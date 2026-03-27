Palantir: Vom CIA-Inkubator zum militärischen Machtfaktor

Palantir wurde wohl 2003 von der CIA finanziert, die damals ihr einziger Kunde war, und frisst heute alles, was sich ihm in den Weg stellt – einschließlich des Militärs. Der Status als „Program of Record“ verankert Maven im jährlichen Verteidigungshaushaltszyklus des Kongresses und garantiert strukturierte, vorhersehbare, mehrjährige Finanzierung statt jährlicher Verlängerungen. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Das künstliche Intelligenzsystem Maven von Palantir (PLTR) wird zu einem offiziellen Program of Record, wie der stellvertretende Verteidigungsminister Steve Feinberg in einem Schreiben an Pentagon-Führungskräfte erklärte – ein Schritt, der die langfristige Nutzung von Palantirs Zielerfassungs-Technologie für Waffen im gesamten US-Militär festschreibt.

In dem Schreiben vom 9. März an hochrangige Pentagon-Vertreter und US-Militärkommandeure erklärte Feinberg, dass die Integration von Palantirs Maven Smart System den Streitkräften „die neuesten Werkzeuge zur Verfügung stellen wird, die notwendig sind, um unsere Gegner in allen Domänen zu erkennen, abzuschrecken und zu dominieren“.

Laut dem Schreiben, das Reuters eingesehen hat und über das bisher nicht berichtet wurde, soll die Entscheidung bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres, das im September endet, umgesetzt werden.

Maven ist eine Kommando- und Kontrollsoftwareplattform, die Gefechtsfelddaten analysiert und Ziele identifiziert. Sie ist bereits das primäre KI-Betriebssystem des US-Militärs, das in den letzten drei Wochen Tausende gezielter Angriffe gegen den Iran durchgeführt hat.

Die Einstufung von Maven als Program of Record wird seine Einführung in allen Teilstreitkräften vereinfachen und eine stabile, langfristige Finanzierung sicherstellen, so Feinberg.

Das Memorandum ordnete an, die Aufsicht über Maven innerhalb von 30 Tagen von der National Geospatial Intelligence Agency auf das Chief Digital Artificial Intelligence Office des Pentagons zu übertragen. Zukünftige Vertragsabschlüsse mit Palantir sollen laut Schreiben vom Heer abgewickelt werden.

„Es ist zwingend erforderlich, dass wir jetzt gezielt investieren, um die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die gemeinsamen Streitkräfte zu vertiefen und KI-gestützte Entscheidungsfindung zum Grundpfeiler unserer Strategie zu machen“, schrieb Feinberg.

Palantir und das Pentagon reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage nach Stellungnahme.

Palantir baut seine Position im Pentagon weiter aus

Feinbergs Anordnung ist ein bedeutender Erfolg für Palantir, das eine wachsende Zahl von Aufträgen der US-Regierung erhalten hat, darunter ein im vergangenen Sommer angekündigter Vertrag mit der US-Armee im Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar. Diese Aufträge haben dazu beigetragen, dass sich der Aktienkurs des Unternehmens im vergangenen Jahr verdoppelt hat und seine Marktbewertung auf nahezu 360 Milliarden Dollar gestiegen ist.

Maven kann schnell riesige Datenmengen aus Satelliten, Drohnen, Radaren, Sensoren und Geheimdienstberichten analysieren und mithilfe von KI automatisch potenzielle Bedrohungen oder Ziele identifizieren, etwa feindliche Militärfahrzeuge, Gebäude und Waffenlager.

Während einer Präsentation auf einer Palantir-Veranstaltung Anfang dieses Monats demonstrierte Pentagon-Beamter Cameron Stanley, der das KI-Büro leitet, wie die Maven-Plattform des Unternehmens zur Zielerfassung im Nahen Osten eingesetzt werden kann, und zeigte Heatmap-Screenshots aus der Plattform.

„Als wir damit begonnen haben, hat das, was Sie gerade gesehen haben, buchstäblich Stunden gedauert“, sagte er laut einem YouTube-Video, das das Unternehmen vergangene Woche veröffentlicht hat.

Expertengremien der Vereinten Nationen haben gewarnt, dass KI-gestützte Zielerfassung ohne menschliches Eingreifen ethische, rechtliche und sicherheitspolitische Risiken birgt, da KI unbeabsichtigte Verzerrungen aus den Datensätzen übernimmt, mit denen sie trainiert wurde.

Palantir betont, dass seine Software keine tödlichen Entscheidungen trifft und Menschen weiterhin für die Auswahl und Genehmigung von Zielen verantwortlich sind.

Palantir entwickelte sein KI-System im Rahmen des Pentagon-Projekts Maven, das 2017 als Programm zur Kennzeichnung von Drohnenbildern begann. 2024 vergab das Pentagon einen Auftrag im Wert von bis zu 480 Millionen Dollar an Palantir. In diesem Jahr erklärte Palantirs Chief Technology Officer Shyam Sankar vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses, dass Maven „Zehntausende“ Nutzer habe, und forderte den Kongress auf, mehr Mittel bereitzustellen. Im Mai 2025 erhöhte das Pentagon die Vertragsobergrenze auf 1,3 Milliarden Dollar.

Eine mögliche Komplikation bei der tieferen Integration von Maven ist die Nutzung des KI-Tools Claude des Unternehmens Anthropic, wie Reuters zuvor berichtete. Anthropic (ANTH.PVT) wurde vom Pentagon kürzlich als Risiko in der Lieferkette eingestuft, nachdem es monatelange Auseinandersetzungen über Sicherheitsvorkehrungen rund um die KI gegeben hatte.