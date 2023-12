Von Riley Waggaman

Die 28. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen, besser bekannt als COP28, läuft in Dubai auf Hochtouren. Wie erwartet, sind sich die Konferenzteilnehmer einig, dass Betrug mit erneuerbaren Energien sehr gut und Kohlenstoff sehr, sehr schlecht ist.

Verzeihen Sie, wenn ich das Offensichtliche ausspreche, aber die russische Delegation auf der COP28 umfasst ein Team von ESG- Elitebetrügern -Ökohelden der Sberbank. Es ist vielleicht nicht so überraschend, dass die Bank, die 2020 eine „russische Niederlassung der Klimainitiative des Weltwirtschaftsforums“ gegründet hat, nun die russische „Kohlenstoffregulierung“ auf einer UN-Konferenz anführt, die das Leben unerträglich machen soll.

Hier sind einige Berichte aus russischen Staatsmedien:

Via TASS:

Nach Schätzungen der Sberbank wird der Klimawandel der russischen Wirtschaft jährlich einen Schaden in Höhe von 580 Milliarden Rubel zufügen. Dies gab die stellevertretende Vizedirektorin der Bank für ESG, Tatyana Zavyalova, bekannt.



„Da wir uns intensiv mit der Bewertung von Klimarisiken befassen, schätzen wir den durch den Klimawandel verursachten Schaden in Russland für den Zeitraum von 2023 bis 2027 vorläufig auf durchschnittlich 580 Milliarden Rubel jährlich“, sagte sie auf der 28. Konferenz der Vertragsparteien der UN-Rahmenkonvention zum Klimawandel (COP28).



Sawjalowa wies auch darauf hin, dass in einigen Regionen, die besonders anfällig für den Klimawandel sind, die jährlichen Verluste zwischen 5 und 6% des Bruttoprodukts liegen können. Ihrer Meinung nach verlagert sich die Frage der Umsetzung einer wirksamen Klimapolitik in Russland und der Welt „zunehmend auf die wirtschaftliche Ebene“.