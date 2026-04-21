„Es ist höchst unwahrscheinlich“, dass die USA den Waffenstillstand mit dem Iran verlängern; „es werden viele Bomben platzen“, wenn es keine Einigung gibt: Trump und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump hält eine Verlängerung des Waffenstillstands für „höchst unwahrscheinlich“ , falls das Abkommen nicht in Pakistan unterzeichnet wird. Pakistans Premierminister Sharif soll die USA und den Iran um eine weitere Verlängerung um zwei Wochen gebeten haben .

, falls das Abkommen nicht in Pakistan unterzeichnet wird. Pakistans Premierminister Sharif . Präsident Pezeshkian verweist auf „historisches Misstrauen“ und erklärt auf X: „Sie wollen die Kapitulation des Iran. Die Iraner beugen sich keiner Gewalt.“

Vance beabsichtigt, am Dienstag nach Pakistan zu reisen , wobei noch unklar ist, ob die Iraner mitkommen werden – die Pakistaner sagen Ja, aber der Zeitplan ist noch offen. Trump warnt: „Niemand spielt Spielchen“ und „es werden viele Bomben explodieren“, wenn kein Abkommen zustande kommt (PBS)

, wobei noch unklar ist, ob die Iraner mitkommen werden – die Pakistaner sagen Ja, aber der Zeitplan ist noch offen. Trump warnt: (PBS) Xi führt wichtiges Telefongespräch mit saudischem Kronprinzen: „Es war das erste Mal, dass der chinesische Staatschef die Wiederöffnung der strategisch wichtigen Wasserstraße forderte.“

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NYT: Iraner planen Reise nach Pakistan

Die NYT berichtet nun, dass die Iraner in Kürze in Pakistan erwartet werden, obwohl sie in den letzten 12 Stunden noch dementiert hatten, dass sie bereit und willens seien, in eine zweite Verhandlungsrunde einzutreten. Unterdessen drängt Pakistan angeblich auf eine weitere zweiwöchige Verlängerung des Waffenstillstands.

„Eine iranische Delegation plant, am Dienstag nach Islamabad zu reisen, um dort Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zu führen, wie zwei hochrangige iranische Beamte, die mit den Plänen vertraut sind, berichten. Mohammad Bagher Ghalibaf, die einflussreiche politische und militärische Persönlichkeit, die die Gespräche leitet“, schreibt die Zeitung.

Dennoch ist der Ton aus Teheran nach wie vor entschlossen und hart, was darauf hindeutet, dass die beiden Seiten in Wirklichkeit weit davon entfernt sind, sich auf irgendetwas zu einigen, insbesondere was die Atomfrage betrifft. Während der iranische Präsident Pezeshkian kürzlich erklärte, dass „die Einhaltung von Verpflichtungen die Grundlage für einen sinnvollen Dialog ist“, bleibt dennoch ein „historisches Misstrauen“ bestehen. Er erklärte auf X: „Sie streben die Kapitulation des Iran an. Iraner beugen sich keiner Gewalt.“

Ein sehr langer Nachmittag auf Truth Social, in dem behauptet wird, dass Trump die Demokraten nicht zulassen werde, die USA zu einem Abkommen mit dem Iran zu drängen. Es heißt auch, das neue Abkommen werde weitaus besser sein als das JCPOA aus der Obama-Ära.

Und kurz darauf fügte er hinzu:

Trump: „Höchst unwahrscheinlich“, dass er den Waffenstillstand verlängert

Heute Morgen gab es zahlreiche widersprüchliche Meldungen aus Washington, Teheran und Islamabad. Trump erklärte, er werde die Straße von Hormus nicht wieder öffnen, bis eine Vereinbarung unterzeichnet sei (da beide Seiten die Wasserstraße de facto kontrollieren).

Trump hat zudem bekräftigt, dass es „höchst unwahrscheinlich“ sei, dass er den Waffenstillstand mit dem Iran verlängert, während Tasnim berichtet, dass „sich die Entscheidung des Iran, nicht an den Verhandlungen teilzunehmen, bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht geändert hat“.

„Viele Bomben werden explodieren“, wenn der Waffenstillstand ohne Einigung endet: Trump

Präsident Trump sagt, Bomben werden explodieren, wenn der Waffenstillstand ausläuft (der am Mittwoch, dem 22. April, enden soll), berichtet PBS. Er sagte aber auch, er B wisse nicht, ob der Iran an der nächsten Verhandlungsrunde teilnimmt, aber es seiB in Ordnung, wenn der Iran bei den Pakistan-Gesprächen nicht dabei ist. Mit wem also plant Washington unter der Führung von Vizepräsident Vances Team zu sprechen … mit sich selbst? Oder vielleicht plant es einfach, weiterhin Botschaften an die Pakistaner zu senden. Die USA könnten auch versuchen zu „demonstrieren“, dass die Iraner Verhandlungen schlichtweg abgelehnt haben, was dann den erneuten Einsatz von Bomben „rechtfertigen“ würde. Hier sind die neuesten Aussagen von Trump vom Montag gegenüber PBS:

Wenn es zu keiner Einigung kommt , „dann werden jede Menge Bomben hochgehen.“

Bei den Gesprächen mit dem Iran wird es um Atomwaffen gehen.

„Keine Atomwaffen. Ganz einfach. Der Iran darf keine Atomwaffen besitzen. Ganz einfach.“

„… wir verhandeln über nichts anderes als die Tatsache, dass sie keine Atomwaffen besitzen werden“

Zu den Äußerungen von Minister Wright, dass der Benzinpreis bis Ende 2026 oder Anfang 2027 nicht unter 3 US-Dollar fallen dürfte, sagt Trump: „Ich stimme ihm überhaupt nicht zu. Ich glaube, der Preis wird rasant fallen, wenn das Programm beendet wird. Wenn wir es beenden, wenn der Iran tut, was er tun sollte, wird der Preis rasant fallen.“

Sein jüngster Beitrag auf Truth Social vom Montagmorgen, der sehr defensiv wirkt:

Aktuelle Daten des Pentagons deuten darauf hin, dass die US-Blockade bislang 27 Schiffe zur Umkehr gezwungen hat.

Widersprüchliche Berichte über Vances Reise

Es scheint also, als fände die zweite Verhandlungsrunde tatsächlich statt, nachdem es in letzter Zeit widersprüchliche Schlagzeilen über Teherans Absicht gab, eine Delegation zu entsenden. Seit Montagmorgen signalisieren die Iraner Ablehnung, auch wenn pakistanische Beamte hinter vorgehaltener Hand durchblicken lassen, dass ihre Ankunft erwartet wird.

Die NY Post berichtet aktuell: „Vizepräsident JD Vance und die US-Delegation für die Friedensgespräche mit dem Iran sind auf dem Weg nach Pakistan und werden voraussichtlich in wenigen Stunden landen, teilte Präsident Trump der Post am Montag mit – und fügte hinzu, dass er bereit sei, sich mit hochrangigen iranischen Führern zu treffen, falls ein Durchbruch erzielt werde.“ CNN berichtet jedoch, dass er noch nicht abgereist sei und dies möglicherweise erst am Dienstag tun werde, da die Gespräche Berichten zufolge für Mittwoch geplant seien.

„Wir sollen die Gespräche führen“, sagte Trump in einem Interview, als er gefragt wurde, ob die Gespräche noch stattfinden oder ob sie scheitern. Er fügte hinzu: „Ich würde also annehmen, dass zu diesem Zeitpunkt niemand Spielchen spielt.“ Laut NYPost:

Der Präsident bestätigte, dass eine hochrangige US-Delegation – darunter Vizepräsident JD Vance, Sonderbeauftragter Steve Witkoff und Berater Jared Kushner – bereits auf dem Weg nach Islamabad ist, um die nächste Verhandlungsrunde zu führen. „Sie sind gerade unterwegs“, sagte Trump kurz nach 9 Uhr EST. „Sie werden heute Abend [Ortszeit in Islamabad] dort sein.“

NBC merkt an, dass „die Lage noch komplizierter wird, da verschiedene iranische Politiker widersprüchliche Signale senden. Die IRGC schwor Rache für die gestrige Beschlagnahmung eines iranischen Frachters, während der iranische Präsident Masoud Pezeshkian weiterhin auf Diplomatie setzte.“

Schiffsverkehr derzeit zum Erliegen gekommen

Al Jazeera und andere Medien berichten, dass der Schiffsverkehr in der Meerenge derzeit praktisch zum Erliegen gekommen ist, nachdem es am Sonntag zu einem schwerwiegenden Zwischenfall gekommen war, bei dem die US-Marine ein unkooperatives Schiff, das versuchte, die von den USA verhängte Blockade zu durchbrechen, abfing, beschoss und enterte. Es handelte sich um ein unter iranischer Flagge fahrendes Schiff, das im Golf von Oman gewaltsam gestoppt wurde, wo etwa ein Dutzend US-Kriegsschiffe patrouillieren.

In den letzten 12 Stunden haben nur drei Schiffe die Meerenge durchquert, wie Schifffahrtsdaten zeigen. Derselbe Bericht hält fest: „Der unter britischen Sanktionen stehende Öltanker ‚Nero‘ hat den Golf verlassen und durchquert derzeit die Meerenge, wie aus Satellitenanalysen des Datenanalyse-Spezialisten SynMax und Tracking-Daten der Plattform Kpler hervorgeht.“ Und: „Zwei weitere Schiffe – ein Chemietanker und ein Flüssiggastanker – sind den Daten zufolge ebenfalls getrennt voneinander durch die kritische Wasserstraße in den Golf eingelaufen.“

Reuters: Ein hochrangiger iranischer Vertreter erklärt, Pakistan habe positive Schritte unternommen, um die US-Blockade zu beenden und die Teilnahme des Iran an den Gesprächen sicherzustellen.

Am Montag bekräftigte ein Sprecher des iranischen Militärs die Drohung, „die notwendigen Maßnahmen gegen das US-Militär zu ergreifen“, nachdem die USA am Sonntag das Schiff aufgebracht hatten. Er erklärte, das iranische Militär habe bei dem Vorfall Zurückhaltung geübt und keine sofortigen Maßnahmen ergriffen, um die Besatzung des Schiffes zu schützen, werde aber handeln, „sobald sichergestellt ist, dass das Leben der Familien und der Besatzung des von den Vereinigten Staaten angegriffenen Schiffes gewahrt ist“. Der Erklärung zufolge befinden sich offenbar Familienangehörige der Besatzung mit an Bord des Schiffes.

⚡️ US military releases footage of “seizure of Iranian ship Touska in Strait of Hormuz” pic.twitter.com/d7qk7G5oeC — War Monitor (@WarMonitors) April 19, 2026

Übersetzung von „X“: US-Militär veröffentlicht Aufnahmen von „Beschlagnahme des iranischen Schiffs Touska in der Straße von Hormus“

Wichtige Erklärung von Xi Jinping zur Straße von Hormus

Chinas Präsident Xi Jinping forderte am Montag in einem Telefonat mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman die ungehinderte Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Er drängte auf eine Normalisierung des Schiffsverkehrs nach rund 50 Tagen Unterbrechung, die sich offensichtlich erheblich auf die chinesischen Ölimporte auswirkt.

„Die normale Schifffahrt durch die Straße von Hormus sollte aufrechterhalten werden, dies liegt im gemeinsamen Interesse der Länder der Region und der internationalen Gemeinschaft“, sagte Xi. Er forderte einen sofortigen, umfassenden Waffenstillstand und bestand darauf, dass Streitigkeiten mit politischen und diplomatischen Mitteln beigelegt werden.

Die South China Morning Post stellt fest, dass es „das erste Mal war, dass der chinesische Staatschef die Wiederöffnung der strategisch wichtigen Wasserstraße forderte, die seit Beginn der US-amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar wiederholt blockiert wurde“. China importierte 5,86 Millionen Tonnen Rohöl aus Saudi-Arabien, was laut am Montag veröffentlichten Zolldaten einem Rückgang von 10 % gegenüber Februar entspricht.

Zweite Pakistan-Gespräche stehen bevor?

Nach der dramatischen Beschlagnahmung des unter iranischer Flagge fahrenden Schiffes durch die USA am Sonntag erklärte das iranische Außenministerium, das Land habe derzeit keine Pläne für eine neue Gesprächsrunde, fügte jedoch hinzu, dass es den jüngsten Vorschlag Washingtons bezüglich einer zweiten Gesprächsrunde unter pakistanischer Schirmherrschaft prüfe. Damit bekräftigte es am Montag erneut, dass die Verbringung von angereichertem Uran aus dem Land oder in US-Gewahrsam nie zur Debatte gestanden habe. Teheran besteht darauf, dass es nirgendwohin transferiert wird.

Diese entschlossene Haltung folgt darauf, dass der Präsident am Wochenende seinen Ton dramatisch geändert hat: von seltsamerweise und überraschenderweise etwas lobenden Worten gegenüber der iranischen Führung (mit Aussagen wie, die USA könnten mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen möglicherweise vertrauen) hin zu erneut verschärften Drohungen, wobei er in den sozialen Medien „No more Mr. Nice Guy“ postete.

Derzeit gibt es widersprüchliche Berichte darüber, ob die iranische Seite tatsächlich zu den für Dienstag gemeldeten möglichen Gesprächen erscheinen wird. Pakistanische Beamte sagen, der Zeitpunkt der Gespräche sei weiterhin ungewiss. Laut den neuesten Meldungen der Associated Press haben iranische Behörden unter Berufung auf zwei pakistanische Beamte ihre Bereitschaft bekundet, eine Delegation nach Islamabad zu entsenden. Die Beamten berichten von „vorsichtigem Optimismus, dass Delegationen sowohl aus dem Iran als auch aus den Vereinigten Staaten nach Islamabad reisen könnten“.

Einige verwirrende und widersprüchliche Signale, wahrscheinlich absichtlich so…

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei:

Iran's Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei:



We have no plans for the next round of negotiations. pic.twitter.com/CFb16qt8vM — Clash Report (@clashreport) April 20, 2026

Übersetzung von „X“: Der Sprecher des Außenministeriums des Iran, Esmail Baghaei: Wir haben keine Pläne für die nächste Runde von Verhandlungen.

Die „New York Times“ hat berichtet, dass JD Vance einen neuen Anlauf nehmen wird:

Der Vizepräsident soll diese Woche eine US-Delegation nach Islamabad in Pakistan führen, um eine weitere Runde persönlicher Verhandlungen mit dem Iran zu führen, nachdem es vor etwas mehr als einer Woche nicht gelungen war, eine Einigung zu erzielen. Ob die Gespräche überhaupt stattfinden, scheint umstritten zu sein. Nur wenige Stunden, nachdem Präsident Trump die Reise am Sonntag angekündigt hatte, berichteten iranische Staatsmedien, Teheran habe einem solchen Treffen noch nicht zugestimmt. Später gab Trump bekannt, dass ein Zerstörer der US-Marine ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff angegriffen habe, das versucht habe, die US-Blockade der iranischen Häfen in der Straße von Hormus zu umgehen.

Präsident Trump droht mit einer massiven Eskalation, sollte es zu keiner Verhandlungslösung kommen – und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Positionen beider Seiten insbesondere in der Atomfrage weit auseinanderliegen.

Nullsummen-Positionen in der Atomfrage

Das Problem liegt laut Robert Pape, Professor an der Universität von Chicago, in der Nullsummenlogik des Ganzen. „Innerhalb eines Tages ist das System wieder in die Eskalation zurückgefallen“, schrieb er am Wochenende. „Hier geht es nicht um zerbrechliche Diplomatie oder schlechte Abfolge. Es geht um einen Nullsummikonflikt, bei dem die Kernfragen nicht aufgeteilt, verhandelt oder aufgeschoben werden können, ohne dass eine Seite gezwungen wird, einen strategischen Verlust hinzunehmen – ein direkter Wettstreit um relative Macht.“

„Im Zentrum des Konflikts steht eine Tatsache, die nicht wegverhandelt werden kann: Entweder behält der Iran nukleare Fähigkeiten an der Schwelle zur Waffenfähigkeit, oder er tut es nicht“, fährt Pape fort. „Es gibt keinen stabilen Mittelweg, der beide Seiten zufriedenstellt.“

POTUS legt zwei Vorgehensweisen dar – eine Verhandlungslösung oder eine massive Eskalation.

Es gibt eine dritte Option, und er sollte sie wählen: anzuerkennen, dass es keinen Weg gibt, ein positives Ergebnis zu erzwingen, und einfach abzuziehen.

POTUS is laying out two courses of action—a negotiated settlement, or a major escalation.



There is a third option, and he should take it: recognize there is no way to force a positive outcome and simply leave.



The region is not ours to fix. President Reagan chose this path in… pic.twitter.com/5ovi05FdwE — Joe Kent (@joekent16jan19) April 19, 2026

Übersetzung von „X“: Der Präsident legt zwei Vorgehensweisen dar – eine Verhandlungslösung oder eine massive Eskalation. Es gibt noch eine dritte Option, und er sollte sie wählen: anzuerkennen, dass es keine Möglichkeit gibt, ein positives Ergebnis zu erzwingen, und sich einfach zurückzuziehen. Es steht uns nicht zu, die Region in Ordnung zu bringen. Präsident Reagan wählte diesen Weg 1984 im Libanon, als er die US-Truppen nach dem Bombenanschlag auf die Kaserne in Beirut abziehen ließ, sobald klar wurde, dass die Stabilisierungsziele der Mission nicht erreicht werden konnten. Damit beendete er effektiv das direkte militärische Engagement der USA und vermied ein tieferes Morast und eine langfristige Verfestigung in der Region. Eine Verhandlungslösung wird wahrscheinlich nicht funktionieren oder von den Iranern ernst genommen werden, es sei denn, wir machen Zugeständnisse in der Frage der Urananreicherung. Wie wir gestern im SOH gesehen haben, ist die IRGC befugt, ohne die Zustimmung der zivilen Führung zu handeln, daher ist es wahrscheinlich, dass sie kein erzieltes Abkommen einhalten wird. Eine massive Eskalation wird zu einem sehr zerstörerischen Ergebnis für den Iran, die Region und letztendlich die USA führen. Wenn der Präsident sich für rohe Gewalt entscheidet und zivile Infrastruktur ins Visier nimmt, werden wir eine weitere Generation radikalisierter Iraner hervorbringen, die sich hinter das Regime scharen und den Krieg mit allen Mitteln eskalieren lassen werden. Wenn der Präsident beschließt, die zivile Infrastruktur anzugreifen, den Sieg zu verkünden und dann abzuziehen, werden wir unser Ansehen in der Welt, den Petrodollar und letztendlich unseren Status als Inhaber der Weltreservewährung nur weiter untergraben. Wir müssen jetzt aussteigen. Verdoppeln Sie nicht auf Misserfolg. Vermeiden Sie die Sunken-Cost-Falle, ziehen Sie sich jetzt zurück und stellen Sie Amerikas Interessen an erste Stelle.

Und weiter heißt es in der Analyse: „Die gleiche Nullsummenlogik gilt – noch deutlicher und unmittelbarer – für die Straße von Hormus. Vor dem Krieg fungierte Hormus als globales Gemeingut, durch das etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung transportiert wurde. Diese Annahme ist nun hinfällig. Der Iran hat gezeigt, dass er von einer Störung zu einer bedingten Kontrolle übergehen kann, indem er die Durchfahrt zu seinen Bedingungen zulässt, den Zugang jedoch nach eigenem Ermessen einschränkt oder verweigert. Die Vereinigten Staaten versuchen als Reaktion darauf, die freie Schifffahrt durch Blockaden und Abfangmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Doch diese Positionen sind unvereinbar.“

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