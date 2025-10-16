Palästinensische Leichen, die von Israel zurückgegeben wurden, zeigen laut Ärzten Anzeichen von Folter und Hinrichtung und waren nummeriert

Fast alle waren gefesselt, hatten verbundene Augen und Schusswunden zwischen den Augen, sagt ein Arzt im Nasser-Krankenhaus in Gaza.

Julian Borger, Senior International Correspondent

Viele der 90 Leichen von Palästinensern, die von den israelischen Behörden im Rahmen des Waffenstillstands nach Gaza zurückgebracht wurden, zeigten laut Aussagen von Ärzten Anzeichen von Folter und Hinrichtung – darunter verbundene Augen, gefesselte Hände und Kopfschüsse.

Im Rahmen der von den USA vermittelten Waffenruhe hatte Hamas die Leichen mehrerer Geiseln übergeben, die während des Krieges starben, während Israel die Leichen von zwei Gruppen zu je 45 Palästinensern, die während der Kämpfe getötet worden waren, übergab. Der Austausch erfolgte über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).

Ärzte im Nasser-Krankenhaus in der südlichen Stadt Khan Younis, die die palästinensischen Leichen vom IKRK erhielten, erklärten am Mittwoch, es gebe erhebliche Beweise für Misshandlungen und summarische Hinrichtungen, und keine der Leichen sei identifizierbar gewesen.

„Fast alle von ihnen hatten verbundene Augen, waren gefesselt und hatten Schusswunden zwischen den Augen. Fast alle wurden hingerichtet“, sagte Dr. Ahmed al-Farra, Leiter der pädiatrischen Abteilung des Nasser-Krankenhauses.

„Es gab auch Narben und verfärbte Hautstellen, die zeigen, dass sie vor ihrer Tötung geschlagen wurden. Außerdem gab es Anzeichen, dass ihre Körper nach dem Tod misshandelt wurden.“

Farra fügte hinzu, dass die Leichen von den israelischen Behörden ohne jegliche Identifizierung übergeben worden seien und die Krankenhäuser in Gaza, die in zwei Jahren Krieg stark bombardiert worden waren, keine Möglichkeit hätten, DNA-Analysen durchzuführen.

„Sie kennen die Identität dieser Körper, aber sie wollen, dass die Familien noch mehr unter dem Schicksal dieser Opfer leiden“, sagte der Arzt.

Die Krankenhausverwaltung in Nasser erklärte, die Leichen, die zuvor in israelischen Kühlanlagen aufbewahrt worden waren, seien mit nummerierten Etiketten, aber ohne Namen zurückgegeben worden. Ärzte baten Angehörige vermisster palästinensischer Männer, bei der Identifizierung zu helfen.

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) verwiesen Anfragen zu den Vorwürfen an den Israelischen Strafvollzugsdienst, den The Guardian um eine Stellungnahme bat.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) untersucht derzeit Kriegsverbrechen beider Seiten im zweijährigen Gaza-Krieg, darunter die Tötung von 15 palästinensischen Sanitätern und Rettungskräften, deren Leichen im März in einem flachen Massengrab gefunden worden waren. Krankenhausbehörden erklärten, die Opfer hätten gefesselte Hände und Füße gehabt und seien in den Kopf geschossen worden.

Die Rückgabe von Leichen auf beiden Seiten des Konflikts hat sich als großes Hindernis für die Umsetzung der am Wochenende in Kraft getretenen Waffenruhe erwiesen. Israel kündigte an, die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza zu verlangsamen, da sich die Überführung von 28 Leichen israelischer Geiseln, die während des Krieges getötet worden sein sollen, verzögert habe – und erklärte, dass eine der übergebenen Leichen nicht zu den Geiseln gehöre.

Am Mittwochabend erklärte Hamas, sie habe alle Leichen der verstorbenen Geiseln übergeben, auf die sie Zugriff habe, während das israelische Militär bestätigte, dass das Rote Kreuz zwei weitere Körper in Gaza erhalten habe.

Die militante Gruppe hatte zuvor die Überreste von sieben der 28 bekannten verstorbenen Geiseln zurückgegeben – zusammen mit einem achten Körper, von dem Israel erklärte, er gehöre nicht zu den früheren Geiseln.