEN sowohl leiden als auch profitieren, und betonen Sie, dass dies bei großen modernen Wahlen einfach so ist und der Vorsprung nicht beeinträchtigt wurde. Entschuldigen Sie sich hinterher, tadeln Sie die „Verantwortlichen“ und geloben Sie Besserung.

Wir nennen das „Tarnung durch Vortäuschung von Inkompetenz“.

Zusammenfassung

Herzlichen Glückwunsch, mit der Fertigstellung dieses Leitfadens sind Sie der perfekt kontrollierten Diktatur im Gewand der Demokratie einen Schritt näher gekommen.

Sie sollten nun Folgendes geschaffen haben:

Ein System, in dem Ihre gewählten Vertreter nur sehr wenig Macht haben und die meisten Stimmen nicht zählen.

Politische Parteien, die sich in allen wichtigen Fragen einig sind, während sie sich ständig über sehr unwichtige Dinge streiten.

Eine Reihe von Kandidaten, die entweder moralisch oder finanziell kompromittiert sind und darauf trainiert wurden, das zu tun, was man ihnen sagt.

Eine gefangene Presse, die nur das berichtet, was Sie ihr auftragen zu berichten.

Maßnahmen, die es einfach machen, die Wahl zu manipulieren.

Denken Sie daran, dass es mit all diesen Sicherheitsvorkehrungen und Plänen ein Leichtes ist, das Ergebnis der Wahl zu kontrollieren, ohne dass das Ausmaß der Korruption jemals aufgedeckt wird.

… es sei denn, man will es aus irgendeinem Grund offensichtlich machen, vielleicht um die Demokratie zu diskreditieren oder einen Bürgerkrieg auszulösen.

Aber das ist ein Thema für Fortgeschrittene, das wir in einer späteren Lektion behandeln werden.

Denken Sie daran: Der öffentliche Glaube ist der Grund, warum wir das alles tun. Die Illusion der Wahlfreiheit ist das Lebenselixier Ihres Systems. Sobald Sie offenbaren, dass es festgelegt ist und die Stimmabgabe keine Rolle spielt, werden sie nicht mehr wählen und alle Investitionen verlieren.

Von da an kann Ihre Machtbasis schnell zerbröckeln.

Streben Sie dies nur an, wenn Sie bereits ein besseres System haben, das es ersetzen kann.