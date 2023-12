Palästina: „Vom Frieden zum Wohlstand“ durch Technokratie

Die israelische Regierung und das israelische Militär, die von Milliardären aus dem Silicon Valley unterstützt werden, wollen den Gazastreifen nach dem aktuellen Konflikt „wieder besser aufbauen“ und eine Technokratie installieren, die wahrscheinlich bereits weltweit durch die Verwendung von Schlagwörtern wie „Dezentralisierung“ oder „finanzielle Freiheit“ verstärkt wird.

Die palästinensische Bevölkerung ist bestens damit vertraut, wie neue technologische Innovationen zunächst als Waffe gegen sie eingesetzt werden – von Elektrozäunen und unbemannten Drohnen, um Menschen in Gaza in die Falle zu locken, bis hin zur Gesichtserkennungssoftware, die Palästinenser im Westjordanland überwacht. Gruppen wie „Amnesty International“ haben Israel als automatisierte Apartheid bezeichnet und weisen immer wieder auf Geschichten, Zeugenaussagen und Berichte über Cyberspionagefirmen hin, darunter die berüchtigte „NSO Group“ (die israelische Überwachungsfirma, die hinter der „Pegasus“-Software steht), die Feldversuche und Experimente an Palästinensern durchführt.

Wenn man über den Gazastreifen oder das Westjordanland spricht, ist es wichtig zu verstehen, dass Israels Errungenschaften im Bereich der künstlichen Intelligenz und sein allgemeiner technologischer Vorsprung durch den Einsatz von Drohnen oder unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) und anderen Technologien zur Kriegsführung, die zunächst in Palästina und den besetzten Gebieten getestet werden, bevor sie ins Ausland exportiert werden, aufrechterhalten werden. Berichte haben dies hervorgehoben:

Erprobung und Einsatz von KI-Überwachungs- und vorausschauenden Polizeisystemen in den palästinensischen Gebieten. Im besetzten Westjordanland setzt Israel zunehmend Gesichtserkennungstechnologie ein, um die Bewegungen von Palästinensern zu überwachen und zu regulieren … Die israelische Militärführung bezeichnete KI als einen bedeutenden Kraftmultiplikator, der es den IDF ermöglicht, autonome Roboterdrohnenschwärme einzusetzen, um Überwachungsdaten zu sammeln, Ziele zu identifizieren und die Kriegslogistik zu rationalisieren.

Die palästinensischen Städte und Dörfer in der Nähe israelischer Siedlungen wurden als Laboratorien für Sicherheitsunternehmen beschrieben, die ihre Technologien an Palästinensern testen, bevor sie sie in Ländern wie Kolumbien, Indien und Mexiko vermarkten. Spätestens seit 2012 sind die umstrittenen Überwachungsprodukte der „NSO Group“, die es den Nutzern ermöglichen, in jedes Mobiltelefon einzudringen, ohne dass die Zielperson davon weiß, öffentlich bekannt. Die Debatten über „Datenschutz“ und „Dateneigentum“ erscheinen angesichts all der Open-Source-Informationen über die Backdoor-Fähigkeiten der „Intel Management Engine“ oder die Memory Sinkhole-Schwachstellen ziemlich unsinnig. Es ist auch erwähnenswert, dass Intel, ein in Kalifornien ansässiger Technologiemagnat, sich selbst als „ein israelisches ebenso wie amerikanisches Unternehmen“ betrachtet.

In einem kürzlich erschienenen Artikel in „The Intercept“ wird behauptet, dass die „NSO Group“, die 2021 vom US-Handelsministerium auf die schwarze Liste gesetzt wurde, mit ihren jüngsten Bemühungen, der israelischen Regierung bei der Suche nach israelischen Bürgern im Gazastreifen zu helfen, versucht, „ihr Image in dieser Krise zu rehabilitieren“. Während es positiv ist, dass „The Intercept“ den Versuch der „NSO Group“ hervorhebt, ihr öffentliches Image wiederherzustellen, ist die Art des vermeintlichen „Fehlers“ selbst eine Frage wert, wenn man bedenkt, dass die Hamas in der Lage war, auf Tel Aviv zu stürmen, indem sie die Barrikaden an einer Grenze durchschlug, die angeblich mit einer Vielzahl von hochentwickelter Überwachungssoftware und -geräten (einschließlich der „Pegasus“-Spionagesoftware von NSO) ausgestattet ist. Es wird davon ausgegangen, dass Israel über eines der forschrittlichsten – wenn nicht sogar das fortschrittlichste – Grenzüberwachungssystem mit Kameras und Bodenbewegungssensoren verfügt. Darüber hinaus gilt „Pegasus“ als eines der begehrtesten Produkte des israelischen Technologiesektors, das an Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden in aller Welt verkauft wurde.

Dies geht aus einem Artikel der „Washington Post“ hervor:

Hamas-Kämpfer neutralisierten Langstreckenkameras, hochentwickelte Sensoren und ferngesteuerte Waffen – eine Taktik, die innerhalb der Gruppe als ‚Blendplan‘ bekannt ist – um den Hightech-Zaun zu durchbrechen … Die Post rekonstruierte den Angriff durch die Analyse von Hunderten von Videos und Fotos, die online veröffentlicht wurden, einschließlich Bildern, die am 7. Oktober und während der Vorbereitungen von Hamas-Kämpfern gefilmt wurden.

Es ist nicht ganz klar, wie die „Post“ den Angriff „rekonstruiert“ hat; vielleicht hatte sie Zugang zu Filmmaterial und Geolokalisierungsdaten und konnte ein Computermodell dessen erstellen, was sich an der Grenze abgespielt haben könnte. Die „Post“ berichtete auch über die Geschichte der „New York Times“, dass die israelische Regierung (seit über einem Jahr) Informationen über einen geplanten Hamas-Angriff auf israelisches Gebiet hatte. Sie scheinen die Warnungen ihrer eigenen und der benachbarten Geheimdienste über den „Blendplan“ der Hamas ignoriert zu haben, was nun dazu geführt hat, dass das israelische Militär und die Technologieunternehmen sich in einen Wettlauf um „Innovation“ und die Entwicklung neuer Hightech-Waffen, fortschrittlicher Überwachungssysteme und KI begeben haben, die den Gazastreifen völlig zerstören werden, so dass dieselben Kräfte dann ein entmilitarisiertes und „deradikalisiertes“ Gaza wieder aufbauen können (oder „Build Back Better“).

So wie das israelische Militär und seine Auftragnehmer versuchen, ihre Überwachungs- und KI-Systeme zu perfektionieren, scheint es, als hoffe die israelische Regierung, ihre „automatisierte Apartheid“ durch die Tokenisierung und Privatisierung verschiedener Industrien und die Einrichtung einer technokratischen Regierung in Gaza zu kristallisieren. Ein Großteil der Vorarbeiten dafür wurde von der Trump-Administration entwickelt und geplant. In jüngster Zeit machen Kryptounternehmen mit engen Verbindungen zu Netanjahu und den Verfechtern digitaler Währungen, die den Menschen in Palästina (und auch im globalen Süden) Hirngespinste von „Dezentralisierung“ verkaufen, dort weiter, wo die Trump-Administration aufgehört hat.

Trumps „Peace to Prosperity“-Wehen und Jared Kushners Bahrain-Katastrophe

Die israelisch-palästinensische „Lösung“ der Trump-Administration, die offiziell als „Peace to Prosperity“-Plan bekannt ist, wurde von israelischen Regierungsinsidern ausgearbeitet und musste von Mitgliedern der Likud-Partei in Israel umgesetzt werden. Aufgrund seiner Einseitigkeit war der Plan von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Als Teil des Plans beauftragte Donald Trump das israelische Krypto-Start-up „Orbs“, seine Regierung dabei zu unterstützen, Smart Contracts und die Blockchain-Technologie für soziale Projekte zu nutzen, um „überprüfbares Vertrauen, Transparenz und externe Überprüfbarkeit“ zu schaffen. Im Jahr 2018 sammelte „Orbs“ über 133 Millionen Dollar in einem „Initial Coin Offering“ (ICO) und ging 2021 eine Partnerschaft mit „Binance“ ein, um einen „DeFi-Accelerator“ (zur Förderung von Innovationen im dezentralen Finanzwesen) zu starten. „Orbs“ wurde als öffentliche Blockchain entwickelt, die Regierungen dabei helfen soll, alle bürokratischen Herausforderungen zu bewältigen, von der Identifizierung von Migranten bis hin zur Verfolgung von Hilfsgeldern.

Netta Korin, Partnerin bei „Orbs“ und Gründerin der mit ihr verbundenen „Hexa Foundation“, gehörte zu den israelischen Geschäftsleuten, die an der von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner ausgerichteten Bahrain-Konferenz teilnahmen (dazu gleich mehr). Die „Hexa Foundation“ arbeitet an Projekten, die sich mit der „Identifizierung von Flüchtlingen, Credentials Wallets, der Nutzung von Blockchain zur Verfolgung von Hilfsgeldern und der Rückverfolgbarkeit von Geldern für die Beschäftigung in politisch instabilen Gebieten der Welt“ beschäftigen. Zuvor war sie Beraterin von General Yoav Mordechai vom israelischen Verteidigungsministerium, und ihr Mann war Berater von Moshe Kahlon vom israelischen Finanzministerium. Korin begann ihre Karriere an der Wall Street als Investmentbankerin bei „Lehman Brothers“, wo sie unter Ron Lubash, dem Gründer der „Markstone Capital Group“, arbeitete. Der Mitbegründer von „Lubash“, Elliott Broidy, bekannte sich im Rahmen eines Rentenskandals schuldig, in den der „New York Retirement Fund“ verwickelt war, den Broidy dazu veranlasst hatte, 250 Millionen Dollar in „Markstone Capital Partners“ zu investieren. Im Jahr 2020 wurde Broidy verurteilt, weil er es versäumt hatte, sich im Namen Chinas und Malaysias als ausländischer Agent zu registrieren. Er wurde später von Donald Trump begnadigt.

Haaretz (Quelle)

Kurz nach Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas sprach Jared Kushner im All-In-Podcast über Trump, Israel, die Hamas und ein Treffen, das er 2019 in Bahrain organisiert hatte (wo er den sogenannten „Peace to Prosperity“-Plan vorstellte). Die Veranstaltung war der perfekte Vorwand für Kushner, um den arabischen Führern die Abraham-Abkommen zu verkaufen, und wurde von Publikationen wie dem „Fortune Magazine“ gelobt. Bei den Abraham-Abkommen handelt es sich um eine Reihe von Kooperations- und Normalisierungsvereinbarungen zwischen Israel und führenden Politikern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Bahrain, Marokko und dem Sudan, die von Kushner und anderen Mitgliedern der Trump-Administration angeführt werden.

Während des Interviews sprach Kushner darüber, wie Stephen Schwarzman (von der „Blackstone Group“) und Randall Stephenson (CEO von AT&T) an dem Treffen in Bahrain teilnahmen und angedeutet haben, dass sie aufgrund der Nähe zu Israel, der robusten Bevölkerung und der billigeren Arbeitskräfte gerne in die palästinensische Wirtschaft investieren würden – „die Aussichten auf eine Ausbreitung des Wohlstands sind enorm!“ (rief Kushner aus). Zum Glück für Kushner wurde er nicht von Leuten interviewt, die seine unüberlegten, akzelerationistischen Ideen in Frage stellen würden. Stattdessen war er von Leuten wie David Sacks von der „PayPal“-Mafia umgeben, der (zusammen mit drei anderen) den All-In-Podcast veranstaltet. In einem kürzlich geführten Interview mit Tucker Carlson teilte Sacks mit, dass er zwar gegen „revolutionäre Politik“ sei, aber für einen revolutionären Wandel in der engen Kategorie der Technologie, weil diese die Grundlage des „amerikanischen Wohlstands“ sei und er – ebenso wie Peter Thiel – nicht wolle, dass Innovatoren von Linken, die technologische Innovationen durch Vorschriften bremsen wollen, abgewürgt werden.

Schließlich versuchte Kushner süffisant zu argumentieren, dass praktisch jeder gerne mit der robusten israelischen Wirtschaft Geschäfte macht und dass die Wirtschaftsmagnaten und transnationalen Führungskräfte einfach nur Wohlstand im Westjordanland und im Gazastreifen schaffen wollen. Wohlstand schaffen für wen genau? Es scheint, als seien der Überfluss an billigen Arbeitskräften, unregulierte Märkte und eine Bevölkerung von wirtschaftlich armen und psychisch traumatisierten Menschen (die man nach Belieben lenken und formen kann) die wahren Anreize, aber ich schweife ab.

Andere Trump-Beamte, wie der ehemalige Finanzminister Steve Mnuchin, behaupteten freudig, dass Risikokapitalgeber begeistert seien, Geld in Projekte im Westjordanland und im Gazastreifen zu investieren, als wären sie „heiße neue Börsengänge“ (eine Investition in die Zukunft Palästinas). Ebenso stellte Netta Korin (von „Orbs“) fest, dass es einen Paradigmenwechsel in der US-Außenpolitik gegenüber Palästina gebe, weil sie von einer „spendenbasierten“ Beziehung zu einer „investitionszentrierten“ Partnerschaft übergehe. Und um den größten „Wert“ aus den Investitionen zu ziehen, müssten die Lösungen innovativer und bahnbrechend (disruptiv) sein.

Mnuchins Kreis hat sich auch auf die Krypto-Sphäre ausgeweitet, denn 2019 trat einer seiner Top-Berater, Craig Phillips, von seiner Position im Weißen Haus zurück und dem Vorstand von „Ripple“ bei, um das Unternehmen bei strategischen Regulierungsmöglichkeiten zu beraten – als „Ripple“ gerade dabei war, sein Büro in Washington zu eröffnen. Ähnlich war es 2015, als Gene Sperling (aus der Obama-Regierung) dem Vorstand von „Ripple“ beitrat (die „Drehtür“ in Washington). „Ripple“ ist eine Währungsbörse, die vom Gründer von „Mt. Gox„, Jed McCaleb, gegründet wurde, mit einer frühen Finanzierung durch namhafte Investoren wie Peter Thiels „Founders Fund“ und Andreessen Horowitz. Davon abgesehen machen Mnuchins Äußerungen über Palästina als Börsengang und Korins Bemerkungen über Spenden im Vergleich zu Investitionen durchaus Sinn, wenn man sie im Zusammenhang mit dem „BUILD“-Gesetz von 2018 versteht, mit dem die „U.S. Development Finance Corporation“ (oder DFC) gegründet wurde.

Trumps „BUILD Act“ und Bidens „Build Back Better“ mit „Impact Finance“

Die „Development Finance Corporation“ (DFC), die nach der Verabschiedung des „BUILD Act“ von 2018 gegründet wurde, ist eine prototypische „öffentlich-private Partnerschaft“ – eine staatliche Einrichtung, die mit Unternehmen des privaten Sektors zusammenarbeitet, die sich um Investitionen in „kommerziell nachhaltige“ Projekte reißen. Darüber hinaus spielt die DFC eine zentrale Rolle bei der Förderung des globalen Marktes für „Impact Investing“. Wie bereits erwähnt, konzentriert sich die „Hexa Foundation“ von Netta Korin speziell auf die Nutzung der Blockchain, um durch Investitionen eine soziale Wirkung zu erzielen („Impact Investing“). Ich habe bereits darüber geschrieben, wie der „BUILD Act“ und die DFC Impact-Investing-Projekte unterstützen, und mehr Details über „Social Impact Finance“ finden Sie hier.

Lange Zeit lautete die vorherrschende Meinung: „Gaza will wieder aufgebaut werden, aber die Sicherstellung, dass die Gelder nicht an die Hamas gehen, verlangsamt den Prozess.“ Hier kommt die „Hexa Foundation“ von Korin ins Spiel: Sie kann Blockchain nutzen, um Hilfsgelder in politisch instabilen Gebieten (wie Gaza) zu verfolgen. Problem, Reaktion, (fertige) Lösung – Gaza kann mit Blockchain wieder aufgebaut oder „besser aufgebaut“ werden. Aly Alexandras Analyse von „Build Back Better“ als Marketing-Slogan für die Agenda 2030 – „eine vollständig globalisierte Wirtschaft und Gesellschaft, die auf vorher festgelegten Erfolgsmaßstäben aufbaut“ – ist lesenswert.

Ein weiterer Vertreter des Trump-Syndikats – der auch mit Israel, den VAE und den Abraham-Abkommen in Verbindung gebracht wird – ist Erik Prince, der 2017 an der Oxford Union sprach und argumentierte, dass Trump eine Institution wie die britische „Commonwealth Development Corporation“ (CDC) gründen müsse, um privates Kapital in die Entwicklungsländer zu bringen. Ein Jahr nach der Rede von Prince an der Oxford Union wurde die DFC gegründet, um die OPIC („Overseas Private Investment Corporation“) zu ersetzen, die in den frühen 1970er Jahren gegründet wurde. Die heutige DFC der USA ist eine Fusion von OPIC und USAID. Wie ich schon vor einiger Zeit bemerkt habe, ist die DFC laut ihrer eigenen Erklärung

USAID koordiniert sich mit den U.S. Special Operations, um komplexe Herausforderungen in fragilen Staaten, insbesondere in Konfliktsituationen, anzugehen und sicherzustellen, dass sich diplomatische, entwicklungspolitische und verteidigungspolitische Bemühungen gegenseitig verstärken.

Die DFC wurde nach dem Vorbild der britischen CDC eingerichtet, weil die OPIC reformiert werden musste, um in der globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein – so die Aussage von Daniel F. Runde (einem der Architekten des „BUILD Act“) im Senat. Die DFC hat auch eine höhere Darlehensgrenze als die OPIC. Das ist ziemlich ironisch, weil in diesem Fall die DFC und diese Ausweitung des internationalen Hilfsbudgets der USA von der angeblich „steuerlich konservativen“ und „America first“-Fraktion des hergestellten politischen Paradigmas beaufsichtigt wurde. Meine Gedanken zu Erik Prince, dem DFC und Princes Ambitionen, „die britische Ostindien-Kompanie wieder aufleben zu lassen“, finden Sie hier.

Prince scheint eine dieser schattenhaften Gestalten zu sein, die offen im Dunkeln operieren können, ohne dass dies Konsequenzen hat. Er wechselte von der Bereitstellung privater Söldner für die Vereinigten Staaten (über „Blackwater“, später umbenannt in „Academi“) zu einem „Logistik“-Spezialisten über die „Frontier Services Group“ (FSG) in China und den VAE. Im Jahr 2011 erhielt Princes Unternehmen „Reflex Response“ einen millionenschweren Auftrag der VAE zum Schutz „einer Reihe geplanter Kernkraftwerke und zur Gewährleistung der Cybersicherheit“, und Prince plante, „weitere Milliarden zu verdienen … indem er zusätzliche Bataillone lateinamerikanischer Truppen für die Emiratis zusammenstellte und einen riesigen Komplex eröffnete, in dem sein Unternehmen Truppen für andere Regierungen ausbilden kann.“ Diese lateinamerikanischen Söldner (vor allem aus Kolumbien) wurden von Prince‘ „Söldnerschule für Verzweifelte und Unzufriedene“ ausgebildet und dann im Jemen abgesetzt, um die VAE im Kampf gegen die Houthis zu unterstützen.

Die Verbindungen von Prince zur CIA sind bereits seit einiger Zeit dokumentiert (hier und hier). So war Cofer Black stellvertretender Vorsitzender von „Blackwater“, als das Unternehmen von Prince kontrolliert wurde, und vor „Blackwater“ war Cofer Black Direktor für Terrorismusbekämpfung bei der CIA (während des 11. Septembers). Im Jahr 2017 trat Black dann dem Vorstand der „Burisma Group“ bei (einem ukrainischen Energieunternehmen mit umstrittenen Verbindungen zu Hunter und Joe Biden). So sehr politische Agenten wie Steve Bannon und Jack Posobiec es auch lieben, über den Hunter-Biden-Laptop und Hunters Verbindungen zu „Burisma“ zu sprechen, sie fragen Prince – der regelmäßig in ihren Sendungen auftaucht – nie nach Figuren wie Cofer Black, wenn sie ihn interviewen – interessant, wie das funktioniert.

Neben der CIA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China hat Prince auch Verbindungen zum israelischen Geheimdienst. So brachte Prince 2022 ein neues Smartphone namens „Unplugged“ auf den Markt (um Patrioten von der Zensur durch Big Tech zu „befreien“), und wie „MIT Technology Review“ feststellte, werden die Unplugged-Tech-Operationen von Eran Karpen geleitet, einem Veteranen der Einheit 8200 und ehemaligen Mitarbeiter von „CommuniTake“, dem israelischen Unternehmen, das die „NSO Group“ gegründet hat (eine Cyberspionagefirma, die Überwachungsexperimente an Palästinensern durchführt). Über weitere Verbindungen von Prince zum israelischen Geheimdienst hat „Unlimited Hangout“ Anfang des Jahres berichtet.

In Anbetracht der Tatsache, dass der DFC eine zentrale Rolle bei der Förderung globaler Impact-Investitionen spielt, ist es keine Überraschung, dass es in Israel Unternehmen wie „8200 Impact“ (gegründet von Veteranen der Unit 8200) gibt, die „Impact-Tech“-Start-ups unterstützen, deren Ziel es ist, „soziale oder ökologische Probleme durch fortschrittliche Technologie zu lösen“.

Im Jahr 2020, unter Trump, gründeten das DFC, Israel und die VAE den Abraham-Fonds, der „mehr als 3 Milliarden Dollar für privatwirtschaftlich geführte Investitionen und Entwicklungsinitiativen zur Förderung der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des Wohlstands im Nahen Osten und darüber hinaus“ mobilisiert. Stellen Sie sich das als einen „Build Back Better“-Plan für den Nahen Osten vor (finanziert von der DFC). Bidens „Build Back Better“ ist im Grunde eine Fortsetzung von Trumps „BUILD Act“. Tatsächlich reiste der CEO des DFC, Scott Nathan, Anfang dieses Jahres, diesmal unter Biden, nach Israel und ins Westjordanland, um, genau wie unter der Trump-Administration, „die vom Privatsektor geführte Entwicklung in den palästinensischen Gebieten und in Ländern auf der ganzen Welt in Partnerschaft mit israelischen Unternehmen“ zu fördern. Seit Beginn des Konflikts zwischen Israel und Hamas haben prominente neokonservative Denkfabriken Vorschläge für eine neue Politik im Stil der Abraham-Abkommen gemacht, um den „Wiederaufbau“ des Gazastreifens nach Abklingen des Konflikts zu unterstützen.

Naftali, Bibi und Elon: Entstehung einer Technokratie in Gaza

Letzte Woche trat der ehemalige Premierminister Naftali Bennett in der Sendung von Ben Shapiro auf, um etwas „öffentliche Diplomatie“ (oder Hasbara) zu betreiben, und behauptete, dass palästinensische Zivilisten und nicht die Hamas oder die IDF diejenigen waren, die am 7. Oktober „die abscheulichsten Gräueltaten“ begangen haben. Außerdem stellte er einen Plan zur „Entnazifizierung“ des Gazastreifens vor, dessen erster Schritt die Einsetzung einer „technokratischen Regierung“ sein soll (interessante Wortwahl). Bennett wiederholte dieselbe Rhetorik in der Sendung von Jake Tapper, als er sagte, er würde „eine technokratische Interims-Selbstverwaltung schaffen, die … für etwa fünf Jahre Gaza regieren, Gaza entnazifizieren, was bedeutet, alle Aufwiegelungen zu beseitigen … und nach fünf Jahren würden wir wiederkommen und herausfinden, wie wir eine nachhaltige Regierung schaffen können.“

Als Naftali Bennett an der Macht war, setzte er sich für die Expansion der israelischen Hightech-Industrie ein, und die Bennett-Lapid-Regierung arbeitete aktiv daran, „eine Situation herbeizuführen, in der der Großteil der israelischen Wirtschaft auf der Hightech-Industrie basiert, und so um diesen Sektor herum eine stabile Koalition (sowohl politisch als auch gesellschaftlich) zu schaffen, die jegliche Gegenprozesse [blockiert]“. In Israel wird das Aufkommen der Technokratie auf das Jahr 1971 zurückgeführt:

Armeeoffiziere, die … als Verwaltungsangestellte und Spezialisten in die Wirtschaft eintraten und darauf erpicht waren, aus den technischen Fähigkeiten, die sie in den Geheimdiensteinheiten, die sich in den palästinensischen Gebieten ausbreiteten, erlernt hatten, Kapital zu schlagen … [und] von den 1970er Jahren an arbeiteten diese Militärtechniker, die zu Wirtschaftsmanagern wurden, eng mit Politikern zusammen, um die Regierung zu drängen, die von ihnen favorisierte Politik zu übernehmen, einschließlich Subventionen für High-Tech-Unternehmen, lockererer Vorschriften für ausländische Investoren und laxer Exportkontrollen.

Anfang dieses Jahres wurde Bennett Mitglied des Verwaltungsrats von „Quantum Source“. „Quantum Source“ entwickelt Technologien im Bereich des photonischen Quantencomputings (mit Finanzierung durch „Dell Technologies Capital“).

Quelle Quantum

Das Quantencomputing wird beim Übergang zu einer dezentralisierten (aber einheitlichen) Welt des Web3 eine wesentliche Rolle spielen. Das Bild unten veranschaulicht die Rolle der Blockchain, die die nächste Iteration der „Cloud“ ist (in Bezug auf die Datenspeicherung). Das Web3 nutzt künstliche Intelligenz als logische Grundlage (hier kommt das Quantencomputing ins Spiel, da Logik Berechnungen erfordert).

Am Tag nach der Ausstrahlung des Interviews von Naftali Bennet in der Sendung von Ben Shapiro kündigte Elon Musk, der Enkel einer prominenten Persönlichkeit der Technokratie-Bewegung, an, dass er Benjamin Netanjahu bei der Entmilitarisierung und dem Wiederaufbau eines „deradikalisierten“ Gaza-Streifens (nach der Zerstörung der Hamas) helfen wolle. Interessant, dass das Aushängeschild der „guten Technokraten“ Netanjahu beim Wiederaufbau eines „entmilitarisierten“ Gazastreifens helfen will, während Naftali Bennett Ben Shapiro und Jake Tapper mitteilt, dass Israel in Gaza eine „technokratische Übergangsregierung“ einsetzen wird. Wie symbolisch.

Elons Erklärungen wurden während seines Besuchs in Israel abgegeben, wo er eine Tour durch die Gebiete bekam, in denen die Gewalt am 7. Oktober stattfand. Bibi und Elon verglichen den „Wiederaufbau eines entradikalisierten Gazastreifens“ mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland durch Entnazifizierung und Japan durch kulturelle Reformation wiederaufgebaut wurde (Netanjahus Worte). Sie setzten die Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung mit den Nazis in Deutschland gleich (auch Naftali Bennett zog diesen Vergleich).

Letztendlich schien Musk in Israel zu sein, um sich rituell zu entschuldigen, nachdem er pikante Bemerkungen über die auserwählte Gemeinschaft gemacht hatte – zumal einige Twitter vorgeworfen haben, seine Richtlinien zu „antisemitischen“ Inhalten, Drohungen und Sprachbildern auf der Plattform nicht durchzusetzen. Elon musste also ein öffentliches Spektakel veranstalten und Israel versichern, dass er mit ihnen und der „zivilisierten Welt“ gegen die primitiven „antiwestlichen“ Barbaren steht. Elon beendete seine Entschuldigungstour, küsste den Ring (wie er es immer tut) und sagte zu, „dass Starlink in Israel und Gaza nur mit der Zustimmung der israelischen Regierung operieren wird.“ Wie mutig. Die Hamas fragte Musk, ob er nach Israel auch Gaza besuchen wolle, aber er lehnte das Angebot ab. Es ist auch erwähnenswert, dass Twitter (oder X) eine Partnerschaft mit einer israelischen Firma, AU10TIX, eingegangen ist, um den Identitätsüberprüfungsprozess für Twitter Blue-Nutzer durchzuführen.

Von Gaza nach Afrika: Wie zionistische Tech-Unternehmer von Chaos und Katastrophen profitieren

Einer der Wege zur bevorstehenden „Technokratie“ im Gazastreifen nach dem Konflikt – wie sie sich die „Peace to Prosperity“-Crew vorstellt – führt über die Bemühungen des Silicon Valley, Palästinenser für die Arbeit als Programmierer im Niedriglohnsektor auszubilden. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit im Gazastreifen lange vor dem Konflikt und anderer Faktoren ist die Ausbeutung der Arbeiter im Gazastreifen ein gut dokumentiertes Phänomen. Die polnische Unternehmerin und ehemalige Google-Mitarbeiterin Iliana Montauk ist die Leiterin des ersten Start-up-Inkubators in Gaza namens „Gaza Sky Geeks“, der von Googles philanthropischem Arm unterstützt und von Persönlichkeiten wie Jack Dorsey (Twitter-Mitbegründer, der sich bei der äthiopischen Regierung für die Einführung von Bitcoin einsetzte) und Marc Bennioff, CEO von „Salesforce“ (der mit „Robin Hood“ eine Allianz für „Impact Investing“ ins Leben gerufen hat) finanziert wird. „Gaza Sky Geeks“ wurde von „Mercy Corps“ gegründet, einer humanitären Hilfsorganisation, die sich mit der „Celo Foundation“ zusammengetan hat, um „digitale Mikroarbeit“ zu fördern und die finanzielle Eingliederung voranzutreiben (mehr dazu hier).

Montauk beschloss, sich bei „Gaza Sky Geeks“ zu engagieren, nachdem sie „ein reichhaltiges Reservoir an weiblichen Ingenieuren entdeckt hatte, die es schwer hatten, in der Region Arbeit zu finden“, und, wie sie an anderer Stelle feststellte, boten die wirtschaftliche Unsicherheit und die erzwungene Isolation der Menschen im Gazastreifen „eine Welt voller Möglichkeiten [für] weibliche Führungskräfte in der Startup-Branche“. Einige Jahre nach ihrem Engagement bei „Gaza Sky Geeks“ gründete Montauk „Manara“, ein Social-Impact-Startup, das den Nahen Osten und Nordafrika ausdrücklich als das nächste „Osteuropa, das früher Flüchtlinge exportierte und heute ein Ziel für erstklassige Techniktalente ist“, bezeichnet. „Manara“ wurde von Paul Graham (Gründer des Start-up-Beschleunigers „Y Combinator“) und Reid Hoffman („LinkedIn“-Gründer) finanziert. Hoffman, ein Mitglied der so genannten Paypal-Mafia, hatte eine enge Beziehung zu Jeffrey Epstein. Montauk mag zwar die besten Absichten haben, doch ihre Geldgeber sind – in mehreren Fällen – eng mit dem israelischen Militär und den Geheimdiensten verflochten, die versuchen, im Gazastreifen ein „besseres Leben“ aufzubauen, indem sie die Schwachen ausnutzen und hochqualifizierte, aber schlecht bezahlte Arbeitskräfte heranziehen. Es überrascht nicht, dass dasselbe Netzwerk von Silicon-Valley-Milliardären sowie politisch verbundene israelische Tech-Firmen das gleiche Modell in anderen wirtschaftlich verarmten Ländern, insbesondere in Afrika, verfolgen.

In einem „Coindesk“-Artikel aus dem Jahr 2019 wurden die sich vertiefenden Verbindungen zwischen der israelischen Kryptoindustrie und der israelischen Regierung hervorgehoben, insbesondere die persönlichen Verbindungen von Premierminister Benjamin Netanjahu zu Guy und Galia Ben-Artzi, den Mitbegründern des Blockchain-Startups „Bancor“. Ein früherer Artikel der „Times of Israel“ griff diesen Punkt auf und stellte fest, dass das Unternehmen, das „Bancor“ betreibt, laut dem israelischen Unternehmensregister „neben anderen Aktionären auch der Nichte von Premierminister Benjamin Netanyahu, Galia Ben-Artzi, gehört.“ Im Jahr 2017 ging Tim Draper (Risikokapitalguru, der in Bitcoin und Unternehmen wie SpaceX, Tesla, Skype und Coinbase investiert) eine Partnerschaft mit „Bancor“ ein und trat dem Beraterteam bei. Ein Jahr später, im Jahr 2018, startete „Bancor“ einen neuen Blockchain-Dienst in Kenia, um die Schaffung von „Gemeinschaftswährungen“ zu erleichtern (ich habe hier bereits über „Bancor“ und Gemeinschaftswährungen geschrieben).

https://bancor.network/

Bancor stellte Will Ruddick (von „Grassroots Economics“) ein, um das Projekt „Community Inclusion Currencies“ in Kenia zu beaufsichtigen (das Technologiezentrum in Kenia heißt „Silicon Savannah„). Im Jahr 2013 wurde Will Ruddick von der kenianischen Regierung wegen des Verdachts auf Fälschung und Verbindungen zum „Mombasa Republican Council“ (MRC) verhaftet, einer separatistischen Organisation, die für die Abspaltung von Mombasa eintritt (Kenias zweitgrößte Stadt nach Nairobi und ein Handelszentrum an der Küste). Einen detaillierteren und prägnanteren Einblick in die Thematik bietet Leo Sarecenos Artikel über Gemeinschaftswährungen und den Einsatz digitaler Partnerschaften bei der Finanzierung sozialer Auswirkungen und Katastrophenversicherungen.

Neben der kenianischen „Silicon Savannah“ sind die Technokraten des Silicon Valley auch in Ruandas „Innovation City“ in Kigali und im Sheba Valley in Äthiopien fest verwurzelt. Am Horn von Afrika spielt Äthiopien die gleiche Rolle, die Israel im Nahen Osten spielt (Nachbarschaftsschutz). Ähnlich wie Israel und die USA mit Hilfe der NSA Informationen austauschen, hat auch Äthiopien eine wichtige Rolle bei der Überwachung durch die USA gespielt. Im Jahr 2002 arbeitete die äthiopische Regierung mit der NSA zusammen, um das „Deployed Signals Intelligence Operations Center“, bekannt als „Lion’s Pride“, zu gründen. Außerdem hat Äthiopien „Cyberbit„, eine israelische Spionagesoftware, zur Überwachung von Bürgern und Journalisten eingesetzt.

In den letzten Monaten des Jahres 2020 war Äthiopien in einen brutalen Bürgerkrieg verwickelt. Mitten in diesem Konflikt kündigten die Entwickler von „Cardano“ und „IOHK“ ihren Plan an, Äthiopien aus den Trümmern zu helfen, indem sie mit dem äthiopischen Bildungsministerium zusammenarbeiten, um die Identitäten von fünf Millionen Schulkindern auf der „Cardano“-Blockchain zu registrieren (ausführliche Berichterstattung zu diesem Thema von Alison McDowell hier). Es ist erwähnenswert, dass 2014 ein KI-Unternehmen mit Sitz in Hongkong, die „OpenCog Foundation“ (mit finanzieller Unterstützung der „Jeffrey Epstein IV Foundation“), ein KI- und Robotiklabor im Sheba Valley namens „iCog Labs“ (mit Ben Goerzel als Berater) gegründet hat. Die „iCog Labs“ in Äthiopien sind auch mit dem Blockchain-Unternehmen „Cardano“ von Charles Hoskinson zusammengeschlossen. Man fragt sich, ob diese „Innovatoren“ von Ländern in Aufruhr angezogen werden, weil sie die Dinge in Ordnung bringen wollen, oder weil Armut und Korruption die idealen Bedingungen für Unternehmer sind, die aus schwachen Gemeinschaften Kapital schlagen wollen.

Ein weiterer Tech-Guru, der Afrikaner aktiv ausnutzt, ist der aktuelle Liebling der KI-Welt, Sam Altman. Im Jahr 2019 startete Altman die „Worldcoin-Initiative“, ein Projekt zur Identitätsauthentifizierung, das hochsensible biometrische Daten im Austausch gegen digitale Token sammelt (in der Regel von verzweifelten Menschen, die in wirtschaftlich unsicheren Verhältnissen leben). Kenia diente als wichtiges Testgebiet für den verchromten Iris-Scanner (oder Orb), der einem „enthaupteten Roboterkopf“ ähnelt.

Cityam.com: Worldcoins Chrome Orb-Irisscanner. (Quelle)

In Kenia verlangte Worldcoin „von den Nutzern, ihre Iris-Scans im Austausch für eine digitale ID abzugeben … als Teil der Pläne, ein neues Identitäts- und Finanznetzwerk zu schaffen … [und] mehr als 350.000 Kenianer hatten sich für Worldcoin angemeldet … im Austausch für kostenlose Kryptowährungs-Token im Wert von etwa 7.000 kenianischen Schillingen ($49).“ Darüber hinaus ergab eine Untersuchung des „MIT Technology Review“

große Diskrepanzen zwischen den öffentlichen Mitteilungen von Worldcoin, die sich auf den Schutz der Privatsphäre konzentrierten, und dem, was die Nutzer erlebten. […] Sie fanden heraus, dass die Vertreter des Unternehmens irreführende Marketingpraktiken anwandten, mehr persönliche Daten sammelten, als sie zugaben, und es versäumten, eine sinnvolle, informierte Zustimmung einzuholen.

Schließlich setzte das kenianische Innenministerium die Aktivitäten des Unternehmens – wie die Authentifizierung menschlicher Identitäten über Protokolle zum Nachweis der Identität – in Kenia aus.

Authentifizierung der Identität: Nachweis der Personenidentität (Quelle)

Von Bancors Gemeinschaftswährungen und Sam Altmans Abgreifen biometrischer Daten in Kenia bis hin zu „Cardano“, das den Krieg als Vorwand nutzt, um einen auf Blockchain basierenden Überwachungsapparat in Äthiopien zu entwickeln und dann zu kristallisieren, werden afrikanische Länder regelmäßig als Testgebiete für neue Finanzinstrumente und Überwachungstechniken genutzt. Dies ist nicht unähnlich der Art und Weise, wie das israelische Militär und Technologieunternehmen den Gazastreifen und das Westjordanland als Labore nutzen, um mit neuen Überwachungstechnologien und Waffen zu experimentieren (wie der KI-gesteuerten „Riot Gun“, die an einem Kontrollpunkt in Hebron installiert wurde).

Das „Kohelet Policy Forum“, Jeff Yass & Pokerphilosophie

Andere mit Krypto verbundene Milliardäre spielen eine noch größere Rolle bei der Gestaltung eines „neuen“ Nahen Ostens, insbesondere in Bezug auf die aktuelle Version des israelisch-palästinensischen Konflikts. Anfang des Jahres schrieb ich einen Beitrag über das „Kohelet Policy Forum“ (die Organisation, die für die Ausarbeitung vieler von Netanjahus jüngsten Justiz- und Politikreformen in Israel verantwortlich ist). „Kohelet“ wird von einem Netzwerk von Milliardären wie Jeff Yass finanziert, der an der Gründung der „Susquehanna International Group“ beteiligt war und im Beirat des Cato-Instituts sitzt (er wurde als der Sheldon Adleson Israels bezeichnet). Yass vertritt ein Konzept, das als „Pokerphilosophie“ bezeichnet wird (Politikgestaltung auf der Grundlage von Terminmärkten). Es ähnelt der „Futarchy„, einer Idee, die auf den Wirtschaftswissenschaftler Robin Hanson zurückgeht, der sich eine futuristische Regierungsform vorstellte, bei der Prognosemärkte zur Festlegung der öffentlichen Politik genutzt werden können. Vitalik Buterin, Computerprogrammierer und Mitbegründer von „Ethereum“, setzt sich ebenfalls für die Prinzipien der „Futarchy“ und der „Liquid Democracy“ ein, wie sein 2014 veröffentlichter Beitrag mit dem Titel „An Introduction to Futarchy“ zeigt.

Einem Exposé von Haaretz zufolge operiert Kohelet im Verborgenen, um kritische Machtzentren in der Knesset-Regierung und der Justiz zu beeinflussen (mit einem Schwerpunkt auf der Förderung von Siedlungen und dem Eintreten für die Privatisierung des öffentlichen Sektors). Der „Tikvah Fund“, eine weitere Organisation mit Sitz in den USA, finanziert „Kohelet“ und arbeitet eng mit ihr zusammen (die beiden Organisationen teilen sich sogar Vorstandsmitglieder).

https://en.kohelet.org.il/team/who-we-are

Neben Kohelet hat „Tikvah“ auch das „Institute for Zionist Strategies“ (Institut für zionistische Strategien) finanziell unterstützt – eine Denkfabrik, die ein Papier mit dem Titel „A Plan for Resettlement and Final Rehabilitation in Egypt of the Entire Population of Gaza“ (ein Nakba 2.0) verfasst hat. Wie ich bereits in einem früheren Beitrag erwähnt habe, war Kohelet der intellektuelle Architekt hinter Netanjahus Justizputsch, der eine nationale Krise auslöste, die dazu führte, dass Hunderttausende Israelis gegen Netanjahu protestierten (viele forderten sogar seine Absetzung). Nach den Ereignissen vom 7. Oktober hat sich der Eifer gegen Netanjahu und seine Regierung glücklicherweise weitgehend gelegt.

Im Wesentlichen versucht Kohelet, die Kluft zwischen den ultrakonservativen Zionisten und der liberal gesinnten Unternehmerklasse in Israel zu überbrücken, um ein großes „zentristisches“ Zelt zu schaffen. Sie tun dies, indem sie sich auf Themen konzentrieren, bei denen sie sich einig sind, und Scherenthemen vermeiden, die die „konservative“ Basis (Likud-Partei) spalten könnten. Diese Strategie ähnelt der „Projekt 2025„-Agenda der „Heritage Foundation“, die plant, „die konservative Bewegung und das amerikanische Volk gegen die Herrschaft der Eliten und woke Kulturkrieger zu vereinen“. Jeff Yass finanziert „brückenbauende“ Institutionen (z. B. „Kohelet“) und Akteure (z. B. US-Senator Rand Paul) sowohl in Israel als auch in den Vereinigten Staaten. Rand Paul spielt eine Vermittlerrolle innerhalb der Republikanischen Partei – er verbindet die Liberalen mit den christlichen Nationalisten (dieselbe Rolle, die sein Vater, Ron Paul, in den 1980er Jahren spielte).

Es ist erwähnenswert, dass die „Susquehanna International Group“ im Sommer 2022 in die Fußstapfen von Sam Bankman-Fried (von FTX) treten und ein Büro auf den Bahamas eröffnen wollte (wegen der relativ freundlichen Krypto-Bestimmungen der Insel). Jeff Yass ist auch der größte externe Investor von „ByteDance“ (der Muttergesellschaft von „TikTok“). Die Tatsache, dass Yass ein früher Investor in ein globales Phänomen wie „TikTok“ ist, bestätigt meine Behauptung, dass die „Susquehanna International Group“ eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Kultur spielt: Sie formt synthetische, algorithmisch verstärkte Online-Phänomene (d. h. das, was im Trend liegt oder viral geht). Da Yass einer der größten Einzelspender von Rand Paul ist, stellt sich die Frage, ob Rand Pauls Widerstand gegen ein Verbot von „TikTok“ auf sein Engagement für die „freie Meinungsäußerung“ oder auf seine Verbindungen zu einem der größten Investoren von „TikTok“ zurückzuführen ist.

Bank Leumi, Paxos, Fireblocks Projekt Eden & Crypto Aid Israel

Im Jahr 2022 war die „Bank Leumi“ die erste israelische Bank, die den Kryptohandel ermöglichte. Sie ging eine Partnerschaft mit dem in den USA ansässigen Unternehmen „Paxos“ ein, weil „das Unternehmen mehrere Lizenzen für den Umgang mit Bitcoin, Altcoins und Blockchain-Technologie besitzt … [und] es geschafft hat, wichtige Partnerschaften mit PayPal, Revolut und der Bank of America zu konsolidieren.“ Es ist erwähnenswert, dass vor einigen Jahren gegen die „Bank Leumi“ ermittelt wurde, weil sie vielen Diaspora-Israelis bei der Geldwäsche geholfen hatte, und sie gab schließlich zu, „dass sie sich verschworen hat, um US-Steuerzahlern zu helfen, falsche Steuererklärungen für den Internal Revenue Service (IRS) zu erstellen und vorzulegen, indem sie Einkommen und Vermögenswerte in Offshore-Bankkonten in Israel und anderswo auf der Welt versteckt hat.“ Israel wird oft als „Schweiz für Juden“ bezeichnet, weil es alle dieselben Dienstleistungen anbietet (ohne das Bankgeheimnis).

Im Dezember 2021 sagte der Mitbegründer von „Paxos“ (dem neuen Partner der „Bank Leumi“), Charles Cascarilla, bei der Anhörung „Digital Assets and the Future of Finance“ im Kongress neben Sam Bankman-Fried (in Ungnade gefallener FTX-Gründer) und Brian Brooks (ehemaliger Comptroller of Currency unter Trump und Führungskraft bei „Binance“ und „Coinbase“) aus. „Paxos“ war eines der ersten Krypto-Native-Syndikate, das eine bedingte Charta (vom „Office of the Comptroller of the Currency“ oder OCC) erhielt, um einen nationalen Bank Trust zu gründen. Weitere Details zu FTX, dem OCC, dem Rebranding des IWF, der Entflechtung der Finanzintermediation und den Neobanken finden Sie in meinem Beitrag über „Bitcoin Bandits“ hier.

Im Jahr 2022 richteten das israelische Finanzministerium und die Börse von Tel Aviv mit „Fireblocks“ (einer Sicherheitsplattform für digitale Vermögenswerte) die erste digitale Staatsanleihe ein. Die Initiative wurde „Project Eden“ genannt und konzentrierte sich auf drei Merkmale: „Die Tokenisierung von Fiat, die Tokenisierung von Staatsanleihen und Anweisungen, um den Austausch von Vermögenswerten zu veranlassen.“ Der CEO und Mitbegründer von „Fireblocks“, Michael Shaulov, war Teamleiter in einer militärischen Eliteeinheit, der „Unit 8200“ (die an den anspruchsvollsten und missionskritischen Projekten der IDF beteiligt war).

LinkedIn: Michael Shaulov (Quelle)

„Eden“ (was so viel wie Paradies bedeutet) ist ein seltsamer Name für ein Projekt, das sich auf die Anwendung der Blockchain-Technologie für die Ausgabe, Abwicklung und das Clearing von digitalen Staatsanleihen konzentriert. Wollen sie damit andeuten, dass der Übergang zur digitalen Verwaltung ein Quantensprung zu einer Art Cyber-Paradies ist? Beides scheint der Realität zu widersprechen, denn das „Projekt Eden“ baut offenbar die für ein elektronisches Panoptikum erforderliche Infrastruktur auf (nicht gerade ein Reich des ewigen Vergnügens und der Freude).

Im Jahr 2022 war „Fireblocks“ der am höchsten bewertete Infrastrukturanbieter für digitale (tokenisierte) Vermögenswerte und unterstützte über 800 große Institutionen. Im selben Jahr beauftragte „BNY Mellon“, die größte Depotbank der Welt, „Fireblocks“ mit der Entwicklung einer Finanzinfrastruktur für die Verwaltung ihrer digitalen Vermögenswerte, und seitdem hat „Fireblocks“ den Transfer von 2 Billionen Dollar an digitalen Vermögenswerten sichergestellt.

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und Hamas (am 7. Oktober) haben israelische Banken und Aufsichtsbehörden „Crypto Aid Israel“ mit dem Fluss von Krypto-Spenden unterstützt. Es ist unklar, wer den Fonds gegründet hat, aber „Fireblocks“ (von „Project Eden“) ist eingesprungen, um diese Krypto-Vermögenswerte zu verwalten.

Crypto Aid Israel (cryptoaidisrael.com/)

Auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen Russland und der Ukraine stellte ich fest, dass Kryptowährungen als „Retter“ vor dem Zentralbankkartell (auf beiden Seiten) angepriesen wurden. Da die ukrainische Zentralbank elektronische Bargeldtransfers verbot und Geldautomaten abschaltete, wandten sich die Ukrainer Kryptowährungen zu, um die Wirtschaftskrise zu bewältigen, die durch das von ihrer Regierung (als Folge der russischen Invasion) verhängte Kriegsrecht verursacht wurde. In ähnlicher Weise wandten sich auch die Russen Kryptowährungen zu, als der russische Rubel einen Schlag erlitt. Vor allem die ukrainische Regierung hat sich mit „FTX“ (dem betrügerischen Unternehmen von Sam Bankman-Fried) zusammengetan, um eine Krypto-Spenden-Website einzurichten. Lesen Sie meine Beiträge über das Krypto-Rätsel in der Ukraine und Russland und über Bitcoin-Banditen (hier und hier), um besser zu verstehen, warum diese „Crowdfunding für Ihren Krieg mit Kryptowährungen“-Plattformen höchst verdächtig sind (ob in Israel oder der Ukraine).

Tokenisierung von Immobilien, um israelische Siedlungen zu beschleunigen, Tony Blair & Fireblocks

Vor einigen Monaten berichtete die „Jerusalem Post“, dass die israelische Landbehörde Mechanismen zur Tokenisierung der Immobilienbranche entwickelt und dazu Blockchain-Berater sucht, die beim Übergang zu Smart-Contract-basierten Immobilienverträgen und der Lizenzverwaltung helfen sollen. Der Einsatz von Distributed-Ledger-Technologie und Blockchain würde der israelischen Regierung helfen, den Prozess der Immobilienregistrierung (insbesondere im Westjordanland) zu rationalisieren. „Fireblocks“ setzt sich auch dafür ein, dass die israelische Immobilienbranche Blockchain und Tokenisierung verwendet.

Die israelische Landbehörde möchte höchstwahrscheinlich die Immobilienbranche tokenisieren, da dies die Transaktionen beschleunigen und die Gebühren reduzieren würde. Dies könnte ein Problem darstellen, da viele der von der israelischen Landbehörde bearbeiteten Transaktionen den Ausbau illegaler israelischer Siedlungen auf besetztem Land betreffen. So stellte die „Jerusalem Post“ im Mai 2023 fest, dass auf der Website der israelischen Landbehörde eine Liste mit 1.248 neuen Wohneinheiten im Westjordanland veröffentlicht wurde und die Regierung Netanjahu trotz des Widerstands der Palästinenser den Siedlungsausbau vorantrieb. Vielleicht will die israelische Regierung die Immobilienbranche nicht nur tokenisieren, um der tokenisierten Asset-Wirtschaft einen Schritt voraus zu sein, sondern auch, um ein schnelles und legales Verfahren für illegale Landnahmen im Westjordanland zu schaffen. Immerhin hat Mike Pompeo verkündet, dass die Vereinigten Staaten israelische Siedlungen (legal oder illegal) nicht mehr als „unvereinbar“ mit dem Völkerrecht betrachten. Darüber hinaus gibt das israelische Gesetz über das Eigentum von Abwesenden dem Staat die rechtliche Befugnis, Gebäude (die von Palästinensern während der Nakba aufgegeben wurden) an die israelische Regierung zu übertragen.

Während Netanjahus Regierung zu Recht kritisiert wird, berichtet die „Times of Israel“, dass Premierminister Benjamin Netanjahu in dem Bemühen, die internationalen Bedenken über den Tod von Zivilisten zu mildern, den ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair zum „humanitären“ Koordinator für Gaza ernennen will. Dies würde es Blair ermöglichen, inmitten des Konflikts die Rolle des „liberalen Helden“ zu spielen – was Netanjahus Kriegsanstrengungen auf der internationalen Bühne mehr Legitimität verleihen würde. Für Blair ist dies ein perfektes Timing, denn er ist eine Schlüsselfigur bei den von der Vierten Industriellen Revolution vorangetriebenen Regelungen für Global Governance und Transparenz. Ein Großteil dieser Lobbyarbeit erfolgt über das „Tony Blair Institute“, das dafür bekannt ist, lausige Lobeshymnen zu veröffentlichen – wie diesen Artikel, in dem Maltas Übergang von der kolonialen Abhängigkeit zum Blockchain-Führer gelobt wird.

Im Jahr 2002 rief Tony Blair auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Südafrika die „Extractive Industries Transparency Initiative“ (EITI) ins Leben. Blairs „EITI“ ist eine internationale Regulierungsorganisation, die die Transparenz der Regierungen in rohstoffreichen Ländern fördern und unterstützen soll. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die „EITI“ verkündet hat, die Zentralafrikanische Republik sei endlich auf dem „Weg zur Akzeptanz“ und habe ihre Aussetzung im Jahr 2021 aufgehoben, nachdem die Zentralafrikanische Republik zugestimmt hatte, die Empfehlungen der „EITI“ umzusetzen. Meiner Einschätzung nach hat die Zentralafrikanische Republik wahrscheinlich ihre natürlichen Ressourcen als Alibi eingesetzt, um die „EITI“-Standards für Transparenz zu erfüllen. Seitdem ist die Zentralafrikanische Republik von der Tokenisierung der Ressourcen zur Tokenisierung von Land übergegangen. Im Jahr 2022 nahmen Tony Blair, Bill Clinton und Sam Bankman-Fried an einer recht exklusiven Krypto-Konferenz auf den Bahamas teil, um über Web3 und die Zukunft der Kryptowährungen zu sprechen. Es scheint, als ob Blair und Clinton dort waren, um der Kryptowährung eine „seltsame neue Seriosität“ zu verleihen und den alten Investoren zu versichern, dass sie legitim ist.

Tony Blair, Bill Clinton und Sam Bankman-Fried auf der Bühne der Crypto Bahamas-Konferenz (Quelle)

Die Tokenisierung von Immobilien ermöglicht Bruchteilseigentum und erlaubt es „einer Gruppe von Freunden, eine Immobilie gemeinsam zu kaufen … [und] das Gruppen-Eigentum anzupassen … im Gegensatz zur Übertragung eines traditionellen Landtitels.“ Der Risiko- und Strategiechef von „Fireblocks“, Roi Karo, argumentierte, dass das Bruchteilseigentum von Vermögenswerten es Menschen mit weniger Mitteln ermöglicht, sich zu beteiligen, was „die Eintrittsbarriere senkt und den Zugang zu einem viel größeren Pool von Investoren eröffnet“ (Übersetzung: es gibt räuberischen Fintech-Schurken Zugang zu einem unerschlossenen Markt).

Nach Angaben der „Boston Consulting Group“ würde sich der „Gesamtumfang der Tokenisierung von illiquiden Vermögenswerten bis 2030 weltweit auf 16 Billionen US-Dollar belaufen“ (davon 20% im Immobilienbereich). Wie in einem „Newsweek“-Artikel hervorgehoben wird, können intelligente Verträge in Zukunft automatisiert werden, um z. B. Schlüssel zu deaktivieren, wenn der Mietvertrag nicht mehr aktuell ist. Dies ist definitiv ein Werkzeug, das dazu verwendet werden kann, die bereits Enteigneten zu quälen. Technologische Fortschritte lösen nicht per se menschliche Probleme, denn nur Menschen können menschliche Probleme lindern. Die Werkzeuge sind neutral, aber die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden, ist es nicht. Einzelpersonen oder Gruppen mit unterschiedlichen Werten und Charaktereigenschaften können diese Werkzeuge nutzen, um ihre halbgaren, unmoralischen Ideen zu verwirklichen. Solange es einen freien Willen gibt, können sich manche Menschen für eine Reihe von korrupten und zerstörerischen Verhaltensweisen entscheiden, die in das Spektrum der Conditio Humana fallen.

Alex Gladsteins „Bitcoin ist Menschenrechte“-Kreuzzug und das Kontinuum der Techno-Tyrannei

YouTube: „Bitcoin and Human Rights“ mit Alex Gladstein (Quelle)

Ein paar Worte zu den Krypto-Bros, einschließlich der Bitcoin-Maximalisten, die behaupten, dass sich die Länder des globalen Südens von ihren imperialen Herren befreien können, indem sie einfach Bitcoin und/oder andere Kryptowährungen einführen: „Fix the money, fix the world“ (wie sie gerne sagen). Einer dieser Übeltäter ist Alex Gladstein, ein Astroturf-Extraordinarius. Ich habe letztes Jahr über Gladstein in meinem Artikel „Französischer Imperialismus vs. Kryptokolonialismus“ geschrieben (hier und hier); er ist es jedoch wert, erneut hervorgehoben zu werden, weil er einen Artikel darüber geschrieben hat, wie Palästinenser Bitcoin als Werkzeug zur „Befreiung“ nutzen können. Gladstein ist berüchtigt dafür, legitime Kritik an den Auswirkungen des Wirtschaftsimperialismus als Vorwand zu nutzen, um seine dezentralisierten, „marktwirtschaftlichen“ Lösungen der österreichischen Wirtschaftsschule vorzuschlagen. Er scheint zu glauben, dass die Blockchain-Technologie und Bitcoin die Folgen von fast einem Jahrhundert kolonialer Besatzung, wirtschaftlicher Kriegsführung durch neoliberale Politik, unmenschlicher Austerität und Korruption innerhalb und außerhalb der Nationen korrigieren können. Wie in einem Artikel auf „MERIP“ formuliert:

Im besten Fall gehen die falschen humanitären Versprechungen der Krypto-Befürworter gegenüber der palästinensischen Bewegung naiv mit einem unerreichbaren Ausweg aus tieferen geopolitischen Missständen hausieren. Im schlimmsten Fall werden die Erfahrungen der Palästinenser mit Verfolgung und Beherrschung zynisch ausgenutzt, um eine externe Agenda voranzutreiben… Eine unabhängige palästinensische Wirtschaft wird nicht auf magische Weise aus einer souveränen Währung entstehen, egal ob digital oder nicht.

In seinem Artikel über Palästina schwärmt Gladstein von einem Unternehmen namens „Paxful“ und seinen „lebendigen Peer-to-Peer-Marktplätzen in Palästina“ und behauptet, dass Bitcoin, wenn die Palästinenser es in großer Zahl annehmen, „zu einem bemerkenswert mächtigen friedlichen Protest werden könnte„. 2019 wurde dasselbe Unternehmen, das Gladstein etwa zwei Jahre später lobte, „Paxful“, beschuldigt, Millionen an Kryptogeld nigerianischer Nutzer zu blockieren. Eine nigerianische Organisation namens „United Global Resolve for Peace“ behauptete, dass „Paxful“ die Krypto-Investitionen vieler nigerianischer Nutzer beschlagnahmt hatte, indem es ihre Wallets deaktivierte. Nach einer Untersuchung wurden einige der Nutzer von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen, aber „Paxful“ weigerte sich trotzdem, die Gelder zurückzugeben. Anfang dieses Jahres stellte „Paxful“ seinen Betrieb in Nigeria ein. Vielleicht wusste Gladstein nicht von diesen Anschuldigungen gegen „Paxful“, als er den Artikel schrieb; wenn er sie jedoch kannte und sie für falsch hielt, hätte er erklären können, warum er sie für unbegründet hielt.

Gladstein argumentiert auch, dass, da die Palästinenser ein Volk mit einer Geschichte voller Enteignungen sind, Bitcoin ihnen einen Weg geben kann, „die Früchte ihrer Arbeit und ihrer Zeit zu nehmen und sie in einen Vermögenswert im Cyberspace zu sperren, außerhalb der Kontrolle der Hamas, Israels, der PA oder der Weltbank“. Diese Behauptung hat sich als falsch erwiesen, wenn man bedenkt, dass die israelische Regierung Partnerschaften mit Börsen wie „Binance“ und Stablecoin-Emittenten wie „Tether“ eingegangen ist und diese Partnerschaften genutzt hat, um palästinensische Konten einzufrieren und zu deaktivieren, die als „Hamas-nah“ eingestuft wurden – wie kann das außerhalb der Kontrolle Israels liegen?

In seinem quälend wortreichen und langatmigen Artikel findet sich Gladsteins These erst gegen Ende des Berichts, als er endlich einen klaren Standpunkt vertritt:

Es besteht die Möglichkeit, dass Palästinenser – oder jede andere gefährdete Bevölkerung, die durch ausländische Besatzung, einheimischen Autoritarismus, eine kollabierende Wirtschaft oder einen strukturellen Mangel an Chancen gefangen ist – Bitcoin als neue Währung annehmen. Millionen von Menschen treffen diese Entscheidung bereits in der Türkei, Argentinien, Nigeria, Iran, Libanon und darüber hinaus.

Gladstein gehört zur „Human Rights Foundation“ (HRF), was erklärt, warum seine Rhetorik direkt aus dem Handbuch „How to Market Bitcoin for Dummies“ entnommen ist, gespickt mit der Linie des US-Außenministeriums zu fast allen Nationen in der südlichen Hemisphäre: inländischer Autoritarismus. Gladstein ist auch Teil des „Oslo Freedom Forum“ (wo Peter Thiel ein Mäzen ist) und der „Singularity University“ (gegründet von dem Futuristen Ray Kurzweil).

Der Großteil des öffentlichen Diskurses der etablierten und alternativen Medien (in Bezug auf die ethischen Aspekte der zynischen Nutzung technologischer Innovationen) ist eher rudimentär. Er dreht sich in der Regel um eine enge Dialektik, die sich auf die überlebensgroße „globalistische liberale Elite“ (vertreten durch Bill Gates, Sam Altman, Klaus Schwab, George Soros und Mark Zuckerberg) konzentriert, die den „etablierten“ traditionell-konservativen (tradcon), libertären Technokraten (vertreten durch Personen wie Peter Thiel, Elon Musk, David Sacks und Donald Trump) gegenübersteht. In Wirklichkeit versuchen beide Seiten, die Gesellschaft in eine ähnliche Richtung zu lenken – und nutzen dabei unterschiedliche Wege, um das gleiche Ziel zu erreichen.

Auf dem Kanal „Dayz of Noah“ gibt es einen Beitrag, der diese besondere Dialektik seziert, und der Teil über Musks „menschliche Authentifizierung“ im Vergleich zu Altmans „Nachweis der Persönlichkeit“ ist besonders aufschlussreich, weil Musk und Altman ähnliche Ziele verfolgen: Vertrauen, Einhaltung und Nachfrage. In dem Video wird dies wie folgt aufgeschlüsselt: Personen wie Elon Musk nutzen soziale Medien, um durch die Schaffung von Kultur Vertrauen zu schaffen. Deshalb hat Musk Twitter gekauft und ein Spektakel über die „Twitter Files“ und den Kampf gegen die liberale Zensur veranstaltet. Dies half Musk dabei, eine digitale Armee von loyalen „Anti-Wach“-Kriegern zu kultivieren, die die „Twitter Leaks“ nutzen, um den Kulturkampf zu führen. Als Nächstes wird Konformität erreicht, indem man es superbequem macht, zu gehorchen, und es unerträglich macht, sich zu widersetzen; dann beginnen die Menschen schließlich, die „technologischen Lösungen“ für menschliche Probleme zu fordern.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist Musk eine Partnerschaft mit dem israelischen Unternehmen „AU10TIX“ eingegangen, um die Identität der Nutzer von „Twitter Blue“ zu überprüfen. Abgesehen davon könnte man argumentieren, dass Musk Ambitionen hat, seine Ziele der „menschlichen Authentifizierung“ zu implementieren, zu rationalisieren und zu skalieren – die sich nicht so sehr von Altmans Zielen des „Nachweises der Persönlichkeit“ unterscheiden (abzüglich der gespenstischen Kristallkugel).

Gladstein stammt wahrscheinlich aus der Thiel-Musk-Fraktion des „Techno-Tyrannei“-Kontinuums, wenn man bedenkt, dass Thiel seit über einem Jahrzehnt ein lautstarker Befürworter des HRF und des „Oslo Freedom Forum“ ist (mit denen Gladstein in Verbindung steht). Gladstein scheint zu glauben, dass Geld die Wurzel der palästinensischen Kämpfe ist, so dass sie einfach Bitcoin annehmen sollten; wie „MERIP“ jedoch feststellt, ist seine Erklärung naiv, weil „die Währungsbeziehung zwischen Israel und den Palästinensern eine grundlegendere politische Asymmetrie der Macht widerspiegelt.“ Ich würde hinzufügen, dass es eine Ebene gibt, die tiefer liegt als das „Politische“, und das ist der Bereich der Ethik und Moral – die nicht durch den dialektischen Materialismus quantifiziert oder analysiert werden können.

In seinem Artikel argumentiert Gladstein, dass Palästina das El Salvador des Nahen Ostens werden könnte (da El Salvador das erste Land war, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat). Er setzt sein Bitcoin-Gespräch fort, indem er Nayib Bukele (Präsident von El Salvador) für seine großartige Arbeit lobt, der Welt eine Vorlage dafür zu liefern, wie Bitcoin auf nationaler Ebene eingesetzt werden kann. Er war auch von der Ironie begeistert, dass der erste Führer, der Bitcoin einführte (Nayib Bukele), palästinensischer Herkunft war und dass dies ein Grund mehr für Palästina ist, den gleichen Weg wie El Salvador zu gehen.

Er schließt seinen Artikel, indem er hervorhebt, dass „die Linke“ Bitcoin aus einer Position des „Privilegs“ heraus angreift, weil alles, was sie tut, darin besteht, online „Tugenden zu signalisieren“, anstatt Lösungen anzubieten (wie z.B. sich dafür einzusetzen, dass Palästina Bitcoin oder andere Kryptowährungen einführt). Ich glaube nicht, dass man Bitcoin als konkrete Lösung bezeichnen kann, wenn die Hinwendung zu Kryptowährungen auf Verzweiflung und nicht unbedingt auf Innovation oder kreativen Ausdruck zurückzuführen ist. Diese Art von Argumenten ist witzig, weil sie auf der Annahme beruhen, dass Gladstein und seine Fraktion der „Bitcoin als Menschenrechte“-Sekte die Natur des Problems überhaupt verstehen. Es ist ein voreiliger Sprung zu oberflächlichen Lösungen, ohne das Problem richtig zu diagnostizieren. Außerdem ist es unglaublich engstirnig, kurzsichtig und bezeichnend für eine Person, die sich noch nicht mit den philosophischen Grundlagen ihrer Überzeugungen und ihrer Gesamtperspektive auseinandergesetzt hat, wenn Gladstein menschliche Probleme auf „das Wirtschaftssystem“ zurückführt.

Zweiparteienunterstützung der USA für Israel

Um es klar zu sagen: Auch Trumps Vorgänger (Demokraten oder Republikaner) unterstützten die im „Peace to Prosperity“-Plan dargelegten Ambitionen. Die Konzentration dieses Artikels auf Trumps Unfug im Nahen Osten sollte nicht als Verharmlosung der Verfehlungen der Demokraten missverstanden werden, denn die Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel ist und war immer überparteilich. Auch wenn Neokonservative wie Ben Shapiro zu argumentieren versuchen, dass Barack Obama der „israelfeindlichste“ Präsident war – es stimmt einfach nicht. Im Jahr 2011 wurde Palästina zum Beispiel die Vollmitgliedschaft in der UNESCO gewährt, woraufhin Obama die Finanzierung der UNESCO durch die USA einstellte. Im selben Jahr veröffentlichte die „Heritage Foundation“ einen Artikel, in dem sie die Obama-Regierung dafür lobte, dass sie das palästinensische Streben nach Eigenstaatlichkeit ohne ein ausgehandeltes Abkommen mit Israel als einen Versuch ansah, Israel zu isolieren. Abgesehen davon stimmt es auch, dass die UNESCO von Verfechtern der Eugenik (wie Julian Huxley) gegründet wurde, die glaubten, dass die Menschheit durch gezielte eugenische Maßnahmen verbessert werden könnte. Nichtsdestotrotz bleibt der Punkt bestehen, denn es ist eines von vielen Beispielen, die die Vorstellung widerlegen, dass das demokratische Establishment israelfeindlich sei.

Zusätzlich zu den Verbindungen der Republikanischen Partei zum israelischen Geheimdienst und zu Personen, die mit der „NSO Group“ zu tun haben (über Erik Prince und andere), ist es auch erwähnenswert, dass der US-Senator Mark Warner (Demokrat aus Virginia) mit einem der Mitbegründer der „NSO Group“ in Verbindung gebracht wurde. In dieser Folge des „AnteDote“-Podcasts geht es um die angeblichen Verbindungen von Senator Warner zu Omrie Lavie (Mitbegründer der „NSO Group“) durch Warners private und politische Beziehung zu Nicholas Perrins.

Zusammenfassung

Ziel dieser Untersuchung war es, erstens aufzuzeigen, wie die Trump-Administration, die VAE, Netanjahu und das „Kohelet Policy Forum“ alle eine wichtige Rolle bei der Schaffung der Mechanismen gespielt haben, die zu den hyperrealen Gefahren und Tragödien geführt haben, die sich derzeit im Nahen Osten abspielen. Zweitens sollte der rote Faden aufgezeigt werden, der sich durch Trumps „BUILD“-Gesetz (das höchstwahrscheinlich die Mittel bereitstellte, um die arabische Welt über das von Kushner vermittelte Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu bewegen) und Bidens „Build Back Better“-Plan zieht. Zusätzlich zur Enthüllung einiger Verbindungen der Krypto-Industrie zu Netanjahu (zusammen mit Nafali Bennetts jüngsten Äußerungen über den Aufbau eines technokratischen Panoptikums in Gaza) und dem Aufzeigen der Parallelen zwischen der Ukraine und Israel, die beide Kryptowährungen zur Finanzierung ihrer „humanitären“ Bemühungen nutzen.

Diese Untersuchung zeigt idealerweise, wie Israels Landbehörde – scheinbar – versucht, israelische Siedlungen durch die Tokenisierung der Immobilienbranche zu beschleunigen (ein Schritt, der illegale Landnahmen im Westjordanland rationalisieren würde). Und es ist hoffentlich klar, warum es nicht nur problematisch ist, sondern eine Fehldiagnose des eigentlichen Problems, wenn die Krypto- und Bitcoin-Enthusiasten digitale Währungen als Gegenmittel gegen die Korruption der Regierungen im „Globalen Süden“ (einschließlich Palästina) vermarkten.

Es ist wichtig, über die technologischen Innovationen und Finanzinstrumente zu diskutieren, die in „Entwicklungsländern“ getestet werden, weil es sich in erster Linie um Menschen handelt, deren Leben von Natur aus wertvoll und wichtig ist. Zweitens werden diese Pilotprogramme in der Regel weltweit ausgeweitet und finden schließlich ihren Weg in die „entwickelte“ Welt. Viele der neuen Überwachungs- und Einhaltungsrahmen und -richtlinien werden zunächst in Ländern mit wenig oder gar keiner vorhandenen physischen oder rechtlichen Infrastruktur getestet, weil es einfacher ist, auf einem „weißen Staatsfleck“ aufzubauen, als eine alte Struktur in eine neue zu überführen. So oder so wird es sich immer rächen.