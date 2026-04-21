Palantir bedroht jetzt weltweit die Zivilisation – Tech-Gigant fordert Macht, Waffen und Kontrolle

Palantirs Manifest für das KI-Zeitalter: Wie ein Tech-Konzern offen für Militarisierung, Elitenherrschaft und kulturelle Härte wirbt

Es war kein Leak, kein internes Papier und kein versehentlich veröffentlichter Entwurf. Es war ein offizieller Post des US-Datenkonzerns Palantir. Unter dem Titel „The Technological Republic, in brief“ veröffentlichte das Unternehmen 22 Thesen, die wie das politische Programm einer neuen Machtelite klingen: Der Westen sei dekadent geworden, zu weich, zu selbstkritisch, zu pluralistisch. Die Zukunft gehöre nicht moralischen Debatten, sondern harter Macht, technologischer Dominanz und nationaler Entschlossenheit.

Because we get asked a lot.



The Technological Republic, in brief.



1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



2. We must rebel… — Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026

Dass irgendein Start-up solche Sätze ins Netz schreibt, wäre eine Randnotiz. Dass sie von Palantir kommen, macht sie hochbrisant.

Denn Palantir ist kein gewöhnliches Softwareunternehmen. Der Konzern arbeitet mit dem Pentagon, Geheimdiensten, NATO-Staaten, Polizei- und Sicherheitsbehörden. Seine Systeme werden in Krieg, Überwachung, Datenanalyse und staatlicher Machtprojektion eingesetzt. Wenn ein Unternehmen mit dieser Nähe zu militärischen Apparaten ein politisches Manifest veröffentlicht, ist das keine bloße Meinungsäußerung. Es ist ein Signal.

Besonders deutlich wird das beim Thema Künstliche Intelligenz. Palantir erklärt offen, die Frage sei nicht, ob KI-Waffen gebaut würden, sondern wer sie baue und zu welchem Zweck. Das ist mehr als Realismus. Es ist der Versuch, die moralische Debatte zu beenden, bevor sie ernsthaft begonnen hat. Wer zögert, so die Logik, verliert gegen China, Russland oder andere Rivalen. Aus Ethik wird Standortnachteil.

Damit normalisiert Palantir eine Entwicklung, die viele Bürger bislang für dystopisch hielten: autonome Waffensysteme, algorithmische Zielauswahl, maschinell beschleunigte Kriegsführung. Der Satz klingt nüchtern, doch politisch bedeutet er eine historische Verschiebung. Nicht mehr die Frage nach Grenzen steht im Zentrum, sondern nur noch Effizienz und Besitzverhältnisse.

Ebenso auffällig ist der Angriff auf das liberale Selbstverständnis westlicher Demokratien. Palantir beklagt „leeren Pluralismus“, verspottet die Dominanz von Apps und Konsumkultur, kritisiert eine psychologisierte Politik und warnt vor zu viel Toleranz. Dahinter steckt die Botschaft, dass offene Gesellschaften zu schwach geworden seien, um sich zu behaupten. Wer Vielfalt, Zurückhaltung und Selbstzweifel pflegt, verliere gegen autoritär organisierte Gegner.

Das ist keine neutrale Diagnose. Es ist eine ideologische Kampfansage.

Besonders explosiv wird das Manifest dort, wo kulturelle Wertungen vorgenommen werden. Palantir erklärt sinngemäß, manche Kulturen hätten Wunder hervorgebracht, andere seien regressiv und schädlich. Damit wird eine Hierarchie von Kulturen formuliert, die im Widerspruch zu zentralen Grundsätzen moderner pluralistischer Demokratien steht. Solche Sätze liefern argumentatives Material für jene Kräfte, die ohnehin von kultureller Überlegenheit, Abschottung und Zivilisationskampf sprechen.

Auch Europa gerät direkt ins Visier. Die Entmilitarisierung Deutschlands und Japans nach dem Zweiten Weltkrieg sei ein Fehler gewesen, heißt es sinngemäß. Deutschland müsse wieder stärker werden, Japan ebenso. Pazifismus erscheint in dieser Lesart nicht als Lehre aus der Geschichte, sondern als gefährliche Schwäche. Für ein Land wie Deutschland, dessen politische Identität nach 1945 gerade auf militärischer Zurückhaltung beruhte, ist das ein Frontalangriff auf das bisherige Selbstverständnis.

Noch grundsätzlicher ist das Menschenbild, das zwischen den Zeilen sichtbar wird. Politiker seien feige, die Öffentlichkeit oberflächlich, Institutionen kraftlos. Hoffnung liegt demnach nicht bei demokratischer Aushandlung, sondern bei entschlossenen Eliten, technischen Experten und strategischen Entscheidungsträgern. Der Bürger erscheint nicht als Souverän, sondern als Zuschauer eines Machtkampfes, den andere für ihn führen sollen.

Hier zeigt sich der eigentliche Kern des Textes: Technologie soll nicht mehr primär Wohlstand schaffen oder Kommunikation erleichtern. Technologie soll Herrschaft organisieren.

Das Ende des Mythos vom neutralen Silicon Valley könnte kaum deutlicher formuliert werden. Jahrzehntelang verkaufte sich die Branche als Motor von Offenheit, Kreativität und globaler Vernetzung. Palantir sagt nun offen, worum es aus Sicht neuer Tech-Machtzirkel tatsächlich geht: Nation, Sicherheit, Stärke, geopolitischer Vorsprung.

Dass ein Unternehmen mit Milliardenaufträgen aus dem Sicherheitsapparat diesen Kurs propagiert, müsste eigentlich eine breite öffentliche Debatte auslösen. Stattdessen wird vieles als intellektuelle Provokation, strategische Nüchternheit oder notwendiger Realismus abgetan. Doch genau darin liegt die Gefahr. Ideen, die gestern extrem wirkten, werden heute als pragmatisch verkauft und morgen zur Normalität.

Palantirs Manifest ist deshalb mehr als Marketing. Es ist ein Fenster in das Denken jener Kreise, die das KI-Zeitalter gestalten wollen. Ein Denken, in dem Demokratie oft als langsam, Moral als naiv und militärische Macht als vernünftige Antwort erscheint.

Wer wissen will, wie die politische Ideologie eines Teils der Tech-Elite aussieht, muss nicht spekulieren. Palantir hat sie selbst veröffentlicht.