Die große Einwanderungslüge: China zerschmettert den Mythos, dass Ausländer nötig sind, um die wirtschaftliche Zukunft des Westens zu sichern

China lässt Europa alt aussehen, aber wie ist das möglich, wenn China den Weg extremer Einwanderungsbeschränkungen gewählt hat?

Es wird eine Lüge erzählt, dass Millionen von Migranten nötig seien, um westliche Volkswirtschaften zu revitalisieren, aber ein einziges einfaches Meme reicht aus, um diese gesamte Behauptung zu widerlegen. Das Meme zeigt, dass in ganz China weniger ausländische Staatsangehörige leben als in nur einer deutschen Stadt, Berlin.

All of China has less foreigners than the city Berlin.



Let that sink in. pic.twitter.com/9Zz3f7lC3p — iamyesyouareno (@iamyesyouareno) October 3, 2025

Eine einfache Suche bestätigt diese erstaunliche Statistik. Laut Chinas Volkszählung von 2020 lebten in dem gesamten Land – einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern – etwa 845.697 ausländische Staatsangehörige.

Im Gegensatz dazu leben in Berlin allein, nur einer Stadt in Deutschland, über 1 Million Ausländer. Das zählt noch nicht einmal all die Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft mit ausländischem Hintergrund. Einer Schätzung zufolge liegt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund bei 39,4 Prozent der Berliner Bevölkerung, was die Zahl auf fast 1,8 Millionen insgesamt bringen würde.

Basierend auf nonstop Behauptungen nicht nur der Linken, sondern sogar der Mitte-rechts Christlich Demokratischen Union (CDU), werden immer mehr Migranten benötigt, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln, obwohl dieselben Migranten 50 Milliarden Euro pro Jahr an Sozialleistungen, Integration und Wohnen kosten. Bemerkenswerterweise erkundet die Regierung, trotz der Behauptungen, dass diese Migranten das deutsche Rentensystem sichern würden, als sie 2016 erstmals massenhaft eintrafen, nun Pläne, das Renteneintrittsalter bis 2060 auf 73 Jahre anzuheben.

Die Diskrepanz zur Realität ist so extrem, dass die „Open-Borders“-Ideologie eindeutig mehr zu einem religiösen Mantra wird als zu etwas, das auf Fakten und Daten basiert.

Deutschland ist nur eine westliche Nation, aber sein rapider und anhaltender Niedergang erzählt die Geschichte eines Großteils des Westens. Deutsche NGOs, linke Aktivisten, Mainstream-Journalisten und verschiedene linksliberale Parteien und Freihändler schauen zu, wie asiatische Länder die deutsche Industrie überholen und ihre Wirtschaft lächerlich machen, und das alles, während sie Massenmigration vollständig meiden.

Tatsächlich ist ein großer Teil der Stärke Asiens die Tatsache, dass sie in Bezug auf Einwanderung sehr restriktiv waren. Diese asiatischen Länder sind nicht frei von Problemen, aber sie weisen sichere Städte, dominante Fertigungsindustrien und Infrastrukturprojekte auf, von denen Deutschland und andere europäische Länder jetzt nur träumen können.

In China und einem Großteil des restlichen Asiens wird dies mit einer einheimischen Arbeitskraft erreicht, und selbst bei sinkenden Geburtenraten bietet die einheimische Arbeitskraft enorme Vorteile.

China, eine grüne Energie-Supermacht

Ein kürzlicher Bloomberg-Artikel beschrieb, wie westliche Risikokapitalgeber nach China reisten, um aus erster Hand zu bestimmen, welche Bedrohung – oder Chance – chinesische Unternehmen für die erneuerbaren und Clean-Tech-Sektoren darstellen.

Diese Gruppe westlicher Investoren besuchte chinesische Fabriken und teilte Bloomberg das schockierende Urteil mit, dass Europäer und Amerikaner in Bezug auf Solarmodule, Windturbinen, Elektrofahrzeuge, Batterietechnologie und Wasserstoff schockierend hinter China zurückliegen. Tatsächlich so sehr, dass es nicht mehr einmal lohnt, in westliche Startups zu investieren, die sich auf diese Bereiche konzentrieren.

Stattdessen entscheiden sich diese westlichen Investoren dafür, mit chinesischen Firmen zusammenzuarbeiten und in sie zu investieren. Dieselben chinesischen Firmen sind vollständig auf einheimische Talente angewiesen und importieren sicherlich nicht Millionen von Indern, Nordafrikanern und Menschen aus dem Nahen Osten, um den erstaunlichen Erfolg anzutreiben, den sie in fast allen Branchen sehen.

Einer der Risikokapitalgeber sagte Bloomberg: „Es ist sehr klar, dass westliche Investoren in einer Blase leben mit ihren Missverständnissen über China.“

Bloomberg News schrieb weiter, dass diese Risikokapitalgeber „wussten, dass China in Bereichen wie Batterien und ‚alles rund um Energie‘ vorausgeeilt war, aber zu sehen, wie groß die Lücke aus erster Hand war, ließ sie sich fragen, wie europäische und nordamerikanische Konkurrenten sogar überleben können, sagt Talia Rafaeli, eine ehemalige Investmentbankerin bei der Goldman Sachs Group Inc. und Barclays Plc, die jetzt Partnerin bei Kompas VC ist.“

Das Medienunternehmen fährt fort und schreibt: „Planet A Ventures, ein in Berlin ansässiger VC, hat entschieden, dass Investitionen in westliche Startups, die Batterieherstellung und -recycling, Elektrolyseure, Solar- und Hardware für Wind umfassen, nicht mehr rentabel sind, sagt Nick de la Forge, General Partner und Mitbegründer der Firma. Er sagt, vor der Reise habe er vermutet, dass China weit voraus sei; aber nachdem er dort war, stehen diese Sektoren jetzt ’streng auf der schwarzen Liste‘.“

Klingt China wie ein Land, das Wellen ausländischer Migrantenarbeiter braucht, um mit dem Westen zu konkurrieren?

Europas Automobilindustrie verliert

Diese Realität spielt sich auch im deutschen Automobilsektor ab, dem Kronjuwel des Landes.

Die Automobilproduktion in Deutschland ist in den letzten 10 Jahren dramatisch zurückgegangen. 2017 wurden in Deutschland 5,7 Millionen Personenkraftwagen produziert, während diese Zahl 2024 um 29 Prozent auf 4 Millionen fiel, laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Die Analyse basiert auf Daten des Internationalen Automobilherstellerverbands (IAM).

In der Zwischenzeit baut China seine Führungsposition gegenüber der EU und Deutschland aus und produzierte im gleichen Zeitraum 30 Prozent mehr Autos. 2024 produzierte China 27,48 Millionen Autos, verglichen mit nur 21,08 Millionen im Jahr 2015.

Viele Europäer selbst kaufen zunehmend chinesische Autos.

Bemerkenswerterweise hat Deutschland in diesem Zeitraum von 2015 bis 2024 6 Millionen Ausländer aufgenommen, von denen viele den deutschen Automobilsektor antreiben sollten. Während derselben Zeit hielt China seine Grenzen bemerkenswert geschlossen.

Länder, die sich weigerten, Migranten zu akzeptieren, wie China, das genau wie Deutschland mit einer alternden Bevölkerung konfrontiert ist, sollten die großen Verlierer sein. Jetzt geben deutsche Institutionen Weißbücher heraus, die deutsche Firmen auffordern, Chinas Innovationserfolg zu kopieren.

Wesentliche Erkenntnisse eines Berichts des ITIF zeigen, dass „chinesische Automobilhersteller 21 Prozent der Personenfahrzeuge der Welt produzieren – eine Zahl, die Analysten schätzen, wird bis 2030 33 Prozent erreichen – und dass sie ab 2022 62 Prozent der Elektrofahrzeuge der Welt und 77 Prozent der EV-Batterien produzierten. Von 2020 bis 2023 stiegen Chinas globale EV-Exporte um 851 Prozent, wobei der größte Teil dieser Exporte (fast 40 Prozent) nach Europa ging.“

Asiatische Firmen sind starke KI-Führer (mit fast null Einwanderung)

Wenn es um die größte Industrie der Zukunft geht, gibt es trotz Rekordeinwanderung nach Deutschland nicht eine einzige nennenswerte KI-Firma im gesamten Land, eine Tatsache, die die Presse des Landes ständig beklagt. In der Zwischenzeit stellte Nvidia-CEO Jensen Huang kürzlich fest, dass der „chinesische Markt die Heimat von 50 Prozent der KI-Forscher der Welt ist.“

Sogar die US-Führung in KI wird jetzt in Frage gestellt, wobei die BBC letzte Woche schrieb über „wie China Nvidias KI-Chip-Dominanz herausfordert“. Chinesische Firmen produzieren zunehmend ihre eigenen KI-Chips und Technologien.

Nochmals, wie macht China das ohne Vielfalt? Wie schafft es das mit einer 92-prozentigen han-chinesischen Bevölkerung und fast null ausländischer Einwanderung? Die Linke sollte anfangen, sich einige schwierige Fragen zu stellen.

In der Zwischenzeit bleibt das benachbarte Taiwan der weltweit führende Produzent von KI-Chips für Unternehmen wie Nvidia und AMD. Taiwan, eine wirtschaftliche Kraft an sich, weist auch einen hochgradig einwanderungsfeindlichen Politikansatz auf, der oft mit Japan verglichen wird. Obwohl die Bevölkerung vollständig aus verschiedenen asiatischen Gruppen, meist Han-Chinesen, besteht, erwägt die Regierung, ihre Politik noch extremer zu gestalten, einschließlich einer Verschärfung der Einbürgerungsrechte.

Ausländer machen nur 3,8 Prozent der taiwanesischen Bevölkerung aus. Zudem sind viele der Ausländer Ehepartner aus südostasiatischen Ländern wie Vietnam und Indonesien, die kulturell nicht allzu unähnlich zur taiwanesischen Bevölkerung sind.

Kurz gesagt, die einwanderungsbeschränkenden Länder Asiens scheinen in vielen Bereichen von KI, Fertigung, grüner Technologie und „Städten der Zukunft“ die Führung zu übernehmen.

Braucht Deutschland mehr Einwanderer? Es scheint, als feuere es massenhaft eigene Arbeiter

Es ist einfach eine Realität, dass die hochqualifizierten Industrien, die einst die deutsche Wirtschaft antrieben, nicht nur ins Wanken geraten, sondern dass sie nicht einmal notwendigerweise nach neuen Mitarbeitern suchen. Stattdessen bauen sie sie rapide ab.

In den letzten 12 Monaten haben deutsche Firmen massive Entlassungen angekündigt, darunter 35.000 bei Volkswagen, 40.000 bei Mercedes, 7.500 bei Audi, 5.000 bei Daimler Truck, 14.000 bei der ZF Group, und Bosch kündigte gerade 22.000 Entlassungen an.

Wenn überhaupt, stellen deutsche Firmen zunehmend nicht ein, größtenteils aufgrund von KI-Fortschritten, die neue Rollen obsolet machen. Ein Kommentar von NIUS beschreibt diesen laufenden Prozess.

„Weil immer mehr Unternehmen in Deutschland auf Automatisierung und KI umsteigen. Das bedeutet, dass Stellen gestrichen werden oder freie Stellen einfach nicht mehr besetzt werden – weil KI die Jobs übernimmt. Gleichzeitig ist das eine tickende Zeitbombe für das deutsche Sozial- und Rentensystem: Immer mehr Menschen gehen in Rente, immer weniger Menschen zahlen in das System ein – weil KI den Job übernimmt, aber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlt“, schreibt Andreas Moring.

Er warnt davor, dass „während Politiker weiterhin sagen, dass mit Einwanderung die Probleme des Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt gelöst werden sollen, deutsche Unternehmen in eine völlig andere Richtung steuern. Sie setzen immer mehr künstliche Intelligenz ein, um Arbeit zu automatisieren, die zuvor Menschen erledigt haben. Dazu werden massive Stellenstreichungen vorgenommen. Und viele weitere Positionen werden erst gar nicht besetzt oder geschaffen. Das ist für die Regierung von Merz und Klingbeil jedoch kein Thema. Es ist eine tickende Zeitbombe für das deutsche Sozialsystem.“

Während deutsche Firmen nicht viel der KI-Technologie der Zukunft entwickeln, setzen sie diese Werkzeuge certainly ein, um ihre Belegschaften zu automatisieren. Kurz gesagt, viele der in Deutschland ankommenden Einwanderer werden nicht notwendigerweise gebraucht.

Dennoch beteiligen sich linke Parteien und die CDU immer noch an dieser Illusion, weil sie Kern ihrer Ideologie ist.

„Während alle linken Parteien in Deutschland, aber auch die Union, immer noch die Geschichte erzählen, dass Einwanderung wegen des demografischen Wandels notwendig sei, verlagern Unternehmen in Deutschland Arbeit von Menschen auf KI. Immer mehr Unternehmen in Deutschland verstehen, dass Einwanderung für sie praktisch keinen Nutzen in puncto Fachkräftemangel und Personalbedarf hat“, schreibt Moring.

Dies ist nicht nur die Meinung von Moring, sondern sogar die Position dessen, was viele als die führende Vermögensverwaltungsfirma der Welt betrachten, BlackRock.

Hier ist, was der berühmte CEO Larry Fink Anfang dieses Jahres über Asien und seine „xenophoben“ Einwanderungspolitiken zu sagen hatte. Er stellt fest, dass die KI-Revolution für asiatische Gesellschaften viel einfacher zu absorbieren und anzupassen sein wird.

„Wissen Sie, wir dachten immer, schrumpfende Bevölkerung sei eine Ursache für negatives Wachstum. Aber in meinen Gesprächen mit der Führung dieser großen entwickelten Länder, die xenophobe Einwanderungspolitiken haben, die niemanden hereinlassen, schrumpfende Arbeitslosigkeit, Entschuldigung, schrumpfende Demografie. Diese Länder werden schnell Robotik und KI und Technologie entwickeln. Und wenn das Versprechen, ich habe nicht gesagt, dass es passieren wird, aber als ein Versprechen von all dem, das die Produktivität transformiert, was die meisten von uns denken werden, werden wir in der Lage sein, den Lebensstandard der Länder und den Lebensstandard der Individuen sogar mit schrumpfenden Bevölkerungen zu erhöhen“, sagte Fink.

„Und so wird sich das Paradigma des negativen Bevölkerungswachstums ändern. Und die sozialen Probleme, die man haben wird, wenn man Menschen durch Maschinen ersetzt, werden in jenen Ländern, die rückläufige Bevölkerungszahlen haben, viel einfacher sein“, fügte er hinzu.

Sicherlich werden viele der qualifizierten Positionen der Vergangenheit mit Robotik, Automatisierung und KI besetzt werden, was den Bedarf an mehr ausländischen Einwanderern in Europa verringert. Dies ist eine Realität, die viele Politiker nicht einmal diskutieren, geschweige denn anerkennen wollen, selbst in ihren eigenen Köpfen.

Ingenieurwesen und Infrastruktur

Wenn die Studenten von heute die Wirtschaft von morgen sind, dann wird sich die Situation in Europa noch verschlimmern.

China übertrifft Deutschland weiterhin in den PISA-Rankings und ist jetzt innovativer als Deutschland. Es verfolgt auch immer gewagtere Ingenieurleistungen, selbst wenn ein Land wie Deutschland, einst berühmt für seine eigene Ingenieurskunst, Demütigungen über Projekte wie das Stuttgart-21-Schienenprojekt erlebt. Dieses Projekt sollte ursprünglich für 1,5 Milliarden Euro fertiggestellt werden und ist jetzt auf über 11 Milliarden Euro angeschwollen und ist immer noch nicht fertig.

Chinas Schienensystem hat das deutsche System weit übersprungen, einschließlich Hochgeschwindigkeitszügen.

Je diverser Deutschland wurde, desto größer die Wirtschaftsleistung und desto dynamischer die Wirtschaft. Zumindest war das die Theorie. Es scheint jedoch, dass je mehr Vielfalt auftritt, desto stagnierender Europas Wirtschaft wird und desto mehr soziale Spannungen, Kriminalität und ein bröckelndes Bildungssystem zur Realität werden. Alle Experten warnen einstimmig, dass die hochqualifizierte Arbeitskraft, die Europa zum Überleben braucht, certainly nicht in Europas zunehmend dysfunktionalem Bildungssystem produziert wird, in dem Schüler oft in den Unterricht kommen, ohne auch nur mehr als ein paar Worte der Landessprache zu sprechen.

Sicherlich werden mehr Uber-Fahrer und ein Wettlauf nach unten bei den Löhnen nicht zu einer rosigeren wirtschaftlichen Aussicht in Europa führen.

Selbst in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, wo menschliche Arbeitskraft in vielen Bereichen noch benötigt wird, gab es immer alternative Lösungen, als Millionen von Menschen mit völlig unterschiedlichen Kulturen hereinzubringen. Ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Menschen in Pflegeheimen, mehr KI- und automatisierte Lösungen (wie in Japan zu sehen) und bessere Bezahlung könnten alle die Situation massiv verbessern. Darüber hinaus könnten strengere Bedingungen für Sozialleistungen immer noch viele in diese Bereiche drängen. Tatsächlich stehen diese Lösungen immer noch zur Diskussion.

Die Realität spielt keine Rolle

Es ist vielleicht an der Zeit für den Westen, die gesamte Grundlage für seine Open-Borders-Politiken zu überdenken, aber natürlich steckt eine religiöse Bewegung hinter diesem Glauben. Keine Menge an Fakten, Zahlen oder Statistiken wird diese Leute umstimmen. Nicht nur die politische Macht der Linken ist in diesen Glauben eingewickelt, sondern Vielfalt und Masseneinwanderung sind Kern ihrer sehr Identität und treiben ihr Gefühl der moralischen Überlegenheit gegenüber jedem an, der sie in Frage stellt.