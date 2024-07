Pakistans digitaler Ausweis ist heute ein Standardmerkmal im Leben eines jeden Erwachsenen: WEF, UN, Weltbank

Die digitale Identität steht im Mittelpunkt des pakistanischen Wandels der digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) und ist laut WEF-Agenda nun ein Standardmerkmal im Leben eines jeden Erwachsenen.

Der auf dem Blog Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) veröffentlichte und von Vertretern der Weltbank und der Better Than Cash Alliance der Vereinten Nationen mitverfasste Artikel “Digital public infrastructure is transforming lives in Pakistan. Here’s how” (Die digitale öffentliche Infrastruktur verändert das Leben in Pakistan. So geht’s) hebt hervor, dass Erwachsene in Pakistan kein normales Leben führen können, ohne eine digitale Identität zu besitzen, die eine Schlüsselkomponente der DPI ist.

“Die von der NADRA ausgestellte Computerized National Identity Card (CNIC) gehört heute zum Standard im Leben eines jeden erwachsenen Pakistaners und erleichtert eine Reihe von Routineaufgaben wie die Eröffnung von Bankkonten, den Kauf von Flugtickets, den Erwerb von Führerscheinen und die Inanspruchnahme von Sozialleistungen.” WEF Agenda, “Die digitale öffentliche Infrastruktur verändert das Leben in Pakistan. Hier ist, wie“, Juli 2024

🌟 Exciting Update! 🌟 We are thrilled to introduce Pakistan’s first locally assembled digital identity kit, a result of the collaborative efforts between NADRA Technologies Limited (NTL) and the National Radio and Telecommunication Corporation (NRTC). pic.twitter.com/gUsUdBVnWm — NADRA (@NadraPak) May 17, 2024

“Das Herzstück der digitalen Transformation Pakistans ist die Nationale Datenbank- und Registrierungsbehörde (NADRA), die eingerichtet wurde, um die Identitätssysteme des Landes zu überarbeiten“, schreiben die Autoren und fügen hinzu: “Dies war eine grundlegende Veränderung, die Pakistan zu einer ausgewählten Gruppe von Nationen machte, die in der Lage sind, umfassende digitale Identitäten für über 240 Millionen Bürger zu verwalten.

“Die von der NADRA ausgestellte Computerized National Identity Card (CNIC) ist heute ein Standardmerkmal im Leben jedes erwachsenen Pakistaners und erleichtert eine Reihe von Routineaufgaben wie die Eröffnung von Bankkonten, den Kauf von Flugtickets, den Erwerb von Führerscheinen und die Inanspruchnahme von Sozialleistungen, wodurch eine nahtlose Identitätsauthentifizierung für jeden Bürger gewährleistet wird.”

Bei der digitalen öffentlichen Infrastruktur handelt es sich um ein ziviles Technologiepaket, das aus drei Komponenten besteht:

Digitale Identität

Schnelle digitale Zahlungssysteme (z. B. programmierbare digitale Zentralbankwährungen [CBDCs])

Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen

Nun “wird Pakistan mehrere ehrgeizige DPI-Initiativen starten, darunter die Ausweitung des RAAST-Zahlungssystems, die Einführung eines landesweiten digitalen Gesundheitsdatensystems und die Einführung eines Blockchain-basierten Grundbuchs“, heißt es in der WEF-Agenda.

RAAST ist das erste Sofortzahlungssystem des Landes, das von der State Bank of Pakistan entwickelt wurde und sofortige digitale Zahlungen zwischen Privatpersonen, Unternehmen und staatlichen Stellen ermöglicht.

Im Jahr 2020 geht die Staatsbank von Pakistan eine Partnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation Karandaaz ein, die ein “Hauptlieferant der Bill and Melinda Gates Foundation” ist.

Im Jahr 2021 gewährte die Bill and Melinda Gates Foundation Karandaaz 4 Millionen Dollar, “um das Ehsaas-Programm (das größte Government-to-Person-Programm in Pakistan) mit dem Instant Payment System von RAAST-Pakistan zu integrieren, um Interoperabilität und Wahlmöglichkeiten für die Begünstigten zu ermöglichen.”

Zu den Autoren des WEF-Blogposts gehören Tariq Malik, technischer Berater der Weltbank für digitale öffentliche Infrastrukturen und digitale ID, Prerna Saxena, Leiterin der Better Than Cash Alliance mit Sitz bei den Vereinten Nationen für den asiatisch-pazifischen Raum, und Raza Matin, der für Pakistan zuständig ist.

Die Better Than Cash Alliance der Vereinten Nationen setzt sich für “verantwortungsvolle digitale Zahlungen” ein und erklärt wiederholt, dass sie das physische Bargeld nicht abschaffen will.

Die Better Than Cash Alliance möchte jedoch, dass mehr Frauen Konten auf ihren eigenen Namen haben, was auch dazu führen könnte, dass mehr Bürgerinnen und Bürger im digitalen System verfolgt, aufgespürt und besteuert werden.

“Wir wollen das physische Bargeld nicht abschaffen, sondern dafür sorgen, dass die Menschen die Wahl haben, wie sie Zahlungen tätigen und empfangen. Es ist wichtig, dass die Menschen digitale Zahlungsmöglichkeiten haben, die verantwortungsvoll und ‘besser als Bargeld’ sind – zum Beispiel kann eine Frau ein Zahlungskonto auf ihren eigenen Namen haben, das sie verwaltet. Um es klar zu sagen: Wir wollen die Menschen nicht davon abhalten, Bargeld zu benutzen, denn manchmal ist es die beste oder einzige Zahlungsmöglichkeit.” Vereinte Nationen, Better Than Cash Alliance

In seiner Rede auf dem ersten Global Digital Summit der Weltbankgruppe im vergangenen März sagte Weltbankpräsident Ajay Banga, dass die digitale Identität weltweit eingeführt werden sollte und dass die Regierungen die Eigentümer sein sollten, damit sie die Privatsphäre und Sicherheit ihrer Bürger garantieren können.

Banga zufolge kann die digitale Identität, wenn sie erst einmal eingeführt ist, mit der bestehenden, von Privatunternehmen betriebenen Infrastruktur verknüpft werden.

“Die Schaffung einer digitalen Identitätsplattform für die Bürger ist von grundlegender Bedeutung, und ich bin der Meinung, dass die Regierung Eigentümerin der digitalen ID sein sollte; private Unternehmen sollten nicht Eigentümerin sein“, sagte der Weltbankpräsident und fügte hinzu: “Es ist der Gesellschaftsvertrag der Bürger ihrer Länder, eine Identität, eine Währung und Sicherheit zu haben. Wir sollten ihnen das nicht wegnehmen.”

World Bank Pres Ajay Banga: "Creating a digital identity platform for citizenry is foundational; your govt should be the owner of your digital ID.. If you want this to be embraced around the world.. get a digital ID & move from there" Global Digital Summit https://t.co/Sa1GzCnloQ pic.twitter.com/kKClx5iUuT — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) March 11, 2024

“Sie sollten eine digitale Identität haben; diese digitale Identität sollte die Privatsphäre des Bürgers garantieren; sie sollte ihm bei seiner Sicherheit helfen, aber die Regierung sollte die Identität zur Verfügung stellen“, sagte Banga.

“Wenn man das geschafft hat und sie dann an die Infrastruktur eines privaten Unternehmens, entweder Ericsson oder Verizon, oder einer Kombination aus beiden, anschließt – in der Tat ist es meistens eine Kombination -, dann ist die Frage: ‘Was macht man damit, wenn man eine digitale Identität braucht?’, damit man mit dem Bürger in Verbindung treten kann.”

Für Banga und andere nicht gewählte Globalisten ist die digitale Identität der Schlüssel, um den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen durch öffentlich-private Partnerschaften zu ermöglichen – die Verschmelzung von Unternehmen und Staat.

Letztes Jahr haben die Vereinten Nationen gemeinsam mit der Bill and Melinda Gates Foundation die Kampagne ” 50-in-5 Digital Public Infrastructure” ins Leben gerufen, um bis 2028 in 50 Ländern digitale Identitäten, digitale Zahlungssysteme und den Datenaustausch zu beschleunigen.

International journalist, Alex Newman: Unelected globalists—including Bill Gates, the UN and the WEF—are "building a giant digital gulag for all of humanity".



"They are using [digital ID, CBDCs and digital health certificates] to build a control system that will not just be able… pic.twitter.com/LPzjjz6U1n — Wide Awake Media (@wideawake_media) May 16, 2024

Letzte Woche sagte der ehemalige britische Premierminister und heutige Anhänger der globalistischen Technokratie Tony Blair, dass die digitale Identität für eine moderne Infrastruktur unerlässlich sei, aber “ein wenig Überzeugungsarbeit” erfordere.

“Der digitale Ausweis ist ein wesentlicher Bestandteil einer modernen digitalen Infrastruktur […] Allerdings müssen wir hier noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten, das muss man sagen.“ Tony Blair, Konferenz zur Zukunft Großbritanniens, Juli 2024

Tony Blair on "Digital ID is an essential part of a modern digital infrastructure […] Although, we have a little work of persuasion to do here!" https://t.co/XXGXivHnXv pic.twitter.com/SQ2JwqqexM — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) July 9, 2024

Nandan Nilekani, Mitbegründer von Infosys und ehemaliger Vorsitzender der Unique Identification Authority of India (UIDAI), sagte auf einer Podiumsdiskussion über digitale öffentliche Infrastrukturen auf der Frühjahrstagung 2023 des Internationalen Währungsfonds (IWF), dass jeder eine digitale ID, ein Bankkonto und ein Smartphone haben sollte, da dies die “Werkzeuge der neuen Welt” für digitale öffentliche Infrastrukturen seien.

“Was sind die Werkzeuge der neuen Welt? Jeder sollte eine digitale ID haben; jeder sollte ein Bankkonto haben; jeder sollte ein Smartphone haben.“ Nandan Nilekani, Frühjahrstagung des IWF, 2023

"What are the tools of the New World? Everybody should have a digital ID; everybody should have a bank account; everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that": @NandanNilekani to @IMFNews #DigitalID #DigitalIdentity #IMFmeetings pic.twitter.com/6HIAqfBigz — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 19, 2023

Indien ist für die Globalisten das leuchtende Beispiel dafür, wie DPI in der Praxis aussehen sollte.

Im Anschluss an den B20-Indien-Gipfel im vergangenen Jahr veröffentlichten die Staats- und Regierungschefs der B20 ihr jährliches Kommuniqué, das einen Abschnitt über die Einführung von DPI enthielt.

Das Kommuniqué der B20-Indien forderte die G20-Staaten auf, digitale Identitäten einzuführen, wobei die erste politische Maßnahme darin besteht, “die Digitalisierung von Identitäten auf individueller, Unternehmens- und Betriebsebene zu fördern, die sowohl interoperabel als auch grenzüberschreitend anerkannt sind”.

Als Key Performance Indicator (KPI) für die Einführung digitaler Identitäten empfahl die B20, dass “dieG20-Staaten Richtlinien für eine einheitliche digitale Identifikation für KKMU [Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen] und Einzelpersonen entwickeln, auf die verschiedene staatliche und private Akteure zur Identitätsüberprüfung und für den Informationszugang innerhalb von drei Jahren sicher zugreifen können”.

“Unser Ziel ist es, alle Lebenssituationen mit dieser digitalen ID zu ermöglichen” MINISTER FÜR DIGITALE TRANSFORMATION DER UKRAINE Mykhailo Fedorov, WEF Global Technology Governance Summit, April 2021

In seiner Rede auf dem WEF Global Technology Governance Summit im April 2021 erklärte der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, dass das Ziel seiner Regierung darin bestehe, ein digitales Ausweissystem zu schaffen, das die Ukraine zum bequemsten Staat der Welt machen würde, indem es wie ein digitaler Dienstleister funktioniert.

“Wir müssen ein Produkt schaffen, das so bequem ist, dass die Menschen ihre Stereotypen durchbrechen, ihre Ängste überwinden und eine von der Regierung entwickelte Anwendung nutzen können”, sagte Fedorov.

“Unser Ziel ist es, alle Lebenssituationen mit diesem digitalen Ausweis zu ermöglichen“, fügte er hinzu.

Während die Ukraine versucht hat, alle Lebenssituationen mit ihrer digitalen ID zu ermöglichen, berichtet das WEF, dass die digitale Identität “jetzt ein Standardmerkmal im Leben jedes erwachsenen Pakistaners ist“.