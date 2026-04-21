EZB-Chefin schlägt Alarm: Rationierung, Inflation und Versorgungsschock drohen Europa

Lagarde schlägt Alarm: Europas Verbündete wanken, Rationierungen laufen an, nächster Schock hat begonnen

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat in einer außergewöhnlich offenen Rede eine Warnung ausgesprochen, die weit über Zinspolitik hinausgeht: Europa stehe vor einer historischen Bewährungsprobe, alte Sicherheiten zerbrechen, Versorgungsschocks nehmen zu – und in Teilen der Wirtschaft laufe die Rationierung bereits an.

„Einer der kritischsten Momente seit 75 Jahren“

Lagarde sprach von einer Lage, wie Europa sie seit Jahrzehnten nicht erlebt habe. Nach Pandemie, Ukrainekrieg, Energiekrise und Handelskonflikten sei nun ein weiterer Schock hinzugekommen: der militärische Konflikt rund um die Straße von Hormus – die wichtigste Energieader der Welt.

Für Europa bedeute das nichts Geringeres als das Ende alter Gewissheiten.

13 Millionen Barrel täglich fehlen

Nach Angaben Lagardes beläuft sich der aktuelle Ausfall auf rund:

13 Millionen Barrel Öl pro Tag

Das entspreche etwa 13 Prozent des weltweiten Verbrauchs.

Schon diese Zahl allein zeigt die Dimension: Es geht nicht um normale Marktbewegungen, sondern um eine globale Störung mit unmittelbaren Folgen für Preise, Industrie und Versorgung.

Kerosin verdoppelt – Flughäfen rationieren bereits

Besonders brisant: Lagarde bestätigte, dass sich die Kerosinpreise seit Ausbruch des Konflikts ungefähr verdoppelt haben.

Zudem werde an einzelnen europäischen Flughäfen bereits rationiert.

Das heißt: Die Krise ist nicht mehr theoretisch. Sie ist operativ angekommen – mitten in Europa.

Lebensmittel-Schock droht

Die EZB-Chefin verwies auf drei besonders kritische Lieferketten:

rund ein Drittel der globalen Düngemitteltransporte läuft durch Hormus

etwa ein Drittel des weltweiten Heliums stammt aus der Golfregion

fast ein Fünftel der Methanolproduktion ist gefährdet

Das trifft Landwirtschaft, Chemie, Halbleiter und Industrie gleichzeitig.

Weniger Dünger bedeutet später geringere Ernten. Weniger Chemierohstoffe bedeuten Produktionsprobleme. Weniger Helium trifft Hightech und Medizintechnik.

Inflation könnte brutal zurückkehren

Lagarde machte klar, worauf Bürger am stärksten reagieren:

Lebensmittelpreise

Benzinpreise

Steigen beide gleichzeitig, droht eine neue Inflationswelle – selbst wenn die Teuerung zuletzt gesunken war.

Politischer Paukenschlag: „Verbündete verschwinden“

Am schärfsten waren ihre geopolitischen Worte:

Die Gewissheiten der Vergangenheit verschwinden.

Die Verbündeten verschwinden.

Freunde könnten Feinde sein.

Feinde könnten Freunde sein.

Das ist für eine EZB-Präsidentin eine bemerkenswerte Formulierung – und ein Hinweis darauf, wie tief die Verunsicherung inzwischen reicht.

Warnung an Regierungen

Lagarde stellte sich auch gegen reflexartige Krisenhilfen. Staaten könnten nicht länger jeden Schock für jeden Bürger abfedern. Der finanzielle Spielraum werde kleiner.

Wer alles subventioniere, gefährde langfristig die Staatsfinanzen.

Europas letzte Antwort: Zusammenstehen oder verlieren

Lagarde forderte ein stärker integriertes Europa:

gemeinsamer Binnenmarkt

tiefer Kapitalmarkt

Investitionen europäischer Ersparnisse in Europa

wirtschaftliche Eigenständigkeit

strategische Souveränität

Fazit

Christine Lagarde sprach nicht wie eine klassische Zentralbankerin. Sie sprach wie eine Krisenmanagerin in einer Zeitenwende.

Wenn Europas oberste Währungshüterin öffentlich von Rationierungen, verschwundenen Verbündeten und Überlebensfragen spricht, dann ist klar:

Die nächste große Krise hat bereits begonnen.